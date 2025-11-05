AC/DC pleacă în turneu! Membrii legendarei trupe au peste 70 de ani
Jurnalul.ro, 5 noiembrie 2025 01:50
În cadrul secţiunii din 2026, AC/DC va susţine 21 de concerte în oraşe precum Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Philadelphia, în statul american New Jersey şi în ţări precum Brazilia, Argentina, Chile şi altele. Cele mai multe dintre aceste show-uri sunt concerte pe stadioane.
Acum 2 ore
01:50
01:30
Guvernul german intenționează să crească sprijinul financiar acordat Ucrainei cu aproximativ 3 miliarde de euro în 2026, consolidându-și astfel poziția de principal susținător european al Kievului, relatează Reuters.
01:10
Vocea globală care a transformat longevitatea într-o mișcare civică vine la București: Ilia Stambler, Președinte al International Longevity Alliance, la Congresul Internațional de Longevitate # Jurnalul.ro
Pe 11 noiembrie, în cadrul Congresului Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, Bucureștiul îl va găzdui pe Ilia Stambler, unul dintre cei mai influenți promotori internaționali ai longevității sănătoase ca obiectiv social, politic și etic.
Acum 4 ore
00:50
Premii, emoții și un film de excepție la Gala celei de-a XVI-a ediții Les Films de Cannes à Bucarest # Jurnalul.ro
Cinci orașe, nouă cinematografe, aproximativ patruzeci de filme, dintre care peste douăzeci în premieră în România, și peste o sută de proiecții, așa a arătat harta festivalului din acest an.
00:30
Miercuri, 5 noiembrie 2025, are loc o Lună Plină în Taur care promite să lumineze adevăruri ascunse, să clarifice situații neglijate și să activeze intuiția celor pregătiți să vadă dincolo de aparențe.
00:20
DNA, dată în judecată de propriii procurori. Vor salarii ca la EPPO, plătite din urmă, începând cu anul 2021 # Jurnalul.ro
DNA Iași se bate cu DNA Central. Procurorii moldoveni vor salarii de procurori europeni. Luptătorii anticorupție se cred țepuiți
00:00
Candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, la Marius Tucă Show, că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală.
4 noiembrie 2025
23:40
Candidatul PSD la primăria Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, l-a acuzat pe Marcel Ciolacu, într-un interviu acordat G4Media, că nu s-a comportat corect față de el.
23:30
București, centru global al cercetării longevității: experți de top la primul Congres Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României # Jurnalul.ro
Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează, la București, primul Congres Internațional de Longevitate - un eveniment științific de referință pentru Europa de Sud-Est, ce reunește unii dintre cei mai influenți experți globali în longevitate, medicina regenerativă și politici publice pentru extinderea vieții sănătoase. Congresul Internațional de Longevitate are loc marți, 11 noiembrie, la Biblioteca Națională a României, și marchează o premieră pentru țara noastră în dialogul internațional privind știința longevității.
23:10
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu spune că „stăm și ne uităm de două săptămâni, cum se apropie termenul de 28 și noi n-avem o lege”, referindu-se la legea pensiilor mahistraților.
23:00
Cristiano Ronaldo dezvăluie planurile de retragere: Va fi curând, va fi greu și probabil voi plânge # Jurnalul.ro
Starul portughez Cristiano Ronaldo a vorbit despre apropiata sa retragere din fotbal și despre viața personală într-un interviu detaliat acordat lui Piers Morgan, publicat marți pe canalul său oficial de YouTube.
23:00
Hidroelectrica sparge bariera de 1 milion de clienți și devine liderul absolut al pieței! # Jurnalul.ro
Hidroelectrica, principalul producător de energie regenerabilă din România, anunță că a depășit oficial pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici, consolidându-și poziția de lider în piața locală de furnizare a energiei electrice.
Acum 6 ore
22:40
Vine factura la căldură! Cât vor plăti bucureștenii pentru gigacalorie în această iarnă? # Jurnalul.ro
Prețul pe care îl vor plăti bucureștenii pentru căldura livrată în apartamentele care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare este în plin proces de stabilire, după ce a trecut, recent, de decizia de la cel mai înalt nivel al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
22:40
ÎCCJ a respins recursul intentat de Fotbal Club FCSB SA în procesul pentru marca „Steaua”.
22:40
Grindeanu despre declarațiile Oanei Gheorghiu: Mi-aș dori ca noi să respectăm partenerul strategic # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu este de acord cu criticile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu la adresa președintelui american Donald Trump și a lui JD Vance.
22:30
Replica viceprimarului Sectorului 1 la acuzațiile lui Armand: Afirmații politicianiste și panicarde # Jurnalul.ro
Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, afirmă că problemele actuale de salubrizare provin din mandatul trecut, costând peste 234 milioane lei, și asigură că serviciile sunt menținute la parametri normali, facturile către operatorul Romprest fiind plătite la zi.
22:10
Autenticitatea în artă – Gallery talk în cadrul expoziției lui Uri Friedman la ICR Tel Aviv # Jurnalul.ro
„Autenticitatea nu este o tehnică, ci o stare. Artistul adevărat se privește în interior și are curajul să fie el însuși, fără măști” – a afirmat artistul israelian de origine română, Uri Friedman, cu ocazia unui „gallery talk”, desfășurat în 31 octombrie, în închiderea expoziției personale „O lume în cădere” / ”A Fallen World”, găzduită de ICR Tel Aviv în perioada 08.09. – 31.10.2025. În acest interval, publicul a fost invitat să descopere o serie de lucrări care aduc în prim plan complexitatea trăirilor umane într-o perioadă marcată de tensiuni, incertitudini și căutări interioare.
22:00
Pe 5 noiembrie 2025, patru semne zodiacale au ocazia să atragă prosperitatea și norocul într-un mod cu totul special. De ce? Pentru că în această zi are loc o Lună Plină în Taur, primul semn zodiacal asociat cu bunăstarea materială și confortul fizic.
22:00
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu susține că măsurile de dreapta „abrupte” nu par să își atingă ținta, iar PSD vine cu propuneri care să atenueze „acest șoc”.
21:40
Aderare la UE. A fost anunțat numele următorului stat care ar putea fi acceptat în uniune # Jurnalul.ro
Liderii europeni au anunțat marți că Muntenegru ar putea încheia discuțiile de aderare la UE până la sfârșitul anului viitor. De asemenea, liderii UE au lăudat Ucraina pentru reformele făcute și au criticat Serbia și Georgia pentru măsurile care au provocat un regres al democrației.
21:30
MAE salută menționarea în raportul privind extinderea UE a ritmului accelerat al Republicii Moldova # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a salutat marți menționarea ritmului accelerat al Republicii Moldova în ceea ce privește reformele importante realizate pe calea aderării în Pachetul anual privind extinderea Uniunii Europene.
21:00
Georgescu, despre candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu sunt dezamăgit, nu vor fi alegeri libere” # Jurnalul.ro
Călin Georgescu, prezent la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, spune că nu este dezamăgit sau supărat de decizia Ancăi Alexandrescu de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Totuși, el avertizează că „nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”.
Acum 8 ore
20:50
David Beckham a primit titlul de cavaler pentru contribuțiile sale în sport și fapte caritabile # Jurnalul.ro
Fostul fotbalist englez David Beckham a fost înnobilat marți de Regele Charles la Castelul Windsor pentru serviciile aduse sportului și cauzelor caritabile. Alături de el s-au aflat soția sa Victoria și părinții săi, Ted și Sandra. Beckham a purtat un costum creat special de Victoria pentru ocazie.
20:40
Lovitură pe piața muncii. O mare fabrică de componente auto se închide. 1000 de angajați vor fi disponibilizați # Jurnalul.ro
O mare fabrică de componente auto din Arad își va închide porțile, începând din decembrie 2025, iar producția va fi mutată în afara Uniunii Europene, potrivit autorităților locale și reprezentanților companiei.
20:30
Târgul de Crăciun din Sibiu candidează oficial pentru titlul de „European Christmas Capital”— o distincție care onorează excelența, tradiția și impactul cultural al celor mai reprezentative târguri de Crăciun de pe continent.
20:10
Darius Vâlcov - pedeapsă redusă de la 6 la 5 ani de închisoare după ce una din fapte s-a prescris # Jurnalul.ro
Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi reducerea pedepsei primite de fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, în Dosarul Tablourilor, de la şase la cinci ani de închisoare.
20:00
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a respins acuzațiile privind legăturile cu grupări interlope. Sunt „legende”, a spus Băluță în cadrul unui interviu acordat G4Media.
19:50
Surse: Reducerea numărului de parlamentari cu 10% din 2028. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord politic # Jurnalul.ro
Coaliția de guvernare a decis reducerea numărului de parlamentari cu 10% din 2028. Județele cu scădere demografică vor fi protejate, în timp ce Ilfov și Diaspora vor primi mandate suplimentare.
19:40
Statul român intenționează să salveze Șantierul Naval Mangalia prin accesarea mecanismului SAFE (Security Action for Europe), a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.
19:30
Unchiul Laurei Pausini a fost ucis de un șofer care a fugit de la locul produceri accidentului. Accidentul a avut loc la Bologna. Ulterior, șoferul despre care presa italiană susține că are dublă cetățenie, română și moldoveană, s-a predat la Poliție.
19:10
Horoscop chinezesc săptămânal, 4 – 9 Noiembrie 2025: Zile favorabile și culori norocoase # Jurnalul.ro
Soarele se află în Scorpion, iar pe 6 noiembrie ne pregătim de o Lună Plină în Taur – un moment cu greutate, considerat în astrologia chineză una dintre cele două „Zile de Inițiere” din această săptămână. Cu alte cuvinte, e un moment excelent pentru a începe proiecte sau a face progrese semnificative în planurile tale.
19:00
Heliportul medical de la Galați va fi legat de Spitalul de Urgență printr-o pasarelă spectaculoasă # Jurnalul.ro
Lucrările la heliportul și parcarea supraetajată din curtea Spitalului Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei din Galați se apropie de final. În prezent, se montează pasarelele de legătură între heliport, camera de gardă SMURD și Unitatea de Primiri Urgențe. Heliportul va funcționa și noaptea.
Acum 12 ore
18:30
Reprezentaţia 300 a spectacolului „Faust” a fost celebrată cu o serie de momente de gală, invitaţi speciali şi vernisajul expoziţiei „Faust 300” # Jurnalul.ro
Spectacolul fenomen al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu - „Faust”, după J. W. Goethe, regia Silviu Purcărete, a atins borna celor 300 de reprezentații.
18:30
Coaliția a ajuns marți la consens pentru reforma administraţiei, cu eliminarea a 10% din posturile ocupate, potrivit unor surse politice citate de Gândul.
18:20
Filmele românești, prezente în noiembrie la festivaluri de film din Cottbus și München # Jurnalul.ro
În luna noiembrie, filmele românești vor fi prezentate în Germania în cadrul a două evenimente importante dedicate culturii și cinematografiei: Festivalul Internațional de Film de la Cottbus (4-9 noiembrie 2025) și Zilele Culturii Române și Festivalul de Film Românesc de la München (4-25 noiembrie 2025).
18:10
Sfârșitul anului se apropie rapid iar dacă te gândești să-ți reîmprospătezi casa, nu există un moment mai bun pentru a o face. Deși s-ar putea să nu vrei ca spațiile tale să pară prea la modă, este totuși util să știi care sunt tendințele și merită să afli ce anticipează designerii că va fi popular în anul următor.
18:00
Modulul al patrulea al anului școlar 2025-2026 începe luni, 16 februarie 2026, cu posibilitatea de a fi amânat până pe 23 februarie sau 2 martie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene, și se încheie vineri, 3 aprilie 2026.
17:40
Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare, a comunicat ICCJ imediat după anunțarea deciziei privitoare la Sebastian Vlădescu, Mircea Ionuț Costea și Darius Vâlcov.
17:40
Ministrul Energiei, la Observator, despre cum a ajuns România la mila "băieţilor deştepţi" din energie. "România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi poate chiar din lume" # Jurnalul.ro
Caracatița uriașă cu tentacule bine înfipte la nivel înalt, protejată inclusiv de clasa politică din cauza căreia românii au ajuns să plătească facturi uriașe la energie, a fost explicată pe larg într-un nou episod din campania "Toată România noastră". Confruntat cu dezvăluirile Observator, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, aflat față în față cu Alessandra Stoicescu, a recunoscut că în România, energia este un lux.
17:30
România importă 60% din legumele pe care le consumă, deși are un potențial agricol considerabil. Acesta rămâne însă doar pe hârtie.
17:30
Diabetul zaharat, o urgență națională: experții cer prevenție, depistare precoce și un registru unic al pacienților # Jurnalul.ro
Diabetul zaharat devine o amenințare majoră pentru sănătatea publică. La o dezbatere Antena 3 CNN, specialiștii au cerut prevenție, depistare precoce și tratamente moderne pentru pacienți.
17:10
Horoscop noiembrie 2025. Taurii dau lovitura financiară, Balanțele prosperă, iar Gemenii își asigură viitorul! # Jurnalul.ro
Horoscop noiembrie 2025. Află ce surprize financiare aduce luna aceasta pentru zodiile Taur, Balanță și Gemeni. Vezi cine atrage prosperitatea, cine primește o mărire de salariu și cine face investiții norocoase.
17:00
Sony a anunțat titlurile care vor fi disponibile în noiembrie 2025 pentru abonații serviciului PlayStation Plus, oferind, ca în fiecare lună, trei jocuri gratuite pentru descărcare, începând cu 4 noiembrie 2025.
16:50
Anul 2025 marchează, pe lângă centenarul Patriarhiei Române, centenarul marelui compozitor și dirijor Gheorghe Dima, creatorul muzicii corale românești. În acest context, în Aula Facultății de Teologie din Cluj are loc astăzi, 4 noiembrie, o proiecție specială a eseului cinematografic „Gheorghe Dima – Un sfânt al muzicii”, film ce poartă semnătura regizorului Cristian Radu Nema și a lui Mimis Ravanis, realizat după o idee și scenariu de Bianca Beatrice Michi.
16:40
Peste un milion de persoane au primit prima plată prin cardurile pentru alimente, 200.000 de carduri, în curs de livrare # Jurnalul.ro
Peste un milion de persoane au primit prima plată prin cardurile pentru alimente, iar 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poşta Română, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
16:30
Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, considerat cofetarul cel mai bun din lume, și vine la audițiile Chefi la cuțite cu visul unui loc în echipele sezonului 16 # Jurnalul.ro
Din 16 noiembrie, de la ora 20:00, cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul audițiilor noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Vin poveștile încărcate de emoții și se deschide poarta pentru noi concurenți îndrăgostiți de bucătărie. Fie că e vorba despre amatori pasionați de arta culinară sau de competitori cu experiențe remarcabile în domeniul gastronomic, cu toții visează la un loc în echipele noului sezon Chefi la cuțite – dar drumul lor în competiție depinde de cuțitele de sub cloșurile juraților.
16:10
Expoziția prezintă o selecție din opera lui Corneliu Baba (1906-1997) construită în jurul uneia dintre temele majore ale artei universale și, în același timp, o constantă a căutărilor plastice ale artistului: portretul feminin. Expoziția este curatoriată de Liliana Chiriac și Maria Muscalu Albani și va fi deschisă în perioada 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026 la Muzeul Colecțiilor de Artă, Calea Victoriei 111. Vernisajul va avea loc vineri 14 noiembrie, ora 18.00.
16:00
Răbdarea lui Alex Ion, pusă la grea încercare de un angajat coreean, în cea de-a treia ediție a etapei din Coreea de Sud. Emisiunea, din nou lider detaşat de audiență # Jurnalul.ro
Aseară, la Asia Express – Drumul Eroilor, concurenții au trăit una dintre cele mai dificile și emoționante experiențe de până acum: pentru prima dată, au fost nevoiți să parcurgă misiunile pe cont propriu, fără sprijinul partenerului de echipă. A fost o probă de rezistență, răbdare și adaptare, care i-a pus pe toți la încercare, dar care, în final, s-a dovedit a fi o lecție valoroasă pentru fiecare dintre ei. Ștefan și Alex au reușit să se reunească primii, la doar câteva minute distanță de celelalte echipe și au câștigat mult râvnitele cartonașe cu eroi. Emisiunea a dominat şi aseară clasamentul audiențelor, impunându-se ca lider detașat de audiență, pe toate categoriile de public.
15:40
De fiecare dată când se apropie Crăciunul, ai senzația că pentru copilul tău totul se reduce la cadouri, dulciuri și jucării noi. E normal, face parte din bucuria vârstei.
15:40
Nazare, despre creşterea pensiilor: Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026 # Jurnalul.ro
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la Bruxelles şi care trebuie respectate, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la o conferinţă de specialitate.
