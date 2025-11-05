Poveștile cu tentă sexuală de la Medicină cică s-au terminat fără happy-end. Doar cu bagaje la ușă, restul după ușă

11:20

Mulți oameni visează la o existență perfectă, guvernată doar de dorințele lor de multe ori nerealiste. Dar oricât de clar ne-am imagina planurile, ele nu pot prinde contur dacă nu ținem cont de condițiile reale ale vieții, de ritmul ei, de limitele ei, de echilibrul subtil dintre cauză și efect. De legile vieții. Când refuzi să te adaptezi, viața te va învăța oricum să o faci. Nu pentru a te pedepsi, ci pentru a te aduce înapoi în aliniere cu legile ei fundamentale. Ele sunt aceleași de mii de ani: legi ale transformării, ale echilibrului, ale începutului și sfârșitului, ale cauzei și efectului. Le poți ignora pentru o vreme, dar nu le poți ocoli. Articolul Între lege și dorință apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.