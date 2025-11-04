Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump

17:00

Coaliția a ajuns marți la consens pentru reforma administraţiei – cu eliminarea a 10% din posturile ocupate, potrivit unor surse politice. Vorbim de peste 13.000 de angajați disponibilizați. Ar urma ca proiectul să fie definitivat în această săptămână, iar săptămâna viitoare să intre deja în avizare la ministere. Practic să fie gata, în cazul în […]