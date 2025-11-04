O tânără româncă din Italia a închiriat un apartament și a rămas fără cuvinte când a aflat ce făcea proprietarul pe ascuns. A anunțat imediat POLIȚIA

14:00

Cercetătorii britanici au descoperit că ora la care este luat micul dejun poate influența starea de sănătate. Studiul publicat în revistele de specialitate arată că nu doar conținutul mesei de dimineaţă contează, ci şi ora la care este consumată. Se pare că momentul la care se servește micul dejun ar avea un impact semnificativ asupra […]