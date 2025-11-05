Muzeul Național de Istorie deschide expoziția „Lumea loteriei românești”
Buletin de București, 5 noiembrie 2025 04:40
Expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” se deschide la Muzeul Național de Istorie a României, pe 6 noiembrie. Vernisajul va avea loc joi începând cu ora 16:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, Sector 3, București. Expoziția cuprinde bilete de loterie din perioada 1837-1989, precum și obiecte de patrimoniu […] The post Muzeul Național de Istorie deschide expoziția „Lumea loteriei românești” appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 2 ore
04:40
Expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” se deschide la Muzeul Național de Istorie a României, pe 6 noiembrie. Vernisajul va avea loc joi începând cu ora 16:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, Sector 3, București. Expoziția cuprinde bilete de loterie din perioada 1837-1989, precum și obiecte de patrimoniu […] The post Muzeul Național de Istorie deschide expoziția „Lumea loteriei românești” appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
23:00
Distrigaz Sud anunță că începe refacerea conductei de gaze afectată de explozia din Rahova # Buletin de București
Distrigaz Sud Rețele anunță că încep lucrările pentru refacerea conductei de gaze afectată în urma exploziei din 17 octombrie. După finalizarea reparațiilor, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru blocul 33 de pe Strada Vicina. Inițial, compania anunțase că repornirea gazului pentru acest imobil va fi posibilă doar după finalizarea cercetărilor. Începând cu data […] The post Distrigaz Sud anunță că începe refacerea conductei de gaze afectată de explozia din Rahova appeared first on Buletin de București.
23:00
Primăria Sectorului 5, amendată pentru tăieri de copaci și distrugerea spațiilor verzi | Green Report # Buletin de București
Spațiile verzi din Sectorul 5 s-au diminuat în ultimii doi ani, prin ucrările de amenajare de parcări și trotuare derulate de primăria condusă acum de Vlad Popescu Piedone. Potrivit unui răspuns al Poliției Locale a PMB transmis publicației Green Report, distrugerea spațiilor verzi a avut loc în perioada 1 ianuarie 2024 – 1 octombrie 2025, […] The post Primăria Sectorului 5, amendată pentru tăieri de copaci și distrugerea spațiilor verzi | Green Report appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
15:30
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții. Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, programul Catedralei Naționale se modifică. Va fi deschisă, zilnic, între orele 11:00-19:00. În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare: pictură în mozaic și instalații). Programul Catedralei Naționale, în […] The post Programul de vizitare a Catedralei Naționale, în perioada 6‑14 noiembrie appeared first on Buletin de București.
15:20
Google împlinește 15 ani de prezență oficială în România, după inaugurarea biroului din București în 2010 care a reprezentat punctul de plecare al unei expansiuni treptate, de la servicii de bază la cele bazate pe inteligență artificială, se arată într-un comunicat remis redacţiei. După inaugurarea biroului din Bucureşti, în 2010, prima mișcare vizibilă a fost […] The post Google, 15 ani în România: Birourile de la București adună 400 de oameni appeared first on Buletin de București.
15:00
Au fost scurgeri de gaze, astăzi, 4 noiembrie, la Liceul Theodor Pallady. Distrigaz a identificat probleme la o vană exterioară. Potrivit ISU-Bif, gazul a fost oprit, iar elevii și personalul școlii au fost evacuați. De asemenea, au fost efectuate verificări și în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz. Nu au […] The post Scurgeri de gaze la Liceul Theodor Pallady. Elevii au fost evacuați appeared first on Buletin de București.
14:30
Distrigaz Sud anunță că încep reparațiile la conducta de gaze afectată de explozia din Rahova # Buletin de București
Distrigaz Sud Rețele anunță că încep lucrările pentru refacerea conductei de gaze, afectată în urma exploziei din 17 octombrie. După finalizarea reparațiilor, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru blocul 33 de pe Strada Vicina. Inițial, compania anunțase că repornirea gazului pentru acest imobil va fi posibilă doar după finalizarea cercetărilor. Începând cu data […] The post Distrigaz Sud anunță că încep reparațiile la conducta de gaze afectată de explozia din Rahova appeared first on Buletin de București.
14:00
Sector 1 | Consiliul Local a reintrodus „taxa de așteptare” a zăpezii: utilajele sunt plătite, chiar dacă nu ninge. Tuță: Ne obligă legea # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 a renunțat în vară la taxa care presupunea plata lunară pentru utilajele de dezăpezire chiar dacă nu ningea. În octombrie, a reintrodus „taxa de așteptare” a zăpezii, invocând faptul că este o obligație impusă de lege. Primăria Sectorului 1 a plătit către Romprest, încă din 15 noiembrie 2024 și până […] The post Sector 1 | Consiliul Local a reintrodus „taxa de așteptare” a zăpezii: utilajele sunt plătite, chiar dacă nu ninge. Tuță: Ne obligă legea appeared first on Buletin de București.
13:10
Traficul este restricționat în mai multe zone din capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră # Buletin de București
Pe mai multe artere din Capitală, traficul este restricționat. Brigada Rutieră anunță că se fac lucrări la infrastructura stradală. Traficul este restricționat, parțial sau total, în următoarele zone: Pe toată perioada în care traficul este restricționat, șoferii trebuia să circule cu atenție și să respecte semnificația indicatoarelor montate temporar, în aceste zone. CITEȘTE ȘI: Noi […] The post Traficul este restricționat în mai multe zone din capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră appeared first on Buletin de București.
12:40
Sector 2 | Primăria vrea să plătească 1,5 milioane de euro „taxă de așteptare” a zăpezii. Proiectul este în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 (PS2) vrea să plătească 7,57 milioane de lei (circa 1,5 milioane de euro) pentru mobilizarea și asigurarea logistică a utilajelor de deszăpezire, așa-numita „taxă de așteptare” a zăpezii, pe care Supercom o va primi chiar și în absența ninsorilor. Potrivit primăriei, suma acoperă costurile cu combustibilul, mentenanța utilajelor, salariile personalului, utilitățile și […] The post Sector 2 | Primăria vrea să plătească 1,5 milioane de euro „taxă de așteptare” a zăpezii. Proiectul este în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
11:10
VIDEO | Accident între un tramvai și un autobuz STB, în Drumul Taberei. 7 persoane au fost transportate la spital # Buletin de București
Marți, 4 noiembrie, s-a produs un accident rutier între un tramvai și un autobuz STB în Drumul Taberei, în Sectorul 6. Câțiva călători au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre un tramvai al liniei 41, care s-a tamponat cu un autobuz al liniei 168. Acesta din urmă se deplasa în sensul spre Valea […] The post VIDEO | Accident între un tramvai și un autobuz STB, în Drumul Taberei. 7 persoane au fost transportate la spital appeared first on Buletin de București.
09:00
Traficul rutier pe DN1 este din nou afectat de restricții de circulație impuse pentru lucrări. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că până pe 6 noiembrie 2025, șoferii se vor confrunta cu întârzieri pe sectorul Ploiești-Brașov, în zona localității Comarnic (cartier Posada). Restricțiile sunt active la kilometrul 113 și la kilometrul […] The post Noi restricții pe DN1 București-Brașov, din cauza lucrărilor la carosabil appeared first on Buletin de București.
Ieri
01:20
Primarul Robert Negoiță nu renunță la planurile de modernizare. Consultare publică pentru IOR și alte trei parcuri din Sectorul 3 # Buletin de București
Cetățenii sunt invitați joi, 6 noiembrie, la o consultare publică despre viitorul a patru parcuri din Sectorul 3: IOR, Pantelimon, Titanii și Gheorghe Petrașcu. Evenimentul va avea loc la Primăria Sectorului 3, începând de la ora 16:30. Invitația vine la scurt timp după ce primarul Robert Negoiță a restras trei proiecte de hotărâre privind modernizarea […] The post Primarul Robert Negoiță nu renunță la planurile de modernizare. Consultare publică pentru IOR și alte trei parcuri din Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
01:00
Prețul apartamentelor din București, cu 70% mai mare în ultimii 6 ani | Analiză Storia # Buletin de București
Prețul apartamentelor din București a crescut cu 70% față de acum 6 ani, arată o analiză realizată de platforma Storia, în octombrie. A fost analizată perioada septembrie 2019 – septembrie 2025. Bucureștiul se află pe locul al patrulea în clasamentul orașelor cu cele mai mari prețuri, după Cluj-Napoca, Constanța și Brașov. Analiza a luat în […] The post Prețul apartamentelor din București, cu 70% mai mare în ultimii 6 ani | Analiză Storia appeared first on Buletin de București.
01:00
Gingerbread Fair revine în grădina Muzeului Antipa, în perioada 22 – 23 noiembrie 2025, cu ateliere și turtă dulce # Buletin de București
În perioada 22 – 23 noiembrie 2025, în București are loc Gingerbread Fair, găzduit în grădina Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa“. Evenimentul este unul dedicat sezonului de iarnă, iar vizitatorii vor descoperi, printre altele, produse dulci. Gingerbread Fair, în grădina Muzeului Antipa, pe 22 – 23 noiembrie Gingerbread Fair se va desfășura între orele […] The post Gingerbread Fair revine în grădina Muzeului Antipa, în perioada 22 – 23 noiembrie 2025, cu ateliere și turtă dulce appeared first on Buletin de București.
00:50
Sector 1 | Primăria a dat prea mulți bani către Romprest pentru strângerea gunoiului. Acum îi vrea înapoi. Operatorul de salubritate amenință cu o nouă „criză sanitară” # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a dat prea mulți bani către Romprest din iulie până în octombrie, în urma unei ajutări a tarifelor pe care a făcut-o la începutul verii și pe care o consideră acum greșită. Astfel, în iulie, Consiliul Local a votat o hotărâre prin care accepta o majorare cu 118,21% a prețurilor pe care […] The post Sector 1 | Primăria a dat prea mulți bani către Romprest pentru strângerea gunoiului. Acum îi vrea înapoi. Operatorul de salubritate amenință cu o nouă „criză sanitară” appeared first on Buletin de București.
3 noiembrie 2025
19:40
Din data de 5 noiembrie 2025, autobuzele liniilor 246, 405, 408 și 472 vo opri pentru preluarea călătorilor și în stația „COMPLEX TITAN”. Acesta este situată pe Bulevardul Theodor Pallady. Stația se află pe Bulevardul Theodor Pallady, pe sensul dinspre rond Anghel Saligny, spre Str. Victor Brauner, comun liniile 619, 627 și 480. CITEȘTE ȘI: Metroul […] The post Stație nouă pentru patru linii STB, pe Bulevardul Theodor Pallady appeared first on Buletin de București.
19:10
În perioada 03.11.2025 – 23.11.2025, se închide relația de deplasare din breteaua adiacentă DN1 către Bd. Dr. Liviu Librescu. Continua lucrările la legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, Magistrala M6, 2 Mai – Otopeni. Traficul se va desfășura deviat, prin Aleea Privighetorilor – Bd. Alexandru Nasta – Bd. Dr. Liviu Librescu, potrivit […] The post Noi restricții de trafic pe DN1, pentru lucrări la la Magistrala M6 appeared first on Buletin de București.
15:10
ILFOV | Tratamente stomatologice gratuite pentru copii, tineri și vârstnici. Cine poate beneficia de acest sprijin # Buletin de București
În Ilfov, copiii, tinerii și vârstnicii pot beneficia de tratamente stomatologice gratuite. Înscrierile au început chiar de luni, 3 noiembrie, a anunțat Consiliul Județean Ilfov printr-un comunicat. Locuitorii din Ilfov cu venituri reduse pot beneficia de tratamentele stomatologice gratuite, prin programul „Ilfov Zâmbește Senior”, în valoare de până la 4.500 de lei/persoană, în limita locurilor […] The post ILFOV | Tratamente stomatologice gratuite pentru copii, tineri și vârstnici. Cine poate beneficia de acest sprijin appeared first on Buletin de București.
14:40
Alegeri la Primăria Capitalei | Sondaj comandat de PNL: Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor # Buletin de București
Un sondaj comandat de PNL pentru alegerile la Primăria București, care vor avea loc pe 7 decembrie 2025, arată că Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) conduc în preferințele respondenților, cu primarul Sectorului 6 pe primul loc. Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL și obținut de Libertatea, și a fost […] The post Alegeri la Primăria Capitalei | Sondaj comandat de PNL: Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor appeared first on Buletin de București.
12:50
TERMOFICARE | Reparațiile lasă aproape 400 de blocuri și un spital fără apă caldă și căldură. Sectorul 3, cel mai afectat # Buletin de București
În următoarele zile, aproape 400 de blocuri și un spital rămân fără apă caldă și căldură, fiind afectate de lucrările de reparație la rețeaua de termoficare, pe conductele rețelei termice primare. Termoenergetica a anunțat care sunt sectoarele afectate. În funcție de complexitatea fiecărei lucrări, intervențiile au durate diferite de realizare. Sunt vizate de aceste lucrări […] The post TERMOFICARE | Reparațiile lasă aproape 400 de blocuri și un spital fără apă caldă și căldură. Sectorul 3, cel mai afectat appeared first on Buletin de București.
11:10
VIDEO | Rețea de escroci cu bolizi din leasing: Pagubă de 7 milioane de euro și percheziții în București, Ilfov și Iași # Buletin de București
Polițiștii și procurorii din București au făcut percheziții în București, Ilfov și Iași într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Astăzi, 3 noiembrie, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului […] The post VIDEO | Rețea de escroci cu bolizi din leasing: Pagubă de 7 milioane de euro și percheziții în București, Ilfov și Iași appeared first on Buletin de București.
10:40
Dezvoltare urbană de la Otopeni: Primăria convoacă „ultima întâlnire publică” ca să stabilească prioritățile de investiții pentru următorii 5 ani # Buletin de București
Primăria Orașului Otopeni a lansat o invitație pentru ceea ce numește „ultima întâlnire publică” dedicată finalizării listei de proiecte incluse în Planul de Acțiune al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2024–2030. Anunțul evenimentul apare doar la prima accesare pe site-ul primăriei și este programat pentru ziua de 4 noiembrie 2025, la ora 12:00, la […] The post Dezvoltare urbană de la Otopeni: Primăria convoacă „ultima întâlnire publică” ca să stabilească prioritățile de investiții pentru următorii 5 ani appeared first on Buletin de București.
08:20
BOR, după recitalul de la Catedrala Neamului, pe versurile de Radu Gyr, propagandistul legionarilor: „Nu promovează elemente ale vreunei doctrine politice totalitare” # Buletin de București
Un incident controversat a avut loc zilele trecute în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar, care stârnit un val de critici la adresa Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Corul de copii al Patriarhiei, Tronos Junior, a interpretat o melodie pe versurile poeziei „Avem o țară” atribuită lui Radu Gyr, o figură importantă a Mișcării Legionare. La […] The post BOR, după recitalul de la Catedrala Neamului, pe versurile de Radu Gyr, propagandistul legionarilor: „Nu promovează elemente ale vreunei doctrine politice totalitare” appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Livrator străin, agresat pe o stradă din Popești-Leordeni. Poliția a deschis dosar penal # Buletin de București
Un livrator străin a fost agresat pe o stradă din Popești-Leordeni de un cuplu, în trafic. Incidentul a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din Sri Lanka, a transmis poliția din Ilfov. În imaginile apărute pe rețelele sociale, se poate vedea cum o tânără […] The post Livrator străin, agresat pe o stradă din Popești-Leordeni. Poliția a deschis dosar penal appeared first on Buletin de București.
18:40
Plângerea de la DIICOT București care l-a scos de sub umbrela financiară a spionajului rus pe Călin Georgescu | Captura.ro # Buletin de București
Secretul ar fi rămas închis în cantonul elvețian Zug, renumit pentru regimul fiscal permisiv și pentru discreția față de beneficiarii firmelor locale, un loc tradițional de operare al caselor de comerț ale oligarhilor ruși, scriu jurnaliștii de la Captura.ro Totuși, în vara anului 2023, politicianul suveranist Călin Georgescu a fost acuzat printr-o plângere la DIICOT […] The post Plângerea de la DIICOT București care l-a scos de sub umbrela financiară a spionajului rus pe Călin Georgescu | Captura.ro appeared first on Buletin de București.
18:10
ILFOV | Apa potabilă va fi oprită luni, 3 noiembrie, în Balotești, pentru lucrări de spălare a conductelor # Buletin de București
Apă Ilfov a anunțat că luni, 3 noiembrie, se reia acțiunea de spălarea a conductelor de apă potabilă în Balotești. Pentru o bună desfășurare a acestei operațiuni, furnizarea apei în localitate va fi întreruptă în intervalul orar 08:00 – 17:00. Sunt vizate străzile I.C. Brătianu (partea dreaptă spre Spitalul SRI), Privighetorilor și străzile adiacente acestora, […] The post ILFOV | Apa potabilă va fi oprită luni, 3 noiembrie, în Balotești, pentru lucrări de spălare a conductelor appeared first on Buletin de București.
17:10
EDITORIAL | „Covorul galben”, unde nu credeam că-mi voi întâlni unul dintre actorii preferați # Buletin de București
Nu mi-aș fi imaginat că Sala Palatului va fi locul unde îmi voi vedea unul dintre actorii preferați, pe un covor galben, în orașul în care cel mai des vedem praf, trafic și proteste. Cravata galbenă, filmul despre viața dirijorului Sergiu Celibidache, a avut premiera sâmbătă seară. Pe covorul galben (da, nu roșu, pentru că […] The post EDITORIAL | „Covorul galben”, unde nu credeam că-mi voi întâlni unul dintre actorii preferați appeared first on Buletin de București.
14:50
Nicușor Dan, prezent la anunțarea candidaturii lui Drulă: „Mafia imobiliară «a dezvoltat» sectoarele din București” # Buletin de București
Președintele Nicușor Dan a participat la evenimentul de lasare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile locale care vor avea loc pe 7 decembrie, acolo unde au participat în jur de 400 de membri și simpatizanți USR. La începutul evenimentului, care a început duminică, 2 noiembrie, la ora 13, Nicușor Dan a adresat un mesaj, […] The post Nicușor Dan, prezent la anunțarea candidaturii lui Drulă: „Mafia imobiliară «a dezvoltat» sectoarele din București” appeared first on Buletin de București.
12:40
Șantierul de la planșeul Unirii ar putea fi închis prematur. Constructorul Erbașu: „Am ajuns la 25%, dar există facturi restante” de 135 de milioane de lei # Buletin de București
Șantierul de la planșeul Unirii ar putea fi închis prematur, din cauza facturilor restante pe care Primăria Sectorului 4, cel care administrează lucrările, nu le-a plătit, potrivit Agerpres. Primăria trebuie să primească banii de la Guvern. Cristian Erbașu, patronul companiei care se ocupă de refacerea plăcii de beton de deasupra râului Dâmbovița a declarat sâmbătă […] The post Șantierul de la planșeul Unirii ar putea fi închis prematur. Constructorul Erbașu: „Am ajuns la 25%, dar există facturi restante” de 135 de milioane de lei appeared first on Buletin de București.
12:30
PMB | Ajutor de 15.000 de lei pentru cuplurile infertile. De luni, 3 noiembrie, se redeschid înscrierile în programul FIV3 # Buletin de București
De luni, 3 noiembrie, Primăria București va deschide înscrierile pentru programul „FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”. Prin intermediul acestui proiect, 150 de cupluri sau femei singure vor primi un ajutor de 15.000 de lei. „Primăria Municipiului Bucureşti, prin A.S.S.M.B., redeschide platforma de înscriere în proiectul FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile. În […] The post PMB | Ajutor de 15.000 de lei pentru cuplurile infertile. De luni, 3 noiembrie, se redeschid înscrierile în programul FIV3 appeared first on Buletin de București.
12:10
EDITORIAL | Anomalia democratică și dezastrul votului într-un singur tur: Bucureștiul și Ilfovul sunt conduse de primari minoritari # Buletin de București
Sistemul de alegere a primarilor într-un singur tur nu este doar o anomalie democratică, ci o condamnare administrativă a Capitalei şi zonei sale metropolitane. De ani de zile, Bucureștiul este condus de primari aleși de o minoritate a cetățenilor cu drept de vot. Lipsa unei majorități reale a devenit o constantă a administrației locale şi […] The post EDITORIAL | Anomalia democratică și dezastrul votului într-un singur tur: Bucureștiul și Ilfovul sunt conduse de primari minoritari appeared first on Buletin de București.
11:50
Cătălin Drulă intră, duminică, 2 noiembrie, oficial, în cursa pentru Primăria Generală. Desemnarea va avea loc în cadrul conferinței municipale a filialei USR București și a ședinței Biroului Național al partidului. Evenimentul va începe de la ora 13:00. Potrivit Hotnews, la întrunire este așteptat și Președintele Nicușor Dan. Cătălin Drulă, pe locul trei în preferințele […] The post Cătălin Drulă intră, oficial, în cursa pentru Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
11:00
Meteorologii anunță ca vremea se răcește, săptămâna viitoare, la București. Temperaturile maxime scad la 13… 14 grade, marți, 4 noiembrie. Luni, 3 noiembrie, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât cele normale la începutul lunii noiembrie. Ziua cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă stratiformă și ceață în primele ore […] The post METEO | Vremea se răcește, săptămâna viitoare, în Capitală appeared first on Buletin de București.
11:00
Peste 200 de persoane, printre care și elevi, participă la Marșul Siguranței Rutiere luni, 3 noiembrie, în Sectorul 4 # Buletin de București
Luni, 3 noiembrie 2025, peste 200 de participanți pornesc, pe jos, în Marșul Siguranței Rutiere, eveniment organizat de Asociația E.D.I.T. Participanții vor porni de la ora 12:30, de la de la Școala Gimnazială Nr. 190, și se vor opri la Șos. Giurgiului 118, acolo unde va fi inaugurat un mural dedicat siguranței în trafic. Marșul […] The post Peste 200 de persoane, printre care și elevi, participă la Marșul Siguranței Rutiere luni, 3 noiembrie, în Sectorul 4 appeared first on Buletin de București.
10:40
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 4-5 noiembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sector 1 4 noiembrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 19:00 4-5 noiembrie-lipsă presiune si tulburime apă din data de 04.11.2025, ora 22:30 pana in […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
10:30
Oamenii Dreptății, un spectacol de povești despre dreptate, pe 15 noiembrie în Aula Politehnica București # Buletin de București
Oamenii Dreptății, un spectacol de povești despre dreptate, curaj și implicare are loc pe 15 noiembrie. Evenimentul se va desfășura în Aula Politehnica București, de la ora 19:00. Oamenii Dreptății a ajuns la a șasea ediție și va aduce, în prim plan, povesti personale care vor arăta că dreptatea nu se apăra doar în săli […] The post Oamenii Dreptății, un spectacol de povești despre dreptate, pe 15 noiembrie în Aula Politehnica București appeared first on Buletin de București.
09:20
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 3-9 noiembrie. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:10
„The Art of the Game”, prima expoziție din România dedicată artei jocurilor video, lansată în weekendul 8 – 9 noiembrie 2025 # Buletin de București
Primăria Municipiului Bucureștui, prin ARCUB, va lansa sâmbătă, 8 noiembrie, expoziția The Art of the Game (TAG). Este primul mare eveniment cultural din România dedicat jocurilor video și artelor conexe. La această expoziție, vizitatorii pot privi jocurile video nu doar ca pe o formă de divertisment, ci și ca pe un limbaj artistic, instrument educațional […] The post „The Art of the Game”, prima expoziție din România dedicată artei jocurilor video, lansată în weekendul 8 – 9 noiembrie 2025 appeared first on Buletin de București.
1 noiembrie 2025
17:10
„Cravata galbenă”are premiera în această seară, la Sala Palatului. Filmul spune povestea lui Sergiu Celibidache # Buletin de București
Filmul „Cravata galbenă” va avea premiera astăzi, 1 noiembrie, la Sala Palatului, peliculă care are în centru figura renumitului dirijor Sergiu Celibidache. La premieră vor fi prezenți, în afară de regizorul peliculei, Serge Ioan Celebidachi, fiul marelui dirijor, actorii din distribuția filmului, respectiv John Malkovich, Sean Bean și Ben Schnetzer. De asemenea, vor fi prezenți […] The post „Cravata galbenă”are premiera în această seară, la Sala Palatului. Filmul spune povestea lui Sergiu Celibidache appeared first on Buletin de București.
14:00
Sector 4 | Unde nu mai poți parca gratuit chiar dacă achiți taxa specială de 540 de lei # Buletin de București
Anul trecut, când a instituit taxa specială de dezvoltare, primarul Sectorului 4 o prezenta ca pe o facilitate pentru proprietarii de autovehicule care nu dețin parcare de reședință. Daniel Băluță afirma că, o dată achitată taxa de 540 de lei, poți parca gratuit pe locurile publice. Un mai târziu, gratuitatea a devenit tot mai limitată. […] The post Sector 4 | Unde nu mai poți parca gratuit chiar dacă achiți taxa specială de 540 de lei appeared first on Buletin de București.
14:00
Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5 a instituit noi sensuri unice in zona Ferentari. Circulația în zona cuprinsă între Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin s-a reconfigurat. Circulatia se va desfășura în circuit cu sens unic, după cum urmează: De asemenea, în urma proiectului de sistematizare rutieră, circulația în zona cuprinsă între Str. Cuțitul […] The post Sector 5 | Noi sensuri unice în zona Ferentari appeared first on Buletin de București.
14:00
CFR Călători modifică circulația a șase trenuri cu opriri în Gara de Nord. Lista completă # Buletin de București
CFR Călători modifică circulația a șase trenuri cu opriri în Gara de Nord, în data de 18 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă al operatorului de stat. De vină pentru această măsură este o lucrare la calea ferată Racoș – Rupea pe care CFR Infrastructură o va efectua. Lista completă a celor șase trenuri cu […] The post CFR Călători modifică circulația a șase trenuri cu opriri în Gara de Nord. Lista completă appeared first on Buletin de București.
13:30
Șeful Jandarmeriei București a fost schimbat, după ce un jandarm l-a amendat pe activistul Marian Rădună, la comemorarea Colectiv # Buletin de București
Șeful Jandarmeriei București, Cătălin Cristea, a fost schimbat din funcție de Ministerul de Interne, după ce un jandarm la amendat pe activistul Marian Rădună pe 30 octombrie, la comemorarea Colectiv. Cătălin Cristea nu este la primul incident cu Marian Rădună. În 2018, pe atunci maiorul Ionuț Cătălin Cristea, adjunct al directorului general al Jandarmeriei București, […] The post Șeful Jandarmeriei București a fost schimbat, după ce un jandarm l-a amendat pe activistul Marian Rădună, la comemorarea Colectiv appeared first on Buletin de București.
13:20
Muzeul Național Cotroceni are un nou program de vizitare pentru weekend, de la 1 noiembrie 2025 # Buletin de București
Muzeul Național Cotroceni a anunțat un nou format de vizitare pentru zilele de sâmbătă și duminică, valabil începând de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Schimbarea este valabilă în perioada sezonului rece, când accesul în spațiile exterioare din cadrul Complexului „Palat Cotroceni” va fi suspendat. Spațiile interioare, și anume o parte a sălilor de protocol ale Administrației […] The post Muzeul Național Cotroceni are un nou program de vizitare pentru weekend, de la 1 noiembrie 2025 appeared first on Buletin de București.
12:30
Mentenanța sistemului video de pe Arena Națională poate ajunge la peste 116.000 de euro pentru o perioadă de opt luni # Buletin de București
Primăria Municipiului București a lansat o licitație pentru contractarea serviciilor de mentenanță a sistemului video de pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară. Serviciile ar urma să fie achiziționate pentru o perioadă de patru luni, urmând să fie prelungit pentru încă patru luni, în 2026, dacă primăria va mai dispune de fonduri. Dacă […] The post Mentenanța sistemului video de pe Arena Națională poate ajunge la peste 116.000 de euro pentru o perioadă de opt luni appeared first on Buletin de București.
12:00
Clătite Fest 2025, eveniment culinar în aer liber, în primul weekend din noiembrie # Buletin de București
În primul weekend din noiembrie, în București are loc evenimentul Clătite Fest, în Grădina Olari, dedicat participanților de toate vârstele care vor să se bucure de o experiență culinară în aer liber. Festivalul clătitelor începe sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 12:00, și continuă și duminică, 2 noiembrie. Intrarea la eveniment este liberă, însă este […] The post Clătite Fest 2025, eveniment culinar în aer liber, în primul weekend din noiembrie appeared first on Buletin de București.
10:40
STB modifică temporar liniile 106, 434 și 483, în perioada 3 – 5 noiembrie 2025 # Buletin de București
La începutul săptămânii viitoare, liniile 106, 434 și 483 vor fi deviate. În perioada 3 noiembrie, ora 08:00 – 5 noiembrie, 23:00, autobuzele vor circula pe trasee modificate. Schimbarea vine în contextul executării unor lucrări la rețeaua publică de canalizare în zona intersecției Bd. Iuliu Maniu/ Str. Dezrobirii, în Sectorul 6, a anunțat Asociația de […] The post STB modifică temporar liniile 106, 434 și 483, în perioada 3 – 5 noiembrie 2025 appeared first on Buletin de București.
10:20
Traficul va fi restricționat în Zona Băneasa, în data de 2 noiembrie. Între orele 08:00-16:00, se va desfășura competiția sportivă „Băneasa Forest Run”. Evenimentul se va desfășura după următorul program: În acest context, evenimentul „Băneasa Forest Run” restricționează traficul rutier, în Băneasa între orele 07.00 – 16.00, pe tronsonul de drum cuprins între Aleea Privighetorilor […] The post „Băneasa Forest Run” restricționează traficul în Băneasa appeared first on Buletin de București.
07:30
Capitala a rămas „aproape descoperită” în privința tratamentelor pentru mari arși. Medicul reținut de la Bagdasar-Arseni acuză că spitalul „a depășit dublu capacitatea legală” # Buletin de București
Un memoriu trimis conducerii Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București, chiar de către coordonatorul Unității Funcționale de Arși (UFA) cercetat penal, descrie un sistem medical la limita prăbușirii. Documentul, datat 20 octombrie, detaliază subfinanțarea cronică și supraaglomerarea forțată a secției, singura de acest fel rămasă funcțională în Capitală după închiderea Centrului de Arși de la […] The post Capitala a rămas „aproape descoperită” în privința tratamentelor pentru mari arși. Medicul reținut de la Bagdasar-Arseni acuză că spitalul „a depășit dublu capacitatea legală” appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.