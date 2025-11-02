Șantierul de la planșeul Unirii ar putea fi închis prematur. Constructorul Erbașu: „Am ajuns la 25%, dar există facturi restante” de 135 de milioane de lei
Șantierul de la planșeul Unirii ar putea fi închis prematur. Constructorul Erbașu: „Am ajuns la 25%, dar există facturi restante" de 135 de milioane de lei
Șantierul de la planșeul Unirii ar putea fi închis prematur, din cauza facturilor restante pe care Primăria Sectorului 4, cel care administrează lucrările, nu le-a plătit, potrivit Agerpres. Primăria trebuie să primească banii de la Guvern. Cristian Erbașu, patronul companiei care se ocupă de refacerea plăcii de beton de deasupra râului Dâmbovița a declarat sâmbătă […]
PMB | Ajutor de 15.000 de lei pentru cuplurile infertile. De luni, 3 noiembrie, se redeschid înscrierile în programul FIV3
De luni, 3 noiembrie, Primăria București va deschide înscrierile pentru programul „FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile". Prin intermediul acestui proiect, 150 de cupluri sau femei singure vor primi un ajutor de 15.000 de lei. „Primăria Municipiului Bucureşti, prin A.S.S.M.B., redeschide platforma de înscriere în proiectul FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile. În […]
EDITORIAL | Anomalia democratică și dezastrul votului într-un singur tur: Bucureștiul și Ilfovul sunt conduse de primari minoritari
Sistemul de alegere a primarilor într-un singur tur nu este doar o anomalie democratică, ci o condamnare administrativă a Capitalei şi zonei sale metropolitane. De ani de zile, Bucureștiul este condus de primari aleși de o minoritate a cetățenilor cu drept de vot. Lipsa unei majorități reale a devenit o constantă a administrației locale şi […]
Cătălin Drulă intră, duminică, 2 noiembrie, oficial, în cursa pentru Primăria Generală. Desemnarea va avea loc în cadrul conferinței municipale a filialei USR București și a ședinței Biroului Național al partidului. Evenimentul va începe de la ora 13:00. Potrivit Hotnews, la întrunire este așteptat și Președintele Nicușor Dan. Cătălin Drulă, pe locul trei în preferințele […]
Meteorologii anunță ca vremea se răcește, săptămâna viitoare, la București. Temperaturile maxime scad la 13… 14 grade, marți, 4 noiembrie. Luni, 3 noiembrie, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât cele normale la începutul lunii noiembrie. Ziua cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă stratiformă și ceață în primele ore […]
Peste 200 de persoane, printre care și elevi, participă la Marșul Siguranței Rutiere luni, 3 noiembrie, în Sectorul 4
Luni, 3 noiembrie 2025, peste 200 de participanți pornesc, pe jos, în Marșul Siguranței Rutiere, eveniment organizat de Asociația E.D.I.T. Participanții vor porni de la ora 12:30, de la de la Școala Gimnazială Nr. 190, și se vor opri la Șos. Giurgiului 118, acolo unde va fi inaugurat un mural dedicat siguranței în trafic. Marșul […]
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 4-5 noiembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sector 1 4 noiembrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 19:00 4-5 noiembrie-lipsă presiune si tulburime apă din data de 04.11.2025, ora 22:30 pana in […]
Oamenii Dreptății, un spectacol de povești despre dreptate, pe 15 noiembrie în Aula Politehnica București
Oamenii Dreptății, un spectacol de povești despre dreptate, curaj și implicare are loc pe 15 noiembrie. Evenimentul se va desfășura în Aula Politehnica București, de la ora 19:00. Oamenii Dreptății a ajuns la a șasea ediție și va aduce, în prim plan, povesti personale care vor arăta că dreptatea nu se apăra doar în săli […]
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 3-9 noiembrie. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […]
„The Art of the Game", prima expoziție din România dedicată artei jocurilor video, lansată în weekendul 8 – 9 noiembrie 2025
Primăria Municipiului București, prin ARCUB, va lansa sâmbătă, 8 noiembrie, expoziția The Art of the Game (TAG). Este primul mare eveniment cultural din România dedicat jocurilor video și artelor conexe. La această expoziție, vizitatorii pot privi jocurile video nu doar ca pe o formă de divertisment, ci și ca pe un limbaj artistic, instrument educațional […]
„Cravata galbenă"are premiera în această seară, la Sala Palatului. Filmul spune povestea lui Sergiu Celibidache
Filmul „Cravata galbenă" va avea premiera astăzi, 1 noiembrie, la Sala Palatului, peliculă care are în centru figura renumitului dirijor Sergiu Celibidache. La premieră vor fi prezenți, în afară de regizorul peliculei, Serge Ioan Celebidachi, fiul marelui dirijor, actorii din distribuția filmului, respectiv John Malkovich, Sean Bean și Ben Schnetzer. De asemenea, vor fi prezenți […]
Sector 4 | Unde nu mai poți parca gratuit chiar dacă achiți taxa specială de 540 de lei
Anul trecut, când a instituit taxa specială de dezvoltare, primarul Sectorului 4 o prezenta ca pe o facilitate pentru proprietarii de autovehicule care nu dețin parcare de reședință. Daniel Băluță afirma că, o dată achitată taxa de 540 de lei, poți parca gratuit pe locurile publice. Un mai târziu, gratuitatea a devenit tot mai limitată. […]
Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5 a instituit noi sensuri unice in zona Ferentari. Circulația în zona cuprinsă între Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin s-a reconfigurat. Circulatia se va desfășura în circuit cu sens unic, după cum urmează: De asemenea, în urma proiectului de sistematizare rutieră, circulația în zona cuprinsă între Str. Cuțitul […]
CFR Călători modifică circulația a șase trenuri cu opriri în Gara de Nord. Lista completă
CFR Călători modifică circulația a șase trenuri cu opriri în Gara de Nord, în data de 18 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă al operatorului de stat. De vină pentru această măsură este o lucrare la calea ferată Racoș – Rupea pe care CFR Infrastructură o va efectua. Lista completă a celor șase trenuri cu […]
Șeful Jandarmeriei București a fost schimbat, după ce un jandarm l-a amendat pe activistul Marian Rădună, la comemorarea Colectiv
Șeful Jandarmeriei București, Cătălin Cristea, a fost schimbat din funcție de Ministerul de Interne, după ce un jandarm la amendat pe activistul Marian Rădună pe 30 octombrie, la comemorarea Colectiv. Cătălin Cristea nu este la primul incident cu Marian Rădună. În 2018, pe atunci maiorul Ionuț Cătălin Cristea, adjunct al directorului general al Jandarmeriei București, […]
Muzeul Național Cotroceni are un nou program de vizitare pentru weekend, de la 1 noiembrie 2025
Muzeul Național Cotroceni a anunțat un nou format de vizitare pentru zilele de sâmbătă și duminică, valabil începând de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Schimbarea este valabilă în perioada sezonului rece, când accesul în spațiile exterioare din cadrul Complexului „Palat Cotroceni" va fi suspendat. Spațiile interioare, și anume o parte a sălilor de protocol ale Administrației […]
Mentenanța sistemului video de pe Arena Națională poate ajunge la peste 116.000 de euro pentru o perioadă de opt luni
Primăria Municipiului București a lansat o licitație pentru contractarea serviciilor de mentenanță a sistemului video de pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară. Serviciile ar urma să fie achiziționate pentru o perioadă de patru luni, urmând să fie prelungit pentru încă patru luni, în 2026, dacă primăria va mai dispune de fonduri. Dacă […]
Clătite Fest 2025, eveniment culinar în aer liber, în primul weekend din noiembrie
În primul weekend din noiembrie, în București are loc evenimentul Clătite Fest, în Grădina Olari, dedicat participanților de toate vârstele care vor să se bucure de o experiență culinară în aer liber. Festivalul clătitelor începe sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 12:00, și continuă și duminică, 2 noiembrie. Intrarea la eveniment este liberă, însă este […]
STB modifică temporar liniile 106, 434 și 483, în perioada 3 – 5 noiembrie 2025
La începutul săptămânii viitoare, liniile 106, 434 și 483 vor fi deviate. În perioada 3 noiembrie, ora 08:00 – 5 noiembrie, 23:00, autobuzele vor circula pe trasee modific
Traficul va fi restricționat în Zona Băneasa, în data de 2 noiembrie. Între orele 08:00-16:00, se va desfășura competiția sportivă „Băneasa Forest Run”. Evenimentul se va desfășura după următorul program: În acest context, evenimentul „Băneasa Forest Run” restricționează traficul rutier, în Băneasa între orele 07.00 – 16.00, pe tronsonul de drum cuprins între Aleea Privighetorilor […] The post „Băneasa Forest Run” restricționează traficul în Băneasa appeared first on Buletin de București.
Capitala a rămas „aproape descoperită” în privința tratamentelor pentru mari arși. Medicul reținut de la Bagdasar-Arseni acuză că spitalul „a depășit dublu capacitatea legală” # Buletin de București
Un memoriu trimis conducerii Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București, chiar de către coordonatorul Unității Funcționale de Arși (UFA) cercetat penal, descrie un sistem medical la limita prăbușirii. Documentul, datat 20 octombrie, detaliază subfinanțarea cronică și supraaglomerarea forțată a secției, singura de acest fel rămasă funcțională în Capitală după închiderea Centrului de Arși de la […] The post Capitala a rămas „aproape descoperită” în privința tratamentelor pentru mari arși. Medicul reținut de la Bagdasar-Arseni acuză că spitalul „a depășit dublu capacitatea legală” appeared first on Buletin de București.
Falsă amendă de la Poliția Română și DNSC: O nouă escrocherie online bazată pe rușine # Buletin de București
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o avertizare cu privire la o nouă schemă de fraudă care circulă în mediul online. Metoda se bazează pe o notificare falsă de amendă, pretins emisă de DNSC și Poliția Română, cu scopul de a obține date bancare. Potrivit informării transmise de DNSC, mai mulți utilizatori au […] The post Falsă amendă de la Poliția Română și DNSC: O nouă escrocherie online bazată pe rușine appeared first on Buletin de București.
Primăriile de sector au primit liber la toaletarea arborilor, fără aviz de la Direcția de Mediu. Cine a votat „cec-ul in alb” și reducerea amenzilor pentru tăierile ilegale # Buletin de București
Primăriile de sector vor avea liber la „toaletarea” arborilor, timp de cinci luni din an, în perioada noiembrie-martie. Consilierii generali ai Municipiului București au votat reintroducerea „avizului general”, practic „un cec în alb” care permite primăriilor de sector și implicit firmelor contractate pentru întreținerea arborilor, plătite la cantitatea de crengi tăiate, să toaleteze după bunul […] The post Primăriile de sector au primit liber la toaletarea arborilor, fără aviz de la Direcția de Mediu. Cine a votat „cec-ul in alb” și reducerea amenzilor pentru tăierile ilegale appeared first on Buletin de București.
Linia de tramvai din Piața Unirii va fi construită de Primăria Sectorului 4. Consiliul General a fost de acord cu transferul proiectului # Buletin de București
Linia de tramvai din Piața Unirii va fi construită de către Primăria Sectorului 4, care se ocupă deja și de refacerea planșeului de peste râul Dâmbovița. Consiliul General al Municipiului București a fost de acord să transfere proiectul de conexiune a tramvaielor 32, care vine din Rahova, și 21, care pleacă de la Sfânta Vineri. […] The post Linia de tramvai din Piața Unirii va fi construită de Primăria Sectorului 4. Consiliul General a fost de acord cu transferul proiectului appeared first on Buletin de București.
Jandarmeria, scuze mascate după amendarea „comemorării Colectiv”: „Există și noțiunea de spirit al legii” # Buletin de București
Jandarmeria Română a reacționat public după ce Marian Rădună, organizatorul comemorării de zece ani a tragediei din Colectiv, a fost sancționat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei de comemorare. Instituția a admis că agentul constatator „nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului” şi a transmis că a demarat de urgență verificări […] The post Jandarmeria, scuze mascate după amendarea „comemorării Colectiv”: „Există și noțiunea de spirit al legii” appeared first on Buletin de București.
O defecțiune sau o eroare umană a forțat închiderea temporară a Aeroportului Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, după ce o aeronavă care aparţine Școlii Superioare de Aviație Civilă (SSAC) a ratat aterizarea. Incidentul a avut loc vineri, 31 octombrie, la ora 08:28, când avionul de mici dimensiuni a depășit limita pistei și a ajuns în […] The post Incident pe Aeroportul Băneasa: zboruri deviate către „Henri Coandă” appeared first on Buletin de București.
Metroul către Mogoșoaia a trecut de CGMB. 85 de milioane de euro pentru un kilometru de linie metrou # Buletin de București
Proiectul pentru extinderea magistralei M4 Străulești-Mogoșoaia a fost votat în Consiliul General al Municipiului București. Extinderea magistralei de metrou a fost aprobată recent și în Consiliul Local al Sectorului 1, în data de 30.09.2025. Proiectul a fost aprobat în CGMB cu 43 de voturi. Proiectul va fi realizat de Primăria Sectorului 1, METROREX, Ministerul Transporturilor […] The post Metroul către Mogoșoaia a trecut de CGMB. 85 de milioane de euro pentru un kilometru de linie metrou appeared first on Buletin de București.
Proiectul de modernizare al bulevardului Dimitrie Pompeiu are nevoie de încă 10 milioane de lei, puțin peste 2 milioane de euro. Consilierii generali au adoptat hotărârea care presupune și extinderea infrastructurii de tramvai și străpungerea Bulevardului Barbu Văcărescu, construirea unui drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și Strada Fabrica de Glucoză dar […] The post Bulevardul Dimitrie Pompeiu va costa cu două milioane de euro mai mult appeared first on Buletin de București.
Jandarmeria sancționează amintirea: Organizatorul comemorării victimelor de la Colectiv, amendat cu 3.000 de lei. „Activitatea sa a fost depășită” # Buletin de București
Marian Rădună, activistul care organizează anual comemorarea victimelor Colectiv, a fost sancționat cu o amendă de 3.000 de lei de Jandarmeria Română la finalul evenimentului care a marcat zece ani de la tragedie. Oamenii legii au motivat că activitatea sa a depășit ora de încheiere stabilită și ar fi refuzat să disperseze grupul rămas la […] The post Jandarmeria sancționează amintirea: Organizatorul comemorării victimelor de la Colectiv, amendat cu 3.000 de lei. „Activitatea sa a fost depășită” appeared first on Buletin de București.
Procurorii au cerut arestarea celor trei persoane reținute în cazul exploziei din Rahova # Buletin de București
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat joi că a cerut arestarea preventivă pentru trei persoane: un angajat al Distrigaz și doi angajați ai unei firme autorizate ANRE, acuzate că nu au luat măsuri pentru a preveni explozia produsă pe 17 octombrie, în blocul de locuințe din cartierul Rahova. Potrivit procurorilor, două […] The post Procurorii au cerut arestarea celor trei persoane reținute în cazul exploziei din Rahova appeared first on Buletin de București.
„Dacă am fi locuit aici, am fi fost deja acasă”, expoziție „personală” la Galeria Anca Poterașu # Buletin de București
Artista Megan Dominescu își prezintă noul proiect artistic în cadrul expoziției personale „if we lived here, we’d be home by now” (trad. „Dacă am fi locuit aici, am fi fost deja acasă”), curatoriată de Sylvia Monasterios. Vernisajul va începe vineri, 31 octombrie, de la ora 18:00, la Galeria Anca Poterașu din Strada Popa Soare nr. […] The post „Dacă am fi locuit aici, am fi fost deja acasă”, expoziție „personală” la Galeria Anca Poterașu appeared first on Buletin de București.
„Partidul lui Piedone” a propus amenzi mai mici pentru firmele care defrișează ilegal. Consilierii generali au fost de acord. Primăriile au liber la toaletare, aproape jumătate din an # Buletin de București
Noile norme de protecție a spațiilor verzi din Capitală, care prevăd inclusiv majorarea amenzilor pentru tăierile ilegale, au fost adoptate în Consiliul General. Dar cu o serie de amendamente, majoritatea inițiate de Nițu Răzvan-Ionuț, consilier general din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL). Cea mai importantă modificare se referă la instituirea unui aviz general care […] The post „Partidul lui Piedone” a propus amenzi mai mici pentru firmele care defrișează ilegal. Consilierii generali au fost de acord. Primăriile au liber la toaletare, aproape jumătate din an appeared first on Buletin de București.
Meciul Dinamo-CFR Cluj ar putea modifica traseele pentru patru linii STB, în zona Arenei Naționale, vineri, 31.10.2025. Liniile troleibuzelor liniilor 86, 90 și autobuzelor liniilor 104, 143 ar putea circula deviat. În această situație, circulația în zona va fi restricționată iar liniile STB vor funcționa astfel: Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul […] The post Patru linii STB ar putea fi modificate pentru meciul Dinamo-CFR Cluj appeared first on Buletin de București.
Meteorologii anunță vreme caldă, la sfârșit de octombrie, în Capitală. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 22 de grade, vineri, 31 octombrie. Vineri 31 octombrie, vremea va fi frumoasă, cu valori termice, pe timpul zilei, mult mai ridicate decât ar fi normal la finalul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult senin, […] The post METEO | Vreme caldă, la sfârșit de octombrie, în Capitală appeared first on Buletin de București.
Funky Citizens a anunțat deschiderea înscrierilor pentru observatori independenți care vor monitoriza procesul electoral la alegerile locale din 7 decembrie. Cei interesați se pot înscrie pentru a observa desfășurarea scrutinului în București, dar și în județul Buzău și în alte 12 localități din țară. Observatorii independenți acreditați vor urmări toate etapele procesului electoral, de la […] The post Funky Citizens caută observatori pentru alegerile locale din 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
În contextul economic și social actual, asigurările sunt prezentate ca un instrument esențial de protecție financiară, cu diverse variante menite să acopere riscuri complexe, de la cele legate de locuințe și mașini, până la cele de sănătate sau viață. Dincolo de cele care sunt obligatorii prin lege, mai există asigurările facultative care pot acoperi o […] The post (P)Ce înseamnă asigurările în viața românilor: între obligație și protecție appeared first on Buletin de București.
Protocolul de colaborare între Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde, semnat astăzi: „Constituie o bază pentru atragerea de resurse, interne sau externe” # Buletin de București
Update: Protocolul de colaborare a fost adoptat în Consiliul General, cu 47 voturi pentru (unanimitate). Un protocol de colaborare pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov va fi semnat astăzi, 30 octombrie, între Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde, anunță municipalitatea. Asocierea dintre cele două organizații marchează începutul fazei operaționale a proiectului și presupune elaborarea, adoptarea și […] The post Protocolul de colaborare între Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde, semnat astăzi: „Constituie o bază pentru atragerea de resurse, interne sau externe” appeared first on Buletin de București.
Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană cu flori în memoria victimelor # Buletin de București
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană cu flori și a aprins o lumânare la monumentul ridicat în memoria victimelor incendiului de la Colectiv. Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc zece ani de la tragedia soldată cu 65 de morți și peste 150 răniți. La zeci ani de la incendiul devastator, România încă nu are centre […] The post Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană cu flori în memoria victimelor appeared first on Buletin de București.
Rareș Hopincă vrea să renunțe la „Pietonala Obor”. Peste 100 locuri noi de parcare propuse, în schimb # Buletin de București
Primarul Sectorului 2 Rareș Hopincă vrea să renunțe la Pietonala Obor, proiectul de pietonalizare parțială a Aleii cu Ceas, inițiat de fosta administrație condusă de Radu Mihaiu. Un nou proiect pentru reconfigurarea zonei va fi supus la votul consilierilor locali în ședința de joi, 30 octombrie. Acesta prevede o serie de schimbări importante, comparativ cu […] The post Rareș Hopincă vrea să renunțe la „Pietonala Obor”. Peste 100 locuri noi de parcare propuse, în schimb appeared first on Buletin de București.
Protocolul de colaborare între Primăria Capitalei și Centura Verde, semnat astăzi: „Constituie o bază pentru atragerea de resurse, interne sau externe” # Buletin de București
Un protocol de colaborare pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov va fi semnat astăzi între Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde, anunță municipalitatea. Asocierea dintre cele două organizații marchează începutul fazei operaționale a proiectului și presupune elaborarea, adoptarea și implementarea planului care va transforma Centura Verde a Capitalei în realitate. Protocul de colaborare între Primăria Capitalei […] The post Protocolul de colaborare între Primăria Capitalei și Centura Verde, semnat astăzi: „Constituie o bază pentru atragerea de resurse, interne sau externe” appeared first on Buletin de București.
Neglijență și fals în acte la „Bagdasar-Arseni”: Doi medici reținuți după moartea unui pacient cu arsuri # Buletin de București
Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București au fost reținuți de procurori în urma unui dosar care vizează decesul unui pacient cu arsuri grave, survenit la 31 august 2025. Cadrul medical, o femeie de 62 de ani, medic de gardă, și un bărbat de 56 de ani, medic curant, sunt acuzați […] The post Neglijență și fals în acte la „Bagdasar-Arseni”: Doi medici reținuți după moartea unui pacient cu arsuri appeared first on Buletin de București.
STB ar putea achiziționa, prin leasing, până la 30 de autobuze hibrid Mercedes articulate. Vehiculele de 18 metri ar putea circula pe linia 100, între Unirii și Aeroportul Otopeni # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a demarat în luna septembrie o procedură de achiziție, prin leasing financiar, pentru un număr de minimum 5 și maximum 30 de autobuze articulate. Conform datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), citate de mobilitate.eu, asocierea formată din DAIMLER TRUCK & BUS ROMANIA (lider) și RAIFFEISEN LEASING IFN […] The post STB ar putea achiziționa, prin leasing, până la 30 de autobuze hibrid Mercedes articulate. Vehiculele de 18 metri ar putea circula pe linia 100, între Unirii și Aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
Trei persoane reținute în cazul exploziei din Rahova: un angajat Distrigaz și doi reprezentanți ai firmei private care nu a intervenit # Buletin de București
Trei persoane au fost reţinute miercuri seară după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit surselor Digi24 este vorba despre un angajat Distrigaz si doi angajați ai firmei private care a intervenit la bloc. Potrivit unor surse Digi24, cele trei persoane reținute sunt un angajat […] The post Trei persoane reținute în cazul exploziei din Rahova: un angajat Distrigaz și doi reprezentanți ai firmei private care nu a intervenit appeared first on Buletin de București.
O piață volantă va fi organizată în cartierul Pajura, în weekendul 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1. Aceasta va funcționa pe strada Pajurei nr. 13, la fostul sediu al Poliției Locale. Cei care vizitează zona în următorul weekend vor găsi 28 de standuri cu produse românești, aduse direct […] The post Sector 1 | Piață volantă în cartierul Pajura, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Stadiul lucrărilor pe lotul 1 al tronsonului Focșani-Bacău din autostrada A7. Ar putea fi deschis anul acesta # Buletin de București
Lucrările pe lotul 1 al tronsonului Focșani-Bacău din autostrada A7 au ajuns la un stadiu de 85%, potrivit directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Pe șantierul Lotului 1 (Focșani-Domnești Târg) al Autostrăzii Focșani – Bacău (parte a A7), până la ora actuală a fost așternut asfalt pe majoritatea traseului. Stadiul […] The post VIDEO | Stadiul lucrărilor pe lotul 1 al tronsonului Focșani-Bacău din autostrada A7. Ar putea fi deschis anul acesta appeared first on Buletin de București.
Protest la Primăria Generală și mii de mailuri trimise către consilierii generali, pentru majorarea amenzilor pentru tăierile ilegale # Buletin de București
După ce consilierii generali au refuzat în repetate rânduri să mărească sancțiunile pentru tăierile ilegale din Capitală, grupul civic „Parcul IOR Dispare” a anunțat un protest în fața Primăriei Generale. Manifestaţia va avea loc joi, 30 octombrie, de la ora 09:00, în ziua în care consilierii generali vor decide dacă adoptă noile norme de protecție […] The post Protest la Primăria Generală și mii de mailuri trimise către consilierii generali, pentru majorarea amenzilor pentru tăierile ilegale appeared first on Buletin de București.
TPBI | Linia 443 își extinde traseul în mai multe zone din comuna Periș, de la 1 noiembrie # Buletin de București
De sâmbătă, 1 noiembrie 2025, linia 443 va avea un traseu prelungit în mai multe zone din comuna Periș, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (TPBI). Autobuzele acestei linii vor circula pe un traseu extins pe sensul către „Piața Presei”, de la actualul capăt „Periș”, pe Str. Grigore Alexandrescu, Str. Orhideelor, Str. Primăverii, Str. Sf. […] The post TPBI | Linia 443 își extinde traseul în mai multe zone din comuna Periș, de la 1 noiembrie appeared first on Buletin de București.
Liniile 17, 36 și 636 revin pe traseele obișnuite de joi, 30 octombrie. Lucrările de pe Bd. Lacul Tei au fost finalizate # Buletin de București
De joi, 30 octombrie 2025, liniile 17, 36 și 636 revin pe traseele obișnuite întrucât au fost finalizate lucrările la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Lacul Tei, anunță STB și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (TPBI). STB: Liniile 17, 36 și 636 revin pe traseele de bază din 30 octombrie Cele trei linii vor funcționa […] The post Liniile 17, 36 și 636 revin pe traseele obișnuite de joi, 30 octombrie. Lucrările de pe Bd. Lacul Tei au fost finalizate appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Încă 15.000.000 lei pentru Algorithm Construcții. Compania primăriei ajunge la un capital social de peste 764 milioane de lei # Buletin de București
Algorithm Construcții S3 va mai primi încă 15 milioane de lei, echivalentul a trei milioane de euro, din bugetul local al Sectorului 3, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în ședința de miercuri, 29 octombrie. Astfel, compania de construcții din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 ajunge la un capital social de peste 764,5 milioane […] The post Sector 3 | Încă 15.000.000 lei pentru Algorithm Construcții. Compania primăriei ajunge la un capital social de peste 764 milioane de lei appeared first on Buletin de București.
TERMOFICARE | Sistemul centralizat funcționează la 83% din capacitate. Noi avarii anunțate de Termoenergetica # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat noi avarii în rețeaua de termoficare, iar sistemul centralizat funcționează la 83% din capacitate, potrivit aplicației Termoalert. Mai multe blocuri din Capitală nu au apă caldă și căldură, în contextul în care luni, 27 octombrie, Termoenergetica a anunțat deja lucrări de remediere a avariilor în Sectoarele 2, 4, […] The post TERMOFICARE | Sistemul centralizat funcționează la 83% din capacitate. Noi avarii anunțate de Termoenergetica appeared first on Buletin de București.
