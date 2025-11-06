Supermarket din Iași, amendat din cauză că vindea jeleuri ale căror ambalaje aveau desenate fructe pe ele, dar conțineau doar „E”-uri
Ziarul de Iasi, 6 noiembrie 2025 04:40
Inspectorii Protecției Consumatorului au amendat un supermarket în care fructele de pe pungile de jeleuri se regăseau în lista de ingrediente doar sub formă de „E"-uri. Apărarea reprezentanților magazinului, că nu sunt vinovați de etichetarea făcută de producător, a fost respinsă, iar amenda, menținută.
