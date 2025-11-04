„Am scăpat la timp!” – Marisa Paloma, detalii dureroase după operația de sinusuri

11:30

O nuntă cu adevărat memorabilă nu se definește doar prin decorul rafinat, rochia impecabilă a miresei sau muzica aleasă cu grijă, ci și prin experiența culinară oferită invitaților. Iar în centrul acestei experiențe, vinul joacă un rol esențial, deoarece transformă fiecare preparat într-o armonie de gusturi și arome. Alegerea vinurilor potrivite pentru un eveniment de o asemenea importanță nu este o simplă formalitate, ci o decizie care vorbește despre gustul, eleganța și atenția la detalii a mirilor. Un meniu de nuntă cu stil trebuie completat de o selecție de vinuri premium, atent alese pentru a acompania fiecare moment al serii, de la primul toast până la desert.