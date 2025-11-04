Meta Estate Trust îl numește pe Dan Petrișor în funcția de CEO

Financial Intelligence, 4 noiembrie 2025 18:50

Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca […]

Acum 30 minute
18:50
Meta Estate Trust îl numește pe Dan Petrișor în funcția de CEO Financial Intelligence
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca […]
Acum 2 ore
17:50
Comitetul fiscal al AmCham în dialog cu Comisia fiscală și bugetară din Parlamentul României; USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri Financial Intelligence
O dezbatere a fost organizată de USR, la Parlament, pe tema impozitulului minim pe cifra de afaceri şi […]
17:50
ICCJ a decis: Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, eliberați pe prescripție Financial Intelligence
ICCJ a decis ca fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, să […]
Acum 4 ore
16:50
Dăianu: Ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026 Financial Intelligence
Autorităţile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru […]
16:50
Statele Unite și Kazahstanul discută despre funcționarea stabilă a Consorțiului Conductei Caspice Financial Intelligence
Ministrul Energiei din Kazahstan, Yerlan Akkenzhenov, și Doug Burgum, secretarul de stat al SUA și președintele Consiliului pentru […]
16:40
CEO-ul OMV avertizează că UE riscă să piardă gazul din Qatar din cauza legii privind sustenabilitatea Financial Intelligence
CEO-ul companiei austriece de energie OMV a îndemnat marți Uniunea Europeană să-și reconsidere legislația privind sustenabilitatea, altfel riscă […]
16:40
ADIPEC – Conducta de gaz Israel-Cipru, în valoare de 400 de milioane de dolari, așteaptă aprobarea guvernelor, afirmă CEO-ul Energean Financial Intelligence
Producătorul de gaz Energean semnează o scrisoare de intenție CEO-ul afirmă că gazul ar putea curge în termen […]
16:40
Cătălin Vicol mai primește un mandat de 4 ani la conducerea Biofarm Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Biofarm a decis numirea în funcția de Director General a domnului Vicol Cătălin – […]
16:30
Germania va suplimenta cu 3 miliarde de euro ajutorul pentru #Ucraina prevăzut în bugetul pe 2026 (surse) Financial Intelligence
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, […]
16:20
Telefonica ia în considerare să cumpere DIGI Communications (presa spaniolă); Acțiunile DIGI cresc cu 5,51% Financial Intelligence
Acțiunile Digi Communications (DIGI) înregistrează o creștere de 5,51%, la 99,5 lei/unitate, în jurul orei 16, în contextul […]
15:40
Sika România anunță numirea Cameliei Ene în rolul de General Manager, începând din luna noiembrie a acestui an Financial Intelligence
Grupul Sika, lider în soluții pentru industria construcțiilor, anunță numirea Cameliei Ene în funcția de General Manager Sika […]
Acum 6 ore
14:00
Hidroelectrica anunță că depășește pragul de 1 milion de clienți și ocupă  locul 1 în topul furnizorilor din România Financial Intelligence
Hidroelectrica, a depășit, azi, pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către […]
13:50
Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush, a murit Financial Intelligence
Dick Cheney, cel mai puternic vicepreședinte modern al Americii și arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului", a murit, […]
13:40
Nazare: Conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare va fi schimbată în curând Financial Intelligence
Conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare va fi schimbată în curând, în prezent fiind în lucru o nouă […]
13:30
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Surprize în sezonul rezultatelor financiare. Amazon urcă pe valul AI, iar Palantir pierde simpatia investitorilor Financial Intelligence
Sezonul raportărilor a adus vești mixte pentru investitori. Companiile mai vechi, masive, așezate, au fost recompensate, în timp […]
Acum 8 ore
13:10
Nazare, despre creşterea pensiilor: Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026 Financial Intelligence
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la […]
13:00
Christine Lagarde (BCE): Aderarea la euro va aduce Bulgariei prosperitate şi securitate Financial Intelligence
Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce ţării atât prosperitate, cât şi securitate, a afirmat preşedintele BCE, Christine […]
12:50
Gala Future of Boards 2025: Leadershipul responsabil care modelează viitorul Financial Intelligence
Joi, 30 octombrie 2025, peste 150 de membri de consilii de administrație, executivi și lideri de opinie s-au […]
12:30
BERD a preluat un pachet de 5% din Cris-Tim, în IPO Financial Intelligence
BERD a preluat o participație minoritară la producătorul român de procesare a cărnii și mâncăruri gata preparate, Cris-Tim, […]
12:20
Președintele Nicușor Dan se întâlnește mâine cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al […]
11:50
Fondul suveran de investiții din Norvegia va vota împotriva pachetului salarial de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk, la Tesla Financial Intelligence
Fondul suveran de investiții din Norvegia, cel mai mare din lume, a anunțat marți că va vota împotriva […]
11:30
Conducerea PNL a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei Financial Intelligence
Biroul Politic Național al PNL a validat, marți, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la […]
11:30
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini ţintele pentru aderarea la UE (proiect de raport) Financial Intelligence
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul autoimpus de a încheia până la finalul lui […]
11:20
Marian Drăgoi: Anul acesta, DP World își dorește să extindă capacitatea de depozitare și de operare Financial Intelligence
Cu peste 106.500 de angajați în 73 de țări, DP World promovează comerțul către un lanț de aprovizionare […]
11:20
Alpha Quest Funds și Wood & Company avertizează că OUG 38/2025 privind plata despăgubirilor pentru imobilele confiscate în perioada comunistă riscă să genereze incapacitate de plată selectivă (comunicat) Financial Intelligence
Alpha Quest Funds, fond de investiții paneuropean reglementat de Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta și investitor instituțional […]
Acum 12 ore
10:20
Retragerea lui Warren Buffett ar putea semnala sfârșitul faimoasei „Prime Buffett” pentru Berkshire Hathaway Financial Intelligence
Decizia lui Warren Buffett de a demisiona din funcția de CEO al Berkshire Hathaway la sfârșitul acestui an […]
09:40
Goldman Sachs și Morgan Stanley avertizează asupra unei corecții a pieței: „Lucrurile merg bine, apoi se retrag” Financial Intelligence
Goldman Sachs și Morgan Stanley se așteaptă la o corecție de 10% până la 20% pe piețele de […]
09:40
Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, în vizită la Casa Albă pe 18 noiembrie (preşedinţia SUA) Financial Intelligence
Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, se va afla la Casa Albă pe 18 noiembrie pentru […]
09:10
Depunerea dosarului de autorizare a Contrapărții Centrale ar putea avea loc în luna ianuarie 2026, iar operaționalizarea în noiembrie 2026, în condițiile aprobării majorării de capital; Acționarii BVB, așteptați să mai scoată bani din buzunar pentru CCP Financial Intelligence
Depunerea dosarului de autorizare a Contrapărții Centrale (CCP.RO), instituiția neesară pentru a putea lansa piața derivatelor la BVB, […]
09:00
Doar regiunea Vest ajunge la media națională a PIB/locuitor Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Numai regiunea Vest ajunge aproape la media națională a României la PIB/locuitor, măsurat la paritatea […]
08:50
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:Miniştrii din UE încearcă să ajungă la un compromis, cu câteva zile înaintea COP30 Financial Intelligence
Miniştrii mediului din Uniunea Europeană se întrunesc marţi, la Bruxelles, pentru a încerca să depăşească divergenţele asupra ţintelor […]
08:10
Pe măsură ce se apropie iarna, Zelenski se confruntă cu critici privind aprovizionarea cu energie (Politico) Financial Intelligence
Un fost șef al sectorului energetic acuză conducerea Ucrainei de o răzbunare motivată politic împotriva sa și de […]
07:40
Ce ar însemna o invazie americană în Venezuela pentru prețurile globale ale petrolului (Oil Price) Financial Intelligence
O operațiune de schimbare a regimului din Venezuela ar destabiliza regiunea, ar îngheța investițiile și ar declanșa efecte […]
07:20
Rafinăriile KazMunayGas își măresc capacitatea de prelucrare a hidrocarburilor Financial Intelligence
KazMunayGas (KMG) a crescut prelucrarea hidrocarburilor la activele sale la 15,770 milioane de tone în perioada ianuarie-septembrie 2025, […]
07:20
Statele Unite devin prima ţară din lume care exportă peste 10 milioane de tone de GNL într-o singură lună – Europa rămâne principalul cumpărător Financial Intelligence
Statele Unite au devenit, în premieră mondială, prima ţară care exportă peste 10 milioane de tone metrice de […]
07:00
Luminiţa Odobescu – numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului Financial Intelligence
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită luni în funcţia de consilier de stat în cadrul […]
07:00
China va permite companiei Nexperia să reia exporturile de semiconductori, potrivit Casei Albe Financial Intelligence
Guvernul de la Beijing va permite producătorului chinez de semiconductori Nexperia să reia exporturile acestor componente fabricate în […]
07:00
Nazare: Decizia ICCJ în dosarul”Micula”demostrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal Financial Intelligence
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul […]
Acum 24 ore
20:40
ADIPEC – Sultan Al Jaber, CEO al grupului ADNOC: Industria energetică trebuie să se concentreze pe date, nu pe dramatism, întrucât volatilitatea devine norma; perspectivele pe termen lung indică o creștere a cererii pentru toate formele de energie Financial Intelligence
* Dr. Sultan Al Jaber afirmă că abordarea EAU optimizează energia, atrage capitalul și promovează tehnologia pentru a […]
20:20
ADIPEC – ADNOC și Microsoft colaborează cu Masdar și XRG pentru promovarea inteligenței artificiale și a sustenabilității Financial Intelligence
ADNOC, Masdar, XRG și Microsoft au semnat un acord strategic pentru a promova implementarea inteligenței artificiale (AI) în […]
20:20
ADIPEC – Liderii din domeniul energetic prevăd o cerere puternică în viitor și avertizează asupra deficitelor de investiții Financial Intelligence
OPEC+ menține flexibilitatea de a ajusta deciziile privind producția AI și centrele de date stimulează nevoile de investiții […]
20:10
ADIPEC – QazaqGaz și Shell explorează posibilitatea unei cooperări mai strânse în sectorul gazelor din Kazahstan Financial Intelligence
Președintele consiliului de administrație al QazaqGaz, Alibek Zhamauov, s-a întâlnit cu vicepreședintele executiv al Shell pentru explorare și […]
20:00
Directorii QatarEnergy și Exxon avertizează că vor părăsi Europa din cauza legii privind clima – Reuters Financial Intelligence
CEO-ul ExxonMobil avertizează că legislația UE ar putea forța retragerea din Europa Legislația UE impune un plan climatic […]
Ieri
19:00
Bittnet anunță semnarea unui contract de furnizare servicii de training în domeniul securității cibernetice, de 15,9 milioane lei Financial Intelligence
Bittnet anunță semnarea unui contract de furnizare servicii de training în domeniul securității cibernetice, de 15,9 milioane lei, […]
18:50
Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu aproximativ 4% în luna octombrie (platformă) Financial Intelligence
Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu aproximativ 4% în luna octombrie, comparativ cu luna precedentă, fiind înregistrate […]
18:50
Doi muncitori români – răniți după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit (MAE) Financial Intelligence
Un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit, […]
18:50
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare au încheiat un acord pentru susţinerea dezvoltării locale Financial Intelligence
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au încheiat un acord pentru susţinerea dezvoltării proiectelor de […]
18:40
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie (ministru) Financial Intelligence
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie […]
18:40
Miruţă: Statul român este preocupat să salveze şantierul naval de la Mangalia, prin SAFE Financial Intelligence
Statul român este preocupat ca prin acest mecanism SAFE, care aduce şi o finanţare pentru zona navală, să […]
17:40
Trump spune că familia regală britanică a suferit un “lucru teribil” prin presiunea în legătură cu scandalul Epstein Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică după ce regele Charles […]
