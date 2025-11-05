TASS: România a achiziționat 18 avioane de vânătoare F-16 din Ţările de Jos pentru 1 euro
Rador, 5 noiembrie 2025 03:10
Prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16, conform contractului, este de 1 euro fără TVA. Costul total al aeronavelor și al pachetului de suport logistic este de 100 de milioane de euro. La București a fost semnat un contract interguvernamental potrivit căruia România achiziționează 18 avioane de vânătoare F-16 din Ţările de Jos […]
Confruntarea dintre Rusia și Vest, cu implicații pentru extinderea UE, o cursă cu miză mare pentru primăria New Yorkului, două scandaluri legate de imparțialitatea surselor de informare, precum și două comemorări și o aniversare sunt subiectele care au ținut astăzi ocupată presa internațională. Publicația braziliană Folha Online titrează „Trump intră în jocul nuclear al lui […]
Așadar, președintele american, Donald Trump, a confirmat că Statele Unite vor relua procesul de testare a armelor nucleare, renunțând astfel la o politică veche de peste trei decenii, susținând că demersul este necesar ca răspuns față de testele făcute de alte state. O postare a președintelui pe platforma sa, Truth Social, s-a referit la amenințarea […]
22:30
Republica Moldova riscă să fie expusă amenințărilor externe, dacă nu va fi primită în UE în următorii trei ani (Maia Sandu) # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că țara sa riscă să fie expusă amenințărilor externe, dacă nu va fi primită în Uniunea Europeană în următorii trei ani. Aflată astăzi în vizită la Bruxelles, Maia Sandu a mai spus că și-ar dori deschiderea negocierilor de aderare în toate domeniile până la sfârșitul acestui an și […]
Reprezentanții companiei Distrigaz anunță că nu au depistat scurgeri de gaze în zona Liceului Tehnologic Theodor Pallady # Rador
Reprezentanții companiei Distrigaz anunță că nu au depistat scurgeri de gaze în zona Liceului Tehnologic Theodor Pallady din sectorul 3 al Capitalei. A fost descoperită însă o defecțiune la un robinet, iar reluarea alimentării cu gaze se va realiza după remedierea problemelor și realizarea verificării de către o firmă autorizată de ANRE. Elevii liceului au […]
Donald Trump a spus că ajutoarele alimentare pentru americanii săraci nu se vor relua încă, sfidând astfel o decizie judecătorească # Rador
Preşedintele Trump a spus că ajutoarele alimentare pentru americanii săraci nu se vor relua până când blocajul guvernamental care durează deja de 35 de zile nu se va încheia. Declaraţia preşedintelui a venit în pofida unei decizii judecătoreşti care cere administraţiei să facă plăţile respective. Dl Trump i-a învinuit din nou pe democraţi pentru impasul […]
Rusia aspiră la prietenie și cooperare cu toate popoarele lumii, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, în timpul ceremoniei de decernare a premiilor de stat pentru consolidarea unității națiunii ruse desfăşurată la Kremlin. „În ciuda tuturor dificultăților, problemelor și tragediilor de astăzi – și din păcate, sunt multe – noi, Rusia, vom continua să trimitem […]
Liderii unor țări l-au felicitat pe președintele rus, Vladimir Putin, cu ocazia Zilei Unității Naționale, deși protocolul nu prevede acest lucru – sărbătoarea nu are statut național, a explicat jurnaliştilor secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Nu, aceasta nu este o sărbătoare națională. Protocolul nu prevede acest lucru. Unele țări au trimis felicitări” […]
Maia Sandu ar dori ca UE să deschidă toate domeniile de negocieri cu Republica Moldova până la sfârșitul anului # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marți Uniunii Europene să deschidă toate domeniile de negocieri cu țara sa până la sfârșitul anului. Vorbind la un summit al UE de la Bruxelles, dna Sandu a adăugat că Republica Moldova va continua să adopte reforme esențiale, inclusiv în sectoarele judiciar și energetic./opopescu/ctuluc REUTERS – 4 noiembrie
Rețeaua bancară internațională nu vede cu ochi buni introducerea a 14-a pensie lunară în Ungaria după reinstituirea celei de-a 13-a pensie lunară, în 2020, dar nu vede cu ochi buni nici scutirea de la asigurările sociale pentru mame, reducerea facturilor la utilități, plafonarea adaosului comercial și programul Home Start. Cu toate acestea, premierul ungar a […]
În zilele de 5 și 6 noiembrie 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Bucureștiul, România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, precum și cu alți oficiali. În timpul șederii sale în România, Mark Rutte va participa şi la […]
Introducere De aproape un secol, Radio România este o adevărată Academie a Culturii Naționale. De la primele transmisii din 1928 până în era digitală, radioul public a fost scena pe care s-au afirmat mari artiști, scriitori, compozitori, regizori și realizatori. A fost un spațiu al dialogului intelectual și al formării culturale, un liant între orașe, […]
Consiliul Uniunii Europene a aprobat al cincilea transfer de peste 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul mecanismului Ukraine Facility – potrivit unui comunicat postat marţi, pe site-ul Consiliului UE. Potrivit comunicatului, această sumă reflectă îndeplinirea cu succes de către Ucraina a nouă pași necesari pentru acordarea celei de-a cincea tranșe, precum și a […]
Dick Cheney, fost vicepreşedinte al SUA şi unul dintre cei mai influenţi politicieni ai generaţiei sale, a murit. Avea 84 de ani. Dick Cheney a devenit cunoscut la nivel global ca primul secretar al apărării în mandatul preşedintelui Bush, în timpul războiului din Golf din 1991. A fost un om foarte bogat. Într-o perioadă de […]
Volodimir Zelenski a spus că a vizitat trupele din apropierea orașului Dobropillia, în estul Ucrainei # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că a vizitat trupele care luptă în apropierea orașului estic Dobropillia, unde forțele ucrainene au declanşat o contraofensivă împotriva trupelor rusești. „S-a acordat multă atenție armelor, sporirii producției de drone, nevoilor brigăzilor și experienței Corpului 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei ‘Azov’ și a altor unități„, a scris […]
Germania sprijină din nou cu peste o jumătate de milion de euro cadrel e didactice din învățământul în limba germană din România # Rador
Republica Federală Germania, prin intermediul Ambasadei German iei la Bucure ști, sprijină ș i în acest an proiectul „ Susținerea cadrelor didactice din învățământul în limbă germană din România cu suma de 505.000 de euro Această finanțare este destinată promovării limbii germane la nivel de limbă maternă în școlile și în instituțiile de învățământ de […]
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 5 noiembrie a.c. o emisiune filatelică sub titlul generic Colecții Românești, cu tema Samovare și ceainice, care adaugă la imaginile unor mărci poștale din anii anteriori un subiect original dedicat samovarelor și ceainicelor. Emisiunea are în componența sa 6 mărci poștale, o coliță dantelată și două plicuri […]
Clopoțelul Schimbării: Ce afirmă peste 1.600 de profesori despre discriminarea pe criterii de gen și de etnie și ce evită să spună peste 30% dintre ei # Rador
Peste 40% dintre profesorii de învățământ preșcolar și primar au observat frecvent comportamente discriminatorii pe criterii de etnie sau de gen în rândul copiilor. Așa arată o consultare online la care au participat peste 1.600 de cadre didactice, realizată de Asociația Cu Alte Cuvinte (CUAC). Asociația Cu Alte Cuvinte lansează rezultatele consultării online împreună cu […]
Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă # Rador
Peste 10 milioane de euro au fost colectate la edițiile precedente Copiii români sunt printre cei mai vulnerabilizați de sărăcie: la nivelul Uniunii Europene, România se plasează pe locul al treilea în ceea ce privește rata sărăciei în rândul copiilor, după Bulgaria și Spania. Peste 10 milioane de euro au fost strânși pe parcursul celor […]
Fundația Regală Margareta a României dă startul selecției naționale pentru bursele Tinere Talente 2026 – o nouă generație de artiști sprijiniți să își urmeze vocația # Rador
Fundația Regală Margareta a României dă startul selecției naționale pentru ediția 2026 a burselor din cadrul programului național Tinere Talente, ajuns la cea de-a 18-a ediție. Până pe 3 decembrie 2025, elevii și studenții, care urmează studii în domeniul muzicii clasice sau artelor vizuale la instituții de învățământ vocaționale din România și provin din familii […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere De-a lungul aproape unui secol de existență, Radio România a fost o veritabilă școală de formare sau promovare a multor personalități. Microfonul radioului public a devenit o rampă de lansare pentru oameni care au marcat jurnalismul, cultura, teatrul radiofonic și viața publică românească. În jurul microfonului s-a născut o tradiție a […]
Președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe familiei muncitorului decedat în urma prăbușirii unei clădiri istorice din centrul Romei # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei muncitorului român care a murit în Italia după prăbuşirea unei clădiri istorice din centrul Romei la care se efectuau lucrări de consolidare. Şeful statului a apreciat efortul echipelor italiene care au încercat timp de 11 ore să-i salveze viaţa. Muncitorul român prins sub dărâmături, după ce o parte […]
Un accident rutier în care au fost implicate un tramvai şi un autobuz STB a avut loc pe Strada Braşov, intersecţie cu Drumul Taberei din Capitală. În urma evaluării SMURD, opt persoane sunt rănite uşor, conştiente, iar şapte vor să fie duse la spital. Nu sunt persoane încarcerate, precizează ISU Bucureşti-Ilfov. La faţa locului au […]
Traficul este întrerupt total începând de la această oră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Restricţia va rămâne în vigoare până la ora 21:00 şi este luată în contextul lucrărilor pe care le face Bulgaria la partea de pod care îi revine. De diseară, de la ora 21:00 şi până mâine dimineaţă la ora 9:00, circulaţia va […]
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos a fost semnat luni, 3 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale. Documentul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din […]
Péter Szijjártó despre scurgerea de date din Partidul Tisza: este cel mai mare scandal al politicii ungare moderne # Rador
Péter Szijjártó a fost invitatul emisiunii „Strateg”, transmisă de Mandiner.hu, în cadrul căreia a vorbit despre scurgerea de date a aplicației Tisza Világ (Lumea Tisza). Reacţionând la postarea lui Péter Magyar pe Facebook după scurgerea de date, în care președintele Partidului Tisza scria despre camerele fumurii ale fostei mănăstiri carmelitane și despre ruși care au […]
Senatul a adoptat tacit, fără dezbateri, proiectul de lege inițiat de USR, privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari # Rador
Senatul a adoptat tacit, fără dezbateri, proiectul de lege inițiat de USR, privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Actul normativ va fi trimis Camerei Deputaților, care este for decizional. Alina Stănuță explică. Reporter: Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, spunea că proiectul vine să pună în aplicare rezultatul referendumului din 2009. Ștefan Pălărie: Astăzi […]
Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruşi au lansat 668 de atacuri asupra a 14 localități. Potrivit unui comunicat remis marţi dimineaţă, trupele ruse au efectuat trei lovituri aeriene asupra localităților Malokaterinivka, Cervone și Malinivka. De asemenea, 402 drone (în mare parte, de tip FPV) […]
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 10:00 – Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – P, sala 28 * Şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – ”România fără violenţă domestică” – ora 14:00. Invitaţi: Valentin Jucan, […]
Muncitorul român, prins sub dărâmături după ce o parte dintr-un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit, a decedat la spital după ce fusese extras în viață la peste zece ore de la accident. El a intrat în stop cardiac și nu a mai putut fi resuscitat când a ajuns la spital, ne-a transmis corespondenta […]
România s-a aflat în atenția presei internaționale prin investițiile sale în materie de armament. Cotidianul american The Wall Street Journal a remarcat faptul că, ieri (3 noiembrie), renumita „companie germană de armament, Rheinmetall, a semnat un acord cu firma românească Pirochim Victoria în vederea înființării unui combinat de pulberi propulsoare în orașul Victoria, din județul […]
Poliţia din Nepal a anunţat că există temeri conform cărora cel puţin şapte alpinişti, între care cinci străini, ar fi murit în urma unei avalanşe pe un munte din Himalaya situat la nord-est de Kathmandu. Cadavrele a trei dintre alpinişti pot fi văzute, însă nu există încă informaţii despre alţi patru căţărători care se aflau […]
Premierul Rusiei, Mihail Mișustin își continuă turneul în China. După ce și-a încheiat programul de lucru la Hangzhou, a sosit la Beijing, anunţă corespondentul TASS. Se aşteaptă ca, în dimineața zilei de 4 noiembrie, Mihail Mișustin să se întâlnească cu președintele Chinei, Xi Jinping. Cei doi politicieni s-au întâlnit ultima dată pe 20 decembrie 2023, […]
În Haiti a început o perioadă de trei zile de doliu naţional în memoria a mai mult de 30 de oameni ucişi săptămâna trecută de uraganul Melissa. Alţi cel puţin 20 sunt în continuare daţi dispăruţi. Deşi furtuna nu a lovit direct insula, ploi torenţiale şi vânturi puternice aduse de aceasta au provocat pagube considerabile. […]
Numărul înmatriculărilor de maşini noi continuă să scadă în România, diferenţa în minus faţă de primele 10 luni ale anului trecut fiind de peste 3,5%, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile. În intervalul ianuarie – octombrie 2025 au fost înregistrate puţin peste 120.000 de unităţi, cu un vârf de 12.000 de maşini noi […]
Introducere Perioada 1990–2000 reprezintă pentru România un deceniu al transformărilor profunde: trecerea de la dictatură la democrație, de la cenzură la libertatea de exprimare și de la presa controlată de stat la o diversitate de publicații independente. Reconstrucția presei a fost un proces complex, tensionat, marcat de entuziasm, dar și de contradicții, interese economice și […]
Introducere De-a lungul istoriei sale, Radio România a jucat și rolul unei legături solide între românii din țară și cei plecați peste hotare. De la primele emisiuni dedicate românilor din străinătate până la platformele digitale care duc astăzi vocea României în întreaga lume, legătura Radio România cu diaspora reprezintă o filă fundamentală din istoria comunicării […]
După primele două concerte din această stagiune, dedicate celor doi muzicieni legendari ai jazz-ului american Wayne Shorter și Miles Davis, Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru vă invită la un eveniment aniversar conceput în jurul unui artist român care sărbătorește frumoasa vârstă de 70 de ani. Joi, 6 noiembrie 2025 (de la 19:00), Sala Radio va găzdui concertul sugestiv intitulat […]
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, s-a deplasat în zona de frontieră dintre cele două Coree, ca parte a vizitei sale la Seul. Este prima astfel de vizită a unui şef al Pentagonului din ultimii opt ani. Dl Hegseth s-a deplasat în zona demilitarizată, puternic fortificată, împreună cu ministrul sud-coreean al apărării. Ulterior, a declarat […]
România extinde cooperarea cu gigantul Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Europa. Şeful companiei germane, Armin Papperger, s-a întîlnit, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, unde au semnat un acord de cooperare pentru construcţia celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniţie din lume. Investiţia va fi […]
Rezervele valutare ale României se situau, la finele lunii octombrie, la aproximativ 65 de miliarde euro # Rador
Rezervele valutare ale României se situau, la finele lunii octombrie, la aproximativ 65 de miliarde euro, în creştere cu 300 de milioane de euro faţă de luna precedentă, potrivit Băncii Naţionale. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone, echivalentul a 11,5 miliarde de euro. În total, rezervele internaţionale ale ţării erau, la 31 […]
Bulgaria se numără printre ţările din UE cu cel mai mare procent de angajaţi aflaţi în risc de sărăcie # Rador
Bulgaria se numără printre statele UE cu cea mai mare proporţie de persoane angajate expuse riscului de sărăcie, indică datele Eurostat. Studiul realizat de serviciul statistic al UE subliniază că riscul de sărăcie nu afectează doar persoanele şomere sau cu normă redusă, ci şi pe cele care muncesc, dar nu reuşesc să asigure un venit […]
Riscul suspendării fondurilor europene pentru România – din cauza deficitului excesiv – va fi eliminat la reuniunea ECOFIN din 13 noiembrie, declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El spune că, după patru evaluări consecutive din partea agențiilor de rating și două analize în Consilii Europene, țara noastră se află pe drumul cel bun pentru recapătarea încrederii […]
Furnizarea de apă caldă şi căldură, sistată la peste 300 de blocuri din Sectoarele 3 şi 4, precum şi la Spitalul Universitar # Rador
Furnizarea de apă caldă şi căldură este sistată la peste 300 de blocuri din Sectoarele 3 şi 4 din Capitală, precum şi la Spitalul Universitar, pentru remedierea unor avarii. Intervenţiile au durate diferite de realizare. În funcţie de complexitatea fiecărei lucrări, reluarea alimentării se va face în unele zone joi seară, iar în celelalte vineri […]
Liderul suprem iranian consideră că nu este posibilă cooperarea cu Washingtonul cât timp acesta susţine Israelul # Rador
Cooperarea dintre Iran și Statele Unite nu este posibilă atât timp cât Washingtonul continuă să sprijine Israelul, să mențină baze militare și să se implice în regiunea Orientului Mijlociu, a declarat luni liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Declarațiile sale au fost preluate de presa de stat./mbrotacel/aburtica REUTERS – 3 noiembrie
NATO integrează dronele în cadrul forțelor armate de la frontierele Federației Ruse în 2026 (Euractiv) # Rador
NATO integrează dronele în cadrul trupelor sale desfășurate pe flancul estic al Alianței până la mijlocul anului 2026, a anunțat reprezentantul european al Comandamentului Aliat de Transformare al NATO (ACT), generalul-maior Constantin-Adrian Ciolponea, într-un interviu acordat portalului „Euractiv” de la Bruxelles. „Nu există alternative de integrare a dronelor. Primele rezultate sunt așteptate până la următorul […]
La București va avea loc, în această săptămână, Forumul de Industrie al NATO, un eveniment strategic care se organizează o dată la doi ani și care reunește liderii militari și civili din statele membre și reprezentanți ai sectorului industrial, pentru a facilita dialogul și colaborarea în domeniul apărării și securității. Forumul este programat să se […]
