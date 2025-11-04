Incendiu la un magazin din Florești, lângă Cluj-Napoca: zeci de persoane s-au autoevacuat

20:30

Somnul continuu, pe tot parcursul nopții, este un obicei modern, nu o constantă evolutivă, ceea ce ajută la explicarea motivului pentru care mulți dintre noi ne trezim la 3 dimineața și ne întrebăm dacă ceva nu este în regulă. Însă ar putea fi util să știm că aceasta este o experiență profund umană.