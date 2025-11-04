„Am scăpat la timp!” – Marisa Paloma, detalii dureroase după operația de sinusuri
AntenaStars, 4 noiembrie 2025 20:20
După ani de dureri și disconfort, Marisa Paloma a ajuns de urgență pe masa de operație. Influencerița a fost diagnosticată cu o infecție severă la sinusuri, iar medicii au descoperit că unul dintre ele era complet plin de puroi. Acum, vedeta povestește cum se simte după intervenția chirurgicală.
Bianca Drăgușanu a bifat o premieră în cariera sa! Vedeta a prezentat pentru prima dată o nuntă — cea a Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară — și a făcut senzație la Timișoara. În schimb, absența lui Gabi Bădălău nu a trecut neobservată, iar Bianca a explicat motivul pentru care a mers singură.
„Mă ține cu forța legată de el!” – Dana Roba, mărturii dureroase despre fostul partener care a mutilat-o # AntenaStars
La aproape trei ani după atacul care i-a schimbat viața, Dana Roba încă nu poate spune că a scăpat de trecut. Deși fostul soț, Daniel Balaciu, este după gratii, make-up artista spune că se simte „ținută cu forța” lângă el, blocată într-un proces care pare fără sfârșit.
Răzvan Babană, la un pas de moarte! Mașina s-a izbit de un cap de pod, două roți au explodat # AntenaStars
Fostul concurent de la Chefi la cuțite, Răzvan Babană, a trăit momente de groază după ce mașina în care se afla a lovit în plin un cap de pod. Impactul a fost puternic, iar ambele roți de pe partea dreaptă au explodat. Din fericire, el și prietena care-l însoțea au scăpat nevătămați.
De ce nu a mers Adrian Alexandrov în vacanța Elenei Udrea din Italia! Surse apropiate au spus tot # AntenaStars
Elena Udrea s-a bucurat de prima vacanță în afara țării după eliberarea din închisoare, însă de data aceasta fără partenerul ei, Adrian Alexandrov. Spynews.ro a aflat motivul real pentru care fostul ministru al Turismului a călătorit doar alături de fiica sa, Eva Maria.
La Acces Direct, o nouă dispută pe moștenire a ajuns să divizeze o familie. Tudora o acuză pe una dintre surorile sale că a pus mâna pe terenul lăsat de părinți fără să împartă corect averea. Tensiunile mocnite de ani buni au izbucnit din nou, iar acuzațiile au devenit tot mai grave.
La aproape două luni după ce a părăsit competiția „Mireasa”, Dian pare să fi lăsat totul în urmă. După despărțirea de Costina, tânărul a luat o decizie radicală și s-a mutat din nou în străinătate, unde și-a reluat munca pe care o avea înainte de show.
Toți au crezut că s-a căsătorit! Simona Trașcă explică de ce a apărut în rochie de mireasă # AntenaStars
Imaginile cu Simona Trașcă în rochie de mireasă au stârnit valuri de reacții în mediul online, iar fanii s-au întrebat imediat dacă vedeta s-a căsătorit în secret cu Marian Buzilă. Blondina a spus totul — adevărul din spatele apariției și planurile reale pentru marele eveniment.
După trei ani de relație cu Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean pare să fi spus totul fără cuvinte. Dansatoarea a ales o melodie cu versuri sugestive pentru o postare pe TikTok, iar fanii au interpretat gestul ca pe o replică fină la adresa manelistului.
„Îmi doresc un copil, dar nu cu oricine” – Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre maternitate # AntenaStars
Ramona Olaru a decis să-și asculte instinctul matern și să facă un pas important pentru viitorul ei. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a început procesul de înghețare a ovocitelor, o alegere care arată cât de serios privește dorința de a deveni mamă — atunci când va întâlni bărbatul potrivit.
Influencerița care nu vinde iluzii: Ioana Grama, adevărul despre greutate și stil de viață # AntenaStars
Ioana Grama, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a vorbit deschis despre greutatea ei și felul în care reușește să se mențină în formă. Vedeta online le-a transmis fanilor un mesaj sincer despre echilibru, sănătate și acceptare de sine.
Olivia Cucoș și logodnicul ei, poveste de iubire începută în Republica Moldova și pecetluită la Mogoșoaia # AntenaStars
Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, Olivia Cucoș, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. După un an de relație, iubitul ei a cerut-o în căsătorie într-un cadru de poveste, la Palatul Mogoșoaia. Povestea lor de dragoste a început în Republica Moldova și a fost presărată cu gesturi pline de emoție și romantism.
Scandalul Amaliei Bellantoni, un conflict mocnit de cinci ani. Ce spun avocații părților # AntenaStars
Scandalul în care este implicată Amalia Bellantoni pare să aibă rădăcini mult mai adânci decât s-a crezut inițial. Vedeta și soțul ei, reținuți recent după un conflict cu vecinii, s-ar fi aflat într-o dispută de lungă durată, care ar mocni de cel puțin cinci ani.
Petrecerea de weekend din casa „Mireasa” a adus o nouă surpriză romantică pentru telespectatori. După câteva zile pline de emoții și chimie, Florina și Alex au decis să-și asume sentimentele și au confirmat oficial că formează un cuplu. Momentul sărutului lor a devenit rapid viral printre fanii emisiunii.
Cum și-a găsit Alina Pușcău fericirea după „Asia Express”: „Acum știu ce caut într-un bărbat” # AntenaStars
După experiența intensă de la „Asia Express”, Alina Pușcău trăiește o nouă etapă a vieții. Fosta concurentă a emisiunii s-a îndrăgostit din nou și se declară pregătită pentru o relație matură, bazată pe emoție și echilibru, nu pe aparențe sau lux.
Simona Trașcă dezvăluie adevărul despre rochia de mireasă: „Am făcut doar o probă pentru videoclip” # AntenaStars
Imaginile cu Simona Trașcă în rochie de mireasă au stârnit valuri de curiozitate în mediul online. Fanii au crezut că vedeta s-a căsătorit în secret cu logodnicul ei, cântărețul Marian Buzilă. Blondina a explicat însă adevărul din spatele fotografiilor și a vorbit sincer despre planurile lor de viitor.
Iolanda, momente de sinceritate la „Mireasa”: „Mi-am cunoscut mama și sora abia când eram majoră” # AntenaStars
Iolanda, una dintre cele mai apreciate concurente ale sezonului 12 „Mireasa”, a dezvăluit detalii dureroase din trecutul ei. Tânăra a crescut fără părinți și și-a cunoscut mama și sora biologică abia la 18 ani. Într-un moment de sinceritate, bruneta și-a deschis sufletul și a vorbit despre singurătatea din copilărie.
Denisa Drăgan, momente grele: a pierdut o sarcină, la câteva luni după ce s-a împăcat cu Ramore # AntenaStars
Denisa Drăgan, fosta soție și actuala parteneră a comediantului Ramore, trece prin momente dificile. Bruneta, care era însărcinată din nou, a dezvăluit că a pierdut sarcina. Cei doi ar fi trebuit să devină părinți pentru a doua oară, însă visul lor s-a frânt la început de drum.
Mesajele care au aprins internetul: Cătălin Vișănescu, din nou în centrul atenției după divorț # AntenaStars
La câteva luni după divorțul de Betty Salam, Cătălin Vișănescu pare să își fi găsit liniștea. Deși nu s-a afișat public cu o nouă parteneră, fostul soț al artistei a publicat pe TikTok o serie de mesaje care au ridicat semne de întrebare printre urmăritori, dând de înțeles că ar exista o femeie specială în viața lui.
Ema Oprișan, una dintre fostele concurente de la „Insula iubirii”, trece printr-o perioadă mai delicată. Bruneta i-a îngrijorat pe fani după ce a apărut cu un ochi bandajat, iar unii au crezut că este doar o glumă de Halloween. Vedeta a clarificat însă situația, mărturisind că s-a confruntat cu o problemă de vedere care a necesitat un control medical.
După o perioadă în care a preferat discreția, Lolrelai a confirmat oficial că trăiește o nouă poveste de dragoste. Vedeta s-a îndrăgostit de Ahmad Daas, fostă ispită din sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi s-au apropiat treptat și au decis să nu-și mai ascundă sentimentele.
La doar o lună după ce a devenit mamă de gemeni, Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai intense perioade din viața ei. Artista și soțul ei, Călin Hagima, se ocupă singuri de micuți, urmând ca în curând să fie ajutați de o bonă. Vedeta spune că soțul ei s-a adaptat perfect la noul rol de tată și o sprijină necondiționat.
Fostul partener al Mădălinei Ghenea, gest de loialitate impresionant: „A avut curaj și empatie” # AntenaStars
Mădălina Ghenea trece printr-un moment dificil, însă nu este singură. Actrița a dezvăluit că fostul ei partener de viață i-a fost alături în procesul de hărțuire care o macină de ani buni, oferindu-i sprijin moral și curajul de a merge mai departe. Gestul acestuia a impresionat-o profund.
Nunta lui Armin Nicoară, fără Jador și Florin Salam. Cine a întreținut atmosfera la petrecere # AntenaStars
Petrecerea grandioasă organizată de Armin Nicoară și Claudia Puican la Timișoara a strâns sute de invitați și numeroși artiști de top. Cu toate acestea, doi dintre cei mai așteptați colegi de breaslă, Jador și Florin Salam, au lipsit de la eveniment. Armin a clarificat motivele și a transmis un mesaj pentru fanii curioși.
De la Sydney înapoi acasă! Marilu Dobrescu și iubitul ei australian pornesc într-o aventură europeană # AntenaStars
După o perioadă petrecută în Australia, unde și-au construit o viață împreună, Marilu Dobrescu și iubitul ei australian, Tom, se pregătesc să revină în România. Cei doi au planuri mari — vor combina vacanța cu munca și își propun să descopere cultura românească prin ochii unui străin.
Ramona Olaru, despre eșecurile amoroase: „Într-o altă viață mi-am părăsit soțul. Acum plătesc karma” # AntenaStars
Ramona Olaru trece printr-o perioadă de introspecție și transformare personală. Asistenta TV a vorbit deschis despre motivele pentru care este singură de câțiva ani și despre experiențele spirituale care i-au schimbat perspectiva asupra iubirii și a vieții.
De ce au făcut Armin Nicoară și Claudia Puican trei nunți: motivul real, spus chiar de artist # AntenaStars
După ce și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu și a ofițerului de stare civilă, Armin Nicoară și Claudia Puican au decis să sărbătorească iubirea lor în stil mare. Deși nunțile lor au fost spectaculoase, cu sute de invitați și artiști celebri, cuplul a fost criticat pentru faptul că a organizat mai multe evenimente. Armin a lămurit acum totul și a explicat de ce a simțit nevoia să repete momentul.
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au un animal de companie atipic! „Betty” e membru cu drepturi depline în familie # AntenaStars
Mutarea la țară le-a schimbat complet stilul de viață, dar și familia! Dana Nălbaru și Dragoș Bucur trăiesc simplu, printre stupi, natură și animale, iar cel mai neobișnuit membru al gospodăriei lor este Betty — un porc devenit rapid sufletul curții și animal de companie cu acte-n regulă.
Cine este tânărul care i-a adus zâmbetul pe buze Monicăi Gabor după întoarcerea din SUA FOTO # AntenaStars
După mai bine de un deceniu petrecut peste Ocean, Monica Gabor s-a întors în România și profită din plin de zilele petrecute acasă. Vedeta a fost invitată la un eveniment monden din București, unde a atras toate privirile, iar ulterior a avut parte de o revedere emoționantă cu o persoană foarte dragă sufletului ei.
Fiul lui Tily Niculae, din nou în sala de operație. Actrița: „Va fi o săptămână provocatoare” # AntenaStars
Tily Niculae se pregătește pentru o perioadă dificilă. Actrița a dezvăluit că fiul ei, Radu, în vârstă de cinci ani, urmează să treacă pentru a doua oară printr-o intervenție chirurgicală. Micuțul, care a dovedit deja un curaj impresionant, va merge din nou în spital pentru a-i fi scoasă tija din mână.
Pierdere uriașă pentru Gașca Zurli: omul care nu lipsea niciodată de la spectacole s-a stins # AntenaStars
Gașca Zurli trece printr-o perioadă grea. Cel care, timp de un deceniu, a fost sufletul din culise și sprijinul echipei, s-a stins din viață. Mirela Retegan a anunțat vestea tristă și a transmis un mesaj emoționant pentru cel pe care toți îl numeau cu drag „bunicul Zurli”.
După o perioadă în care a preferat discreția totală, Adrian Minune Jr. vorbește pentru prima dată despre noua sa relație. Fiul îndrăgitului manelist a confirmat că și-a găsit din nou fericirea, însă preferă, cel puțin deocamdată, să țină identitatea iubitei departe de ochii curioșilor.
După ce au participat împreună la filmările emisiunii Power Couple România, în Malta, Cătălin Zmărăndescu și soția sa, Luiza, s-au întors acasă cu o experiență care le-a întărit relația. Sportivul a recunoscut că și-a redescoperit partenera după 11 ani de căsnicie și că provocările din concurs le-au testat iubirea și răbdarea.
Cristina Guță, soția lui Nicolae Guță, și-a surprins fanii cu o transformare neașteptată! După ani buni în care a rămas fidelă părului blond, partenera manelistului a decis să-și schimbe complet look-ul, iar rezultatul i-a încântat pe toți cei care o urmăresc.
Dragoș Bucur, lecții de viață la sat: „Îmi plac albinele, dar cred că sunt alergic la ele” # AntenaStars
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au descoperit farmecul vieții de la țară, dar și provocările ei. Cei doi și-au cumpărat stupi de albine, însă actorul a avut parte de o surpriză deloc plăcută la primul contact cu micile insecte – a aflat că este alergic.
Primele declarații ale lui Lino Golden despre noua relație: „E recentă, dar foarte specială” FOTO # AntenaStars
După o perioadă plină de schimbări și emoții, Lino Golden pare mai liniștit ca oricând. Artistul a trecut peste divorțul de Delia și trăiește o nouă poveste de dragoste, pe care, deși o ține departe de lumina reflectoarelor, nu a mai putut s-o ascundă de fani.
Poveste cutremurătoare la „Acces Direct”: o femeie își caută sora dispărută de 20 de ani # AntenaStars
Caz emoționant prezentat la „Acces Direct”! Ioana își caută sora mai mică, Didina, de aproape două decenii. Femeia a plecat în Spania, iar de atunci nu a mai dat niciun semn de viață. Ioana se teme de ce e mai rău și speră că, prin intermediul emisiunii, o va putea regăsi.
Roxana Nemeș, mărturisiri sincere după naștere: “Nu m-am stresat cu diete, am alte priorități acum” # AntenaStars
Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. La câteva luni după ce a devenit mamă de gemeni, artista vorbește despre procesul de recuperare, despre schimbările pe care le-a simțit în corpul ei și despre momentul în care va dezvălui numele micuților.
Lecțiile de succes ale unor români care au crezut în ei: avocatul Emil Mihai Lixandru şi reprezentantele frumosului Andreea și Laura # AntenaStars
Drumul spre succes nu este niciodată ușor, iar poveștile unor antreprenori români care au reușit prin muncă, răbdare și dedicare sunt dovada vie a acestui fapt. Fie că vorbim despre lumea avocaturii sau despre universul rafinat al modei, în spatele fiecărei reușite stau ani de efort, încredere și ambiție.
Amalia Bellantoni, primele declarații după audiere: „Noi suntem victime!” Ce au decis judecătorii # AntenaStars
După o zi tensionată și ore întregi de audieri, Amalia Bellantoni a vorbit în exclusivitate despre decizia magistraților și despre momentele dramatice prin care a trecut alături de familia ei. Afacerista a explicat că se consideră o victimă a sistemului, în timp ce soțul ei, Dominico Bellantoni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Soțul Andreei Popescu, campion mondial! Rareș Cojoc și partenera sa, victorie uriașă pentru România # AntenaStars
Bucurie uriașă pentru Andreea Popescu! Soțul ei, Rareș Cojoc, și partenera de dans, Andreea Matei, au cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Dans Sportiv desfășurat la Sibiu. România se află pentru prima dată în istorie pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial în această disciplină.
Copiii Amaliei Bellantoni, în grija statului? Ce se întâmplă dacă ea și soțul vor fi arestați preventiv # AntenaStars
După scandalul violent cu doi vecini, Amalia Bellantoni și soțul ei ar putea ajunge în arest preventiv pentru 30 de zile. În cazul unei astfel de decizii, atenția se mută asupra celor doi băieți minori ai cuplului, care nu pot rămâne singuri acasă. Autoritățile ar urma să intervină pentru a le asigura protecția.
Adda, confesiune sinceră după Power Couple: „M-am reîndrăgostit de Cătălin!” Experiența care i-a schimbat căsnicia # AntenaStars
Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, s-au întors acasă din filmările Power Couple cu inimile pline. Artista a mărturisit că experiența i-a schimbat perspectiva asupra relației lor și că, departe de scenă, a redescoperit magia iubirii care i-a unit acum opt ani.
După eliberare, Elena Udrea a bifat prima vacanță cu fiica ei: „Vreau doar să îi arăt lumea” # AntenaStars
După ani grei marcați de absență și regrete, Elena Udrea trăiește, în sfârșit, o bucurie pe care o aștepta de mult. Fostul politician a plecat în prima sa vacanță în afara țării, alături de fiica sa, Eva, bucurându-se de zile liniștite la Roma și de libertatea de a fi, din nou, o mamă prezentă.
Stabilită de peste un deceniu în Statele Unite, Raluca Lăzăruț trăiește un altfel de vis american — unul plin de culoare, zâmbete și joacă în familie. De Halloween, fosta prezentatoare TV a intrat în spiritul sărbătorii alături de copiii ei, alegând costume amuzante și total atipice.
După 11 ani de relație, Bogdan Vlădău recunoaște: „N-a fost vina unuia singur, am greșit amândoi” # AntenaStars
După 11 ani de iubire și o fetiță care îi leagă pentru totdeauna, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au ales drumuri separate. Chiar și așa, fostul model mărturisește că între ei nu s-a stins complet flacăra sentimentelor și vorbește cu emoție despre femeia pe care o consideră „cea mai aproape de perfecțiune” din viața lui.
Oana Roman, lecție de parenting: „Fiica mea trebuie să afle adevărul de la mine, nu de la alții” # AntenaStars
Oana Roman vorbește deschis despre cel mai important rol al vieții sale – cel de mamă. Vedeta a reușit să construiască cu Isabela o relație sinceră și profundă, bazată pe comunicare, încredere și respect reciproc. Pentru Oana, nicio întrebare nu e tabu când vine vorba de educația fiicei sale.
După ani întregi petrecuți pe scenă, cu hituri care i-au adus notorietatea, Giulia Anghelescu a decis să schimbe complet direcția profesională. Artista își urmează acum un vis din copilărie – acela de a deveni psiholog și de a lucra cu adolescenții.
Raluca Podea, mărturisiri cutremurătoare: „Am trăit șase ani de chin din cauza unui medic” # AntenaStars
Ceea ce trebuia să fie o simplă îmbunătățire estetică s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Raluca Podea. Vedeta a povestit cum un „Hollywood smile” i-a adus șase ani de durere, cinci operații și clipe în care a crezut că își va pierde complet dantura.
