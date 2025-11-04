Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump
Gândul, 4 noiembrie 2025 22:10
Acum un an, pe 5 noiembrie 2024, realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA și majoritatea obținută de Partidul Republican în Congres au zdrobit Partidul Democrat. Democrații progresiști au pierdut totul după președinția de 4 ani a lui Joe Biden, considerat de Trump ca „cel mai incompetent președinte din istoria Statelor Unite”. În contrast […]
• • •
Acum 10 minute
22:20
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat când intră următoarea tranșă de bani pe cardurile de alimente # Gândul
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că în luna decembrie cardurile de alimente vor fi încărcate cu cea de-a doua tranșă de bani, după ce luna trecută au fost alimentate cu 125 de lei. De asemenea, el a precizat se iau în calcul o serie de modificări pentru 2026. Peste un milion […]
22:20
A.I.-ul lui Vladimir Putin: Kremlinul filtrează întrebările rușilor pentru Putin cu ajutorul inteligenței artificiale # Gândul
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat că administrația prezidențială de la Moscova va apela la inteligența artificială pentru a selecta întrebările destinate lui Vladimir Putin pentru sesiunea „Bilanțul anului” din luna decembrie. Colectarea întrebărilor pentru Putin de la cetățenii ruși, jurnaliști dar și de la străini va începe peste două săptămâni. În […]
Acum 30 minute
22:10
Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump
Acum un an, pe 5 noiembrie 2024, realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA și majoritatea obținută de Partidul Republican în Congres au zdrobit Partidul Democrat. Democrații progresiști au pierdut totul după președinția de 4 ani a lui Joe Biden, considerat de Trump ca „cel mai incompetent președinte din istoria Statelor Unite”. În contrast […]
22:00
Când vor putea reveni în clase elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Clădirea a fost afectată serios de EXPLOZIA blocului din Rahova # Gândul
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat – marţi – că săptămâna viitoare elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” (sectorul 5) ar urma să revină la şcoală. Clădirea a fost afectată de explozia de la blocul din cartierul Rahova. „S-au făcut reparaţii, au fost mai multe geamuri sparte, au fost nişte probleme la un stâlp, s-au […]
22:00
Investigația penală în cazul morții Anei Oroș, ucisă de o haită de câini la Lacul Morii, închisă fără vinovați: „Nimeni nu s-a simțit responsabil” # Gândul
După mai bine de doi ani de cercetări, investigația penală în cazul morții Anei Oroș, ucisă de o haită de câini la Lacul Morii, a fost clasată. La cinci luni de la decizie, Sorin Daraban, tatăl copilului rămas în urma Anei, a vorbit public pentru prima dată pentru Mediafax. Motivarea ordonanței de clasare în cazul […]
22:00
Putin își flexează puterea nucleară în fața NATO, înainte de lansările SUA: „Am depășit toate sistemele de rachete cunoscute în lume” # Gândul
Vladimir Putin a anunțat că producția în serie a rachetelor „Oreshnik” este deja în curs, iar tehnologiile „Burevestnik” și „Poseidon” vor contribui la crearea de stații avansate pe Lună. Liderul de la Kremlin se apără că „Rusia nu amenință pe nimeni, dar își dezvoltă capacitățile de descurajare nucleară cu scop de apărare”, dezvoltând racheta „Burevestnik” […]
Acum o oră
21:30
Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie
Potrivit NY Post, aproape un milion de newyorkezi ar face bagajele și ar pleca dacă Zohran Mamdani ar câștiga alegerile pentru primărie, potrivit unui nou sondaj. Și un procent impresionant de 25% se gândesc serios la asta. Persoanele cu venituri mari, rezidenții mai în vârstă și locuitorii din Staten Island sunt în fruntea primului val […]
Acum 2 ore
21:20
New York Post: Un milion de americani cu venituri mari ar putea părăsi permanent New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie
Potrivit NY Post, aproape un milion de newyorkezi ar face bagajele și ar pleca dacă Zohran Mamdani ar câștiga alegerile pentru primărie, potrivit unui nou sondaj. Și un procent impresionant de 25% se gândesc serios la asta. Persoanele cu venituri mari, rezidenții mai în vârstă și locuitorii din Staten Island sunt în fruntea primului val […]
21:20
Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti # Gândul
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a hotărât să declare ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraș, în memoria românului care a murit, în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval situat în apropierea de Colosseum și de Forul Roman. „Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea […]
21:20
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat că nu s-a luat nicio decizie în coaliție privind reducerea posturilor din administrația centrală și locală, respectiv concedierea a 13.000 de bugetari. Președintele interimar al PSD a negat că în coaliția de marți s-au luat decizii cu privire la reforma din administrație în contextul în care se așteaptă date clare […]
21:20
Anca Alexandrescu: „Vreau să readuc piețele tradiționale în București și să am un parteneriat cu primarii de sector” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat că își dorește reintroducerea piețelor tradiționale în București, astfel încât locuitorii să poată cumpăra direct de la producătorii români. Urmăriți aici emisiunea integrală „Vreau sa readuc piețele tradiționale în București, oamenii să poată să cumpere produse […]
21:10
„Ionuț Moșteanu, împreună cu administrația prezidențială și premierul, a negociat 16 miliarde de euro granturi [s.n.] din programul SAFE, pentru a investi în industria de apărare și în România, dar și pentru a cumpăra armament”, le explică, fără să i se miște un mușchi pață, Dominic Fritz domnilor Pândaru și Negruțiu, într-o emisiune tv a […]
21:10
Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei anunță că una dintre primele sale măsuri, dacă va câștiga alegerile, va fi interzicerea trotinetelor electrice în București. Urmăriți aici emisiunea integrală „În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care […]
21:10
New York Post: Un milion de new yorkezi cu venituri mari ar putea părăsi permanent New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie
Potrivit NY Post, aproape un milion de newyorkezi ar face bagajele și ar pleca dacă Zohran Mamdani ar câștiga alegerile pentru primărie, potrivit unui nou sondaj. Și un procent impresionant de 25% se gândesc serios la asta. Persoanele cu venituri mari, rezidenții mai în vârstă și locuitorii din Staten Island sunt în fruntea primului val […]
21:00
iOS 26 distruge iPhone-urile. Utilizatorii se plâng că bateriile se descarcă mai repede, unele aplicații dispar și telefoanele se blochează mai des # Gândul
Când a fost anunțat de Apple la Conferința Apple’s Worldwide Developers de pe 9 iunie 2025, mulți utilizatori de iPhone-uri se așteptau ca noul sistem de operare iOS 26 să fie revoluționar. Considerat succesorul direct al sistemului de operare actual iOS 18, lansat oficial în septembrie 2025, odată cu noua serie de iPhone 17, mulți […]
21:00
Românii se ÎNGHESUIE în apartamente tot mai mici, deși legea este de partea lor. Ce dimensiuni minime ar trebui să aibă o garsonieră # Gândul
Mai bine de jumătate dintre români trăiesc în apartamente mult prea mici. În multe locuinţe, trei adulţi împart aceeaşi cameră, conform statisticilor. Balconul devine birou, loc de joacă sau debara, iar de intimitate… nici nu poate fi vorba. Legea spune că o garsonieră trebuie să aibă minimum 37 metri pătraţi, dar pe piaţa imobiliară apar […]
21:00
Sorin Grindeanu a declarat, la Antena 3 CNN, că susține varianta de 300 de parlamentari, însă nu cea a USR-ului care a trecut tacit în Senat, deoarece este eronată. Președintele Camerei Deputaților a declarat că în coaliție s-a căzut de acord că legea propusă de USR este greșită, și anume că fie 200 de senatori […]
20:50
Andrei Caramitru susține că nu trebuie unificate sectoarele din București: „E praf în ochi” # Gândul
Economistul Andrei Caramitru are un nou mesaj pe Facebook, de data aceasta adresat candidților la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta spune că are, pentru ei, „un sfat de campanie” și susține că nu se pot unifica sectoarele din București: „e praf în ochi”, remarcă acesta. Andrei Caramitru susține, în postarea sa, că „obsesia asta cu […]
20:50
NATO alocă încă 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina în 2026. UE nu se lasă mai prejos și contribuie și ea cu 1,8 miliarde de euro # Gândul
În anul 2026, Ucraina beneficiază de un sprijin financiar masiv din partea Occidentului – 60 de miliarde de dolari din partea NATO și 1,8 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Aceste sume uriașe reprezintă o susținere pe termen lung care contribuie la consolidarea capacităților Forțelor Armate ale Ucrainei și la cooperarea cu industria de […]
20:40
Anca Alexandrescu: „Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală. Urmăriți aici […]
20:40
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 CNN, că relația sa cu premierul Ilie Bolojan în acest moment este într-o zonă de trecere, mediocră, notată cu 6-7, deși din exterior pare că cei doi sunt într-o relație deteriorată. Președintele interimar al PSD a explicat subiectul tensiunilor din coaliție. „Probabil că în ultimele săptămâni nu a […]
20:30
Anca Alexandrescu: Țara e condusă de o mafie. De un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei a povestit cum a ajuns să intre în această cursă electorală. Prezentatoarea TV a mărturisit că totul a plecat „de la o glumă”. Urmăriți aici emisiunea integrală Potrivit acesteia, decizia de a candida nu a fost […]
Acum 4 ore
20:20
„Profetul” crizei financiare din 2008 vine cu un nou pariu și mizează pe decăderea inteligenței artificiale # Gândul
Michael Burry, un investitor american celebru pentru că a prevestit criza financiară din 2008, vine cu o nouă previziune și pariază 1,1 mld. de dolari pe decăderea inteligenței artificiale. Investitorul și-a pus la bătaie o mare parte din averea dobândită între 2007 și 2008 pe scăderea acțiunilor Nvidia și Palantir. Investitorul Michael Burry, „profetul” care […]
20:20
Sorin Grindeanu: În coaliție s-a propus să nu mai facem audieri în Parlament. Premierul trebuie să vină la audieri # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, marți seara, că în coaliția de marți, a venit o propunere, fără să dezvăluie din partea cui, pentru a nu mai fi audieri în Parlament. Președintele interimar al PSD susține în continuare că premierul trebuie să vină în Parlament. „A venit altcineva din coaliție, eu nu a dat niciodată informații […]
20:10
UE ar putea fi obligată să finanțeze temporar Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate # Gândul
Potrivit Politico, Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a avertizat marți că Uniunea Europeană ar putea fi obligată să asigure o finanțare temporară pentru Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate. Comsiarul European pentru economie a atras atenția că întârzierile repetate în adoptarea planului de finanțare a […]
20:00
Nigel Farage preconizează organizarea alegerilor ANTICIPATE în anul 2027 din cauza „colapsului economic” cu care se va confrunta Anglia # Gândul
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, avertizează că s-ar putea organiza alegeri parlamentare anticipate din cauza că situația economică a Marii Britanii s-ar putea înrăutăți. „Dacă am dreptate și alegerile vor avea loc în 2027, economia va fi într-o situația mult mai proastă decât am putea prevesti noi”, a spus liderul conservator. „Cum ar putea […]
20:00
Motivul pentru care un bărbat din Deva, proaspăt eliberat din închisoare, a fost RIDICAT de polițiști chiar din poarta penitenciarului # Gândul
Un hunedorean în vârstă de 43 de ani, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor, fiind acuzat că a înjunghiat un bărbat într-o încăierare a fost ridicat de la Penitenciarul Deva, exact când urma să fie eliberat după ce a ispăşit o condamnare pentru că a vrut să îşi ucidă soţia, informează news.ro. În Belgia, […]
19:50
Ce semnifică, de fapt, cifrele de pe butonul frigiderului. Nu, nu controlează temperatura în mod direct # Gândul
Deși mulți dintre noi tindem să credem că butonul de reglare din interiorul frigiderului setează în mod direct temperatura aparatului, ei bine, în realitate, acest reglaj nu controlează temperatura direct, ci, de fapt, durata de funcționare a compresorului, componenta responsabilă de răcirea aerului din interior. Astfel, un utilizator TikTok, cunosct sub numele @t.lifehackeng, a explicat […]
19:40
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă” # Gândul
Administrația Prezidențială a preluat ritmul președintelui, astfel că la o lună de la numirea consilierilor, pe site nu apar în dreptul profilelor imagini și CV-uri despre „sfătuitorii” președintelui. Nicușor Dan a avut nevoie de aproximativ cinci luni pentru a-și completa echipa de consilieri. Sunt 21 de consilieri ai președintelui Nicușor Dan, potrivit site-ului Administrației Prezidențiale, […]
19:40
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate. Premierul Bolojan a
19:30
Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim # Gândul
Arheologii care efectuau cercetări lângă Muntele Templului din Ierusalim au făcut o remarcabilă descoperire într-o grămadă de pământ provenită dintr-un canal de drenaj antic. Printre mai multe artefacte, ei au găsit un mic fragment de ceramic aparent banal, cu un diametru de circa 3 cetimetri, potrivit ZME Science. Pe suprafața lui se aflau urme fine […]
19:10
O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro # Gândul
În timp ce România duce lipsă de strategii pe zona de vehicule electrice, Polonia se pregătește să găzduiască o fabrică de piese pentru motoarele electrice ale mașinilor Hyundai și Kia. Giganții coreeni de la POSCO au investit 42 de milioane de euro în fabrica de la Brzeg care va oferi locuri de muncă pentru 200 […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea # Gândul
Invitata emisiunii este Gabriela Firea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia # Gândul
Sebastian Moisei, tânărul de 21 de ani din Mangalia care a provocat un accident mortal, în luna martie, în fața hotelului Malibu din Mamaia, a scapat de arestul la domiciliu. Judecătoria Constanța a decis că înlocuiește măsura arestului la domiciliu, cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. În dimineața zilei de […]
18:50
Gigi Becali a anunțat că a avut o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea, dar atacantul de la FCSB nu e transferabil acum. Anunțul omului de afaceri a venit după meciul cu U Cluj, câștigat de bucureșteni cu 2-0. Oferta de la un club din SUA pentru Bîrligea era de șapte milioane de euro, potrivit […]
18:40
FOTO. Copilăria marcată de LIPSURI a Ramonei Olaru. ”Să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală” # Gândul
Ramona Olaru a avut o copilărie marcată de lipsuri și a fost nevoită să muncească de mică pentru a face rost de bani și a-și ajuta familia. Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu […]
18:40
Momentul în care un tânăr de 19 ani din București dă foc mobilei din casă. Polițiștii l-au reținut, iar pompierii au intervenit de urgență # Gândul
Momentul în care un tânăr de 19 ani este surprins după ce ar fi dat foc mobilei din casă. Polițiștii l-au reținut, iar pompierii au venit să stingă incendiul. Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiștii din Capitală după ce ar fi dat mobilei din apartament după o ceartă cu părinții. Conform […]
18:30
Florin Călinescu despre retragerea americanilor. „Este un eșec politic și managerial al lui Nicușor Dan” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a oferit un dialog incitant despre subiectul nr. 1 pe agenda publică – retragerea unui efectiv major al trupelor americane din România. Provocat de Ionuț Cristache să comenteze de ce o decizie atât de gravă pentru România este tratată public „în registrul normalului”, minimalizându-se miza […]
18:30
Daniel Băluță: Suntem o familie simplă, care pune preț pe sinceritate, responsabilitate și încredere # Gândul
Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, candidat din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, își prezintă familia sa într-un scurt video și menționează că se cunoaște cu soția sa de la grădiniță. Soția și fiica primarului și-au arătat susținerea față de Daniel Băluță pentru a candida la primăria Capitalei. „Povestea noastră începe din […]
Acum 6 ore
18:00
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare # Gândul
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție. Decizia a fost luată în urma unei decizii a Instanței Supreme condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac. În aceasta speță apare și numele lui Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, iar surse […]
18:00
Ministerul Afacerilor Interne din România a confirmat faptul că SUA a operat două zboruri spre România pentru a deporta din State peste 120 de cetățeni români în 2025. Statele Unite ale Americii (SUA) au operat în acest an două zboruri cu avioane militare spre România ca să aducă în țara noastră un număr necunoscut de […]
18:00
Când vine vorba despre siguranța la volan, puține componente ale mașinii sunt la fel de esențiale precum anvelopele. Deși mulți șoferi acordă o atenție sporită motorului, sistemului de frânare sau electronicii, realitatea este că anvelopele reprezintă singurul punct de contact dintre automobil și carosabil. De aceea, alegerea lor trebuie făcută cu responsabilitate, ținând cont nu […]
17:40
FOTO. Andi Moisescu dă detalii despre copiii săi. ”Au niște EXPRESII pe care eu nu le cunosc” # Gândul
Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a dat câteva detalii despre cei doi copii ai săi, David și Luca. Andi Moisescu a fost căsătorit foarte mulți ani cu Olivia Steer, însă au ajuns la divorț după 22 de ani de mariaj. Cuplul are doi băieți: David și Luca. Prezentatorul […]
17:30
Coaliția a ajuns la un acord pe reforma administrației publice: 13.000 de bugetari vor fi concediați # Gândul
Coaliția a ajuns marți la consens pentru reforma administraţiei – cu eliminarea a 10% din posturile ocupate, potrivit unor surse politice. Vorbim de peste 13.000 de bugetari care vor fi disponibilizați. Proiectul ar urma să fie definitivat în această săptămână, iar săptămâna viitoare să intre deja în avizare la ministere. Practic să fie gata, în […]
17:30
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție. Decizia a fost luată în urma unei decizii a Instanței Supreme condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac, potrivit surselor G4media. Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, dat în […]
17:30
Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare # Gândul
România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului govern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum indică documentul de pe site-ul oficial. Țara noastră este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând ajutoare în bani și sprijin strategic pentru țara vecină să scape […]
17:20
O tânără româncă din Italia a închiriat un apartament și a rămas fără cuvinte când a aflat ce făcea proprietarul pe ascuns. A anunțat imediat POLIȚIA # Gândul
O tânără mamă româncă, stabilită în Italia, a trecut prin momente terifiante în localitatea L’Aquila, provincia cu același nume din regiunea Abruzzo, după ce a aflat că a fost filmată pe ascuns în apartamentul închiriat pentru ea și copilul său. Dispozitivele, instalate în baie și în dormitor, transmiteau imagini către o aplicație controlată de proprietar, […]
17:10
Cumnatul lui Mircea Geoană și Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, au fost eliberați pe prescripție
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție. Decizia a fost luată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac, potrivit surselor g4media. Știre în curs de actualizare
17:00
Coaliția a ajuns marți la consens pentru reforma administraţiei – cu eliminarea a 10% din posturile ocupate, potrivit unor surse politice. Vorbim de peste 13.000 de angajați disponibilizați. Ar urma ca proiectul să fie definitivat în această săptămână, iar săptămâna viitoare să intre deja în avizare la ministere. Practic să fie gata, în cazul în […]
17:00
Mamele romance din Germania pot beneficia de un avantaj important la pensie pentru fiecare copil crescut. Statul german recunoaște deci creșterea copiilor drept muncă social valoroasă și oferă pentru aceasta puncte suplimentare la pensie, echivalente cu circa 245 de euro lunar pentru fiecare copil, aducând un sprijin financiar semnificativ la vârsta pensionării. Legislația germană prevede […]
