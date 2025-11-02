Șantierul de la planșeul Unirii ar putea fi închis prematur. Constructorul Erbașu: „Am ajuns la 25%, dar există facturi restante” de 135 de milioane de lei

12:30

Primăria Municipiului București a lansat o licitație pentru contractarea serviciilor de mentenanță a sistemului video de pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară. Serviciile ar urma să fie achiziționate pentru o perioadă de patru luni, urmând să fie prelungit pentru încă patru luni, în 2026, dacă primăria va mai dispune de fonduri. Dacă […]