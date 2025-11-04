Antreprenoriatul feminin are nevoie de susținere. Programul She’s Next oferă webinarii, mentorat personalizat și granturi de până la 30.000 € pentru afaceri conduse de femei.
G4Media, 5 noiembrie 2025 00:30
Champions League: Liverpool o învinge pe Real Madrid pe Anfield, scor 1-0 / Bayern câștigă în fața lui PSG # G4Media
Liverpool a trecut marți seară de Real Madrid în a patra etapă a grupei de Champions League, scor 1-0. În celălalt cap de afiș al...
Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine / Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea Oanei Gheorghiu în Guvern, după declaraţiile făcute...
Parchetul Parisului anchetează cu privire la o posibilă promovare a sinuciderii de către TikTok / Compania susține că există peste 50 de parametri care asigură "securitatea şi starea de bine a adolescenţilor" # G4Media
Parchetul Parisului a deschis o anchetă cu privire la o eventuală promovare a sinuciderii de către TikTok, după ce un deputat a semnalat influenţa nefastă...
SURSE Ce s-a discutat în ședința coaliției: interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă la maximum 45 de lei, reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală / Proiectele de lege, elaborate până săptămâna viitoare # G4Media
Liderii coaliției de guvernare au agreat „în principiu", în ședința de marți, o serie de măsuri pentru care vor fi elaborate proiectele de legi până...
AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul său „Power Up" / Luna viitoare se vor împlini 50 de ani de la primul concert AC/DC # G4Media
Trupa rock AC/DC a anunţat luni datele pentru secţiunea din 2026 a turneului său mondial „Power Up", care, din punct de vedere tehnic, promovează cel...
Două rase de câini de mărime medie care îi sperie pe medicii veterinari. Aspectul spectaculos ascunde boli ereditare și riscuri pe care puțini stăpâni le cunosc # G4Media
Deși Shar Pei arată spectaculos, medicii veterinari recunosc că această rasă aduce mai multe probleme decât bucurii. Alegerea unui câine este o decizie importantă care necesită nu...
Bitcoin scade sub 100.000 de dolari pentru prima dată din luna mai / Lichidările ajung la 1,3 miliarde de dolari # G4Media
Prețul Bitcoin a continuat să scadă marți, coborând sub pragul de 100.000 de dolari pentru prima dată în șase luni. Alte criptomonede importante înregistrează scăderi...
Grindeanu: Cătălin Drulă e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal / USR și AUR fac circ în campania pentru Primăria București # G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, "pleacă cu prima şansă". Grindeanu...
Audi pregătește trei modele pe care să le lanseze în 2026 / Va exista un model mai mare decât SUV-ul Q7 # G4Media
Anul viitor va fi unul aglomerat din perspectiva lansărilor pentru Audi. Producătorul din Inglostadt pregătește lansarea a trei modele noi, dintre care o revizuire a...
STUDIU Numărul atacurilor asupra dispozitivelor „smart home" s-a triplat anul acesta / Aproape 30 de atacuri cibernetice în fiecare zi – Bitdefender # G4Media
Dispozitivele din categoria smart home se înmulțesc tot mai mult, ajungând la o medie de 22 de device-uri într-o locuință. Potrivit unui studiu al Bitdefender...
Aeroportul din Bruxelles este închis marți seara după ce a fost semnalată prezența unei drone, au declarat serviciul belgian de control al traficului aerian și...
Primăria municipiului Reșița, apel către cetățeni: preluați voi întreținerea spațiilor verzi! / "Asociațiile de proprietari sunt obligate să întrețină spațiul verde. Tot noi, de la primărie, mergem și facem lucrările…" # G4Media
Administrația locală din Reșița face un apel către cetățeni să fie mai atenți la spațiile verzi. „Îmi doresc ca toate asociațiile de proprietari să-și preia...
Temperatură record la Moscova pentru această perioadă a anului / 8,2 grade Celsius au fost luni noapte # G4Media
Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au...
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles / Fostul căpitan al naționalei de fotbal a Angliei a spus că este momentul de care este cel mai mândru # G4Media
Sir David Beckham a descris primirea titlului de cavaler din partea regelui Charles în cadrul unei ceremonii la Castelul Windsor ca fiind „momentul de care...
Unchiul solistei italiene Laura Pausini, ucis de un român / Bărbatul a fost lovit de o mașină, în timp ce se afla cu bicicleta pe un drum secundar / Românul s-a predat poliției, după ce inițial a fugit # G4Media
Ettore Pausini, unchiul solistei Laura Pausini, mergea cu bicicleta la periferia orașului Bologna, când a fost lovit de un autoturism un Opel Astra. Șoferul, un...
UE afirmă că ar putea primi noi membri până în 2030 și a lăudat progresele făcute de Moldova, Muntenegru, Albania și Ucraina # G4Media
Comisia Europeană a declarat marți că UE ar putea primi noi membri încă din 2030, lăudând Muntenegru, Albania, Ucraina și Moldova pentru progresele înregistrate în...
Cartofi rumeniți în tigaie, cu ciuperci și ceapă, eventual și câteva cuburi de bacon. O idee rapidă de cină de mijlocul săptămânii. # G4Media
Poate fi și o garnitură de duminică, alături de o friptură la cuptor, dar poate fi la fel de bine și o cină ușoară de...
Grindeanu ar da o notă între 6 și 7 relației cu premierul Bolojan / "E într-o zonă mediocră" / Spune că nu a fost niciodată prieten cu liberalul # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan. "(Relația cu Ilie Bolojan,...
Grindeanu: În ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale / Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seara, la Antena 3, că în ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației...
Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani # G4Media
Fostul comisar european pentru justiţie, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de...
Cristiano Ronaldo despre Trump: E una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii # G4Media
Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan. Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite...
Oamenii de știință britanici, entuziasmați de gelul creat pentru repararea smalțului dentar / Echipa de cercetători speră ca produsul pe bază de gel să fie disponibil pe piață anul viitor # G4Media
Un nou gel care poate ajuta la repararea și regenerarea smalțului dentar ar putea crea „noi posibilități" de tratament, au declarat oamenii de știință care...
Traficul aerian întrerupt pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington / O aeronavă este în curs de verificare # G4Media
Administraţia Federală americană a Aviaţiei (FAA) a suspendat marţi traficul pe aeroportul naţional Ronald Reagan, la Washington, în urma semnalării unei ameninţări vizând un avion...
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă # G4Media
Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.
Ministrul Educației Daniel David: Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta # G4Media
Ministrul Educației, Daniel David, spune că motivul pentru care avem mai puține ore într-un an școlar față de media OECD dar în același timp avem...
Câtă putere este necesară pentru inteligența artificială? Nici CEO-ul OpenAI, nici cel al Microsoft nu știu # G
O mare parte a lumii tehnologice s-a concentrat pe calculul ca fiind o barieră majoră în calea implementării AI. Și, în timp ce companiile tehnologice... © G4Media.ro.
PSD insistă pentru majorarea salariului minim / Să nu majorezi salariul minim, cu inflația care persistă, din punctul nostru de vedere, al PSD, este o crimă socială, spune Marius Budăi # G4Media
Deputatul Marius Budăi (PSD), fost ministru al Muncii, a declarat marţi că, în situaţia în care suntem acum, cu inflaţia care persistă, să nu majorezi... © G4Media.ro.
Grindeanu i-ar da o notă între 6 și 7 premierului Bolojan / ”E într-o zonă mediocră” / Spune că nu a fost niciodată prieten cu liberalul # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan. ”Nu a fost una... © G4Media.ro.
Preşedinta Mexicului exclude orice intervenţie armată a SUA împotriva cartelurilor de droguri de aici / ”Asta nu se va întâmpla” # G4Media
Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a exclus marţi o eventuală intervenţie armată a Statelor Unite ale Americii în Mexic, după informaţii de presă potrivit cărora omologul... © G4Media.ro.
Prefectul Capitalei: 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de primărie / „O parte dintre aceştia încă stau la hotel” # G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti iar... © G4Media.ro.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Baza Mihail Kogălniceanu va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți, la Digi24, că există un plan de investiții agreat cu aliații din NATO, iar baza Mihail Kogălniceanu va... © G4Media.ro.
Sondaj: 49,6% dintre locuitorii Floridei se gândesc să se mute din de aici din cauza preţurilor / 90% sunt îngrijorați de inflație, 43% trăiesc „de la salariu la salariu” / Totuși, 53% cred încă în „visul american” # G4Media
Aproape jumătate din locuitorii din Florida (49,6%) se gândesc să se mute din acest stat situat în sud-estul SUA şi care este una din principalele... © G4Media.ro.
CNA ar putea cere televiziunilor difuzarea clipurilor de interes public / Propunerea, după audierea în Parlament a vicepreședintelui CNA, Valentin Jucan / Discuții despre derapajele TV-urilor # G4Media
Un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou televiziunilor şi radiourilor difuzarea clipurilor de interes public ar putea fi inițiat de... © G4Media.ro.
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la UE / Maghiarul a îngheţat de facto procesul de aderare folosindu-şi dreptul de veto # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi premierului ungar Viktor Orban „să nu blocheze” aderarea ţării sale la Uniunea Europeană, relatează AFP, transmite Agerpres. „Ne-ar... © G4Media.ro.
Președintele CJ Vâlcea nu mai vrea să plătească salariile celor de la DGASPC: ”De aici încolo este treaba Guvernului să plătească” / Angajații de aici nu mai sunt plătiți din august # G4Media
Consilierii judeţeni liberali cheamă Corpul de control al premierului Bolojan la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, pentru a verifica de... © G4Media.ro.
INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu aproape 20% față de anul trecut # G4Media
Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024, la 153.084 unităţi, arată... © G4Media.ro.
Probleme după preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo: Clienții nu își pot încasa salariile sau facturile, cozi de ore întregi la sucursale sau în call-center / Mărturia unei cliente: „Noroc că apucasem să scot bani” # G4Media
Clienții First Bank care au fost preluați de Intesa Sanpaolo Bank după fuziunea prin absorbție a First Bank dintre cele două bănci s-au lovit de... © G4Media.ro.
INTERVIUL INTEGRAL Daniel Băluță: Nu sunt un politician de Cotroceni, sunt un gospodar / În campania asta contează omul, nu partidul / 99% este despre mine, 1% despre PSD / Ce soluții propune pentru trafic/ Ce spune despre politica lui Nicușor Dan de a limita avizele de construcții # G4Media
Daniel Băluță, primar în funcție al Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că Bucureștiul are nevoie de „o administrație care unește, nu... © G4Media.ro.
Premierul Bolojan, întâlnire cu Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, Pierre Vandier / Santinela Estică, pe agenda discuțiilor # G4Media
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, marți, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta prioritățile României în cadrul... © G4Media.ro.
Recital de manele în biserica Muzeului Golești / La moșia boierilor Golești s-a înființat prima școală în limba română gratuită # G4Media
Biserica din incinta Muzeului Viticulturii și Pomiculturii din Golești a devenit scenă pentru clipuri video cu manele, scrie argesulonline.ro. Zilele trecute, spațiul online a fost... © G4Media.ro.
INTERVIU Daniel Băluță și-a schimbat părerea despre Nicușor Dan după ce îi făcuse plângere penală: ”Avem o relație constructivă. Există linii roșii pe care niciodată, nici eu, nici domnul președinte nu le-am depășit în relația personală” # G4Media
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, a declarat într-un interviu pentru G4Media că are ”o relație constructivă” cu Nicușor Dan, fostul primar general cu... © G4Media.ro.
Evreii din New York care votează cu „cel care îi urăște pe evrei”, Zohran Mamdani, sunt proști, susține Trump # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, în timp ce se deschideau secțiile de votare din New York, că orice evreu din New York care... © G4Media.ro.
O gaură neagră supermasivă a declanșat cea mai puternică erupție energetică observată vreodată în spațiu # G4Media
Oamenii de ştiinţă au înregistrat cea mai mare degajare de energie observată vreodată în spaţi, care emană dinspre o gaură neagră supermasivă, eveniment ce ar... © G4Media.ro.
UPDATE Darius Vâlcov, pedeapsă redusă de la 6 la 5 ani, după ce i s-a prescris fapta de trafic de influență / Decizia, luată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea # G4Media
Fostului ministru de Finanțe i-a fost redusă pedeapsa, marți, de la 6 la 5 ani, după ce i s-a prescris fapta de trafic de influență.... © G4Media.ro.
Coreea de Sud susține că Phenianul a trimis 5.000 de soldaţi nord-coreeni în Rusia din septembrie pentru a ajuta la la „reconstrucţia infrastructurii” # G4Media
Aproximativ 5.000 de soldaţi nord-coreeni au fost trimişi în Rusia din septembrie pentru a participa la „reconstrucţia infrastructurii”, a declarat marţi, la Seul, un deputat... © G4Media.ro.
Fondul de investiții din Norvegia va vota contra pachetului salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk # G4Media
Fondul suveran norvegian, cel mai mare din lume, a declarat că va vota împotriva ratificării pachetului salarial propus de Tesla pentru CEO-ul său, Elon Musk,... © G4Media.ro.
China a condamnat la moarte cinci membri de rang înalt ai mafiei din Myanmar / Aceștia au traficat mii de lucrători și i-au obligat să comită fraude de miliarde de dolari # G4Media
O instanță chineză a condamnat la moarte cinci membri de rang înalt ai mafiei din Myanmar, în timp ce Beijingul își continuă represiunea asupra operațiunilor... © G4Media.ro.
Cristiano Ronaldo, după ce recent s-a scris că este miliardar: „Nu este adevărat, am devenit miliardar cu mulți ani în urmă” # G4Media
În urmă cu aproape o lună de zile, Bloomberg a anunțat numele primului miliardar din fotbal: Cristiano Ronaldo. Într-un nou interviu exploziv acordat jurnalistului Piers... © G4Media.ro.
Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost eliberat, marți, pe prescripție, de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea, printr-o cale extraordinară de atac, arată... © G4Media.ro.
