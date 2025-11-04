Flăcări la o hală cu 50 de tone de azotat de amoniu
Cotidianul de Hunedoara, 4 noiembrie 2025 14:30
Incendiu la un atelier auto din Albești Paleologu, Prahova, cu 50 de tone de azotat de amoniu. Pompierii acționează pentru stingere și prevenirea extinderii. The post Flăcări la o hală cu 50 de tone de azotat de amoniu appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
14:40
ANPC a găsit peste 100 de societăți de profil cu nereguli. S-au aplicat 7 amenzi în valoare cumulată de 37.000 de lei. The post Protecția Consumatorilor a dat iama peste intermediarii de credite appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Începând de astăzi, Beckham devine Sir David The post SIR David. Beckham a primit titlul de cavaler appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:30
Incendiu la un atelier auto din Albești Paleologu, Prahova, cu 50 de tone de azotat de amoniu. Pompierii acționează pentru stingere și prevenirea extinderii. The post Flăcări la o hală cu 50 de tone de azotat de amoniu appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Catedrala Mântuirii Neamului se închide temporar pentru vizitatori, începând de astăzi. Măsura a fost luată pentru a permite realizarea unor intervenții importante, iar accesul va fi reluat în curând. Autoritățile anunță detalii despre durata închiderii și motivele precise care au stat la baza acestei decizii. The post Catedrala Neamului va fi inchisă appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Reconstituirile scenografice realizate de o echipă de 76 de scenografi, pictori, sculptori, arhitecţi, alături de instalaţiile audio şi video, reușesc să creeeze o experienţă de vizitare imersivă. The post Unde poate fi admirată „Ţărăncuţă odihnindu-se” a lui Grigorescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:10
Alertă la Liceul Tehnologic Theodor Pallady din Capitală. Elevii au fost evacuți din cauza unui miros puternic de gaze # Cotidianul de Hunedoara
Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” a fost evacuat din cauza unui miros puternic de gaze. Echipaje de intervenție sunt deja la fața locului pentru evaluare și asigurarea siguranței. The post Alertă la Liceul Tehnologic Theodor Pallady din Capitală. Elevii au fost evacuți din cauza unui miros puternic de gaze appeared first on Cotidianul RO.
14:10
De la „Wannabe” la „to be” în modă: cum a ajuns Victoria Beckham de la faima de pe scenă la femeia de afaceri de pe podiumuri # Cotidianul de Hunedoara
Victoria Beckham a trecut de la faima de „Posh Spice” în Spice Girls la statutul de designer respectat, construindu-și propriul brand de modă și frumusețe. The post De la „Wannabe” la „to be” în modă: cum a ajuns Victoria Beckham de la faima de pe scenă la femeia de afaceri de pe podiumuri appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Dick Cheney este considerat cel mai influent vicepreședinte modern al Statelor Unite. The post A murit mâna dreaptă a lui Bush appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „cel mai sexy bărbat în viață” pentru 2025. Înaintea lui a fost actorul John Krasinski. The post Jonathan Bailey, ales „cel mai sexy bărbat în viaţă” pentru 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:30
Noul Cod de Deontologie Medicală prevede mai multe situații în care medicii pot respinge să consulte pacienții, conform Hotnews. The post Pacienții agresivi pot fi refuzați de medici appeared first on Cotidianul RO.
13:20
La Budapesta filmul va începe să ruleze încă din 5 noiembrie, dar la noi prima zi de difuzare pe marile ecrane va fi abia 16 noiembrie deși Loți aparține sportului românesc. The post Loți Boloni, omagiat la Budapesta. Viktor Orban, mesaj cu subînțeles appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ilie Bolojan nu scapă de prezența în Parlament. De la Camera Deputaților a fost trimisă o adresă către Guvern prin care i se solicită premierului să anunțe când are o zi liberă în agendă, iar ulterior Parlamentul îi va transmite o nouă invitație The post PSD nu-l slăbește pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Jennifer Aniston și Jim Curtis și-au făcut relația oficială pe Instagram pe 2 noiembrie, după ce au fost fotografiați împreună încă din vara lui 2025. The post Jennifer Aniston și-a oficializat relația pe Instagram appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Melatonina poate afecta sănătatea inimii. Studiul va fi prezentat la un eveniment internaţional de referinţă # Cotidianul de Hunedoara
Melatonina, un hormon natural implicat în reglarea somnului, este frecvent folosită sub formă de supliment pentru tratarea insomniei. The post Melatonina poate afecta sănătatea inimii. Studiul va fi prezentat la un eveniment internaţional de referinţă appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Se încheie închinarea în Sfântul Altar. Când se deschide Catedrala spre vizitare # Cotidianul de Hunedoara
În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Naţională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic şi instalaţii). The post Se încheie închinarea în Sfântul Altar. Când se deschide Catedrala spre vizitare appeared first on Cotidianul RO.
12:50
VictoryBet: cum să transformi fiecare sesiune de cazino online într-o experiență plăcută # Cotidianul de Hunedoara
Un cazino bun se cunoaște după diversitatea ofertei. VictoryBet știe că fiecare jucător are propriile preferințe și oferă o colecție amplă: The post VictoryBet: cum să transformi fiecare sesiune de cazino online într-o experiență plăcută appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:40
Tragedia de la Roma, exploatată de Moscova. Reprezentantul diplomatic rus, convocat să dea explicații # Cotidianul de Hunedoara
Nu este prima dată când Zaharova - una dintre vocile oficiale cele mai radicale de la Moscova, alături de cea a lui Dmitri Medvedev - face comentarii provocatoare la adresa Italiei. The post Tragedia de la Roma, exploatată de Moscova. Reprezentantul diplomatic rus, convocat să dea explicații appeared first on Cotidianul RO.
12:40
O brigadă americană a fost retrasă din România săptămâna trecută, ca parte a unei reorganizări militare care va concentra resursele în emisfera vestică. The post Retragerea americanilor. Șeful NATO se întâlnește cu Nicușor appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Originar din Suceava, muncitorul locuia la periferia Romei. Soţia sa a urmărit eforturile de salvare ale pompierilor împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, relatează Corriere de la Sera. The post Bolojan, mesaj după decesul muncitorului român appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Călin Georgescu anunță din nou că nu o susține pe Anca Alexandrescu. El a spus că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria București, denunțând întregul proces electoral ca fiind o farsă. The post Călin Georgescu insistă. Nu o susține pe Anca Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Cum să NU reduci costurile achiziției și instalării panourilor fotovoltaice? # Cotidianul de Hunedoara
Colaborarea cu o firmă instalare panouri fotovoltaice autorizată este singura cale de a garanta o investiție sigură și profitabilă. The post Cum să NU reduci costurile achiziției și instalării panourilor fotovoltaice? appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ulterior aflării veștii decesului său, arbitrul a oprit partida în minutul 41 The post Tragedie în fotbal: un antrenor a murit în timpul meciului appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ce îl împiedică pe Becali să îl aducă pe Louis Munteanu, deși îl vrea pe atacantul lui CFR Cluj # Cotidianul de Hunedoara
Căpitanul Florin Tănase, Darius Olaru, Daniel Bîrligea și mulți dintre ceilalți jucători vor fi extrem de deranjați de o asemenea decizie și în mod cert îl vor interpela pe Becali cu scopul clar de pretinde să se afle pe picior de egalitate cu Munteanu, ceea ce financiar ar reprezenta pentru FCSB un uriaș pericol de se destabiliza foarte curând. The post Ce îl împiedică pe Becali să îl aducă pe Louis Munteanu, deși îl vrea pe atacantul lui CFR Cluj appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ultima șansă pentru tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Ședință a coaliției la guvern # Cotidianul de Hunedoara
O nouă ședință a coaliției, noi încercări de a ajunge la un acord pe subiectele importante. The post Ultima șansă pentru tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Ședință a coaliției la guvern appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Vlad Gheorghe vrea joi o dezbatere cu contracandidații săi pentru Primăria Bucureștiului. The post Un candidat la Primăria Capitalei își cheamă rivalii la cafea appeared first on Cotidianul RO.
12:00
O cunoscută vedetă TV a povestit recent pe rețelele sociale despre cum un control de rutină i-a salvat viața. The post Vedetă TV diagnosticată cu cancer appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Explozia din Rahova. Distrigaz Sud Reţele demarează lucrări pentru reluarea alimentării cu gaze # Cotidianul de Hunedoara
Pentru clienţii din blocul nr. 32, scara 1 şi 2, din strada Vicina, blocul nr. 30A, din Calea Rahovei nr. 317 şi blocul nr. 30, scara 1 şi 2, din Calea Rahovei nr. 319 alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată. The post Explozia din Rahova. Distrigaz Sud Reţele demarează lucrări pentru reluarea alimentării cu gaze appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Dosare penale în Maramureș și Bistrița-Năsăud. Zeci de percheziții pentru tăieri ilegale și furt de arbori # Cotidianul de Hunedoara
O operațiune de amploare în Maramureș și Bistrița-Năsăud vizează tăieri ilegale și furt de arbori în fondul forestier. Descinderile au vizat operatori economici și ose aprovizionare cu lemn fără documente legale. Ancheta, condusă de procurori și polițiști, continuă pentru tragerea la răspundere a celor vinovați. The post Dosare penale în Maramureș și Bistrița-Năsăud. Zeci de percheziții pentru tăieri ilegale și furt de arbori appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ultima șansă pentru tăierea pensiilor speciale a magistraților. Ședință a coaliției la guvern # Cotidianul de Hunedoara
O nouă ședință a coaliției, noi încercări de a ajunge la un acord pe subiectele importante. The post Ultima șansă pentru tăierea pensiilor speciale a magistraților. Ședință a coaliției la guvern appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Un bărbat de 78 de ani, unchiul cântăreţei Laura Pausini, a pierit după ce a fost lovit în timp ce mergea cu bicicleta la periferia oraşului Bologna. Autorul accidentului un tânăr cu cetăţenie română şi moldovenească a fugit de la locul faptei, dar s-a prezentat ulterior la poliţie. Povestea readuce în prim-plan fragilitatea vieţii şi neglijenţa care poate schimba totul în doar o clipă The post Unchiul Laurei Pausini, omorât de un român appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Liviu Jicman spune că „este firesc ca într-o perioadă de final de mandat să existe şi interpretări, dar toate datele invocate în această scrisoare sunt publice”. The post Preşedintele ICR răspunde la acuzaţiile lui Mihail Neamţu appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Cel mai bun tenismen român din ultimul deceniu a postat pe Facebook un mesaj în care nu uită să spună: „Mi-am trăit 99 la sută din vis” The post Un cunoscut tenismen român se retrage. „Mi-am trăit 99 la sută din vis” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Ucraina a primit sisteme de apărarea antiaeriană de tip PATRIOT care să o ajute împotriva barajelor aeriene zilnice ale Rusiei. The post Ucraina a primit sisteme de tip PATRIOT suplimentare de la Germania appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Mihail Neamțu solicită demiterea lui Liviu Jicman de la conducerea Institutului Cultural Român și numirea unei noi conduceri. Neamțu i-a transmis o scrisoare președintelui Senatului. The post Mihail Neamțu cere demiterea conducerii ICR appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Un lanț de clinici private ar fi eliberat documente medicale fără vreun consult. The post Percheziții în lanț la mai mulți medici. Rețea medicală cercetată appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Cel puţin 654 de combatanţi ai companiilor militare private ruseşti Wagner şi Redut au fost identificaţi de Europol ca suspecţi de crime de război, inclusiv execuţia unor civili, violenţe sexuale The post Rep. Moldova: Sute de mercenari, descoperiți cu Europol appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Cele 11 ore de luptă și speranță s-au încheiat tragic pentru muncitorul român prins sub ruinele turnului medieval Torre dei Conti din Roma. Octavian Stroici a rezistat eroic sub dărâmături, comunicând până în ultimele clipe cu echipele de salvare care încercau disperate să-l elibereze. Când, în sfârșit, a fost scos la lumină, toți au crezut că va supraviețui. A fost conștient, dar efortul și rănile suferite i-au fost fatale inima i-a cedat la spital, câteva ore mai târziu. The post Cine a fost muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Guvernul susține amenzi de 5.000-20.000 lei pentru cetățenii care nu respectă personalul sau regulile instituțiilor publice. The post Bolojan vrea să amendeze cetățenii care nu respectă angajații statului appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Un procuror român cu 15 ani de experiență câștigă, în prezent, aproximativ 20.000 de lei pe lună. The post Procurori DNA cer în instanță lefuri mai mari appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:40
Adjunctul ministrului belarus de Externe Igor Sekreta a respins majoritatea criticilor, despre care a spus că sunt ”amestecuri în afacerile interne” ale ţării sale. The post ONU acuză Belarusul de reprimări sistematice și torturi generalizate appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Mai mulți călători se aflau în cele două mijloace de transport în comun, un tramvai și un autobuz, care s-au ciocnit. The post Accident cu opt răniți în București appeared first on Cotidianul RO.
10:30
ANALIZĂ Ce spun cele mai noi patru sondaje despre favoriții la Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Lupta pentru Primăria Capitalei este strânsă. Primii patru clasați sunt la distanță de doar câteva procente unul față de celălalt, potrivit celor mai recente patru sondaje. The post ANALIZĂ Ce spun cele mai noi patru sondaje despre favoriții la Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
10:20
INTERVIU S-a întors Florin Iordache. Îl critică pe Bolojan pentru pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Faptul că inițiatorul, respectiv Guvernul, are un singur punct de vedere de la care nu abdică, e total greșit.” The post INTERVIU S-a întors Florin Iordache. Îl critică pe Bolojan pentru pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Ministru: Asta înseamnă că o țară aflată în război poate obține influență directă asupra suveranității unui alt stat a mai afirmat el. The post Scandal istoric: Datele a sute de mii de membri de partid, compromise appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Concedieri în masă la un gigant IT din România. Angajații se mobilizează pe forumuri # Cotidianul de Hunedoara
Oracle România ar putea concedia circa 400 de angajați, iar pe forumuri se discută strângerea de fonduri pentru un avocat. The post Concedieri în masă la un gigant IT din România. Angajații se mobilizează pe forumuri appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Ciprian Ciucu e oficial candidatul PNL la Capitală. A fost votat în unanimitate # Cotidianul de Hunedoara
Biroul Politic Național al PNL a validat marți, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria București. La ședință a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, președintele partidului. The post Ciprian Ciucu e oficial candidatul PNL la Capitală. A fost votat în unanimitate appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Caritate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Caritate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic The post Caritate appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Pilotul ar fi fost preluat inconștient, însă starea sa este, momentan, necunoscută The post Pilot Ryanair scos inconștient din avion la Cluj appeared first on Cotidianul RO.
09:40
MApN a ridicat patru aeronave după atacurile Rusiei la nord de Dunăre. Nu s-au raportat încălcări ale spațiului aerian. The post MApN: patru aeronave în aer după noi atacuri ruse la nord de Dunăre appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Dragoș Pîslaru a menționat că PNRR a început în 2019 și a existat timp suficient pentru adoptarea acestei măsuri The post Dragoș Pîslaru e încrezător cu privire la avizul CSM appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.