Trump ameninţă să taie finanţarea New Yorkului dacă „micul comunist” Mamdani câştigă
Cotidianul de Hunedoara, 4 noiembrie 2025 17:20
Este o zi crucială pentru cel mai mare oraş american! New yorkezii îşi aleg astăzi primarul. Ultimele sondaje îl dau învingător pe candidatul democrat, Zohran Mamdani. Candidatul are şi susţinerea lui Barack Obama. Dacă va ieşi învingător, va deveni cel mai tânăr primar din ultimul secol şi primul lider musulman şi sud-asiatic al oraşului. Mamdani e urmat în sondaje de Andrew Cuomo, fostul său coleg de partid şi susţinut de Donald Trump. Republicanii nu au mai câştigat alegerile pentru primăria New York de 13 ani. The post Trump ameninţă să taie finanţarea New Yorkului dacă „micul comunist” Mamdani câştigă appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
17:30
USR cere schimbarea imediată a Renatei Weber. Cine e Roxana Rizoiu, propunea pentru Avocatul Poporului? # Cotidianul de Hunedoara
„Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului”, spune Fritz. The post USR cere schimbarea imediată a Renatei Weber. Cine e Roxana Rizoiu, propunea pentru Avocatul Poporului? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:20
Sfârșit tragic pentru o româncă, medic cardiolog, în Franța. Principalul suspect, fiul ei # Cotidianul de Hunedoara
Absolventă a Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, cu specializare în cardiologie și boli vasculare, Simona Boilă se stabilise în Franța la sfârșitul anilor 2000 The post Sfârșit tragic pentru o româncă, medic cardiolog, în Franța. Principalul suspect, fiul ei appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Trump ameninţă să taie finanţarea New Yorkului dacă „micul comunist” Mamdani câştigă # Cotidianul de Hunedoara
Este o zi crucială pentru cel mai mare oraş american! New yorkezii îşi aleg astăzi primarul. Ultimele sondaje îl dau învingător pe candidatul democrat, Zohran Mamdani. Candidatul are şi susţinerea lui Barack Obama. Dacă va ieşi învingător, va deveni cel mai tânăr primar din ultimul secol şi primul lider musulman şi sud-asiatic al oraşului. Mamdani e urmat în sondaje de Andrew Cuomo, fostul său coleg de partid şi susţinut de Donald Trump. Republicanii nu au mai câştigat alegerile pentru primăria New York de 13 ani. The post Trump ameninţă să taie finanţarea New Yorkului dacă „micul comunist” Mamdani câştigă appeared first on Cotidianul RO.
17:10
O expoziţie la Palatul Buckingham va prezenta din aprilie 2026 peste 200 de ţinute ale reginei Elizabeta a II-a. The post Garderoba reginei Elizabeta a II-a, într-o mare expoziție la Londra appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
17:00
BREAKING G4Media – Cumnatul lui Geoană și fostul ministru Vlădescu, eliberați # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu, în libertate, conform G4Media. The post BREAKING G4Media – Cumnatul lui Geoană și fostul ministru Vlădescu, eliberați appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cercetătorii au reuşit să reactiveze mecanismul natural de reparare a inimii # Cotidianul de Hunedoara
Genele implicate în diviziunea celulară sunt active doar în perioada fetală, când inima se dezvoltă. După naştere, aceste gene se „opresc”, iar celulele musculare ale inimii (numite cardiomiocite) nu se mai divid. The post Cercetătorii au reuşit să reactiveze mecanismul natural de reparare a inimii appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Guvernul a obținut aprobarea BEI pentru prelungirea termenilor de execuție a două autostrăzi. The post Moldova mai are de așteptat pentru a merge pe autostradă appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Peste un milion de români au primit deja sprijinul alimentar pe carduri, iar alte sute de mii urmează să-l primească în curând. Programul continuă cu o nouă tranșă înainte de sărbători. The post Peste un million de români au primit plata prin cardurile de alimente appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:30
Italia, spre o reformă a justiției ce amintește de cazul România și Poloniei # Cotidianul de Hunedoara
Reducerea rolului asociației magistraților în numirile numirile din sistem și crearea unei instanțe disciplinare stârnește dispute politice în Italia si poate periclita actualul guvern The post Italia, spre o reformă a justiției ce amintește de cazul România și Poloniei appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Politologul Andrei Țăranu și consultantul politic Adrian Zăbavă au analizat, pentru Cotidianul, șansele candidaților la Primăria Capitalei. Cine ia voturi de la cine, cum se canibalizează anumiți candidați, cine vrea să profite de faima lui Nicușor Dan sau a lui Călin Georgescu? Cât vor funcționa aceste strategii de campanie și ce vrea, de fapt, electoratul bucureștean? The post INTERVIU Cine fură voturi de la cine în bătălia pentru București appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Băluță nu crede că Grindeanu se simte amenințat de o eventuală victorie a sa în alegerile de la Primăria Generală. Candidatul PSD face o paralelă între actualul lider social-democrat și Ciolacu, într-un interviu pentru G4Media. The post Daniel Băluță: Marcel Ciolacu nu a fost corect appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Fostul lider este cercetat penal după ce ar fi fost prins drogat la volan. A fost sancționat și i s-au retras o parte din atribuții. The post Fost lider AUR prins drogat la volan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:30
Dacă proiectul va fi aprobat, părinții ar putea beneficia de această zi liberă încă din septembrie 2026, la debutul noului an școlar. The post Încă o zi liberă pentru părinți, din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Redactorul-șef al celei mai citite publicații din Ungaria și-a dat demisia # Cotidianul de Hunedoara
Libertatea presei din Ungaria trece printr-o nouă încercare după ce redactorul-șef al celei mai populare publicații și-a dat demisia. Tranzacția prin care ziarul a ajuns în mâinile unui grup apropiat de putere ridică semne de întrebare privind independența editorială. The post Redactorul-șef al celei mai citite publicații din Ungaria și-a dat demisia appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Episcopia Hușilor spune că preoții nu ar fi știut că imaginile vor fi folosite cu scop electoral, conform Agerpres. The post Preoți ”păcăliți” de primari ca să apară clipuri electorale appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Un tânăr de 26 de ani din Galați a fost reținut după ce și‑a hărțuit fosta iubită. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor din Galați The post Reținut după ce a postat poze cu fosta iubită appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Alexandru Nazare anunță schimbarea conducerii Băncii de Investiții și Dezvoltare și o nouă strategie pentru sprijinirea IMM-urilor. The post Nazare decapitează BID appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Introducerea acestui tip de arsenal în Venezuela alimentează speculațiile privind intimidare asupra SUA și NATO, prin tactici specifice Războiului Rece și sprijin acordat unor regimuri considerate ostile de Occident. The post Putin trimite Venezuelei complexul de rachete „Oresnik” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
S-a trezit la timp conducerea CSM București! Măsuri radicale, după dezastrul din Liga Campionilor! # Cotidianul de Hunedoara
Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, The post S-a trezit la timp conducerea CSM București! Măsuri radicale, după dezastrul din Liga Campionilor! appeared first on Cotidianul RO.
14:40
ANPC a găsit peste 100 de societăți de profil cu nereguli. S-au aplicat 7 amenzi în valoare cumulată de 37.000 de lei. The post Protecția Consumatorilor a dat iama peste intermediarii de credite appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Începând de astăzi, Beckham devine Sir David The post SIR David. Beckham a primit titlul de cavaler appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Incendiu la un atelier auto din Albești Paleologu, Prahova, cu 50 de tone de azotat de amoniu. Pompierii acționează pentru stingere și prevenirea extinderii. The post Flăcări la o hală cu 50 de tone de azotat de amoniu appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Catedrala Mântuirii Neamului se închide temporar pentru vizitatori, începând de astăzi. Măsura a fost luată pentru a permite realizarea unor intervenții importante, iar accesul va fi reluat în curând. Autoritățile anunță detalii despre durata închiderii și motivele precise care au stat la baza acestei decizii. The post Catedrala Neamului va fi inchisă appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Reconstituirile scenografice realizate de o echipă de 76 de scenografi, pictori, sculptori, arhitecţi, alături de instalaţiile audio şi video, reușesc să creeeze o experienţă de vizitare imersivă. The post Unde poate fi admirată „Ţărăncuţă odihnindu-se” a lui Grigorescu appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Alertă la Liceul Tehnologic Theodor Pallady din Capitală. Elevii au fost evacuți din cauza unui miros puternic de gaze # Cotidianul de Hunedoara
Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” a fost evacuat din cauza unui miros puternic de gaze. Echipaje de intervenție sunt deja la fața locului pentru evaluare și asigurarea siguranței. The post Alertă la Liceul Tehnologic Theodor Pallady din Capitală. Elevii au fost evacuți din cauza unui miros puternic de gaze appeared first on Cotidianul RO.
14:10
De la „Wannabe” la „to be” în modă: cum a ajuns Victoria Beckham de la faima de pe scenă la femeia de afaceri de pe podiumuri # Cotidianul de Hunedoara
Victoria Beckham a trecut de la faima de „Posh Spice” în Spice Girls la statutul de designer respectat, construindu-și propriul brand de modă și frumusețe. The post De la „Wannabe” la „to be” în modă: cum a ajuns Victoria Beckham de la faima de pe scenă la femeia de afaceri de pe podiumuri appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Dick Cheney este considerat cel mai influent vicepreședinte modern al Statelor Unite. The post A murit mâna dreaptă a lui Bush appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „cel mai sexy bărbat în viață” pentru 2025. Înaintea lui a fost actorul John Krasinski. The post Jonathan Bailey, ales „cel mai sexy bărbat în viaţă” pentru 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:30
Noul Cod de Deontologie Medicală prevede mai multe situații în care medicii pot respinge să consulte pacienții, conform Hotnews. The post Pacienții agresivi pot fi refuzați de medici appeared first on Cotidianul RO.
13:20
La Budapesta filmul va începe să ruleze încă din 5 noiembrie, dar la noi prima zi de difuzare pe marile ecrane va fi abia 16 noiembrie deși Loți aparține sportului românesc. The post Loți Boloni, omagiat la Budapesta. Viktor Orban, mesaj cu subînțeles appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ilie Bolojan nu scapă de prezența în Parlament. De la Camera Deputaților a fost trimisă o adresă către Guvern prin care i se solicită premierului să anunțe când are o zi liberă în agendă, iar ulterior Parlamentul îi va transmite o nouă invitație The post PSD nu-l slăbește pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Jennifer Aniston și Jim Curtis și-au făcut relația oficială pe Instagram pe 2 noiembrie, după ce au fost fotografiați împreună încă din vara lui 2025. The post Jennifer Aniston și-a oficializat relația pe Instagram appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Melatonina poate afecta sănătatea inimii. Studiul va fi prezentat la un eveniment internaţional de referinţă # Cotidianul de Hunedoara
Melatonina, un hormon natural implicat în reglarea somnului, este frecvent folosită sub formă de supliment pentru tratarea insomniei. The post Melatonina poate afecta sănătatea inimii. Studiul va fi prezentat la un eveniment internaţional de referinţă appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Se încheie închinarea în Sfântul Altar. Când se deschide Catedrala spre vizitare # Cotidianul de Hunedoara
În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Naţională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic şi instalaţii). The post Se încheie închinarea în Sfântul Altar. Când se deschide Catedrala spre vizitare appeared first on Cotidianul RO.
12:50
VictoryBet: cum să transformi fiecare sesiune de cazino online într-o experiență plăcută # Cotidianul de Hunedoara
Un cazino bun se cunoaște după diversitatea ofertei. VictoryBet știe că fiecare jucător are propriile preferințe și oferă o colecție amplă: The post VictoryBet: cum să transformi fiecare sesiune de cazino online într-o experiență plăcută appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Tragedia de la Roma, exploatată de Moscova. Reprezentantul diplomatic rus, convocat să dea explicații # Cotidianul de Hunedoara
Nu este prima dată când Zaharova - una dintre vocile oficiale cele mai radicale de la Moscova, alături de cea a lui Dmitri Medvedev - face comentarii provocatoare la adresa Italiei. The post Tragedia de la Roma, exploatată de Moscova. Reprezentantul diplomatic rus, convocat să dea explicații appeared first on Cotidianul RO.
12:40
O brigadă americană a fost retrasă din România săptămâna trecută, ca parte a unei reorganizări militare care va concentra resursele în emisfera vestică. The post Retragerea americanilor. Șeful NATO se întâlnește cu Nicușor appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Originar din Suceava, muncitorul locuia la periferia Romei. Soţia sa a urmărit eforturile de salvare ale pompierilor împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, relatează Corriere de la Sera. The post Bolojan, mesaj după decesul muncitorului român appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Călin Georgescu anunță din nou că nu o susține pe Anca Alexandrescu. El a spus că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria București, denunțând întregul proces electoral ca fiind o farsă. The post Călin Georgescu insistă. Nu o susține pe Anca Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Cum să NU reduci costurile achiziției și instalării panourilor fotovoltaice? # Cotidianul de Hunedoara
Colaborarea cu o firmă instalare panouri fotovoltaice autorizată este singura cale de a garanta o investiție sigură și profitabilă. The post Cum să NU reduci costurile achiziției și instalării panourilor fotovoltaice? appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ulterior aflării veștii decesului său, arbitrul a oprit partida în minutul 41 The post Tragedie în fotbal: un antrenor a murit în timpul meciului appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ce îl împiedică pe Becali să îl aducă pe Louis Munteanu, deși îl vrea pe atacantul lui CFR Cluj # Cotidianul de Hunedoara
Căpitanul Florin Tănase, Darius Olaru, Daniel Bîrligea și mulți dintre ceilalți jucători vor fi extrem de deranjați de o asemenea decizie și în mod cert îl vor interpela pe Becali cu scopul clar de pretinde să se afle pe picior de egalitate cu Munteanu, ceea ce financiar ar reprezenta pentru FCSB un uriaș pericol de se destabiliza foarte curând. The post Ce îl împiedică pe Becali să îl aducă pe Louis Munteanu, deși îl vrea pe atacantul lui CFR Cluj appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ultima șansă pentru tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Ședință a coaliției la guvern # Cotidianul de Hunedoara
O nouă ședință a coaliției, noi încercări de a ajunge la un acord pe subiectele importante. The post Ultima șansă pentru tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Ședință a coaliției la guvern appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Vlad Gheorghe vrea joi o dezbatere cu contracandidații săi pentru Primăria Bucureștiului. The post Un candidat la Primăria Capitalei își cheamă rivalii la cafea appeared first on Cotidianul RO.
12:00
O cunoscută vedetă TV a povestit recent pe rețelele sociale despre cum un control de rutină i-a salvat viața. The post Vedetă TV diagnosticată cu cancer appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Explozia din Rahova. Distrigaz Sud Reţele demarează lucrări pentru reluarea alimentării cu gaze # Cotidianul de Hunedoara
Pentru clienţii din blocul nr. 32, scara 1 şi 2, din strada Vicina, blocul nr. 30A, din Calea Rahovei nr. 317 şi blocul nr. 30, scara 1 şi 2, din Calea Rahovei nr. 319 alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată. The post Explozia din Rahova. Distrigaz Sud Reţele demarează lucrări pentru reluarea alimentării cu gaze appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Dosare penale în Maramureș și Bistrița-Năsăud. Zeci de percheziții pentru tăieri ilegale și furt de arbori # Cotidianul de Hunedoara
O operațiune de amploare în Maramureș și Bistrița-Năsăud vizează tăieri ilegale și furt de arbori în fondul forestier. Descinderile au vizat operatori economici și ose aprovizionare cu lemn fără documente legale. Ancheta, condusă de procurori și polițiști, continuă pentru tragerea la răspundere a celor vinovați. The post Dosare penale în Maramureș și Bistrița-Năsăud. Zeci de percheziții pentru tăieri ilegale și furt de arbori appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ultima șansă pentru tăierea pensiilor speciale a magistraților. Ședință a coaliției la guvern # Cotidianul de Hunedoara
O nouă ședință a coaliției, noi încercări de a ajunge la un acord pe subiectele importante. The post Ultima șansă pentru tăierea pensiilor speciale a magistraților. Ședință a coaliției la guvern appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Un bărbat de 78 de ani, unchiul cântăreţei Laura Pausini, a pierit după ce a fost lovit în timp ce mergea cu bicicleta la periferia oraşului Bologna. Autorul accidentului un tânăr cu cetăţenie română şi moldovenească a fugit de la locul faptei, dar s-a prezentat ulterior la poliţie. Povestea readuce în prim-plan fragilitatea vieţii şi neglijenţa care poate schimba totul în doar o clipă The post Unchiul Laurei Pausini, omorât de un român appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Liviu Jicman spune că „este firesc ca într-o perioadă de final de mandat să existe şi interpretări, dar toate datele invocate în această scrisoare sunt publice”. The post Preşedintele ICR răspunde la acuzaţiile lui Mihail Neamţu appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.