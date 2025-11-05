Caricatura Zilei
BERBEC S-ar putea să fiți iritat din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Discutați cât mai calm, fiindcă azi orice confruntare poate degenera ușor în ceartă. Dacă trebuie să circulați cu mașina, vă sfătuim să fiți foarte atent. TAUR Vă confruntați cu mici întârzieri cauzate de evenimente neprevăzute. Este recomandat să amânați deciziile și […] Horoscop 5 noiembrie 2025 – Evitați speculațiile financiare
De la „Spaima Metrorexului" la „Regina talk-show-urilor", trecând și pe la „Liberalul de serviciu", cursa pentru Primăria Capitalei arată mai degrabă ca o repetiție generală decât ca o competiție serioasă. Fiecare candidat promite schimbarea, dar toți vin cu aceleași rețete uzate, doar ambalate în alt logo de partid. În timp ce Băluță încearcă să urce […] Capitala, pe mâna cui? 4 candidați și 0 soluții
Se pierd contractele. Cea mai importantă fabrică de muniție s-a închis. Nu mai sunt capse
În timp ce Guvernul se laudă cu semnarea contractului cu Rheinmetall pentru construcția fabricii de pulberi de la Victoria, de fapt o re-semnare a acestuia, dat fiind că acesta a tot fost bătut în cuie de 2 ani, fabricile de armament din industria de apărare se prăbușesc rând pe rând. Una dintre ele este fabrica […] Se pierd contractele. Cea mai importantă fabrică de muniție s-a închis. Nu mai sunt capse
Datele statistice de la INS arată că apetitul românilor pentru autoturismele electrice s-a dus pe Apa Sâmbetei. Pe parcursul unui an, doar 10.000 de bucăți au fost achiziționate, și acestea în marea lor majoritate de către firme. În schimb, s-au importat la greu mașini clasice second-hand, astfel că, dintr-un total de 428.607 de vehicule înmatriculate […] Românii au spus "pas" mașinilor electrice. Doar 10.000 de bucăți cumpărate într-un an
Escaladarea tensiunilor dintre SUA și China va continua. Acordul Trump-Xi nu este soluția magică
Piețele financiare au sărbătorit acordul încheiat săptămâna trecută între Donald Trump și Xi Jinping. Pe bună dreptate: stabilizarea relațiilor este benefică pentru Indo-Pacific și Occident. Însă acordul este departe de a fi o soluție miraculoasă. Ambele țări au convenit asupra unei destinderi tactice, nu strategice, cu un set limitat de rezultate și un calendar incert. […] Escaladarea tensiunilor dintre SUA și China va continua. Acordul Trump-Xi nu este soluția magică
Dan Șucu, patronul român al celor de la Genoa, e gata să dea o lovitură de imagine uriașă în Serie A. După ce l-a demis pe Patrick Vieira, omul de afaceri a reușit să-l convingă pe Daniele De Rossi, fostul căpitan legendar al Romei, să accepte banca „grifonilor". De Rossi a spus „da" Potrivit reputatului […] Gigantul care a bătut palma cu Dan Șucu
Sectorul auto german, odată dominant, se confruntă cu tranziția dureroasă către vehiculele electrice, scăderea cererii și costuri ridicate de producție. Analiștii și grupurile comerciale avertizează că până la 200.000 de joburi ar putea dispărea în următorii ani. De fapt, reducerile de locuri de muncă au început – de la producătorii tradiționali de motoare până […] Electrificarea îngroapă industria auto? Cazul Germaniei
Pep Guardiola a luat o decizie neașteptată înaintea duelului cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor: le-a dat jucătorilor lui Manchester City liber până chiar în ziua meciului! O măsură șocantă pentru un antrenor obsedat de disciplină și control, dar care confirmă stilul său unic de a gestiona momentele de presiune. Vacanță înainte de Liga Campionilor […] Dacă Pep făcea asta la FCSB, îl „crucifica" Becali!
Oponenții tarifelor impuse de Donald Trump vor avea în sfârșit ocazia să se prezinte în fața Curții Supreme a Statelor Unite. Deși judecătorii s-ar putea să nu se pronunțe pentru o perioadă de timp, întrebările pe care le vor adresa ar putea oferi indicii privind abordarea acestui caz. Miercuri, Curtea Supremă va asculta plângerile reclamanților […] Momentul adevărului pentru tarifele lui Trump
Prezentate drept punți între finanțele tradiționale și sectorul criptoactivelor, monedele stabile (stablecoins) ar revoluționa finanțele. Cu toate acestea, poartă o dublă amenințare: fragilizarea ordinii monetare, bazată pe încredere, și a ordinii financiare, prin crearea de noi canale de risc. Pentru fiecare unitate de stablecoin emisă, societatea emitentă păstrează în rezervă o valoare echivalentă, sub formă […] Modelele stabile – dublă amenințare
Nu mi-aș fi închipuit că retragerea soldaților americani din arealul mioritic va crea atâta tevatură din partea fetelor de la televiziuni, care, nonstop, s-au dat de ceasul morții, deteriorându-și machiajul din pricina transpirației stârnite de prea multă emoție! Cum era de așteptat, tânguielile „porumbițelor" cu părul căzut pe frunte au atras în jelanie destui inși […] Retragerea fără torțe
A murit Dick Cheney, considerat unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA – VIDEO
S-a stins din viață Dick Cheney, fost vicepreşedinte al Statelor Unite. Informația a fost făcută publică marți, 4 noiembrie. Dick Cheney – fostul vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost șef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării și congresman -, a murit la vârsta de 84 de ani, a […] A murit Dick Cheney, considerat unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA – VIDEO
Confruntați de multe ori cu aroganța și disprețul funcționarilor publici, românii mai primesc o lovitură. Îndrăzneala de a reproșa sau de a critica un funcționar public va fi sancționată cu amenzi drastice. Toate acestea se regăsesc într-un proiect de lege controversat, inițiat de parlamentarii UDMR și cei de la minorități, pe care Guvernul l-a considerat […] Parlamentarii UDMR și Guvernul vor să instituie dictatura funcționarilor publici
S-a încheiat momentul unipolar al predominanței americane? Apare o lume multipolară fragmentată și complexă? Analiștii încă se întreabă dacă momentul unipolar cedează locul unei lumi bipolare, multipolare sau chiar nepolare. Răspunsul se reduce la putere – care țări o dețin, cum o exercită și cum o percep celelalte. Însă definițiile variate ale puterii conduc la […] O lume unipolară, bipolară sau multipolară? Răspunsul se reduce la putere
Cam asta se întâmplă în ultimele luni în România. Cine se ocupă cu dezordinea? Cei care nu sunt în stare să performeze economic pe termen lung, respectând legislația în vigoare, într-o situație de ordine. La adăpostul fumigenelor, se fac marile profituri din bani necontrolați. Carpații pe lângă o graniță naturală mai sunt și o graniță […] Dezordine organizată
Autoritățile au intrat în alertă și au intervenit, marți, la un liceu din Sectorul 3 al Capitalei, unde s-a simțit miros de gaze, motiv pentru care clădirea unității de învățământ a fost evacuată de urgență. S-a dat alerta, marți, 4 noiembrie, la Liceul „Theodor Pallady" din Sectorul 3 al Capitalei, după ce s-a simțit un […] BREAKING NEWS. Liceu din București evacuat de urgență din cauza unui miros de gaze
SUA se pregătesc pentru testarea rachetei balistice intercontinentale Minuteman III. Când va avea loc lansarea
La câteva zile după ce președintele american a anunțat că a ordonat Pentagonului să reia testarea armelor nucleare (pentru prima dată în ultimii 33 de ani), vine o nouă informație de dincolo de Ocean. S-a aflat că SUA planifică să efectueze un test al rachetei balistice intercontinentale Minuteman III. Statele Unite vor face miercuri, 5 […] SUA se pregătesc pentru testarea rachetei balistice intercontinentale Minuteman III. Când va avea loc lansarea
1. Călin Georgescu nu va sprijini niciun candidat. S-ar fi văzut că Decebal în blugi roșii nu poate să adune mai mult de 10% în București. Teosoful paramilitar se dă neutru ca să nu schimbe controlul judiciar cu arestul preventiv. Bravo lui, ne-a scăpat de o problemă. Mă bucur că lipsește Georgescu din campanie. E […] Cei mai adevărați pesediști sunt useriștii
VIDEO. Accident în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit. Șapte persoane, duse la spital
Un tramvai şi un autobuz al STB au fost implicate, marţi, 4 noiembrie, într-un accident produs în Bucureşti. Mai multe persoane au fost rănite și, după ce au fost evaluate medical de către salvatorii ajunși la locul incidentului rutier, au fost transportate la spital, pentru a primi îngrijiri suplimentare. Conform primelor informații, accidentul între un […] VIDEO. Accident în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit. Șapte persoane, duse la spital
Un bărbat din Roman, gest extrem în direct pe TikTok. S-a împușcat în cap în timpul transmisiunii live
Gest extrem al unui bărbat din Roman. Individul, un bătrân în vârstă de 74 de ani, a încercat să-și ia viața în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Acesta s-a împușcat în cap, în timp ce mai mulți utilizatori urmăreau imaginile în direct. Bărbatul de 74 de ani a încercat să-și ia viața Cei care […] Un bărbat din Roman, gest extrem în direct pe TikTok. S-a împușcat în cap în timpul transmisiunii live
Oracle ar urma să facă mai mult concedieri în sucursala din România. Potrivit unor surse, ar fi vorba de circa 400 de persoane care ar urma să fie disponibilizate. 400 de angajați dați afară Angajații ar fi primit o notificare de informare generală cu privire la acest proces, cât și o invitație la consultări. Practic, […] The post Gigantul american Oracle pregăteşte concedieri masive în România first appeared on Ziarul National.
Șefa DNA Iași și alți procurori cer salarii mai mari cu 60%. Cum își justifică solicitarea # National.ro
Șefa DNA Iași și alți procurori cer în instanță majorarea salariilor cu 60%. Nu oricum, ci invocând o discriminare față de procurorii europeni ai EPPO. Șapte procurori DNA, printre care și șefa Serviciului Teritorial Iași, Cristina Chiriac, au cerut în instanță creșterea cu 60% a salariilor, până la nivelul celor ale procurorilor Parchetului European (EPPO), […] The post Șefa DNA Iași și alți procurori cer salarii mai mari cu 60%. Cum își justifică solicitarea first appeared on Ziarul National.
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Când depune jurământul de credință # National.ro
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, acesta urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie. Charley Ottley se chinuie de 5 ani să devină cetățean român Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) a transmis că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului […] The post Jurnalistul britanic Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Când depune jurământul de credință first appeared on Ziarul National.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de cele obișnuite pentru această perioadă. Sunt anunțate și câteva zile cu ploi, iar în 23-24 noiembrie este posibil să ningă. Temperaturile maxime vor varia între 11 și 14 grade în următoarele zile. Excepție […] The post Cum va fi vremea până în 1 decembrie. Prognoza meteo actualizată, pe patru săptămâni first appeared on Ziarul National.
Operațiunea „JUPITER 4” continuă: Peste 200 de percheziții și zeci de persoane vizate pentru audieri/Ce prejudicii sunt în cauzele anchetate # National.ro
Operațiunea „JUPITER 4” continuă și în a doua zi a acestei săptămâni. Peste 200 de percheziții sunt făcute marți, 4 noiembrie, în mai multe județe din țară. Vor fi puse în executare 68 mandate de aducere, urmând ca persoanele vizate, odată depistate, să fie duse la audieri. Se fac cercetări în mai multe dosare penale. […] The post Operațiunea „JUPITER 4” continuă: Peste 200 de percheziții și zeci de persoane vizate pentru audieri/Ce prejudicii sunt în cauzele anchetate first appeared on Ziarul National.
Probleme la preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo: Cozi și nemulțumire după migrarea clienților # National.ro
Clienții First Bank preluați de Intesa SanPaolo reclamă probleme după fuziunea din week-end: nu pot intra pe internet banking și nu le merg cardurile. Fuziunea dintre Intesa Sanpaolo şi First Bank, la final Aceștia au rămas încă de joi în imposibilitatea de a-și folosi cardurile și nici nu au putut face tranzacții bancare sau plăți […] The post Probleme la preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo: Cozi și nemulțumire după migrarea clienților first appeared on Ziarul National.
Au trecut aproape trei săptămâni de la tragedia din Rahova, în care trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. Din păcate, nici acum locatarii blocului afectat de explozie nu știu ce urmează să se întâmple cu ei. În zonă se desfășoară ancheta și din această cauză, situația familiilor din blocul afectat […] The post Explozia din Rahova. Oamenii îngheață în case fără gaze și curent! first appeared on Ziarul National.
Cât a cheltuit președintele Nicușor Dan la capitolul zboruri externe. S-a aflat costul total al deplasărilor # National.ro
De câteva luni, de când a preluat mandatul prezidențial, actualul șef al statului, Nicușor Dan, a făcut mai multe deplasări peste hotare. Cei care se întreabă ce cheltuieli s-au făcut cu deplasările liderului de la Cotroceni pe cale aeriană și care au fost cele mai ridicate costuri la acest capitol află ce precizări au venit […] The post Cât a cheltuit președintele Nicușor Dan la capitolul zboruri externe. S-a aflat costul total al deplasărilor first appeared on Ziarul National.
Aterizările și decolările de pe aeroportul Cluj au fost oprite luni seară, timp de o oră, după ce unui pilot i s-a făcut rău, iar avionul a rămas blocat pe pistă. Este vorba despre un avion al companiei Ryanair care venea de la Bergamo. Avioane redirecționate spre Sibiu În acest timp, avioanele care urmau să […] The post Incident, luni seară, pe Aeroportul din Cluj! Un avion a rămas pe pistă, fără pilot first appeared on Ziarul National.
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR: „Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație” # National.ro
AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată susținută de partid la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii George Simion. „Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel. La asta m-am priceput cel […] The post Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR: „Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație” first appeared on Ziarul National.
Gata, avem lista completă a candidaților la Primăria Capitalei! De acum va începe eterna campanie de aruncat lături peste ei și familiile lor, de minciuni rostogolite pe toate canalele etc și iar vor începe înjurăturile și certurile în familii, între prieteni și cunoscuți tipice nouă de ceva vreme. Dar vom putea noi ăștia prosti da’ […] The post Întrebări cu răspuns clar first appeared on Ziarul National.
BERBEC Datorită modului dvs. de a vă explica, veți putea rezolva câteva probleme care vă preocupă în acest moment. Și de aceea trebuie să vă concentrați și să fiți într-o mare armonie, pentru a preveni pierderea a tot ceea ce ați pregătit cu timp și grijă. TAUR Trebuie să fiți fideli ideilor voastre și […] The post Horoscop 4 noiembrie 2025 – Astăzi aveți nevoie de aprobarea unei persoane first appeared on Ziarul National.
Într-o țară în care neutralitatea a devenit opțională, președintele Nicușor Dan reușește performanța de a fi „apolitic” doar când îi convine. Prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, șeful statului a oferit o nouă interpretare a conceptului de echilibru instituțional: unul ținut în mână, la microfon, în fața camerelor. Promisiunile de neimplicare s-au topit ca […] The post România, încălecată de „Statul paralel”: Nicușor Dan, agent electoral! first appeared on Ziarul National.
Prosumatorii acuză furnizorii de energie că se îmbogățesc pe seama lor. Sunt în joc sute de milioane de euro # National.ro
Prosumatorii au fost ”faultați” din nou, după ce abia reușiseră să obțină o modificare care ar mai fi tăiat din profiturile furnizorilor făcute pe seama energiei injectată în sistem de către aceștia. Sesizarea de neconstituționalitate a legii a fost făcută chiar de președintele Nicușor Dan, astfel că prosumatorii riscă să rămână fără plata pentru energia […] The post Prosumatorii acuză furnizorii de energie că se îmbogățesc pe seama lor. Sunt în joc sute de milioane de euro first appeared on Ziarul National.
În anul care a trecut de la alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite, piețele financiare globale au trebuit să facă față șocurilor politice, incertitudinii fără precedent și volatilității ridicate. După ce Trump a învins-o pe rivala democrată Kamala Harris pe 5 noiembrie 2024, dolarul a crescut puternic, alături de acțiuni […] The post Tarife, TACO și dolari: piețele mondiale într-un an de Trump 2.0 first appeared on Ziarul National.
Lamine Yamal a marcat din nou pentru Barcelona, în victoria cu 3-1 contra lui Elche, dar nu a scăpat de durerile care îl chinuie de mai bine de o lună. Extrema de 18 ani traversează o perioadă complicată, marcată de accidentări și de despărțirea de iubita sa, cântăreața Nicky Nicole. După meci, antrenorul Hansi Flick […] The post Nou scandal la Barcelona: „Yamal vine și pleacă” first appeared on Ziarul National.
Alertă de gradul zero. Sectorul ovinelor din România, sabotat direct de Comisia Europeană # National.ro
Sectorul ovinelor din România a primit lovitura de grație chiar de la Comisia Europeană. După stingerea focarului de pestă a micilor rumegătoare din Bihor, Comisia a decis să prelungească interdicția la export în UE până la 31 decembrie 2025, pe motiv că datele disponibile privind supravegherea bolii în județul Bihor, precum și în restul teritoriului […] The post Alertă de gradul zero. Sectorul ovinelor din România, sabotat direct de Comisia Europeană first appeared on Ziarul National.
La 36 de ani de la finala Cupei UEFA 1989, apar acuzații șocante despre modul în care Napoli, echipa lui Diego Armando Maradona, ar fi câștigat trofeul în fața lui VfB Stuttgart. Într-un documentar difuzat de postul public german ARD, mai mulți foști jucători și oficiali ai clubului german susțin că mafia a influențat rezultatul […] The post BOMBĂ: „Mafia i-a aranjat lui Maradona Cupa UEFA!” first appeared on Ziarul National.
BACALAUREAT 2026. Modele de subiecte pentru BAC 2026, publicate de Ministerul Educației # National.ro
Elevii care urmează să susțină Bacalaureatul 2026, așa-numitul „examen al maturității”, pot începe să se pregătească pentru probele scrise pe care le vor da anul viitor. Ministerul Educației, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, a publicat recent mai multe modele de subiecte pentru disciplinele pe care elevii de clasa a XII-a și a XIII-a […] The post BACALAUREAT 2026. Modele de subiecte pentru BAC 2026, publicate de Ministerul Educației first appeared on Ziarul National.
Directorul executiv al Standard Chartered prevede un viitor în care tranzacțiile globale vor fi efectuate pe un registru digital blockchain, pe măsură ce crește adoptarea criptomonedelor în rândul instituțiilor bancare și financiare. ”În cele din urmă, aproape toate tranzacțiile se vor efectua pe blockchain, iar toți banii vor fi digitali. Asta înseamnă o reconfigurare completă […] The post Era banilor digitali: tranzacțiile globale se vor muta pe blockchain? first appeared on Ziarul National.
”Multe active par să intre în teritoriul bulelor speculative”, a avertizat Jamie Dimon la jumătatea lunii octombrie. Vocea lui are greutate deoarece conduce cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan Chase, dar și pentru că face parte dintr-un cor din ce în ce mai numeros. David Solomon, director executiv al Goldman Sachs, vorbește despre „exuberanța […] The post De ce Wall Street nu prevestește următorul crash first appeared on Ziarul National.
Joel Mokyr, unul dintre laureații Premiului Nobel pentru Economie din acest an, scrie în cartea sa din 2016, A Culture of Growth : „Motorul progresului tehnologic și al performanței economice au fost atitudinea și aptitudinile”. Atitudinea și aptitudinile explică de ce SUA și China sunt singurele superputeri ale secolului XXI. Explică, de asemenea, unde a […] The post Europa anti-inovație first appeared on Ziarul National.
Președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping s-au întâlnit joi la Busan, în marja summitului APEC, în ceea ce mulți analiști descriu drept cea mai importantă întrevedere bilaterală dintre cele două superputeri din ultimii șase ani. Întâlnirea, desfășurată într-un climat tensionat, a durat aproximativ o oră și 40 de minute și a avut ca obiectiv principal […] The post Întâlnirea Trump și Xi, un armistițiu tactic first appeared on Ziarul National.
Atac dur la Guvernul Bolojan: Sacrifică interesul public în favoarea capitalului privat! # National.ro
Blocul Național Sindical a atacat extrem de dur politicile Guvernului Bolojan, pe care îl acuză de complicitate cu mediul de afaceri, susținut necondiționat. Mai mult, potrivit BNS, Executivul sacrifică interesul public în favoarea capitalului privat, blocând astfel orice progres real în creșterea nivelului de trai al lucrătorilor români. Sindicaliștii atrag atenția că Guvernul și patronatele […] The post Atac dur la Guvernul Bolojan: Sacrifică interesul public în favoarea capitalului privat! first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Un turn medieval s-a prăbușit parțial lângă Colosseumul din Roma: mai mulți răniți # National.ro
Operațiune de salvare contracronometru lângă celebrul Colosseum din Roma, după prăbușirea unei părți dintr-un turn medieval aflat în renovare. Un muncitor a fost transportat la spital cu răni grave în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval în renovare din centrul Romei, lângă Colosseum, relatează Reuters. Un alt bărbat a fost prins sub dărămâturi, […] The post VIDEO. Un turn medieval s-a prăbușit parțial lângă Colosseumul din Roma: mai mulți răniți first appeared on Ziarul National.
Emmanuel Macron afirmă că europenii ar trebui să nu se mai bazeze pe rețelele sociale pentru a se informa și să revină la mass-media tradițională. Liderul de la Elysee a acuzat platforma X că este „dominată de conținut de extremă dreapta”, solicitând „o agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa” pentru a […] The post Emmanuel Macron a declarat război libertății de exprimare first appeared on Ziarul National.
