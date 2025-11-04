„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
Gândul, 4 noiembrie 2025 18:50
Invitata emisiunii este Gabriela Firea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
19:10
O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro # Gândul
În timp ce România duce lipsă de strategii pe zona de vehicule electrice, Polonia se pregătește să găzduiască o fabrică de piese pentru motoarele electrice ale mașinilor Hyundai și Kia. Giganții coreeni de la POSCO au investit 42 de milioane de euro în fabrica de la Brzeg care va oferi locuri de muncă pentru 200 […]
Acum 30 minute
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea # Gândul
Invitata emisiunii este Gabriela Firea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia # Gândul
Sebastian Moisei, tânărul de 21 de ani din Mangalia care a provocat un accident mortal, în luna martie, în fața hotelului Malibu din Mamaia, a scapat de arestul la domiciliu. Judecătoria Constanța a decis că înlocuiește măsura arestului la domiciliu, cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. În dimineața zilei de […]
18:50
Gigi Becali a anunțat că a avut o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea, dar atacantul de la FCSB nu e transferabil acum. Anunțul omului de afaceri a venit după meciul cu U Cluj, câștigat de bucureșteni cu 2-0. Oferta de la un club din SUA pentru Bîrligea era de șapte milioane de euro, potrivit […]
Acum o oră
18:40
FOTO. Copilăria marcată de LIPSURI a Ramonei Olaru. ”Să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală” # Gândul
Ramona Olaru a avut o copilărie marcată de lipsuri și a fost nevoită să muncească de mică pentru a face rost de bani și a-și ajuta familia. Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu […]
18:40
Momentul în care un tânăr de 19 ani din București dă foc mobilei din casă. Polițiștii l-au reținut, iar pompierii au intervenit de urgență # Gândul
Momentul în care un tânăr de 19 ani este surprins după ce ar fi dat foc mobilei din casă. Polițiștii l-au reținut, iar pompierii au venit să stingă incendiul. Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiștii din Capitală după ce ar fi dat mobilei din apartament după o ceartă cu părinții. Conform […]
18:30
Florin Călinescu despre retragerea americanilor. „Este un eșec politic și managerial al lui Nicușor Dan” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a oferit un dialog incitant despre subiectul nr. 1 pe agenda publică – retragerea unui efectiv major al trupelor americane din România. Provocat de Ionuț Cristache să comenteze de ce o decizie atât de gravă pentru România este tratată public „în registrul normalului”, minimalizându-se miza […]
18:30
Daniel Băluță: Suntem o familie simplă, care pune preț pe sinceritate, responsabilitate și încredere # Gândul
Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, candidat din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, își prezintă familia sa într-un scurt video și menționează că se cunoaște cu soția sa de la grădiniță. Soția și fiica primarului și-au arătat susținerea față de Daniel Băluță pentru a candida la primăria Capitalei. „Povestea noastră începe din […]
Acum 2 ore
18:00
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare # Gândul
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție. Decizia a fost luată în urma unei decizii a Instanței Supreme condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac. În aceasta speță apare și numele lui Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, iar surse […]
18:00
Ministerul Afacerilor Interne din România a confirmat faptul că SUA a operat două zboruri spre România pentru a deporta din State peste 120 de cetățeni români în 2025. Statele Unite ale Americii (SUA) au operat în acest an două zboruri cu avioane militare spre România ca să aducă în țara noastră un număr necunoscut de […]
18:00
Când vine vorba despre siguranța la volan, puține componente ale mașinii sunt la fel de esențiale precum anvelopele. Deși mulți șoferi acordă o atenție sporită motorului, sistemului de frânare sau electronicii, realitatea este că anvelopele reprezintă singurul punct de contact dintre automobil și carosabil. De aceea, alegerea lor trebuie făcută cu responsabilitate, ținând cont nu […]
17:40
FOTO. Andi Moisescu dă detalii despre copiii săi. ”Au niște EXPRESII pe care eu nu le cunosc” # Gândul
Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a dat câteva detalii despre cei doi copii ai săi, David și Luca. Andi Moisescu a fost căsătorit foarte mulți ani cu Olivia Steer, însă au ajuns la divorț după 22 de ani de mariaj. Cuplul are doi băieți: David și Luca. Prezentatorul […]
17:30
Coaliția a ajuns la un acord pe reforma administrației publice: 13.000 de bugetari vor fi concediați # Gândul
Coaliția a ajuns marți la consens pentru reforma administraţiei – cu eliminarea a 10% din posturile ocupate, potrivit unor surse politice. Vorbim de peste 13.000 de bugetari care vor fi disponibilizați. Proiectul ar urma să fie definitivat în această săptămână, iar săptămâna viitoare să intre deja în avizare la ministere. Practic să fie gata, în […]
17:30
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme # Gândul
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție. Decizia a fost luată în urma unei decizii a Instanței Supreme condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac, potrivit surselor G4media. Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, dat în […]
17:30
Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare # Gândul
România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului govern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum indică documentul de pe site-ul oficial. Țara noastră este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând ajutoare în bani și sprijin strategic pentru țara vecină să scape […]
17:20
O tânără româncă din Italia a închiriat un apartament și a rămas fără cuvinte când a aflat ce făcea proprietarul pe ascuns. A anunțat imediat POLIȚIA # Gândul
O tânără mamă româncă, stabilită în Italia, a trecut prin momente terifiante în localitatea L’Aquila, provincia cu același nume din regiunea Abruzzo, după ce a aflat că a fost filmată pe ascuns în apartamentul închiriat pentru ea și copilul său. Dispozitivele, instalate în baie și în dormitor, transmiteau imagini către o aplicație controlată de proprietar, […]
Acum 4 ore
17:10
Cumnatul lui Mircea Geoană și Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, au fost eliberați pe prescripție # Gândul
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție. Decizia a fost luată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac, potrivit surselor g4media. Știre în curs de actualizare
17:00
Coaliția a ajuns marți la consens pentru reforma administraţiei – cu eliminarea a 10% din posturile ocupate, potrivit unor surse politice. Vorbim de peste 13.000 de angajați disponibilizați. Ar urma ca proiectul să fie definitivat în această săptămână, iar săptămâna viitoare să intre deja în avizare la ministere. Practic să fie gata, în cazul în […]
17:00
Mamele romance din Germania pot beneficia de un avantaj important la pensie pentru fiecare copil crescut. Statul german recunoaște deci creșterea copiilor drept muncă social valoroasă și oferă pentru aceasta puncte suplimentare la pensie, echivalente cu circa 245 de euro lunar pentru fiecare copil, aducând un sprijin financiar semnificativ la vârsta pensionării. Legislația germană prevede […]
17:00
Cum este obținută și ce conține MIEREA ALBASTRĂ. „Blue Honey”, care a cucerit piața internațională, are multiple beneficii pentru sănătate # Gândul
Mierea albastră („Blue Honey”) a luat cu asalt piața internațională, fiind noua atracție în rândul oamenilor care vor să aibă mai multă grijă de organismul lor și să consume produse sănătoase. Inginerii chimici din Grecia au venit pe piață cu acest produs inedit, tradițional, transformat într-un superaliment dorit de toată lumea. Culoarea sa este una […]
17:00
De ce vin sute de oameni, săptămânal, să-l susțină pe Călin Georgescu la Poliție. Gândul a stat de vorbă cu suporterii fostului candidat la președinție. „Mi-am lăsat afacerile ca să vin să îmi susțin președintele”/”Venim pentru dreptate, pentru adevăr”/”N-au avut niciodată motiv pentru anularea alegerilor”/”Trebuie să luptăm cu sistemul” # Gândul
Călin Georgescu este așteptat de sute de susținători, în fiecare săptămână, atunci când merge să semneze controlul judiciar, indiferent de locul unde este chemat de autorități. Oamenii vin cu pancarte și icoane, încă de la prima oră, și scandează „Călin Georgescu, președinte!”. Suporterii fostului candidat la președinție aduc și boxe din care răsună melodii patriotice. […]
17:00
Patriarhia Română anunță că se închide Catedrala Mânturii Neamului pentru finalizarea construcției. Când se redeschide # Gândul
Catedrala Mântuirii Neamului se va închide. Potrivit comunicatului transmis de Patriarhia Română, la data de 5 noiembrie 2025, la miezul nopții, Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu va mai putea fi vizitat de credincioși. De asemenea, după jumătatea lunii noiembrie 2025, lăcașul de cult se va închide, pentru continuarea lucrărilor interioare. În schimb, Patriarhia a […]
16:50
Coaliția s-a decis pe reforma administrației. Vor reducere cu 10% în administrațiile publice # Gândul
Coaliția a ajuns marți la consens pentru reforma administraţiei – cu eliminarea a 10% din posturile ocupate, potrivit unor surse politice. Vorbim de peste 13.000 de angajați disponibilizați. Știre în curs de actualizare RECOMANDAREA AUTORULUI Ieri ungurii, azi bulgarii. România a ajuns GLUMA economiștilor de la Sofia, după ce presa maghiară a râs de […]
16:50
David Beckham este acum „Sir“. Fostul fotbalist britanic a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles # Gândul
Celebrul fotbalist britanic David Beckham a primit, marți, una dintre puținele distincții care i-au scăpat de-a lungul unei cariere de 21 de ani pe terenul de fotbal. Regele Charles l-a ridicat la rang de cavaler, în cadrul unei ceremonii fastuoase la castelul Windsor. Îmbrăcat într-un costum elegant, croit special pentru ocazie de soția sa, designerul […]
16:50
Voleiul stelist e din nou pe culmi. Dublă finalistă, de-a lungul timpului, în Liga Campionilor și de trei ori calificată în finala Cupei CEV, Steaua a reușit, în sfârșit, să cucerească un trofeu european: Cupa Balcanică. Steliștii l-au prezentat trofeul fanilor veniți la meciul câștigat cu 3-0 în fața celor de la CSM București. Printre […]
16:40
Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a vorbit despre schimbările de stil muzical și colaborările neașteptate pe care le-a avut de-a lungul anilor. Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, acesta a impresionat cu aparițiile sale, melodiile interpretate și […]
16:40
Coaliția s-a decis pe reforma administrației. Vor reducerea cu 10% în administrațiile publice # Gândul
Coaliția de guvernare s-a reunit astăzi la ora 14 pentru a discuta reforma administrației, reforma pensiilor magistraților și salariul minim. În ședința Biroului Politic Național al PNL, liderul Ilie Bolojan le-a fi cerut liberalilor să înceapă să lucreze la un proiect de lege pentru reducerea numărului de parlamentari. PSD își dorește să fie scăzut numărul parlamentarilor la […]
16:40
SCANDAL la stația de metrou de la Piața Unirii 2. Un agent de pază a fost lovit în față de un călător. Imagini cu momentul agresiunii # Gândul
Scandal la o stație de metrou din București! Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu. […]
16:40
Florin Călinescu despre sfidarea liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo” # Gândul
În politică a venit era concubinajului. Invitatul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a abordat numeroasele cazuri de concubinaj printre liderii de la vârful politicii, care ridică suspiciuni rezonabile că ar putea fi un subterfugiu pentru a-și camufla averea. În opinia vedetei de televiziune, actualii lideri nici măcar nu […]
16:30
MINERALUL care poate fi introdus foarte ușor în diete. Medicii spun că este un nutrient bun împotriva durerilor de cap # Gândul
Un anumit mineral are un rol extrem de important în susținerea sănătății creierului și a sistemului nervos, conform unui studiu medical recent. Este un nutrient esențial pentru buna funcționare a organismului, iar specialiștii susțin că poate fi inclus cu ușurință în dietă, fie prin alimente naturale, fie prin suplimente alimentare. Este vorba despre magneziu, un […]
16:30
Google face bilanțul de 15 ani în România. „Avem în București un adevărat centru de inovare” # Gândul
Google România împlinește 15 ani de la deschiderea primului său birou local în București. De la un birou cu o mână de angajați în noiembrie 2010, compania a ajuns să aibă peste 400 de oameni. Google transmite că are realizări notabile în România, care includ diversificarea, digitalizarea și cel mai mare centru de dezvoltare pentru […]
16:30
Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu # Gândul
Experții au dezvăluit care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Este vorba despre un studiu în care se află și România, dar și alte țări din Europa. Astfel, un nou studiu a scos la iveală țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura, precum și țările care se […]
16:10
După ce a interzis mercurul în vaccinuri, secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, face un apel către alte state să-i urmeze exemplul # Gândul
După ce Statele Unite au interzis oficial folosirea tiomersalului în vaccinurile antigripale, Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, recomandă acum și altor state să urmeze modelul Americii. Kennedy a făcut un apel pentru a pune presiune pe companiile farmaceutice să elimine mercurul din vaccinuri. Ca justificare la măsura impusă în Statele Unite, Robert Kennedy […]
16:10
Cine are ȘANSE la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță? Analiza lui Florin Călinescu: „Poate să fie o luptă dreaptă între ei” # Gândul
În cadrul unei ediţii transmise live de Gândul a emisiunii Ai aflat! cu Ionuţ Cristache, actorul Florin Călinescu a făcut analiza candidaților la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Urmăriți aici emisiunea integrală Florin Călinescu i-a analizat pe primarii Sectoarelor 4 și 6, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, care sunt unii dintre principalii candidați […]
16:10
COP 30. Moment decisiv pentru acţiunea climatică globală, o clarificare sau doar o nouă rundă de promisiuni? # Gândul
Conferința COP 29 – organizată anul trecut la Baku – s-a încheiat cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Sloganul de început, „În solidaritate pentru o lume verde”, a arătat ceva diferit. Finanțarea adaptării și atenuării efectelor schimbărilor climatice, unul dintre punctele cheie ale conferinței, a rămas fragmentată și departe de nivelul necesar pentru a face […]
16:10
Prințul William este într-o formă de zile mari. Viitorul rege al Marii Britanii a fost filmat în timp ce juca volei pe faimoasa plajă Copacabana # Gândul
Vizita Prințului William în Brazilia pare să se fi transformat într-o „vacanță memorabilă“. În prima sa zi, viitorul rege al Marii Britanii și-a dat jos pantofii de marcă, și-a suflecat mânecile și a participat la un meci de volei pe plaja Copacabana din Rio. Prințul de Wales, în vârstă de 43 de ani, și-a demonstrat […]
16:00
Caz INCREDIBIL în Craiova. Un bărbat a forat ilegal un puț, la care a racordat sute de familii. Dosar penal pentru „apă vândută” ilegal # Gândul
Caz incredibil in Craiova, unde locatarii mai multor blocuri, dar și proprietarii unor case erau racordați la un sistem de alimenatre cu apă ilegal. Cazul a ieșit la iveală, după un control făcut de inspectorii Administraței Bazinale de Apă Jiu. Concret, un bărbat a făcut – fără a deține avize și autorizații legale, un foraj […]
16:00
Călinescu, necruțător: „USR trage tare să facă bani / PNL e ca o femeie gonflabilă cu 2000 de marinari încinși ” # Gândul
În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului, actorul Florin Călinescu a făcut o radiografie necruțătoare a peisajului politic actual mai tensionat ca niciodată. Context în care, apreciază vedeta de televiziune, se detașează USR prin oportunism. Însă, nici despre PNL nu a avut cuvinte de laudă. Chestionat de moderator în […]
15:50
Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE” # Gândul
În cadrul unei ediţii transmise live de Gândul a emisiunii Ai aflat! cu Ionuţ Cristache, actorul Florin Călinescu a lansat un val de ironii la adresa preşedintelui Nicuşor Dan şi a vorbit despre aşa-zisa lovitură de stat care a avut loc în timpul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici emisiunea integrală Florin Călinescu a vorbit despre lovitura […]
15:40
FOTO. Andreea Marin, mărturisiri din viața sentimentală. ”Poate că am anumite STANDARDE de la care nu vreau să fac pași înapoi” # Gândul
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a făcut declarații despre relațiile sale sentimentale. ”Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi” , a afirmat aceasta. Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta. Vedeta a fost căsătorită de trei ori […]
15:40
Angajata filmată în timp ce lovea un pacient dintr-un centru de dizabilități a fost REȚINUTĂ. Un alt beneficiar al centrului este cercetat # Gândul
Angajata centrului pentru persoane cu dizabilități din Bihor, surprinsă în timp ce lovea violent un beneficiar al instituției, a fost reținută. Poliția Bihor a anunțat, marți dimineața, că o infirmieră din cadrul centrului de recuperare pentru persoane cu dizabilități din Bratca, a fost reținută, după ce filmările, în care aceasta lovea un pacient, au fost […]
15:20
Fie ca vorbim despre o încheiere sau o reaprindere a sentimentelor, foștii parteneri revin în viețile a patru zodii înainte de 22 noiembrie 2025. Sezonul Scorpionilor este cunoscut ca o perioadă de transformare și mister. Nu trebuie să fii surprins dacă un fost iubit își trimite un mesaj pe neașteptate sau dacă îl întâlnești undeva […]
15:20
Veste supriză din Spania: Digi România ar putea să fie vândut unei companii spaniole de telecomunicații. Suma vehiculată este de miliarde de euro # Gândul
Unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din lume, compania spaniolă Telefónica, vrea să se extindă în Europa prin achiziția Digi Communications pentru 3,8 mld. euro. Gigantul spaniol ar urma să plătească o datorie de 1,8 mld. de euro și o primă de 20% față de valoarea actuală de piață a Digi, scrie Economedia. […]
15:20
Ieri ungurii, azi bulgarii. România a ajuns GLUMA economiștilor de la Sofia, după ce presa maghiară a râs de noi. În Bulgaria, stabilă economic și cu moneda euro aproape adoptată, specialiștii spun în cor: „Nu vrem să ajungem ca România! Ce îi sperie pe vecini la cuplul Nicușor-Bolojan # Gândul
România tandemului Nicușor Dan – Ilie Bolojan tinde să devină ținta predilectă a ironiilor. După ce presa din Ungaria ne-a luat peste picior pentru ne pregătim să devenim un „gigant militar” pe continent, deși americanii „dictează totul”, a venit și rândul vecinilor de peste Dunăre. Bulgaria se pregătește să acceseze zona euro în data de […]
Acum 6 ore
15:10
Este important să mergi și să vezi lucrurile cu ochii tăi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025. Berbec Probabil că ego-ul tău s-a simțit puternic în ultima vreme și s-ar putea să simți un plus de încredere în tine. Nu te mira dacă ego-ul tău se simte amenințat de […]
15:10
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea # Gândul
Cu mici excepții, și toamna lui 2025 a fost una frumoasă, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Profitând de vremea blândă, mulți proprietari mai bat un cui, taie lemne sau își folosesc flexul pentru diferite treburi casnice. Însă, oricât de urgente ar părea lucrările, legea spune că orele de liniște trebuie […]
15:10
Șase tipuri de alimente pe care să NU le pui niciodată pe ușa frigiderului, potrivit nutriționiștilor # Gândul
Există o serie de alimente pe care nu ar trebui să le depozitezi niciodată pe rafturile amplasate pe ușa frigiderului. Specialiștii în nutriție vin cu explicații referitoare la acest aspect, menționând cum ar putea fi afectate produsele alimentare. Deși frigiderele sunt aparate electrocasnice care pot ușura cu mult viețile oamenilor, având diverse dotări, există și […]
15:00
Un val de aer rece din Rusia va străbate România. Temperaturile au scăzut brusc și cu 10 grade Celsius # Gândul
Un val de aer rece din Rusia a provocat o scădere bruscă a temperaturilor în întreaga țară, după ce în ultima perioada ne-am bucurat de o vreme caldă. Situația aceasta va persista toată săptămâna. În București, mercurul din termometre a coborât cu aproape 9-10 grade Celsius față de ziua precedentă, când au fost înregistrate 20 […]
14:50
Cel mai vechi premiu literar din Franța a fost acordat scriitorului Laurent Mauvignier. Ce nume au mai fost pe lista finaliștilor # Gândul
Goncourt 2025, cel mai vechi și mai prestigios premiu literar din Franța, a fost acordat, marți, scriitorului Laurent Mauvignier pentru romanul „La maison vide” (Casa Goală n.r.), relatează BFM TV. Premiul a fost acordat, așa cum este tradiția, la ora prânzului la restaurantul Drouant din cartierul Opéra din Paris. Patru autori au fost finaliști: Nathacha […]
14:50
Momentul intens când un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj. Copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău # Gândul
Noi detalii în cazul avionului rămas, luni seară, pe pistă la Aeroportul din Cluj-Napoca după ce copilotului, o femeie în vârstă de 31 de ani, i s-a făcut rău. Pilotul a cerut ajutor imediat turnului de control, femeia fiind transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Comandantul aeronavei a raportat chiar înainte de aterizare o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.