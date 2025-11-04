Flăcări la o hală cu 50 de tone de azotat de amoniu

12:10

Căpitanul Florin Tănase, Darius Olaru, Daniel Bîrligea și mulți dintre ceilalți jucători vor fi extrem de deranjați de o asemenea decizie și în mod cert îl vor interpela pe Becali cu scopul clar de pretinde să se afle pe picior de egalitate cu Munteanu, ceea ce financiar ar reprezenta pentru FCSB un uriaș pericol de se destabiliza foarte curând. The post Ce îl împiedică pe Becali să îl aducă pe Louis Munteanu, deși îl vrea pe atacantul lui CFR Cluj appeared first on Cotidianul RO.