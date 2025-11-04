Incendiu la un magazin din Florești, lângă Cluj-Napoca: zeci de persoane s-au autoevacuat
Jurnalul.ro, 4 noiembrie 2025 09:50
Un incendiu a izbucnit marți dimineață într-un un magazin din comuna Florești, lângă Cluj-Napoca. Focul s-a extins la o priză și la cablurile care alimentau un frigider, iar aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat. O femeie a suferit o ușoară intoxicație cu fum.
O persoană a murit și alte două sunt rănite, în urma unui accident care a avut loc marți dimineața, în localitatea Lipău, județul Satu Mare. Mașina în care se aflau victimele a părăsit drumul și s-a răsturnat în șanț.
Muncitorul mort în urma prăbușirii turnului din Roma este Octav Stroici, din Suceava. El a fost scos în viață din dărâmături după 11 ore, dar a murit la spital, în timpul nopții de luni spre marți. Avea 66 de ani și lucra de mai mulți ani în Italia.
MApN: Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon ridicate în aer după noi atacuri la nord de Dunăre # Jurnalul.ro
Două aeronave F-16 dislocate la Fetești și două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer după atacuri ale Federației Ruse la nord de Dunăre, în Ucraina, transmite, marți dimineața, Ministerul Apărării din România.
Dragostea adevărată nu se stinge odată cu trecerea timpului — ea doar are nevoie de puțină grijă.
Într-o lume în care stresul, ambițiile și interacțiunile zilnice devin din ce în ce mai intense, energia personală devine o resursă esențială.
Marte și Neptun schimbă destine: 3 zodii intră într-o perioadă magică pe 4 noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
După 4 noiembrie 2025, lucrurile se așază cu ușurință pentru trei zodii norocoase. Tranzitul dintre Marte și Neptun aduce o combinație rară de curaj și intuiție, de acțiune lină și inspirație profundă.
Scandalul 5G-ului chinezesc se mută în zona fotovoltaicelor: 400.000 de locuințe „verzi” din România au în rețeaua electrică gadgeturi capabile de spionaj # Jurnalul.ro
Echipamentele care sunt folosite astăzi în scop casnic folosesc tehnologia cloud. Ea nu oferă soluții sofisticate de criptare, monitorizare și recuperare a datelor în caz de nevoie. „Ne dorim să aducem producătorii de echipamente inteligente la masă cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică”
Nicușor Dan transmite condoleanțe după moartea românului prins sub dărâmăturile turnului din Roma # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea românului prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma, care a murit a spital.
Sunt făcute nouă percheziții, marți, în Galați, la persoane care au indus în eroare mai mulți giurgiuveni, printr-o aplicație chat, creând aparența că ar fi prieteni și solicitând sume de bani.
Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private # Jurnalul.ro
Peste 200 de percheziții domiciliare au loc marți în toată țara, fiind puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe județe ale țării. Prejudiciul estimat depășește 16 milioane de lei. Sunt cercetate infracțiuni diverse, între care delapidare, violarea vieții private, furt, abuz în serviciu.
Comitetul American pentru Afaceri Publice Israeliene (AIPAC) - principalul instrument de lobby al Israelului în Statele Unite - a efectuat recent o vizită fără precedent în Taiwan.
Aterizările și decolările de la Cluj au fost oprite temporar după ce unui pilot i s-a făcut rău # Jurnalul.ro
Un avion care opera luni seara un zbor Ryanair spre Cluj Napoca a avut probleme după aterizare și a rămas pe pistă, forțând alte avioane să aterizeze la Sibiu. Unul dintre piloți a anunțat că celălalt pilot este „incapacitat”, potrivit BoardingPass.
Deși a avut la dispoziție mai mulți ani pentru cumpărarea lor, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) nu a reușit să se încadreze în termene
Fermele de animale pentru blană, la loc comanda! AUR vrea, din nou, „poligamie” la șinșile # Jurnalul.ro
„Cine face și desface, toată ziua are ce face”, spune un vechi proverb românesc, iar făcătorii de legi nu se dezmint.
Muncitorul român care a rămas blocat sub dărâmături timp de 11 ore în urma prăbușirii unei părți din Torre dei Conti din Forumul Imperial din centrul Romei, a decedat la Spitalul Umberto I, potrivit unor surse din domeniul sănătății consultate de Ansa.it.
„Petrov”, sprijinit de „suveraniști” cu un proiect de lege care să-i faciliteze accesul mai rapid la beneficiile pierdute în calitate de turnător # Jurnalul.ro
Traian Băsescu, președintele declarat drept turnător la Securitate de către Înalta Curte de Casație și Justiție, beneficiază de un sprijin politic neașteptat în lupta sa pentru recuperarea privilegiilor.
La trei ani după exploziile care au distrus gazoductul ruso-german, refuzul Poloniei de a extrăda un suspect ucrainean reaprinde tensiuni vechi între aliați și deschide o nouă dezbatere despre limitele solidarității europene.
Era 1986, la Paris, pe platoul emisiunii Champs-Elysées. O tânără de 22 de ani, Whitney Houston, abia descoperită și pregătită să cucerească lumea, era prezentată publicului francez de Michel Drucker. În același studio se afla Serge Gainsbourg, geniul incomod al muzicii franceze, poet al provocării și al scandalului. Drucker o conduce pe Whitney spre el. Gainsbourg îi sărută mâna, cu aerul unui dandy obosit: „Superbe!”. Gazda traduce pentru public, încercând să mențină atmosfera elegantă.
Anchetată de DIICOT în dosarul „Nordis”, Ioana Băsescu i-a vândut firma propriului soț # Jurnalul.ro
Tranzacție în familia fostului președinte al României. Se renunță la consultanță și se trece pe imobiliare
Jean de La Fontaine s-a născut în toamna anului 1621, în 7 sau 8 septembrie, la Château-Thierry, și a murit în 13 aprilie 1695, la Paris. Burghez, funcționar al regatului Franței, poet și miez al saloanelor mondene, poetul La Fontaine a fost păstrat în memoria culturală drept unul dintre cei mai mari fabuliști ai lumii.
Sănătatea copiilor din România a trecut prin schimbări majore în cele 36 de ani de democrație, iar unele transformări – spune medicul pediatru Mihai Craiu – vin din știință, altele din viața modernă, iar nu în ultimul rând, din influența rețelelor sociale.
Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei, printre numele care vin la amuletele sezonului 16 Chefi la cuțite, din 16 noiembrie la Antena 1 # Jurnalul.ro
Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00, vine cu o nouă dinamică în etapa amuletelor.
Pe 4 noiembrie 2025, Marte își schimbă semnul și trece în vibrantul Săgetător – un moment care aduce o doză sănătoasă de optimism, curaj și inițiativă.
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni # Jurnalul.ro
„Dorel de la gaze”, școlit în două săptămâni! România a devenit o „bombă cu ceas”: Foști tâmplari, șoferi sau măcelari au devenit specialiști în rețele de gaze naturale, în urma unor cursuri de formare de o săptămână sau două - dezvăluie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației EnergiaInteligentă
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a comentat, la Antena 3 CNN, apariția unor clipuri cu manele despre el, spunând că le vede pentru prima dată și că nu fac parte din campania sa electorală, dar „sunt haioase”.
Un câine a fost salvat de pompieri luni după ce a căzut într-un puț de aproximativ 15 metri, într-o curte părăsită din localitatea Valea Nucarilor, județul Tulcea.
Stop miturilor medicale: Medicii riscă sancțiuni pentru pseudo-știință și opinii nevalidate
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și iubirea pe 4 noiembrie 2025. Ziua Echilibrului de marți sosește sub Boul de Foc, în timpul lunii Câinelui de Foc și în anul Șarpelui de Lemn.
Actrița Diane Ladd, nominalizată de trei ori la Oscar, a murit la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut luni de familie.
De la motivul pentru care „frământă cozonaci” și până la ce înseamnă cu adevărat datul din coadă, experții dezvăluie lucruri fascinante despre feline.
Luminița Odobescu se întoarce în Guvern. Este noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan # Jurnalul.ro
Un fost ministru de Externe a fost numit consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Este vorba despre Luminița Odobescu. Ea a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan.
Mijlocașul echipei italiene Napoli, Kevin De Bruyne, a anunțat luni că operația la care a fost supus a decurs bine și că va fi indisponibil o perioadă, după ce a suferit o accidentare neobișnuită în timpul meciului câștigat de Napoli cu Inter Milano, scor 3-1, pe 25 octombrie.
Coaliția susține reducerea numărului de parlamentari, a declarat luni președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a reușit luni seară prima sa victorie în Serie A în sezonul 2025/2026, câștigând cu 2-1 pe terenul lui Sassuolo, la doar trei zile după demiterea antrenorului Patrick Vieira.
Criptomoneda Bitcoin a suferit prima pierdere în luna octombrie din ultimii șapte ani. Traderii sunt neliniștiți deoarece din punct de vedere statistic octombrie este una dintre cele mai bune luni ale anului pentru evoluția criptomonedei.
Șoc în industria muzicii! O cântăreață creată de inteligența artificială bate artiști reali și câștigă milioane! A intrat în topurile Billboard # Jurnalul.ro
Xania Monet, prima cântăreață creată de inteligența artificială, face istorie: a intrat în topurile Billboard și a semnat un contract de milioane. Artiștii reali reacționează dur, iar industria muzicală se confruntă cu o nouă eră.
Resursele de energie totale disponibile în anul 2024 au înregistrat o ușoară scădere față de cele din anul 2023, producția de energie primară a scăzut cu 3,9%, iar importurile de resurse energetice au crescut cu 6,2%, arată datele INS publicate luni.
Gest șocant pe o platformă de socializare! Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live # Jurnalul.ro
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni în direct pe o platformă de socializare. Incidentul a fost anunțat de un gălățean. Victima a supraviețuit și a ajuns la spital.
Este o săptămână intensă pentru iubire și relații. Luna Plină din Taur – semnul condus de Venus, planeta dragostei – își face simțită prezența pe 5 noiembrie 2025 și aduce la suprafață tensiuni, clarificări și revelații emoționale.
Fritz compară PSD cu un copil de grădiniță: Nu au înțeles gravitatea situației, hai să fim adulți # Jurnalul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a comparat atitudinea PSD din coaliție cu cea a fiicei sale care refuză să se îmbrace pentru a pleca la grădiniță. Unii nu au înțeles gravitatea situației, hai să fim adulți, a spus Fritz.
Conducerea AUR a decis luni seara că jurnalista Anca Alexandrescu va fi candidatul oficial al partidului în cursa pentru Primăria Capitalei, anunță Gândul.
Misiune complicată pentru salvarea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului din Roma # Jurnalul.ro
Pompierii din Roma se luptă să salveze un muncitor român prins sub un turn medieval prăbușit. Serviciile de urgență italiene încearcă de ore întregi să-l salveze pe bărbat. Misiunea este complicată și riscantă, anunță italienii.
Recomandarea lui Budăi pentru miniștri: Să trăiască prima lună de mandat cu salariul minim # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, se arată deranjat de faptul că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, „s-a înscris în hora celor care vor înghețarea salariului minim”. Budăi afirmă că ar fi bine ca demnitarii să trăiască în prima lună de mandat cu salariul minim.
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, spune că el l-a sunat la pe Nicușor Dan și l-a invitat la evenimentul de lansare a candidaturii și este convins că președintele îl va vota ca primar general, o asemănare fiind că ambii sunt olimpici: Dan la matematică, iar Drulă la informatică.
Mircea Cărtărescu și romanul de dragoste la „Noaptea Literaturii Europene” de la Tel Aviv # Jurnalul.ro
Dragostea în literatură a fost subiectul ediției din acest an al „Nopții Literaturii Europene” din Tel Aviv, literatura română fiind reprezentată de Mircea Cărtărescu, cu volumul său „De ce iubim femeile”. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv a participat la această a patra ediție a evenimentului literar desfășurat pe 30 octombrie 2025, la Liebling Haus din Tel Aviv. Manifestarea, organizată sub egida Delegației Uniunii Europene în Israel, a reunit aproximativ 200 de participanți – iubitori de literatură, traducători, editori și artiști.
JD Vance vine cu explicații, după ce și-a exprimat speranța că soția sa se va converti la creștinism # Jurnalul.ro
Vicepreședintele american JD Vance, care și-a exprimat public speranța că soția sa, Usha, crescută în religia hindusă, se va converti la creștinism, și-a apărat poziția în fața criticilor, a relatat sâmbătă AFP.
Somnul continuu, pe tot parcursul nopții, este un obicei modern, nu o constantă evolutivă, ceea ce ajută la explicarea motivului pentru care mulți dintre noi ne trezim la 3 dimineața și ne întrebăm dacă ceva nu este în regulă. Însă ar putea fi util să știm că aceasta este o experiență profund umană.
La TNB – expoziția de proiecte a Trienalei Naționale de Restaurare 2025 – a 10-a ediție # Jurnalul.ro
Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice (UNRMI) anunță organizarea Expoziției de proiecte și a Galei de premiere a Trienalei Naționale de Restaurare 2025 – a 10-a ediție în Foierul Media al – la Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București – instituție de cultură partener tradițional al UNRMI și al Trienalei Naționale de Restaurare.
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF menținând mãsurile asigurãtorii instituite asupra companiilor SC European Food SA și SC Transilvania General Import Export SRL. Punctul de vedere aparține ANAF și a fost prezentat într-un comunicat de presă.
