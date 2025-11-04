Revista presei internaționale, 4 noiembrie 2025
Rador, 4 noiembrie 2025 01:10
România s-a aflat în atenția presei internaționale prin investițiile sale în materie de armament. Cotidianul american The Wall Street Journal a remarcat faptul că, ieri (3 noiembrie), renumita „companie germană de armament, Rheinmetall, a semnat un acord cu firma românească Pirochim Victoria în vederea înființării unui combinat de pulberi propulsoare în orașul Victoria, din județul […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 2 ore
01:10
Acum 8 ore
18:30
Poliţia din Nepal a anunţat că există temeri conform cărora cel puţin şapte alpinişti, între care cinci străini, ar fi murit în urma unei avalanşe pe un munte din Himalaya situat la nord-est de Kathmandu. Cadavrele a trei dintre alpinişti pot fi văzute, însă nu există încă informaţii despre alţi patru căţărători care se aflau […]
Acum 12 ore
18:10
Premierul Rusiei, Mihail Mișustin își continuă turneul în China. După ce și-a încheiat programul de lucru la Hangzhou, a sosit la Beijing, anunţă corespondentul TASS. Se aşteaptă ca, în dimineața zilei de 4 noiembrie, Mihail Mișustin să se întâlnească cu președintele Chinei, Xi Jinping. Cei doi politicieni s-au întâlnit ultima dată pe 20 decembrie 2023, […]
18:10
În Haiti a început o perioadă de trei zile de doliu naţional în memoria a mai mult de 30 de oameni ucişi săptămâna trecută de uraganul Melissa. Alţi cel puţin 20 sunt în continuare daţi dispăruţi. Deşi furtuna nu a lovit direct insula, ploi torenţiale şi vânturi puternice aduse de aceasta au provocat pagube considerabile. […]
18:00
Numărul înmatriculărilor de maşini noi continuă să scadă în România, diferenţa în minus faţă de primele 10 luni ale anului trecut fiind de peste 3,5%, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile. În intervalul ianuarie – octombrie 2025 au fost înregistrate puţin peste 120.000 de unităţi, cu un vârf de 12.000 de maşini noi […]
17:10
Introducere Perioada 1990–2000 reprezintă pentru România un deceniu al transformărilor profunde: trecerea de la dictatură la democrație, de la cenzură la libertatea de exprimare și de la presa controlată de stat la o diversitate de publicații independente. Reconstrucția presei a fost un proces complex, tensionat, marcat de entuziasm, dar și de contradicții, interese economice și […]
17:00
Introducere De-a lungul istoriei sale, Radio România a jucat și rolul unei legături solide între românii din țară și cei plecați peste hotare. De la primele emisiuni dedicate românilor din străinătate până la platformele digitale care duc astăzi vocea României în întreaga lume, legătura Radio România cu diaspora reprezintă o filă fundamentală din istoria comunicării […]
16:40
După primele două concerte din această stagiune, dedicate celor doi muzicieni legendari ai jazz-ului american Wayne Shorter și Miles Davis, Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru vă invită la un eveniment aniversar conceput în jurul unui artist român care sărbătorește frumoasa vârstă de 70 de ani. Joi, 6 noiembrie 2025 (de la 19:00), Sala Radio va găzdui concertul sugestiv intitulat […]
16:10
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, s-a deplasat în zona de frontieră dintre cele două Coree, ca parte a vizitei sale la Seul. Este prima astfel de vizită a unui şef al Pentagonului din ultimii opt ani. Dl Hegseth s-a deplasat în zona demilitarizată, puternic fortificată, împreună cu ministrul sud-coreean al apărării. Ulterior, a declarat […]
15:50
România extinde cooperarea cu gigantul Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Europa. Şeful companiei germane, Armin Papperger, s-a întîlnit, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, unde au semnat un acord de cooperare pentru construcţia celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniţie din lume. Investiţia va fi […]
15:30
Rezervele valutare ale României se situau, la finele lunii octombrie, la aproximativ 65 de miliarde euro # Rador
Rezervele valutare ale României se situau, la finele lunii octombrie, la aproximativ 65 de miliarde euro, în creştere cu 300 de milioane de euro faţă de luna precedentă, potrivit Băncii Naţionale. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone, echivalentul a 11,5 miliarde de euro. În total, rezervele internaţionale ale ţării erau, la 31 […]
15:10
Bulgaria se numără printre ţările din UE cu cel mai mare procent de angajaţi aflaţi în risc de sărăcie # Rador
Bulgaria se numără printre statele UE cu cea mai mare proporţie de persoane angajate expuse riscului de sărăcie, indică datele Eurostat. Studiul realizat de serviciul statistic al UE subliniază că riscul de sărăcie nu afectează doar persoanele şomere sau cu normă redusă, ci şi pe cele care muncesc, dar nu reuşesc să asigure un venit […]
15:00
Riscul suspendării fondurilor europene pentru România – din cauza deficitului excesiv – va fi eliminat la reuniunea ECOFIN din 13 noiembrie, declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El spune că, după patru evaluări consecutive din partea agențiilor de rating și două analize în Consilii Europene, țara noastră se află pe drumul cel bun pentru recapătarea încrederii […]
14:40
Furnizarea de apă caldă şi căldură, sistată la peste 300 de blocuri din Sectoarele 3 şi 4, precum şi la Spitalul Universitar # Rador
Furnizarea de apă caldă şi căldură este sistată la peste 300 de blocuri din Sectoarele 3 şi 4 din Capitală, precum şi la Spitalul Universitar, pentru remedierea unor avarii. Intervenţiile au durate diferite de realizare. În funcţie de complexitatea fiecărei lucrări, reluarea alimentării se va face în unele zone joi seară, iar în celelalte vineri […]
14:30
Liderul suprem iranian consideră că nu este posibilă cooperarea cu Washingtonul cât timp acesta susţine Israelul # Rador
Cooperarea dintre Iran și Statele Unite nu este posibilă atât timp cât Washingtonul continuă să sprijine Israelul, să mențină baze militare și să se implice în regiunea Orientului Mijlociu, a declarat luni liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Declarațiile sale au fost preluate de presa de stat./mbrotacel/aburtica REUTERS – 3 noiembrie
Acum 24 ore
13:10
NATO integrează dronele în cadrul forțelor armate de la frontierele Federației Ruse în 2026 (Euractiv) # Rador
NATO integrează dronele în cadrul trupelor sale desfășurate pe flancul estic al Alianței până la mijlocul anului 2026, a anunțat reprezentantul european al Comandamentului Aliat de Transformare al NATO (ACT), generalul-maior Constantin-Adrian Ciolponea, într-un interviu acordat portalului „Euractiv” de la Bruxelles. „Nu există alternative de integrare a dronelor. Primele rezultate sunt așteptate până la următorul […]
12:50
La București va avea loc, în această săptămână, Forumul de Industrie al NATO, un eveniment strategic care se organizează o dată la doi ani și care reunește liderii militari și civili din statele membre și reprezentanți ai sectorului industrial, pentru a facilita dialogul și colaborarea în domeniul apărării și securității. Forumul este programat să se […]
11:00
Dacă sunteți în căutarea unui mod plăcut de a vă relaxa într-o seară de toamnă, atunci un concert la Sala Radio poate fi soluția perfectă! Vineri, 7 noiembrie 2025 (de la 19.00), Orchestra Națională Radio prezintă un concert dedicat muzicii create de doi mari compozitori germani: Brahms (Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră) și […]
10:00
Ministerul chinez de Externe a anunțat luni că regele Spaniei, Felipe al VI-lea, va efectua o vizită de stat în China în perioada 10-13 noiembrie, prima vizită a unui monarh spaniol din ultimii 18 ani, în contextul în care Madridul urmărește să atragă investiții chineze și să consolideze relațiile comerciale. „China este dispusă să colaboreze […]
10:00
Donald Trump a acuzat Federaţia Rusă, China și Coreea de Nord că efectuează teste secrete cu arme nucleare # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Rusia, precum și Coreea de Nord, China, Pakistanul și alte țări că efectuează în secret teste subterane de arme nucleare. „Dar ele nu vă spun despre asta. Și, știți, oricât de puternice ar fi acestea (aceste arme nucleare – n. TASS), lumea este imensă. Nu este deloc obligatoriu să […]
10:00
Ministerul Finanţelor împrumută cel puţin 6,8 miliarde de lei în noiembrie şi lansează o nouă ediţie de titluri FIDELIS # Rador
Ministerul Finanţelor vrea să împrumute cel puţin 6,8 miliarde de lei în noiembrie, de la băncile comerciale pentru finanţarea deficitului și rambursarea anticipată a datoriei publice. Săptămâna aceasta va lansa şi o nouă ediţie de titluri de stat FIDELIS în lei şi euro, cea de-a 10-a din acest an. Dobânzile neimpozabile pot ajunge la 7,7 […]
08:50
Premierul Ilie Bolojan intenţionează să nu meargă astăzi în Parlament la solicitarea PSD şi AUR. Guvernul a transmis aseară târziu că prim-ministrul nu respinge dezbaterea din Parlament, o instituţie fundamentală a democraţiei, dar agenda sa de astăzi este foarte încărcată. Este dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania germană de armament Rheinmetall şi discuţiilor […]
08:50
Catedrala Naţională din Capitală mai poate fi vizitată până la miezul nopţii de miercuri spre joi, conform programului prelungit de Patriarhie, ca urmare a interesului deosebit din partea credincioşilor. Oamenii stau la rând ore în şir, atât pe timpul zilei, cât şi al nopţii, pentru a ajunge în altar şi a vedea pictura din mozaic, […]
08:40
Bulgaria poate aplica teoretic şi pentru a treia plată prin PNRR, în 2025 (Valdis Dombrovskis) # Rador
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat într-un interviu exclusiv pentru postul naţional de radio BNR că teoretic, este posibil ca Bulgaria să aplice şi pentru a treia plată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă până la sfârşitul anului. Bruxelles şi Sofia sunt în contact şi pentru a doua plată în cadrul planului, […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului (la sediul Senatului și online) Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi ora 17:00 – vot final * Lucrări în Comisiile permanente […]
07:10
Radio România prin istorie. Episodul 4 – Radioul în anii consolidării comunismului (1950–1965) # Rador
Introducere După valurile dure ale instaurării comunismului, România anilor ’50 și începutul anilor ’60 trăia o transformare profundă. Radioul – deja instituție matură și omniprezentă, devenise vocea regimului, dar și, paradoxal, un refugiu cultural. Într-o epocă în care cuvântul era controlat, iar presa era instrument de partid, Radiodifuziunea Română continua să transmită muzică, teatru, literatură […]
05:50
”Tensiunile dintre SUA şi Venezuela sunt din ce în ce mai mari, iar pușcașii marini exersează manevre militare în Puerto Rico”, titrează Rai News, subliniind prezența militară americană tot mai mare în Caraibe, dar și existența unor speculații privind un posibil atac asupra Venezuelei. Potrivit agenţiei Reuters, armata americană modernizează o fostă bază navală din […]
04:30
AnimaWings a suspendat zborurile între cele două capitale pe 29 octombrie Compania aeriană românească low-cost AnimaWings și-a suspendat zborurile între București și Sofia pe 29 octombrie 2025. Anunțul a fost făcut de Gheorghi Karaivanov de la TAL Aviation, care a reprezentat compania aeriană în Bulgaria, citat de TravelNews. Linia a funcționat doar o lună după […]
Ieri
00:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 noiembrie) – Uniunea Europeană ia în considerare o clauză de frânare pentru a slăbi în viitor obiectivul său climatic pentru 2040, în cazul în care devine clar că pădurile țărilor nu absorb suficiente emisii de CO2 pentru a atinge obiectivul, se arată într-un proiect de propunere de compromis al UE. Țările […]
2 noiembrie 2025
23:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 noiembrie) – Catedrala Naţională din capitală mai poate fi vizitată încă trei zile, până la miezul nopţii de miercuri spre joi, conform programului prelungit de Patriarhie, ca urmare a interesului deosebit de ridicat din partea credincioşilor. Oamenii stau la rând ore în şir – atât pe timpul zilei, cât şi al […]
23:20
Călătorii americani trebuie să se aştepte la întârzieri şi anulări de zboruri şi mai mari (secretarul pentru transporturi) # Rador
Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a avertizat că toţi cei care vor să călătoarească în perioada următoare trebuie să se aştepte la mult mai multe întârzieri de zboruri, pentru că din cauza închiderii guvernului SUA, care intră acum în a cincea săptămână, nu sunt plătiţi controlorii de trafic. Sean Duffy a declarat că mulţi […]
23:20
Ministrul de finanţe anunţă prelungirea perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi prin Trezoreria Statului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 noiembrie) – Ministrul de finanţe, Alexandru Nazare, anunţă prelungirea perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi prin Trezoreria Statului. Noul termen este 31 decembrie, potrivit unui mesaj pe Facebook al ministrului. El spune că banii pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pot fi folosiţi […]
23:00
România este o țară sigură, iar retragerea unor trupe americane nu are impact asupra securității – a reafirmat președintele Nicușor Dan # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Președintele Nicușor Dan a reafirmat duminică că România este o țară sigură, iar retragerea unor trupe americane nu are impact asupra securității naționale. Adevărata miză a vizitei oficiale pe care urmează să o facă în Statele Unite este cea economică – a spus Nicușor Dan, răspunzând la o întrebare privind eventuale […]
22:20
Ciclistul francez Charles Coste, care a fost cel mai în vârstă olimpic medaliat cu aur în viață, a murit la vârsta de 101 ani, a anunțat duminică presa franceză. Charles Coste, care a câștigat aurul olimpic la ciclism pe pistă în proba de urmărire pe echipe alături de Pierre Adam, Serge Blusson și Fernand Decanali, […]
22:10
Israelul a primit duminică de la gruparea palestiniană Hamas rămăşiţele omeneşti a trei ostatici, a anunţat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Hamas a predat duminică cadavrele a trei ostatici, în timp ce gruparea militantă palestiniană şi Israelul s-au acuzat reciproc pentru încălcarea armistițiului fragil care a pus capăt în mare parte celor doi ani de […]
21:40
La București are loc săptămâna viitoare Forumul de Industrie al NATO, un eveniment strategic organizat o dată la doi ani și care reunește lideri militari și civili din statele membre cu reprezentanți ai sectorului industrial pentru a facilita dialogul și colaborarea în domeniul apărării și securității. Forumul este programat să se desfășoare pe 5 și […]
21:00
Premierul Ilie Bolojan transmite că nu poate participa la „Ora prim-ministrului” și cere o reprogramare a dezbaterilor # Rador
Premierul Ilie Bolojan transmite că nu poate participa luni la „Ora prim-ministrului” și că va cere Birourilor permanente ale legislativului să reprogrameze dezbaterile într-o zi în care agenda de lucru să îi permită să le vorbească parlamentarilor. El a explicat că va avea o zi foarte încărcată, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania […]
21:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit duminică rapoarte de la comandanții militari cu privire la situația de pe front, menționând că forțele ucrainene au obținut rezultate în distrugerea trupelor ruse în sectorul Pokrovsk, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, care citează din discursul video nocturn publicat pe site-ul oficial al președintelui. „Linia frontului – au […]
20:50
Cinci alpiniști germani au murit în urma unei avalanșe catastrofale în regiunea muntoasă Ortler din Tirolul de Sud, Italia. Duminică, echipele de salvare italiene au găsit corpurile ultimilor doi germani dispăruți, un tată și fiica sa în vârstă de 17 ani. Corpurile altor trei membri ai grupului fuseseră deja recuperate sâmbătă, doi bărbați și o […]
15:40
Poliţia britanică precizează că nu există indicii privind un atac terorist, în cazul incidentului cu armă albă din estul Angliei # Rador
Poliţia britanică a anunţat că nu există nimic care să indice că incidentul de sâmbătă seara, în urma căruia mai multe persoane au fost înjunghiate a fost un atac terorist. Medicii din estul Angliei continuă să trateze şapte pasageri, dintre care doi au răni grave, ce le pun viaţa în pericol. Alte patru persoane rănite […]
15:40
Preşedintele Iranului a declarat că instalaţiile nucleare ale ţării vor fi reconstruite „cu mai mare forţă”, reiterând faptul că Teheranul nu încearcă să obţină o armă nucleară. Masoud Pezeshkian a făcut aceste afirmaţii în timpul unei vizite la organizaţia iraniană pentru energie atomică. În iunie, Statele Unite şi Israel au lansat raiduri aeriene ce au […]
15:30
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună 90 de programe de pregătire profesională, la care vor participa aproape 1.400 de persoane. Cele mai multe locuri disponibile sunt pentru calificările de ajutor de bucătar, lucrător comercial, operator introducere, validare și prelucrare date sau competență digitală. Potrivit ANOFM, în județele Vâlcea, Călărași și […]
15:30
Elevii reiau cursurile după o săptămână de vacanță. Potrivit structurii anului școlar, mâine începe al doilea modul din actualul an de învățământ, care durează o lună și jumătate, până pe 20 decembrie, când va începe vacanța de iarnă. Al treilea modul va debuta pe 8 ianuarie și este influențat de vacanța mobilă din luna februarie, […]
15:30
În 20 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău se vor face în cursul acestei luni, dar și în ianuarie 2026, testări gratuite pentru depistarea timpurie a tuberculozei, precum și a altor afecțiuni pulmonare. Activitățile au loc în cadrul unui proiect finanțat cu bani europeni, desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în colaborare cu Institutul „Marius […]
15:30
Angajamentul NATO faţă de Ucraina este neclintit, afirmă preşedintele Comitetului Militar al alianţei # Rador
Preşedintele Comitetului Militar al NATO a declarat pentru BBC că angajamentul alianţei faţă de Ucraina este neclintit. În cadrul unui interviu acordat în Bahrain, amiralul Giuseppe Cavo Dragone a declarat că NATO va susţine Ucraina până în ziua în care Rusia va veni la masa negocierilor de pace. Amiralul Cavo Dragone a subliniat că războiul […]
13:40
SUA doresc aprofundarea cooperării militare cu Vietnamul, declară Pete Hegseth, aflat în vizită la Hanoi # Rador
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat duminică, în timpul unei vizite la Hanoi, în cadrul căreia urmează să se întâlnească cu liderii vietnamezi, că Washingtonul dorește o cooperare militară mai profundă cu Vietnamul. Statele Unite susțin un „Vietnam puternic și independent”, a adăugat Hegseth./cstoica/geftene REUTERS – 2 noiembrie
13:30
Premierul Ilie Bolojan, așteptat luni, în Parlament, pentru a da explicații cu privire la decizia SUA de a retrage o parte din trupele staționate în România # Rador
Premierul Ilie Bolojan este așteptat mâine, în Parlament, începând cu ora 16:00, pentru a da explicații cu privire la decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage o parte din trupele staționate în România. Solicitarea a venit din partea grupului parlamentar al PSD. Deocamdată, șeful executivului nu a anunțat dacă va fi prezent sau nu […]
12:50
Președintele sirian Ahmed Al-Sharaa va vizita Casa Albă luna aceasta, declară ministrul sirian de Externe # Rador
Ministrul sirian de Externe, Assad Al-Shibani, a declarat duminică că președintele Ahmed Al-Sharaa va vizita în cursul acestei luni Casa Albă, aceasta fiind prima vizită a unui președinte sirian la Washington. Emisarul special al SUA, Tom Barrack, a declarat cu o zi înainte că Sharaa va vizita Washingtonul. Un oficial al Casei Albe a declarat […]
