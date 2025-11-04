A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA. Deși republican, el era un adversar înverșunat al lui Trump
Aktual24, 4 noiembrie 2025 13:50
Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Dick Cheney, a murit din cauza complicațiilor provocate de pneumonie și afecțiuni cardiace și vasculare, a anunțat familia sa într-un comunicat oficial. Potrivit declarației, Cheney s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, fiind înconjurat de soția sa, Lynne Cheney, de fiicele Liz și Mary, precum și de […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
14:10
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe își invită la o dezbatere „la cafenea” contracandidații la Primăria Generală – VIDEO # Aktual24
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Generală, a lansat marți o provocare directă tuturor rivalilor săi: o serie de dezbateri publice, deschise tuturor bucureștenilor, pe teme concrete ale administrației locale. Prima întâlnire este programată joia aceasta, 6 noiembrie, de la ora 20:00, într-o cafenea din Piața Romană. „Start la dezbateri! Îi chem pe […]
Acum o oră
13:50
A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA. Deși republican, el era un adversar înverșunat al lui Trump # Aktual24
Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Dick Cheney, a murit din cauza complicațiilor provocate de pneumonie și afecțiuni cardiace și vasculare, a anunțat familia sa într-un comunicat oficial. Potrivit declarației, Cheney s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, fiind înconjurat de soția sa, Lynne Cheney, de fiicele Liz și Mary, precum și de […]
13:40
Măsuri mai dure contra Rusiei. Germania vrea să oprească toate importurile de oțel din Rusia # Aktual24
Vicecancelarul Lars Klingbeil solicită măsuri mai dure împotriva Rusiei înainte de „summitul oțelului” de joi organizat de guvernul german. Trebuie să existe o încetare rapidă și „completă a tuturor importurilor de oțel din Rusia”, a declarat politicianul SPD. Răspunsul la supracapacitățile globale și la prețurile de dumping trebuie să fie, de asemenea, „mai mult patriotism […]
13:40
Președintele sârb Aleksandar Vucic a propus alegeri anticipate. Doar că nu acum, ci prin 2027 # Aktual24
Serbia ia în considerare posibilitatea organizării de alegeri parlamentare anticipate, pe care autoritățile le-ar putea folosi ca o modalitate de a stabiliza situația internă după protestele de masă. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a propus anterior organizarea de alegeri parlamentare, relatează Financial Times. Alegerile vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului (decembrie 2027). Data exactă va […]
Acum 2 ore
13:30
Coaliţia de guvernare se reuneşte, marţi, la ora 14.00, urmând să reia discuţiile privind reforma pensiior magistraţilor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan se va afla pentru prima dată în faţa liderilor PSD care i-au cerut să vină în Parlament pentru a explica retragerea parţială a trupelor SUA din România. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, […]
13:10
Forțele armate belgiene au primit ordin să doboare dronele depistate deasupra bazelor militare # Aktual24
Forțele armate belgiene au primit ordin să doboare orice dronă neidentificată care este observată deasupra bazelor aeriene militare. Acest lucru a fost declarat de șeful Statului Major General belgian, Frederic Vansina, citat de agenția de știri Belga. Vansina a declarat că programul belgian de protecție împotriva dronelor neidentificate este implementat într-un ritm accelerat și că […]
12:50
Delirul lui Georgescu la Buftea: ”Polonia va fi mai puternică decât Germania/ SUA fac un tunel cu Rusia pe sub Strâmtoarea Bering” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a făcut o nouă serie de declarații delirante, marți, pe scările secției de poliție de la Buftea, unde a venit pentru a semna controlul judiciar. ”Când sufletul unui popor se ridică nimeni nu poate să îl îngenuncheze, la fel și în cazul meu. Când un sistem întreg este împortiva ta este […]
12:40
Eveniment rar la Washington. Democrații și republicanii din Congres au găsit o cale comună pentru a debloca activitatea guvernului SUA # Aktual24
În Camera Reprezentanților din SUA, un grup de democrați și republicani a dezvăluit o propunere despre care consideră că ar putea depăși în sfârșit diferențele care au ținut guvernul blocat din lipsa finanțării timp de peste o lună. După cum notează portalul Axios, acest caz rar de coordonare bipartizană este cel mai recent semnal că […]
12:40
Georgescu nu mai răspunde la întrebările Realitatea Plus: ”Alegerile din București sunt o farsă”. Anca Alexandrescu insistă să candideze, susținută de AUR # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu nu a răspuns, miercuri, la întrebările, de altfel slugarnice, ale angajatei Realitatea Plus trimisă la secția de poliție de la Buftea. Georgescu a declarat că alegerile din Capitală sunt ”o farsă” în condițiile în care Anca Alexandrescu, propagandista de la Realitatea Plus, și-a anunțat candidatura, fiind susținută și de AUR. „Domnule Georgescu, […]
Acum 4 ore
12:10
Marius Tucă o susține necondiționat pe Anca Alexandrescu: „Ea sperie sistemul și ne poate lua țara înapoi!” – VIDEO # Aktual24
Marius Tucă, fost prezentator de televiziune și jurnalist la trustul Intact, deținut de Dan Voiculescu, a transmis un mesaj de susținere pentru Anca Alexandrescu, candidata „suveranistă” la Primăria Capitalei. „Și-a anunțat Anca Alexandrescu candidatura la Primăria Capitalei. E prăpăd, e jale. Toți USR-iștii, toți PNL-iștii, toți… în general sunt disperați. Zic: ce ne facem cu […]
11:40
Viktor Orban, trădat de propriii susținători: aceștia i-au ascuns rezultatele adevăratelor sondaje, în care partidul său se află la 10% puncte în urma grupării de opoziție Tisza # Aktual24
Liderul partidului de opoziție TISZA, Péter Magyar, a lansat o veritabilă bombă politică în emisiunea Egyenes Beszéd de la postul de televiziune ATV: Viktor Orbán ar fi fost ținut în întuneric luni întregi de propria echipă în legătură cu sondajele reale, care arată un avans clar al TISZA. Potrivit lui Magyar, premierul a aflat adevărul […]
11:40
Philip Morris România investește în energie verde. La fabrica din Otopeni a fost inaugurată una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din România # Aktual24
Philip Morris România își consolidează angajamentul față de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni. Acestea au fost instalate în parcarea și pe acoperișul cladirilor de productie, cu sprijinul ENGIE Romania, și au fost puse în funcțiune la 1 noiembrie. Din 2017, […]
11:10
Compania Meta, acuzată că ar fi descărcat ilegal mii de videoclipuri porno pentru antrenarea modelelor AI – Mark Zuckerberg respinge acuzațiile # Aktual24
Meta Platforms, compania gigant a lui Mark Zuckerberg, este vizată de un proces în care i s-au cerut daune de 359 de milioane de dolari pentru presupusa descărcare ilegală a peste 2.396 de videoclipuri pornografice prin rețelele BitTorrent, între 2018 și 2025. Potrivit site-ului de tehnologie Gizmondo, acuzațiile vin de la Strike 3 Holdings (proprietara […]
10:40
Reacție dură a unui influent senator italian după jignirile aduse țării sale de purtătoarea de cuvânt a MAE rus: „Zaharova e un gunoi!” – VIDEO # Aktual24
„Zaharova è feccia!” (Zaharova e un gunoi!) a afirmat influentul senator italian Carlo Calenda, după ce purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zakharova, a legat prăbușirea parțială a Torre dei Conti din Roma de ajutorul italian pentru Ucraina. Declarația, făcută luni seară la postul de televiziune La7, în emisiunea Tagadà, a devenit virală, stârnind […]
10:40
Alexandrescu, crize de nervi în conferința de presă. A mințit despre zborurile cu Nordis. Mircea Chelaru a îndemnat-o din spate să se calmeze # Aktual24
Candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexanderscu, a avut mai multe ieșeri extrem de nervoase în conferința de presă dedicato deciziei AUR de a o susține la Primăria Capitalei. În conferință, ea a mințit că a prezentat facturi în legătură cu zborurile efectuate cu avioanele închiriate de Nordis. Deși se pretinde jurnalistă, fosta consilieră a […]
10:40
București: Accident grav între un tramvai și un autobuz STB la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, opt persoane rănite # Aktual24
Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp la intersecția Străzii Brașov cu Drumul Taberei, între un tramvai și un autobuz al Societății de Transport București (STB). Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, în urma evaluării echipajelor SMURD au fost identificate opt victime conștiente, dintre care șapte au solicitat transportul la spital pentru […]
Acum 6 ore
10:10
Un exemplu de urmat: Polonia nu mai așteaptă o decizie de la Bruxelles, ci își va construi propriul „zid de drone” contra amenințării rusești # Aktual24
Polonia își accelerează apărarea împotriva amenințărilor rusești și construiește un scut național anti-drone, fără să mai aștepte finalizarea proiectului european „zidul de drone”. Anunțul a venit marți, 4 noiembrie, de la adjunctul ministrului apărării, Cezary Tomczyk: „Nu mai putem pierde timpul. Primele componente vor fi operaționale în trei luni.” Potrivit Bloomberg, sistemul polonez va fi […]
09:40
Sondaj CNN: Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel de aprobare din al doilea mandat – doar 37% dintre americani îi mai susțin deciziile # Aktual24
Cu exact un an înaintea alegerilor midterm din 2026, Partidul Democrat deține un avantaj clar în intențiile de vot, în timp ce președintele Donald Trump înregistrează cel mai scăzut nivel de aprobare din al doilea mandat – 37%. Conform unui nou sondaj comandat de CNN și realizat de SSRS între 27-30 octombrie 2025, rata de […]
09:10
Cătălin Drulă vrea să desființeze sectoarele Capitalei: „Și un oraș de 9 milioane de locuitori, ca New York, poate fi condus în mod unitar” # Aktual24
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală a Capitalei, susținut de actualul edil Nicușor Dan, vrea o reformă radicală a administrației Bucureștiului: desființarea sectoarelor cu autonomie fiscală și un singur leadership pentru întreaga regiune București-Ilfov. El a invocat ca model New York-ul, o metropolă de patru ori mai mare decât Capitala României, condusă eficient de […]
09:10
Noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: avioane F-16 și Eurofighter au fost ridicate de la sol, pentru a securiza spațiul aerian românesc # Aktual24
În noaptea de 3 spre 4 noiembrie, forțele Federației Ruse au lansat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe fluviul Dunăre, în proximitatea frontierei româno-ucrainene. Explozii puternice au fost observate pe malul ucrainean, iar autoritățile române au trecut imediat la măsuri de alertă, ridicând în aer aeronave de vânătoare pentru a proteja spațiul aerian […]
08:50
Miracol medical în Germania: O bebelușă născută la doar 24 de săptămâni, când avea 300 de grame, a reușit să supraviețuiască # Aktual24
O fetiță născută cu doar 300 de grame – mai puțin decât o cutie de cola – a devenit un simbol al progreselor neonatologiei germane. Medicii de la Spitalul Universitar Magdeburg au reușit să o salveze după o sarcină întreruptă la 24 de săptămâni, cu 16 săptămâni înainte de termen. Cazul, prezentat de Universitätsmedizin Magdeburg, […]
08:40
Frații Micula sunt de negăsit – se pare că ei s-ar afla în străinătate. Cum funcționa „schema Micula”, prin care cei doi au „ascuns” de statul român 163 de milioane de lei # Aktual24
Frații Viorel și Ioan Micula, cunoscuți oameni de afaceri români cu cetățenie suedeză, sunt în centrul unui dosar penal exploziv deschis de procurorii Parchetului General. Acuzațiile vizează evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave, într-o schemă complexă prin care au transferat ilegal active în valoare de aproximativ 163 de milioane de lei către […]
Acum 8 ore
08:20
Elon Musk prezice sfârșitul smartphone-urilor tradiționale: „Telefonul viitorului nu va avea sistem de operare, nici aplicații – va fi doar un portal către AI” # Aktual24
Elon Musk, CEO al Tesla, SpaceX și xAI, a declarat într-un interviu recent la podcastul lui Joe Rogan că smartphone-urile în forma actuală vor dispărea în următorii cinci ani. „Telefonul viitorului nu va avea sistem de operare, nici aplicații – va fi doar un portal către AI”, a spus Musk, descriind un dispozitiv minimalist care […]
08:10
Propaganda rusă și-a intensificat tentativele de a incita sentimentele anti-ucrainene în Polonia # Aktual24
Statul Major al Forțelor Armate Poloneze a avertizat luni că Rusia și-a intensificat campaniile de dezinformare pe teritoriul polonez, cu scopul explicit de a incita sentimente anti-ucrainiene și a submina sprijinul pentru Kiev. Pe fondul discuțiilor despre posibile negocieri de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, Moscova exploatează traume istorice și propagă narațiuni […]
07:50
Emoții pentru „guru”? Mercenarul Horațiu Potra a cerut oficial să fie extrădat în România, după ce speranțele că va primi azil politic în Dubai s-au spulberat # Aktual24
Horațiu Potra, mercenarul implicat în conspirația pentru răsturnarea ordinii constituționale din România, a solicitat oficial extrădarea în țară, după ce speranțele sale de azil în Dubai s-au spulberat. Arestat pe 24 septembrie la aeroportul din Dubai împreună cu fiul și nepotul său, Potra s-a prezentat luni în fața instanței arabe, unde a semnat documentele de […]
07:40
Deși există și un candidat republican, Donald Trump îl susține pe independentul Andrew Cuomo la primăria New York-ului. Toți candidații sprijiniți de el au pierdut, până acum, în alegeri # Aktual24
Într-o mișcare surprinzătoare, președintele SUA, Donald Trump, l-a susținut public pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo în cursa pentru funcția de primar al New York-ului, îndemnându-i pe alegători să-l voteze în locul candidatului democrat Zohran Mamdani. Anunțul, făcut luni seara pe Truth Social și citat de New York Times, vine în ajunul alegerilor locale de […]
07:20
Jocurile foamei în America: Administrația Trump va folosi fondurile de urgență pentru a plăti ajutoarele alimentare blocate din cauza shutdown-ului guvernamental # Aktual24
Pe fondul celui mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA, care a depășit deja 34 de zile fără nicio soluție la orizont, administrația președintelui Donald Trump a anunțat că va oferi doar ajutoare alimentare parțiale pentru peste 42 de milioane de americani dependenți de programul SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), cunoscut popular ca „food stamps”. […]
07:10
Muncitorul român salvat inițial după ce stătuse 11 ore printre dărâmăturile Turnului Conti din Roma a murit la spital # Aktual24
O parte a impresionantului Turn Conti, un simbol medieval al Romei situat chiar lângă Forurile Imperiale, s-a prăbușit luni, 3 noiembrie, provocând o tragedie care a șocat capitala italiană. Patru muncitori au fost salvați imediat, dar un al cincilea, un român în vârstă de 66 de ani, a rămas prins sub tone de moloz timp […]
Acum 24 ore
00:20
Peru rupe relațiile diplomatice cu Mexicul din cauza cererii de azil a fostului prim-ministru peruan Betssy Chavez # Aktual24
Peru a decis să rupă relațiile diplomatice cu Mexicul, a declarat luni ministrul de Externe al națiunii andine, după ce a început procesul de acordare a azilului fostului premier peruan Betssy Chavez, care a servit sub președintele Pedro Castillo. Ministrul peruan de Externe Hugo de Zela le-a declarat jurnaliștilor că Mexicul a comis un „act […]
00:10
Președintele Letoniei retrimite în Parlament legea privind retragerea țării din Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor # Aktual24
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a decis luni să retrimită Parlamentului pentru reexaminare contoversata lege privind retragerea țării din Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Ratificarea și denunțarea Convenției în timpul unuia și aceluiași mandat al Parlamentului „trimite un mesaj contradictoriu atât societății letone, cât și aliaților internaționali’ și ar […]
00:00
Chile va pune capăt vieții privilegiate din închisoare a acoliților dictatorului Pinochet # Aktual24
Deținuții dintr-o celebră închisoare militară de înaltă securitate din Chile, care găzduiește autorii unor crime împotriva drepturilor omului din epoca dictaturii, urmează să își piardă condițiile privilegiate în urma planurilor de încorporare a închisorii în rețeaua publică de închisori. Președintele Gabriel Boric a anunțat luni că Punta Peuco va fi transformată într-o închisoare obișnuită pentru […]
3 noiembrie 2025
23:30
Ambasadorul rus la Roma, convocat la MAE după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a spus că „economia Italiei se va prăbuși la fel ca turnul de la Roma” # Aktual24
Ministerul italian de Externe a anunțat, luni, că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei în urma declarațiilor purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maia Zaharova, care a ironizat prăbușirea unui turn medieval din centrul Romei. Ambasadorul ar putea fi convocat marți, potrivit unor surse din minister. „În urma ajutorului oferit Ucrainei în conflictul […]
23:00
În această săptămână, retailerul online de produse fast-fashion (modă rapidă) Shein va deschide, la Paris, primul său magazin fizic permanent din lume, pe fondul indignării politice, al furiei angajaților și al avertismentelor primăriei că va afecta imaginea progresistă a capitalei franceze. Compania cu sediul în Singapore, fondată în China, a construit o afacere online masivă […]
22:50
O avalanșă a măturat o tabără de pe Muntele Yalung Ri din Nepal, ucigând cinci alpiniști străini și doi ghizi nepalezi, au declarat oficialii. Shailendra Thapa, un purtător de cuvânt al forțelor de poliție armate, a declarat că alte cinci persoane au fost rănite în tabăra de bază, situată la 4.900 de metri, potrivit The […]
22:20
Fostul procuror militar general din Israel arestat după ce a recunoscut că a făcut public un videoclip cu abuzurile soldaților israelieni. Atacurile la adresa sa s-au intensificat. „Putem continua cu linșajul” # Aktual24
Poliția din Israel a arestat-o și reținut-o pe general-maiorul Yifat Tomer-Yerushalmi, cea care a condus sistemul juridic militar al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), după ce aceasta a recunoscut că a permis difuzarea unei înregistrări care arată soldați israelieni agresând violent un prizonier palestinian. Șefa justiției militare a declarat într-o scrisoare de demisie de […]
22:00
SUA: A început procesul unui bărbat din Washington DC care a aruncat cu un sendviș într-un agent federal. Bărbatul este considerat un simbol al rezistenței # Aktual24
Aruncarea unui sendviș spre un agent federal l-a transformat pe Sean Charles Dunn într-un simbol al rezistenței împotriva creșterii numărului de membri ai forțelor de ordine ale președintelui Donald Trump în capitala americană. În această săptămână, procurorii federali încearcă să convingă un juriu format din locuitori ai orașului Washington, D.C., că Dunn a încălcat legea. […]
21:10
Avem vânător de mine. Nava „Căpitan Constantin Dumitrescu” a ajuns la Constanța după 41 de zile pe mare # Aktual24
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat, luni, în portul militar Constanța, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. Vânătorul de mine, din clasa Sandown, a intrat în serviciul Forțelor Navale la data de 4 august, devenind pământ românesc, și are la bord un echipaj format din 40 […]
21:10
UE ia în considerare extinderea competențelor Frontex pentru a combate amenințarea reprezentată de drone # Aktual24
Țările UE analizează planurile de a acorda agenției de frontieră a Uniunii Europene, Frontex, competențe de a ajuta la monitorizarea spațiului aerian și la protejarea infrastructurilor critice. Acest lucru este menționat în documente confidențiale ale Consiliului UE, analizate de Euractiv. O notă a Consiliului UE din 30 octombrie, trimisă țărilor UE, spune că liderii europeni […]
20:40
UE ia în considerare să-și schimbe politica privind reducerea emisiilor cu 90% până în 2040 # Aktual24
Uniunea Europeană ia în considerare introducerea unei clauze de frânare pentru a reduce obiectivul său climatic de reducere a emisiilor de CO2 cu 90% până în 2040. Acest lucru a fost cuprins de proiectul de propunere de compromis a UE, care a fost analizat de Reuters. Țările UE încearcă să aprobe noul lor obiectiv climatic […]
20:40
PNL a scos pe piață un sondaj în care candidatul PNL, Ciprian Ciucu, câștigă alegerile la primăria Capitalei. După ce PSD a scos vreo două în care câștiga candidatul PSD, Daniel Băluță. N-ar fi de mirare ca și USR să vină cu câteva în care candidatul său este pe primul sau al doilea loc. Vor […]
20:30
Operațiune Jupiter 4: Un consilier județean și pastor din Timiș, vizat de percheziții. Ar fi construit două blocuri cu banii unei asociații creștine iar apartamentele le-ar fi dat în chirie # Aktual24
Un consilier județean PNL din cadrul CJ Timiș, pastor la Biserica Creștină Speranța și Lumina din Timișoara, a fost vizat de perchezițiile din cadrul operațiunii Jupiter 4. Potrivit Opinia Timișoarei, consilierul este și director executiv al unei asociații creștine din Lovrin, unde, susțin anchetatorii, în locul unor activități sociale, ar fi folosit banii din donații […]
20:30
AUR a decis cu scandal să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: ”Suntem cel mai mare partid și nu avem candidat propriu” # Aktual24
Conducerea AUR a decis luni să susțină oficial candidatura independentă a Ancăi Alexandrescu pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe tensionate a Consiliului Național de Coordonare (CNC), după ce au fost analizate opțiunea unui candidat propriu și varianta sprijinirii unui independent. Deputatul AUR Mohammad Murad a contestat […]
20:20
Alianță PNL-USR contra lui Ciolacu la Buzău, candidat comun: ”Avem şanse să ne debarasăm de PSD şi, mai ales, de Marcel Ciolacu” # Aktual24
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului PSD, Marcel Ciolacu, anunță […]
20:10
Moment excepțional pentru Bătrânul Continent: Cum îi imping noile politici în domeniul științific ale lui Trump pe cercetători spre Europa # Aktual24
Recentele schimbări în finanțarea și politicile științifice din SUA sub noua administrație au fost o cauză a unei îngrijorări semnificative în comunitatea de cercetare. Cu înghețarea finanțării, restricțiile privind partajarea datelor și reducerile bugetare ale agențiilor critice, mulți oameni de știință din SUA – în special cei din domeniul climei, sănătății și inteligenței artificiale – […]
20:00
O jumătate de miliard de euro. La atât se ridică investiția din România anunțată de firma germană de armament Rheinmetal într-o nouă fabrică de pulberi pentru armament, în județul Brașov. Ar trebui să ne uităm la asemenea investiții ca la niște șanse de dezvoltare pentru România. Pentru că exact asta vor fi pentru mult timp […]
19:40
Elon Musk a lansat un satelit pentru a testa sistemele primei stații spațiale private. Se va testa dacă se poate construi primul centru de date spațial bazat pe inteligență artificială # Aktual24
În primele ore ale zilei de duminică, SpaceX, compania lui Elon Musk, a trimis în spațiu o rachetă Falcon 9 care transporta 18 sateliți diferiți, într-o misiune pe care o numește Bandwagon-4. Unul dintre acești sateliți a fost Haven Demo, un satelit de testare conceput pentru a ajuta Vast Space – o companie aerospațială cu […]
19:20
Italia: Doi muncitori români au fost răniți după ce o clădire în reabilitare s-a prăbușit. Precizările ministrului de Externe # Aktual24
Un muncitor român a fost rănit uşor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbuşit, luni, iar altul este prins sub dărâmături şi urmează să fie extras din zonă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Autorităţile italiene prezente la faţa locului au informat că un muncitor, cetăţean român, a fost rănit uşor, fiind […]
19:10
Industria jocurilor de noroc online este una dintre cele mai dinamice și competitive piețe digitale. Milioane de utilizatori accesează zilnic platforme de cazinou pentru a se distra, a juca live sau a participa la turnee. În acest context, infrastructura tehnică pe care se bazează un operator devine un factor critic pentru succes. Iar la baza […]
19:00
După ce Călin Georgescu l-a „faultat” în lunile anterioare de câteva ori pe George Simion, azi pare să fi venit rândul Ancăi Alexandrescu, realizatoarea de la Realitatea care candidează la alegerile pentru primărie din București. Georgescu și-a îndemnat, nici mai mult nici mai puțin, electoratul la boicotarea alegerilor pentru București. Într-un moment în care Anca […]
18:50
După ce Călin Georgescu l-a „faultat” în lunile anterioare de câteva ori pe George Simion, azi pare să fi venit rândul Ancăi Alexandrescu, realizatoarea de la Realitatea care candidează la alegerile pentru primărie din București. Georgescu și-a îndemnat, nici mai mult nici mai puțin, electoratul la boicotarea alegerilor pentru București. Într-un moment în care Anca […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.