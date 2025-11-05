Zile libere în decembrie 2025. Angajaţii din România se bucură de o nouă minivacanţă. Iată când se stă acasă!
National.ro, 5 noiembrie 2025 12:00
Așa cum era de aşteptat, decembrie 2025 este o lună „scurtă" pentru angajaţii din România. Sărbătorile de Iarnă prilejuiesc minivacanţe pentru oameni. 1 decembrie „cade" într-o zi de luni, astfel că angajaţii vor beneficia de un weekend prelungit. Şi asta nu e tot. Urmează Crăciunul şi Revelionul! Ziua Națională a României se suprapune cu o […]
O veste grea lovește, miercuri, 5 noiembrie, lumea fotbalului românesc. S-a stins din viață legendarul antrenor Emeric Ienei. Emeric Ienei a decedat miercuri, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea, potrivit gsp.ro. Vestea tristă a fost confirmată de Sandu Boc, apropiatul lui Ienei. Recunoscut și apreciat pentru eleganța […]
Asia Express, episodul umilinței: un show care ar trebui difuzat la Protecția Consumatorului, nu la TV
Episodul din 4 noiembrie 2025 a fost dovada supremă că Asia Express a ajuns o caricatură de emisiune. Concurenții au fost trimiși în Coreea de Sud, o țară a disciplinei și a perfecțiunii, dar ce am văzut pe ecran a fost exact opusul: o gloată de oameni sleiți și transpirați, rătăciți într-o fabrică de kaki, […]
O veste grea lovește, miercuri, 5 noiembrie, lumea fotbalului românesc. S-a stins din viață legendarul antrenor Emeric Ienei. Emeric Ienei a decedat miercuri, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea, potrivit gsp.ro. Vestea tristă a fost confirmată de Sandu Boc, apropiatul lui Ienei. Știre în curs de actualizare!
Românii care locuiesc la bloc ar putea fi amendaţi cu 9.000 de lei dacă mai comit această greşeală des întâlnită!
Proprietarii de apartamente în blocurile din România trebuie să ştie că sunt obligaţi să respecte o serie de reguli pentru un trai civilizat în comunitate. De exemplu, nu pot face orice modificare în interiorul locuinței lor. Autorităţile pot dispune amenzi uriaşe, chiar şi de 9.000 de lei. O regulă foarte importantă se referă la lucrările […]
VIDEO. Incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia: 10 oameni au murit și mai mulți au fost răniți. „O catastrofă de proporții enorme"
Un incendiu ce a cuprins marți o parte din clădirea unui azil de bătrâni situat în nord-estul Bosniei a făcut numeroase victime. Un incendiu izbucnit marți la un azil din orașul Tuzla, din nord-estul Bosniei, s-a soldat cu moartea a cel puțin 10 oameni, relatează Euronews. Premierul Nermin Niksic a făcut referire la această situație […]
Un fost ofițer MAI, pensionar special, a provocat un accident după ce s-a urcat băut la volan
Un fost comisar șef din Ministerul de Interne a provocat marți seară, 4 noiembrie, un accident rutier. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. Incidentul, care nu s-a soldat cu victime, din fericire, s-a petrecut localitatea ilfoveană Chitila. Fostul comișar șef a condus beat Modul în care s-a petrecut incidentul este de-a dreptul spectaculos! Potrivit […]
Spectacol pe cer! Luna Castorului, cea mai mare superlună a anului, vizibilă și în România – VIDEO
Spectacol pe cer! Luna plină din noiembrie, cunoscută sub numele de „Luna Castorului" (Beaver Moon), poate fi urmărită pe cer miercuri seară. În seara zilei de 5 noiembrie, cerul va fi luminat de cea mai spectaculoasă superlună din 2025, un fenomen ce se anunță a fi impresionant pentru cei care vor privi către cer. Luna […]
Cât au ajuns oamenii să plătească pentru o felie de pizza cumpărată la Aeroportul Otopeni. E mai scump decât la Londra sau la Roma!
Călătorii care au ajuns pe Aeroportul Otopeni s-au plâns din cauza preţurilor pe care le-au găsit în zona de fast-food. Şi-au dat seama că e mai scump decât în alte mari capitale europene, cum ar fi Londra şi Roma. Doar pentru o felie de pizza, oamenii au ajuns să plătească 58 de lei. Prin comparaţie, […]
Percheziții DNA în Capitală și mai multe județe. Ar fi vizat și un cunoscut om de afaceri din Vaslui (surse)
Acțiune de amploare a procurorilor anticorupție, miercuri, 5 noiembrie, în Capitală și în mai multe județe din țară. Procurorii DNA Iași fac miercuri nu mai puțin de 23 de percheziții în București și în mai multe județe. Conform Mediafax, perchezițiile se fac într-un dosar de corupție ce îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel […]
Musulmanul Zohran Mamdani, atac la Donald Trump, după ce câștigă primăria New Yorkului: „Dă volumul mai tare!"
Musulmanul Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent „feroce" al lui Donald Trump, a câștigat alegerile din New York. El l-a învins pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care a lansat o candidatură independentă după ce a pierdut […]
Elon Musk a născocit un plan şocant pentru stoparea încălzirii globale: vrea să blocheze Soarele. Ce strategie a pus la cale
Unul dintre cei mai controversaţi antreprenori la nivel mondial a născocit un plan reieşit, parcă, din filmele SF, prin care, crede el, ar putea stopa încălzirea globală. Elon Musk propune folosirea sateliților pentru a controla cantitatea de lumină solară care ajunge pe Pământ. Totuși, ideea lui de geoinginerie este criticată de experți. Omul de afaceri […]
„Jihadul" în administraţia publică locală! Coaliţia a decis câţi oameni trebuie să dea afară primarii din toată ţara
Coaliţia de la Guvern a luat o decizie majoră în privinţa „tăierilor" din administraţia publică locală. Potrivit unor surse din şedinţa de marţi, liderii partidelor de la Putere au decis că 13.000 de bugetari vor pleca acasă. Vor dispărea 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice, însă nu mai mult de 20 […]
Dezastru aviatic! Un avion s-a prăbuşit, apoi a izbucnit un incendiu uriaş: au murit cel puţin 7 oameni!
America a fost lovită de un dezastru aviatic, după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a provocat un incendiu masiv, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky. În această tragedie, au murit cel puţin 7 oameni, iar alţi 11 au fost răniţi. Flăcările au provocat incendii la […]
BERBEC S-ar putea să fiți iritat din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Discutați cât mai calm, fiindcă azi orice confruntare poate degenera ușor în ceartă. Dacă trebuie să circulați cu mașina, vă sfătuim să fiți foarte atent. TAUR Vă confruntați cu mici întârzieri cauzate de evenimente neprevăzute. Este recomandat să amânați deciziile și […]
De la „Spaima Metrorexului" la „Regina talk-show-urilor", trecând și pe la „Liberalul de serviciu", cursa pentru Primăria Capitalei arată mai degrabă ca o repetiție generală decât ca o competiție serioasă. Fiecare candidat promite schimbarea, dar toți vin cu aceleași rețete uzate, doar ambalate în alt logo de partid. În timp ce Băluță încearcă să urce […]
Se pierd contractele. Cea mai importantă fabrică de muniție s-a închis. Nu mai sunt capse
În timp ce Guvernul se laudă cu semnarea contractului cu Rheinmetall pentru construcția fabricii de pulberi de la Victoria, de fapt o re-semnare a acestuia, dat fiind că acesta a tot fost bătut în cuie de 2 ani, fabricile de armament din industria de apărare se prăbușesc rând pe rând. Una dintre ele este fabrica […]
Datele statistice de la INS arată că apetitul românilor pentru autoturismele electrice s-a dus pe Apa Sâmbetei. Pe parcursul unui an, doar 10.000 de bucăți au fost achiziționate, și acestea în marea lor majoritate de către firme. În schimb, s-au importat la greu mașini clasice second-hand, astfel că, dintr-un total de 428.607 de vehicule înmatriculate […]
Escaladarea tensiunilor dintre SUA și China va continua. Acordul Trump-Xi nu este soluția magică
Piețele financiare au sărbătorit acordul încheiat săptămâna trecută între Donald Trump și Xi Jinping. Pe bună dreptate: stabilizarea relațiilor este benefică pentru Indo-Pacific și Occident. Însă acordul este departe de a fi o soluție miraculoasă. Ambele țări au convenit asupra unei destinderi tactice, nu strategice, cu un set limitat de rezultate și un calendar incert. […]
Dan Șucu, patronul român al celor de la Genoa, e gata să dea o lovitură de imagine uriașă în Serie A. După ce l-a demis pe Patrick Vieira, omul de afaceri a reușit să-l convingă pe Daniele De Rossi, fostul căpitan legendar al Romei, să accepte banca „grifonilor". De Rossi a spus „da" Potrivit reputatului […]
Sectorul auto german, odată dominant, se confruntă cu tranziția dureroasă către vehiculele electrice, scăderea cererii și costuri ridicate de producție. Analiștii și grupurile comerciale avertizează că până la 200.000 de joburi ar putea dispărea în următorii ani. De fapt, reducerile de locuri de muncă au început – de la producătorii tradiționali de motoare până […]
Pep Guardiola a luat o decizie neașteptată înaintea duelului cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor: le-a dat jucătorilor lui Manchester City liber până chiar în ziua meciului! O măsură șocantă pentru un antrenor obsedat de disciplină și control, dar care confirm
Oponenții tarifelor impuse de Donald Trump vor avea în sfârșit ocazia să se prezinte în fața Curții Supreme a Statelor Unite. Deși judecătorii s-ar putea să nu se pronunțe pentru o perioadă de timp, întrebările pe care le vor adresa ar putea oferi indicii privind abordarea acestui caz. Miercuri, Curtea Supremă va asculta plângerile reclamanților […] The post Momentul adevărului pentru tarifele lui Trump first appeared on Ziarul National.
Prezentate drept punți între finanțele tradiționale și sectorul criptoactivelor, monedele stabile (stablecoins) ar revoluționa finanțele. Cu toate acestea, poartă o dublă amenințare: fragilizarea ordinii monetare, bazată pe încredere, și a ordinii financiare, prin crearea de noi canale de risc. Pentru fiecare unitate de stablecoin emisă, societatea emitentă păstrează în rezervă o valoare echivalentă, sub formă […] The post Modelele stabile – dublă amenințare first appeared on Ziarul National.
Nu mi-aș fi închipuit că retragerea soldaților americani din arealul mioritic va crea atâta tevatură din partea fetelor de la televiziuni, care, nonstop, s-au dat de ceasul morții, deteriorându-și machiajul din pricina transpirației stârnite de prea multă emoție! Cum era de așteptat, tânguielile „porumbițelor” cu părul căzut pe frunte au atras în jelanie destui inși […] The post Retragerea fără torțe first appeared on Ziarul National.
A murit Dick Cheney, considerat unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA – VIDEO # National.ro
S-a stins din viață Dick Cheney, fost vicepreşedinte al Statelor Unite. Informația a fost făcută publică marți, 4 noiembrie. Dick Cheney – fostul vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost șef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării și congresman -, a murit la vârsta de 84 de ani, a […] The post A murit Dick Cheney, considerat unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Confruntați de multe ori cu aroganța și disprețul funcționarilor publici, românii mai primesc o lovitură. Îndrăzneala de a reproșa sau de a critica un funcționar public va fi sancționată cu amenzi drastice. Toate acestea se regăsesc într-un proiect de lege controversat, inițiat de parlamentarii UDMR și cei de la minorități, pe care Guvernul l-a considerat […] The post Parlamentarii UDMR și Guvernul vor să instituie dictatura funcționarilor publici first appeared on Ziarul National.
S-a încheiat momentul unipolar al predominanței americane? Apare o lume multipolară fragmentată și complexă? Analiștii încă se întreabă dacă momentul unipolar cedează locul unei lumi bipolare, multipolare sau chiar nepolare. Răspunsul se reduce la putere – care țări o dețin, cum o exercită și cum o percep celelalte. Însă definițiile variate ale puterii conduc la […] The post O lume unipolară, bipolară sau multipolară? Răspunsul se reduce la putere first appeared on Ziarul National.
Cam asta se întâmplă în ultimele luni în România. Cine se ocupă cu dezordinea? Cei care nu sunt în stare să performeze economic pe termen lung, respectând legislația în vigoare, într-o situație de ordine. La adăpostul fumigenelor, se fac marile profituri din bani necontrolați. Carpații pe lângă o graniță naturală mai sunt și o graniță […] The post Dezordine organizată first appeared on Ziarul National.
Autoritățile au intrat în alertă și au intervenit, marți, la un liceu din Sectorul 3 al Capitalei, unde s-a simțit miros de gaze, motiv pentru care clădirea unității de învățământ a fost evacuată de urgență. S-a dat alerta, marți, 4 noiembrie, la Liceul „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce s-a simțit un […] The post BREAKING NEWS. Liceu din București evacuat de urgență din cauza unui miros de gaze first appeared on Ziarul National.
SUA se pregătesc pentru testarea rachetei balistice intercontinentale Minuteman III. Când va avea loc lansarea # National.ro
La câteva zile după ce președintele american a anunțat că a ordonat Pentagonului să reia testarea armelor nucleare (pentru prima dată în ultimii 33 de ani), vine o nouă informație de dincolo de Ocean. S-a aflat că SUA planifică să efectueze un test al rachetei balistice intercontinentale Minuteman III. Statele Unite vor face miercuri, 5 […] The post SUA se pregătesc pentru testarea rachetei balistice intercontinentale Minuteman III. Când va avea loc lansarea first appeared on Ziarul National.
1. Călin Georgescu nu va sprijini niciun candidat. S-ar fi văzut că Decebal în blugi roșii nu poate să adune mai mult de 10% în București. Teosoful paramilitar se dă neutru ca să nu schimbe controlul judiciar cu arestul preventiv. Bravo lui, ne-a scăpat de o problemă. Mă bucur că lipsește Georgescu din campanie. E […] The post Cei mai adevărați pesediști sunt useriștii first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Accident în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit. Șapte persoane, duse la spital # National.ro
Un tramvai şi un autobuz al STB au fost implicate, marţi, 4 noiembrie, într-un accident produs în Bucureşti. Mai multe persoane au fost rănite și, după ce au fost evaluate medical de către salvatorii ajunși la locul incidentului rutier, au fost transportate la spital, pentru a primi îngrijiri suplimentare. Conform primelor informații, accidentul între un […] The post VIDEO. Accident în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit. Șapte persoane, duse la spital first appeared on Ziarul National.
Un bărbat din Roman, gest extrem în direct pe TikTok. S-a împușcat în cap în timpul transmisiunii live # National.ro
Gest extrem al unui bărbat din Roman. Individul, un bătrân în vârstă de 74 de ani, a încercat să-și ia viața în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Acesta s-a împușcat în cap, în timp ce mai mulți utilizatori urmăreau imaginile în direct. Bărbatul de 74 de ani a încercat să-și ia viața Cei care […] The post Un bărbat din Roman, gest extrem în direct pe TikTok. S-a împușcat în cap în timpul transmisiunii live first appeared on Ziarul National.
Oracle ar urma să facă mai mult concedieri în sucursala din România. Potrivit unor surse, ar fi vorba de circa 400 de persoane care ar urma să fie disponibilizate. 400 de angajați dați afară Angajații ar fi primit o notificare de informare generală cu privire la acest proces, cât și o invitație la consultări. Practic, […] The post Gigantul american Oracle pregăteşte concedieri masive în România first appeared on Ziarul National.
Șefa DNA Iași și alți procurori cer salarii mai mari cu 60%. Cum își justifică solicitarea # National.ro
Șefa DNA Iași și alți procurori cer în instanță majorarea salariilor cu 60%. Nu oricum, ci invocând o discriminare față de procurorii europeni ai EPPO. Șapte procurori DNA, printre care și șefa Serviciului Teritorial Iași, Cristina Chiriac, au cerut în instanță creșterea cu 60% a salariilor, până la nivelul celor ale procurorilor Parchetului European (EPPO), […] The post Șefa DNA Iași și alți procurori cer salarii mai mari cu 60%. Cum își justifică solicitarea first appeared on Ziarul National.
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Când depune jurământul de credință # National.ro
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, acesta urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie. Charley Ottley se chinuie de 5 ani să devină cetățean român Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) a transmis că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului […] The post Jurnalistul britanic Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Când depune jurământul de credință first appeared on Ziarul National.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de cele obișnuite pentru această perioadă. Sunt anunțate și câteva zile cu ploi, iar în 23-24 noiembrie este posibil să ningă. Temperaturile maxime vor varia între 11 și 14 grade în următoarele zile. Excepție […] The post Cum va fi vremea până în 1 decembrie. Prognoza meteo actualizată, pe patru săptămâni first appeared on Ziarul National.
Operațiunea „JUPITER 4” continuă: Peste 200 de percheziții și zeci de persoane vizate pentru audieri/Ce prejudicii sunt în cauzele anchetate # National.ro
Operațiunea „JUPITER 4” continuă și în a doua zi a acestei săptămâni. Peste 200 de percheziții sunt făcute marți, 4 noiembrie, în mai multe județe din țară. Vor fi puse în executare 68 mandate de aducere, urmând ca persoanele vizate, odată depistate, să fie duse la audieri. Se fac cercetări în mai multe dosare penale. […] The post Operațiunea „JUPITER 4” continuă: Peste 200 de percheziții și zeci de persoane vizate pentru audieri/Ce prejudicii sunt în cauzele anchetate first appeared on Ziarul National.
Probleme la preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo: Cozi și nemulțumire după migrarea clienților # National.ro
Clienții First Bank preluați de Intesa SanPaolo reclamă probleme după fuziunea din week-end: nu pot intra pe internet banking și nu le merg cardurile. Fuziunea dintre Intesa Sanpaolo şi First Bank, la final Aceștia au rămas încă de joi în imposibilitatea de a-și folosi cardurile și nici nu au putut face tranzacții bancare sau plăți […] The post Probleme la preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo: Cozi și nemulțumire după migrarea clienților first appeared on Ziarul National.
Au trecut aproape trei săptămâni de la tragedia din Rahova, în care trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. Din păcate, nici acum locatarii blocului afectat de explozie nu știu ce urmează să se întâmple cu ei. În zonă se desfășoară ancheta și din această cauză, situația familiilor din blocul afectat […] The post Explozia din Rahova. Oamenii îngheață în case fără gaze și curent! first appeared on Ziarul National.
Cât a cheltuit președintele Nicușor Dan la capitolul zboruri externe. S-a aflat costul total al deplasărilor # National.ro
De câteva luni, de când a preluat mandatul prezidențial, actualul șef al statului, Nicușor Dan, a făcut mai multe deplasări peste hotare. Cei care se întreabă ce cheltuieli s-au făcut cu deplasările liderului de la Cotroceni pe cale aeriană și care au fost cele mai ridicate costuri la acest capitol află ce precizări au venit […] The post Cât a cheltuit președintele Nicușor Dan la capitolul zboruri externe. S-a aflat costul total al deplasărilor first appeared on Ziarul National.
Aterizările și decolările de pe aeroportul Cluj au fost oprite luni seară, timp de o oră, după ce unui pilot i s-a făcut rău, iar avionul a rămas blocat pe pistă. Este vorba despre un avion al companiei Ryanair care venea de la Bergamo. Avioane redirecționate spre Sibiu În acest timp, avioanele care urmau să […] The post Incident, luni seară, pe Aeroportul din Cluj! Un avion a rămas pe pistă, fără pilot first appeared on Ziarul National.
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR: „Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație” # National.ro
AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată susținută de partid la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii George Simion. „Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel. La asta m-am priceput cel […] The post Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR: „Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație” first appeared on Ziarul National.
Gata, avem lista completă a candidaților la Primăria Capitalei! De acum va începe eterna campanie de aruncat lături peste ei și familiile lor, de minciuni rostogolite pe toate canalele etc și iar vor începe înjurăturile și certurile în familii, între prieteni și cunoscuți tipice nouă de ceva vreme. Dar vom putea noi ăștia prosti da’ […] The post Întrebări cu răspuns clar first appeared on Ziarul National.
BERBEC Datorită modului dvs. de a vă explica, veți putea rezolva câteva probleme care vă preocupă în acest moment. Și de aceea trebuie să vă concentrați și să fiți într-o mare armonie, pentru a preveni pierderea a tot ceea ce ați pregătit cu timp și grijă. TAUR Trebuie să fiți fideli ideilor voastre și […] The post Horoscop 4 noiembrie 2025 – Astăzi aveți nevoie de aprobarea unei persoane first appeared on Ziarul National.
