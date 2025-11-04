Alpha Quest Funds și Wood & Company avertizează că OUG 38/2025 privind plata despăgubirilor pentru imobilele confiscate în perioada comunistă riscă să genereze incapacitate de plată selectivă (comunicat)
Financial Intelligence, 4 noiembrie 2025 11:20
Alpha Quest Funds, fond de investiții paneuropean reglementat de Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta și investitor instituțional […]
• • •
Acum 10 minute
11:30
Conducerea PNL a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Biroul Politic Național al PNL a validat, marți, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la […]
11:30
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini ţintele pentru aderarea la UE (proiect de raport) # Financial Intelligence
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul autoimpus de a încheia până la finalul lui […]
Acum 30 minute
11:20
Marian Drăgoi: Anul acesta, DP World își dorește să extindă capacitatea de depozitare și de operare # Financial Intelligence
Cu peste 106.500 de angajați în 73 de țări, DP World promovează comerțul către un lanț de aprovizionare […]
11:20
Acum 2 ore
10:20
Retragerea lui Warren Buffett ar putea semnala sfârșitul faimoasei „Prime Buffett” pentru Berkshire Hathaway # Financial Intelligence
Decizia lui Warren Buffett de a demisiona din funcția de CEO al Berkshire Hathaway la sfârșitul acestui an […]
Acum 4 ore
09:40
Goldman Sachs și Morgan Stanley avertizează asupra unei corecții a pieței: „Lucrurile merg bine, apoi se retrag” # Financial Intelligence
Goldman Sachs și Morgan Stanley se așteaptă la o corecție de 10% până la 20% pe piețele de […]
09:40
Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, în vizită la Casa Albă pe 18 noiembrie (preşedinţia SUA) # Financial Intelligence
Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, se va afla la Casa Albă pe 18 noiembrie pentru […]
09:10
Depunerea dosarului de autorizare a Contrapărții Centrale ar putea avea loc în luna ianuarie 2026, iar operaționalizarea în noiembrie 2026, în condițiile aprobării majorării de capital; Acționarii BVB, așteptați să mai scoată bani din buzunar pentru CCP # Financial Intelligence
Depunerea dosarului de autorizare a Contrapărții Centrale (CCP.RO), instituiția neesară pentru a putea lansa piața derivatelor la BVB, […]
09:00
de Dan Pălăngean Numai regiunea Vest ajunge aproape la media națională a României la PIB/locuitor, măsurat la paritatea […]
08:50
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:Miniştrii din UE încearcă să ajungă la un compromis, cu câteva zile înaintea COP30 # Financial Intelligence
Miniştrii mediului din Uniunea Europeană se întrunesc marţi, la Bruxelles, pentru a încerca să depăşească divergenţele asupra ţintelor […]
08:10
Pe măsură ce se apropie iarna, Zelenski se confruntă cu critici privind aprovizionarea cu energie (Politico) # Financial Intelligence
Un fost șef al sectorului energetic acuză conducerea Ucrainei de o răzbunare motivată politic împotriva sa și de […]
Acum 6 ore
07:40
Ce ar însemna o invazie americană în Venezuela pentru prețurile globale ale petrolului (Oil Price) # Financial Intelligence
O operațiune de schimbare a regimului din Venezuela ar destabiliza regiunea, ar îngheța investițiile și ar declanșa efecte […]
07:20
Rafinăriile KazMunayGas își măresc capacitatea de prelucrare a hidrocarburilor # Financial Intelligence
KazMunayGas (KMG) a crescut prelucrarea hidrocarburilor la activele sale la 15,770 milioane de tone în perioada ianuarie-septembrie 2025, […]
07:20
Statele Unite devin prima ţară din lume care exportă peste 10 milioane de tone de GNL într-o singură lună – Europa rămâne principalul cumpărător # Financial Intelligence
Statele Unite au devenit, în premieră mondială, prima ţară care exportă peste 10 milioane de tone metrice de […]
07:00
Luminiţa Odobescu – numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului # Financial Intelligence
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită luni în funcţia de consilier de stat în cadrul […]
07:00
China va permite companiei Nexperia să reia exporturile de semiconductori, potrivit Casei Albe # Financial Intelligence
Guvernul de la Beijing va permite producătorului chinez de semiconductori Nexperia să reia exporturile acestor componente fabricate în […]
07:00
Nazare: Decizia ICCJ în dosarul”Micula”demostrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal # Financial Intelligence
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul […]
Acum 24 ore
20:40
ADIPEC – Sultan Al Jaber, CEO al grupului ADNOC: Industria energetică trebuie să se concentreze pe date, nu pe dramatism, întrucât volatilitatea devine norma; perspectivele pe termen lung indică o creștere a cererii pentru toate formele de energie # Financial Intelligence
* Dr. Sultan Al Jaber afirmă că abordarea EAU optimizează energia, atrage capitalul și promovează tehnologia pentru a […]
20:20
ADIPEC – ADNOC și Microsoft colaborează cu Masdar și XRG pentru promovarea inteligenței artificiale și a sustenabilității # Financial Intelligence
ADNOC, Masdar, XRG și Microsoft au semnat un acord strategic pentru a promova implementarea inteligenței artificiale (AI) în […]
20:20
ADIPEC – Liderii din domeniul energetic prevăd o cerere puternică în viitor și avertizează asupra deficitelor de investiții # Financial Intelligence
OPEC+ menține flexibilitatea de a ajusta deciziile privind producția AI și centrele de date stimulează nevoile de investiții […]
20:10
ADIPEC – QazaqGaz și Shell explorează posibilitatea unei cooperări mai strânse în sectorul gazelor din Kazahstan # Financial Intelligence
Președintele consiliului de administrație al QazaqGaz, Alibek Zhamauov, s-a întâlnit cu vicepreședintele executiv al Shell pentru explorare și […]
20:00
Directorii QatarEnergy și Exxon avertizează că vor părăsi Europa din cauza legii privind clima – Reuters # Financial Intelligence
CEO-ul ExxonMobil avertizează că legislația UE ar putea forța retragerea din Europa Legislația UE impune un plan climatic […]
19:00
Bittnet anunță semnarea unui contract de furnizare servicii de training în domeniul securității cibernetice, de 15,9 milioane lei # Financial Intelligence
Bittnet anunță semnarea unui contract de furnizare servicii de training în domeniul securității cibernetice, de 15,9 milioane lei, […]
18:50
Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu aproximativ 4% în luna octombrie (platformă) # Financial Intelligence
Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu aproximativ 4% în luna octombrie, comparativ cu luna precedentă, fiind înregistrate […]
18:50
Doi muncitori români – răniți după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit (MAE) # Financial Intelligence
Un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit, […]
18:50
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare au încheiat un acord pentru susţinerea dezvoltării locale # Financial Intelligence
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au încheiat un acord pentru susţinerea dezvoltării proiectelor de […]
18:40
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie (ministru) # Financial Intelligence
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie […]
18:40
Miruţă: Statul român este preocupat să salveze şantierul naval de la Mangalia, prin SAFE # Financial Intelligence
Statul român este preocupat ca prin acest mecanism SAFE, care aduce şi o finanţare pentru zona navală, să […]
17:40
Trump spune că familia regală britanică a suferit un “lucru teribil” prin presiunea în legătură cu scandalul Epstein # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică după ce regele Charles […]
17:40
Nanu (Trezorerie): În partea a doua a anului viitor sunt și mai mari premisele de a vedea reduceri de dobânzi # Financial Intelligence
Creșterea inflației generată de măsurile fiscale a pus presiune pe randamentele la titlurile de stat, dar în partea […]
17:00
OpenAI a semnat un acord pentru achiziționarea unei capacități de 38 de miliarde de dolari de la Amazon Web Services, colaborând pentru prima dată cu liderul în domeniul cloud # Financial Intelligence
OpenAI a semnat un acord în valoare de 38 de miliarde de dolari cu Amazon Web Services și […]
17:00
Acțiunile Nvidia cresc cu 3% după ce SUA aprobă vânzarea de cipuri către Emiratele Arabe Unite în cadrul acordului cu Microsoft # Financial Intelligence
Licențele Microsoft permit companiei să livreze cipuri Nvidia — inclusiv GPU-urile GB300 mai avansate — în Emiratele Arabe […]
16:50
George Simion, singurul candidat pentru preşedinţia AUR, la Congresul din 30 noiembrie # Financial Intelligence
Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat, pentru un nou mandat, la şefia acestui partid, el neavând contracandidaţi […]
16:00
Lukoil pleacă, dar întrebările rămân: ce facem după retragerea unui actor major din energie? (opinie Oana Ijdelea) # Financial Intelligence
de Oana Ijdelea, avocat specializat în energie Decizia Lukoil de a-și vinde activele internaționale, inclusiv cele din România […]
15:50
Summitul de Fiscalitate și Tehnologie reunește liderii industriei la Romexpo: Ministrul Finanțelor și președintele ANAF, prezenți pe scenă # Financial Intelligence
Nume importante din domeniul fiscalității și tehnologiei își dau întâlnire la cel mai mare eveniment fiscal al anului: […]
15:40
Rata anuală a inflaţiei în Turcia s-a atenuat mai mult decât se estima în octombrie, ajungând la cel […]
15:40
Doar 25% dintre companii intenţionează să crească investiţiile de capital în următoarele 12 luni (indice FIC) # Financial Intelligence
Sentimentul investitorilor rămâne rezervat, iar multe companii amână alocarea de noi resurse de capital până la apariţia unor […]
15:30
Compozitorul David Balica: “România m-a ajutat să îmi găsesc propria voce. Generația noastră are puterea de a transforma peisajul artistic și social din țara noastră într-un loc deschis, inovativ și promițător” # Financial Intelligence
Interviu preluat din platforma Cred în România Autor : Drd. George Măicăneață Inițiat în arta claviaturii și, mai apoi, […]
14:20
Ştefan Nanu, Director General al Trezoreriei Statului: Sper să scăpăm de perspectiva negativă a ratingului la începutul anului viitor # Financial Intelligence
România ar putea scapa de perspectiva negativă a ratingului de ţară începând de la jumătatea anului următor, o […]
14:20
Ministrul Finanţelor: Discuţiile privind bugetul pentru anul 2026 vor demara spre finalul lunii noiembrie # Financial Intelligence
Discuţiile privind bugetul pentru anul 2026 vor demara spre finalul lunii noiembrie, iar ţinta de deficit pentru anul […]
13:50
Papperger: Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie pentru producerea de pulberi cu bază dublă și triplă # Financial Intelligence
Armin Papperger, director al Companiei Rheinmetall AG, a declarat luni că Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai […]
13:40
„Energie pentru România” – dialog între lideri din energie, educație și societate civilă la prima ediție a evenimentului # Financial Intelligence
La Hala Filaret, locul primei centrale electrice din București, a avut loc prima ediție a evenimentului „Energie pentru România", […]
13:40
Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală: Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj-Napoca, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei # Financial Intelligence
Cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, organizată de Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) […]
13:30
Exim Banca Românească prelungește oferta de economisire cu dobânzi de până la 7,20% pe an la lei # Financial Intelligence
Exim Banca Românească extinde până la finalul lunii noiembrie oferta de economisire care permite persoanelor fizice să valorifice […]
12:50
Cătălin Teniţă, despre parteneriatul eMAG – Tencent Cloud: “Cu alte cuvinte, toate obiceiurile de consum ale unor milioane de români vor putea ajunge la guvernul comunist chinez” # Financial Intelligence
eMAG a semnat un parteneriat strategic cu Tencent Cloud, divizie a gigantului chinez de tehnologie Tencent, pentru integrarea […]
12:20
O glumă neobişnuită a preşedintelui chinez Xi Jinping privind spionajul ţine prima pagină în Coreea de Sud # Financial Intelligence
Un moment rar de destindere din partea preşedintelui chinez Xi Jinping, care a glumit pe tema unei eventuale […]
12:10
Operațiunea „Jupiter 4”: Percheziții la frații Micula. Ar fi mutat active de 163 de milioane de lei ca statul să nu îi poată recupera # Financial Intelligence
Fraţii Ioan şi Viorel Micula au intrat în vizorul autorităţilor, iar la firmele lor din Bihor au descins […]
12:00
Laszlo Borbely anunţă un nou proiect de monitorizare a indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru 4 ani # Financial Intelligence
Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului va derula, începând de luni, un proiect pentru 4 ani de […]
11:50
ANAT: Recesiunea din turism este reală în 2025! Fără voucherele de vacanță, viitorul este sumbru în turismul românesc # Financial Intelligence
Analiza științifică realizată de ASE dovedește valoarea lor pentru economia românească și impactul social pozitiv pentru angajații din […]
11:40
România intră în 2026 cu un deficit care nu mai păcălește pe nimeni — în afară de ea […]
