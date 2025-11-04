Meta Estate Trust îl numește pe Dan Petrișor în funcția de CEO
Financial Intelligence, 4 noiembrie 2025 18:50
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca […]
Acum 30 minute
18:50
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca […]
Acum 2 ore
17:50
Comitetul fiscal al AmCham în dialog cu Comisia fiscală și bugetară din Parlamentul României; USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri # Financial Intelligence
O dezbatere a fost organizată de USR, la Parlament, pe tema impozitulului minim pe cifra de afaceri şi […]
17:50
ICCJ a decis: Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, eliberați pe prescripție # Financial Intelligence
ICCJ a decis ca fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, să […]
Acum 4 ore
16:50
Dăianu: Ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026 # Financial Intelligence
Autorităţile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru […]
16:50
Statele Unite și Kazahstanul discută despre funcționarea stabilă a Consorțiului Conductei Caspice # Financial Intelligence
Ministrul Energiei din Kazahstan, Yerlan Akkenzhenov, și Doug Burgum, secretarul de stat al SUA și președintele Consiliului pentru […]
16:40
CEO-ul OMV avertizează că UE riscă să piardă gazul din Qatar din cauza legii privind sustenabilitatea # Financial Intelligence
CEO-ul companiei austriece de energie OMV a îndemnat marți Uniunea Europeană să-și reconsidere legislația privind sustenabilitatea, altfel riscă […]
16:40
ADIPEC – Conducta de gaz Israel-Cipru, în valoare de 400 de milioane de dolari, așteaptă aprobarea guvernelor, afirmă CEO-ul Energean # Financial Intelligence
Producătorul de gaz Energean semnează o scrisoare de intenție CEO-ul afirmă că gazul ar putea curge în termen […]
16:40
Consiliul de Administrație al Biofarm a decis numirea în funcția de Director General a domnului Vicol Cătălin – […]
16:30
Germania va suplimenta cu 3 miliarde de euro ajutorul pentru #Ucraina prevăzut în bugetul pe 2026 (surse) # Financial Intelligence
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, […]
16:20
Telefonica ia în considerare să cumpere DIGI Communications (presa spaniolă); Acțiunile DIGI cresc cu 5,51% # Financial Intelligence
Acțiunile Digi Communications (DIGI) înregistrează o creștere de 5,51%, la 99,5 lei/unitate, în jurul orei 16, în contextul […]
15:40
Sika România anunță numirea Cameliei Ene în rolul de General Manager, începând din luna noiembrie a acestui an # Financial Intelligence
Grupul Sika, lider în soluții pentru industria construcțiilor, anunță numirea Cameliei Ene în funcția de General Manager Sika […]
Acum 6 ore
14:00
Hidroelectrica anunță că depășește pragul de 1 milion de clienți și ocupă locul 1 în topul furnizorilor din România # Financial Intelligence
Hidroelectrica, a depășit, azi, pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către […]
13:50
Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush, a murit # Financial Intelligence
Dick Cheney, cel mai puternic vicepreședinte modern al Americii și arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului", a murit, […]
13:40
Nazare: Conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare va fi schimbată în curând # Financial Intelligence
Conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare va fi schimbată în curând, în prezent fiind în lucru o nouă […]
13:30
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Surprize în sezonul rezultatelor financiare. Amazon urcă pe valul AI, iar Palantir pierde simpatia investitorilor # Financial Intelligence
Sezonul raportărilor a adus vești mixte pentru investitori. Companiile mai vechi, masive, așezate, au fost recompensate, în timp […]
Acum 8 ore
13:10
Nazare, despre creşterea pensiilor: Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026 # Financial Intelligence
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la […]
13:00
Christine Lagarde (BCE): Aderarea la euro va aduce Bulgariei prosperitate şi securitate # Financial Intelligence
Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce ţării atât prosperitate, cât şi securitate, a afirmat preşedintele BCE, Christine […]
12:50
Gala Future of Boards 2025: Leadershipul responsabil care modelează viitorul # Financial Intelligence
Joi, 30 octombrie 2025, peste 150 de membri de consilii de administrație, executivi și lideri de opinie s-au […]
12:30
BERD a preluat o participație minoritară la producătorul român de procesare a cărnii și mâncăruri gata preparate, Cris-Tim, […]
12:20
Președintele Nicușor Dan se întâlnește mâine cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al […]
11:50
Fondul suveran de investiții din Norvegia va vota împotriva pachetului salarial de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk, la Tesla # Financial Intelligence
Fondul suveran de investiții din Norvegia, cel mai mare din lume, a anunțat marți că va vota împotriva […]
11:30
Conducerea PNL a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Biroul Politic Național al PNL a validat, marți, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la […]
11:30
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini ţintele pentru aderarea la UE (proiect de raport) # Financial Intelligence
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul autoimpus de a încheia până la finalul lui […]
11:20
Marian Drăgoi: Anul acesta, DP World își dorește să extindă capacitatea de depozitare și de operare # Financial Intelligence
Cu peste 106.500 de angajați în 73 de țări, DP World promovează comerțul către un lanț de aprovizionare […]
11:20
Alpha Quest Funds și Wood & Company avertizează că OUG 38/2025 privind plata despăgubirilor pentru imobilele confiscate în perioada comunistă riscă să genereze incapacitate de plată selectivă (comunicat) # Financial Intelligence
Alpha Quest Funds, fond de investiții paneuropean reglementat de Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta și investitor instituțional […]
Acum 12 ore
10:20
Retragerea lui Warren Buffett ar putea semnala sfârșitul faimoasei „Prime Buffett” pentru Berkshire Hathaway # Financial Intelligence
Decizia lui Warren Buffett de a demisiona din funcția de CEO al Berkshire Hathaway la sfârșitul acestui an […]
09:40
Goldman Sachs și Morgan Stanley avertizează asupra unei corecții a pieței: „Lucrurile merg bine, apoi se retrag” # Financial Intelligence
Goldman Sachs și Morgan Stanley se așteaptă la o corecție de 10% până la 20% pe piețele de […]
09:40
Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, în vizită la Casa Albă pe 18 noiembrie (preşedinţia SUA) # Financial Intelligence
Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, se va afla la Casa Albă pe 18 noiembrie pentru […]
09:10
Depunerea dosarului de autorizare a Contrapărții Centrale ar putea avea loc în luna ianuarie 2026, iar operaționalizarea în noiembrie 2026, în condițiile aprobării majorării de capital; Acționarii BVB, așteptați să mai scoată bani din buzunar pentru CCP # Financial Intelligence
Depunerea dosarului de autorizare a Contrapărții Centrale (CCP.RO), instituiția neesară pentru a putea lansa piața derivatelor la BVB, […]
09:00
de Dan Pălăngean Numai regiunea Vest ajunge aproape la media națională a României la PIB/locuitor, măsurat la paritatea […]
08:50
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:Miniştrii din UE încearcă să ajungă la un compromis, cu câteva zile înaintea COP30 # Financial Intelligence
Miniştrii mediului din Uniunea Europeană se întrunesc marţi, la Bruxelles, pentru a încerca să depăşească divergenţele asupra ţintelor […]
08:10
Pe măsură ce se apropie iarna, Zelenski se confruntă cu critici privind aprovizionarea cu energie (Politico) # Financial Intelligence
Un fost șef al sectorului energetic acuză conducerea Ucrainei de o răzbunare motivată politic împotriva sa și de […]
07:40
Ce ar însemna o invazie americană în Venezuela pentru prețurile globale ale petrolului (Oil Price) # Financial Intelligence
O operațiune de schimbare a regimului din Venezuela ar destabiliza regiunea, ar îngheța investițiile și ar declanșa efecte […]
07:20
Rafinăriile KazMunayGas își măresc capacitatea de prelucrare a hidrocarburilor # Financial Intelligence
KazMunayGas (KMG) a crescut prelucrarea hidrocarburilor la activele sale la 15,770 milioane de tone în perioada ianuarie-septembrie 2025, […]
07:20
Statele Unite devin prima ţară din lume care exportă peste 10 milioane de tone de GNL într-o singură lună – Europa rămâne principalul cumpărător # Financial Intelligence
Statele Unite au devenit, în premieră mondială, prima ţară care exportă peste 10 milioane de tone metrice de […]
07:00
Luminiţa Odobescu – numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului # Financial Intelligence
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită luni în funcţia de consilier de stat în cadrul […]
07:00
China va permite companiei Nexperia să reia exporturile de semiconductori, potrivit Casei Albe # Financial Intelligence
Guvernul de la Beijing va permite producătorului chinez de semiconductori Nexperia să reia exporturile acestor componente fabricate în […]
07:00
Nazare: Decizia ICCJ în dosarul”Micula”demostrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal # Financial Intelligence
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul […]
Acum 24 ore
20:40
ADIPEC – Sultan Al Jaber, CEO al grupului ADNOC: Industria energetică trebuie să se concentreze pe date, nu pe dramatism, întrucât volatilitatea devine norma; perspectivele pe termen lung indică o creștere a cererii pentru toate formele de energie # Financial Intelligence
* Dr. Sultan Al Jaber afirmă că abordarea EAU optimizează energia, atrage capitalul și promovează tehnologia pentru a […]
20:20
ADIPEC – ADNOC și Microsoft colaborează cu Masdar și XRG pentru promovarea inteligenței artificiale și a sustenabilității # Financial Intelligence
ADNOC, Masdar, XRG și Microsoft au semnat un acord strategic pentru a promova implementarea inteligenței artificiale (AI) în […]
20:20
ADIPEC – Liderii din domeniul energetic prevăd o cerere puternică în viitor și avertizează asupra deficitelor de investiții # Financial Intelligence
OPEC+ menține flexibilitatea de a ajusta deciziile privind producția AI și centrele de date stimulează nevoile de investiții […]
20:10
ADIPEC – QazaqGaz și Shell explorează posibilitatea unei cooperări mai strânse în sectorul gazelor din Kazahstan # Financial Intelligence
Președintele consiliului de administrație al QazaqGaz, Alibek Zhamauov, s-a întâlnit cu vicepreședintele executiv al Shell pentru explorare și […]
20:00
Directorii QatarEnergy și Exxon avertizează că vor părăsi Europa din cauza legii privind clima – Reuters # Financial Intelligence
CEO-ul ExxonMobil avertizează că legislația UE ar putea forța retragerea din Europa Legislația UE impune un plan climatic […]
Ieri
19:00
Bittnet anunță semnarea unui contract de furnizare servicii de training în domeniul securității cibernetice, de 15,9 milioane lei # Financial Intelligence
Bittnet anunță semnarea unui contract de furnizare servicii de training în domeniul securității cibernetice, de 15,9 milioane lei, […]
18:50
Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu aproximativ 4% în luna octombrie (platformă) # Financial Intelligence
Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu aproximativ 4% în luna octombrie, comparativ cu luna precedentă, fiind înregistrate […]
18:50
Doi muncitori români – răniți după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit (MAE) # Financial Intelligence
Un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit, […]
18:50
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare au încheiat un acord pentru susţinerea dezvoltării locale # Financial Intelligence
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au încheiat un acord pentru susţinerea dezvoltării proiectelor de […]
18:40
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie (ministru) # Financial Intelligence
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie […]
18:40
Miruţă: Statul român este preocupat să salveze şantierul naval de la Mangalia, prin SAFE # Financial Intelligence
Statul român este preocupat ca prin acest mecanism SAFE, care aduce şi o finanţare pentru zona navală, să […]
17:40
Trump spune că familia regală britanică a suferit un “lucru teribil” prin presiunea în legătură cu scandalul Epstein # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică după ce regele Charles […]
