Angelina Jolie, vizită cu incidente în Ucraina: șoferul actriței a fost săltat din trafic și înrolat în armată
National.ro, 5 noiembrie 2025 21:20
Actrița și activista americană Angelina Jolie a ajuns din nou în Ucraina pe 5 noiembrie 2025, marcând cea de-a doua sa vizită în țara aflată sub invazia rusă. Îmbrăcată într-o vestă antiglonț, Jolie a fost văzută pe străzile din Herson, unde a vizitat mai multe instituții medicale și centre pentru copii, întâlnindu-se atât cu minori
• • •
Acum 15 minute
21:20
Angelina Jolie, vizită cu incidente în Ucraina: șoferul actriței a fost săltat din trafic și înrolat în armată
Actrița și activista americană Angelina Jolie a ajuns din nou în Ucraina pe 5 noiembrie 2025, marcând cea de-a doua sa vizită în țara aflată sub invazia rusă. Îmbrăcată într-o vestă antiglonț, Jolie a fost văzută pe străzile din Herson, unde a vizitat mai multe instituții medicale și centre pentru copii, întâlnindu-se atât cu minori […] The post Angelina Jolie, vizită cu incidente în Ucraina: șoferul actriței a fost săltat din trafic și înrolat în armată first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
21:00
Acum 4 ore
19:30
Încă o dată, România este prinsă între tensiunile geopolitice și propriile fragilități interne. Începând cu explozia de la rafinăria „Petrotel" și terminând cu posibila preluare a combinatului siderurgic de la Galați de către un miliardar ucrainean, toate semnele arată că marile decizii strategice care ne privesc se iau exclusiv în afara granițelor. Într-o Europă care
19:10
Sindicatul Polițiștilor "Diamantul" semnalează că un proiect al MAI de reabilitare finanțat din fonduri europene, în valoare de peste 8,3 milioane de euro, este sub cercetare administrativă pentru pagube majore, la doar un an și jumătate după o recepție "fără obiecțiuni" și de la care au lipsit reprezentanți ai Inspectorului de Stat în Construcții. Motivul
18:40
Interzicerea motoarelor cu combustie provoacă furia dreptei europene. "Opriți fanaticii climatici!"
Partidele de dreapta se opun cu vehemență legii UE care interzice vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină începând din 2035. La Praga, partidul de extremă dreapta Motorist for Themselves critică „fanaticii ecologiști" și a înregistrat un succes în alegerile naționale de luna trecută, cu aproape 7% din voturi, relatează Politico. Partidul populist ANO,
18:10
Emeric Ienei, simbol al eleganței și al performanței din fotbalul românesc, a murit la vârsta de 88 de ani, la locuința sa din Oradea, în urma unei comoții cerebrale. Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci și al unei povești de legendă: cea a singurului antrenor român care a adus Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai
17:40
Ministrul Justiției o face țăndări pe userista de la Mediu. Proiectul de reformă la Romsilva, plin de ilegalități
Observațiile Ministerului Justiției asupra proiectului de ordonanță privind modificarea unor acte din domeniul silviculturii, așa-zisa reformă din Romsilva a ministrului userist de la Mediu, desființează, practic, actul normativ. Acesta este plin de ilegalități și încălcări grosolane ale Constituției, totul pentru a schimba persoanele aflate în funcții de conducere, de la directori până la șefi de
Acum 6 ore
17:10
Recentele falimente ale furnizorului de piese auto First Brands și creditorului auto Tricolor Holdings au stârnit discuții despre o criză iminentă într-un sector financiar în plină expansiune, dar foarte puțin înțeles. Jamie Dimon, CEO-ul JP Morgan, a provocat frisoane pe burse, când s-a referit la aceste falimente ca la niște „gândaci" și a avertizat: „Când
17:10
Cercetătoarea care transformă datele biologice în instrumente pentru prevenirea bolilor vine la București, la Congresul Internațional de Longevitate
Pe 11 noiembrie, în cadrul Congresului Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, la București, va fi prezentă Dr. Amy Morgan, lector în biochimie la University of Salford, Marea Britanie. Face parte din noul val de cercetători care pun accent nu doar pe înțelegerea îmbătrânirii, ci pe detectarea
16:50
BREAKING NEWS. Numele premierului Bolojan, pomenit în dosarul afaceristului de la Vaslui: alte nume grele apar în discuții (stenograme)
Apar noi detalii în contextul perchezițiilor pe care le-au făcut procurorii DNA, miercuri, în dosarul în care ar fi vizat, între alții, un om de afaceri din Vaslui. Nume grele pomenite în dosarul milionarului de la Vaslui: premierul Ilie Bolojan, Rareș Bogdan (eurodeputat), Radu Oprea (secretar general al Guvernului), precum și alți demnitari sau ofițeri
16:40
Liderii din domeniul combustibililor fosili au salutat schimbarea de paradigmă privind tranziția energetică. În cadrul unui interviu acordat CNBC în marja International Petroleum Exhibition and Conference din Abu Dhabi (ADIPEC), secretarul general al OPEC, Haitham Al Ghais, a declarat că a avut loc o „schimbare majoră" în modul în care liderii din industrie și factorii
16:10
Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD și-l acuză pe Grindeanu că minte: „Nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune…"
Fostul lider al formațiunii social-democrate a ieșit la atac, cu doar câteva zile înainte de Congresul PSD, programat pentru 7 noiembrie. Liviu Dragnea l-a acuzat pe Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al Partidului Social Democrat, și singurul candidat în cursa pentru scaunul destinat numărului 1 din partid, că a mințit când a făcut, recent, declarații
16:00
După ce au trimis nave și soldați în Caraibe, Statele Unite s-ar pregăti să lovească ținte militare în Venezuela. Secretarul de stat Marco Rubio, principalul susținător al schimbării de regim în Venezuela, a insistat pentru aceste operațiuni – pretinse ca parte a eforturilor de a lua măsuri dure împotriva cartelurilor de droguri, încadrând națiunea latino-americană
15:50
"Mare de roșu pe burse". Vânzarea acțiunilor tehnologice șterge sute de miliarde de dolari din capitalizare
Vânzarea globală a acțiunilor din sectorul semiconductorilor s-a accelerat din cauza îngrijorărilor legate de evaluările ridicate ale unora dintre cei mai mari câștigători ai boomului inteligenței artificiale. Acțiunile Samsung Electronics au scăzut cu 4,6%, în timp ce rivalul său SK Hynix a înregistrat o scădere de 1,9%, potrivit Bloomberg. Advantest din Japonia a scăzut cu
15:50
Criză majoră în sistemul energetic. Se dau bani pentru reducerea voluntară a consumului
ANRE a pregătit un proiect de ordin prin care va permite Transelectrica să ofere bani furnizorilor și consumatorilor pentru reducerea necesarului de consum pe anumite interval orare, atunci când cererea este mai mare decât oferta sau, mai exact, când sistemul intră în criză. Flexibilitatea consumului se va aplica atunci când funcționarea SEN este pusă în
Acum 8 ore
15:00
Cum influențează limbajul structura creierului: gândim diferit în funcție de limba vorbită
Limba nu este doar un instrument de comunicare — ea modelează și felul în care clasificăm lumea. Vorbim, deci gândim: nu în sens absolut, dar în moduri subtile și măsurabile. Studiile moderne arată că limbajul influențează percepția culorilor, reprezentările spațiale, atenția asupra timpului și chiar structura cerebrală la vorbitorii bilingvi. Cum îți dai seama că
14:50
Declarația lui Donald Trump, potrivit căreia SUA vor relua testele armelor nucleare „pe picior de egalitate" cu Rusia și China, i-a luat prin surprindere atât pe propriii săi oficiali, cât și pe cei de la Beijing și Moscova. Reluarea testelor ar încălca moratoriul de trei decenii impus de marile puteri nucleare. Lumea se îndreaptă către
14:10
VIDEO. Incident șocant în Franța! Un şofer ar fi lovit intenţionat mai mulți pietoni: zece răniți/Ce s-a întâmplat cu suspectul
Un incident șocant a avut loc, miercuri dimineață, în vestul Franței, acolo unde, conform primelor informații, 10 persoane au fost lovite de o mașină, patru dintre răniți fiind în stare gravă. Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut miercuri dimineaţă la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franţei după ce ar fi lovit
Acum 12 ore
13:00
1. Radu Gyr, un caz literar amuzant. Precursorul, adică Gyr, a fost mult sub talentul urmașului, Adrian Păunescu. Gyr era poet de șezători. Păunescu a fost tunet și fior. "Poet de inimă și de stadioane", cum l-a numit nu mai știu cine. Forță, forță, era forță Păunescu. Dar Gyr a însemnat doar încălzirea progresiștilor pentru
12:00
O veste grea lovește, miercuri, 5 noiembrie, lumea fotbalului românesc. S-a stins din viață legendarul antrenor Emeric Ienei. Emeric Ienei a decedat miercuri, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea, potrivit gsp.ro. Vestea tristă a fost confirmată de Sandu Boc, apropiatul lui Ienei. Recunoscut și apreciat pentru eleganța
12:00
Asia Express, episodul umilinței: un show care ar trebui difuzat la Protecția Consumatorului, nu la TV
Episodul din 4 noiembrie 2025 a fost dovada supremă că Asia Express a ajuns o caricatură de emisiune. Concurenții au fost trimiși în Coreea de Sud, o țară a disciplinei și a perfecțiunii, dar ce am văzut pe ecran a fost exact opusul: o gloată de oameni sleiți și transpirați, rătăciți într-o fabrică de kaki,
12:00
Zile libere în decembrie 2025. Angajaţii din România se bucură de o nouă minivacanţă. Iată când se stă acasă!
Așa cum era de aşteptat, decembrie 2025 este o lună „scurtă" pentru angajaţii din România. Sărbătorile de Iarnă prilejuiesc minivacanţe pentru oameni. 1 decembrie „cade" într-o zi de luni, astfel că angajaţii vor beneficia de un weekend prelungit. Şi asta nu e tot. Urmează Crăciunul şi Revelionul! Ziua Națională a României se suprapune cu o
11:40
O veste grea lovește, miercuri, 5 noiembrie, lumea fotbalului românesc. S-a stins din viață legendarul antrenor Emeric Ienei. Emeric Ienei a decedat miercuri, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea, potrivit gsp.ro. Vestea tristă a fost confirmată de Sandu Boc, apropiatul lui Ienei. Știre în curs de actualizare! The post A murit legendarul antrenor Emerich Ienei first appeared on Ziarul National.
11:30
Românii care locuiesc la bloc ar putea fi amendaţi cu 9.000 de lei dacă mai comit această greşeală des întâlnită!
Proprietarii de apartamente în blocurile din România trebuie să ştie că sunt obligaţi să respecte o serie de reguli pentru un trai civilizat în comunitate. De exemplu, nu pot face orice modificare în interiorul locuinței lor. Autorităţile pot dispune amenzi uriaşe, chiar şi de 9.000 de lei. O regulă foarte importantă se referă la lucrările
11:20
VIDEO. Incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia: 10 oameni au murit și mai mulți au fost răniți. „O catastrofă de proporții enorme"
Un incendiu ce a cuprins marți o parte din clădirea unui azil de bătrâni situat în nord-estul Bosniei a făcut numeroase victime. Un incendiu izbucnit marți la un azil din orașul Tuzla, din nord-estul Bosniei, s-a soldat cu moartea a cel puțin 10 oameni, relatează Euronews. Premierul Nermin Niksic a făcut referire la această situație
11:00
Un fost ofițer MAI, pensionar special, a provocat un accident după ce s-a urcat băut la volan
Un fost comisar șef din Ministerul de Interne a provocat marți seară, 4 noiembrie, un accident rutier. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. Incidentul, care nu s-a
10:50
Spectacol pe cer! Luna Castorului, cea mai mare superlună a anului, vizibilă și în România – VIDEO # National.ro
Spectacol pe cer! Luna plină din noiembrie, cunoscută sub numele de „Luna Castorului” (Beaver Moon), poate fi urmărită pe cer miercuri seară. În seara zilei de 5 noiembrie, cerul va fi luminat de cea mai spectaculoasă superlună din 2025, un fenomen ce se anunță a fi impresionant pentru cei care vor privi către cer. Luna […] The post Spectacol pe cer! Luna Castorului, cea mai mare superlună a anului, vizibilă și în România – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:30
Cât au ajuns oamenii să plătească pentru o felie de pizza cumpărată la Aeroportul Otopeni. E mai scump decât la Londra sau la Roma! # National.ro
Călătorii care au ajuns pe Aeroportul Otopeni s-au plâns din cauza preţurilor pe care le-au găsit în zona de fast-food. Şi-au dat seama că e mai scump decât în alte mari capitale europene, cum ar fi Londra şi Roma. Doar pentru o felie de pizza, oamenii au ajuns să plătească 58 de lei. Prin comparaţie, […] The post Cât au ajuns oamenii să plătească pentru o felie de pizza cumpărată la Aeroportul Otopeni. E mai scump decât la Londra sau la Roma! first appeared on Ziarul National.
10:10
Percheziții DNA în Capitală și mai multe județe. Ar fi vizat și un cunoscut om de afaceri din Vaslui (surse) # National.ro
Acțiune de amploare a procurorilor anticorupție, miercuri, 5 noiembrie, în Capitală și în mai multe județe din țară. Procurorii DNA Iași fac miercuri nu mai puțin de 23 de percheziții în București și în mai multe județe. Conform Mediafax, perchezițiile se fac într-un dosar de corupție ce îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel […] The post Percheziții DNA în Capitală și mai multe județe. Ar fi vizat și un cunoscut om de afaceri din Vaslui (surse) first appeared on Ziarul National.
10:00
Musulmanul Zohran Mamdani, atac la Donald Trump, după ce câștigă primăria New Yorkului: „Dă volumul mai tare!” # National.ro
Musulmanul Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent „feroce” al lui Donald Trump, a câștigat alegerile din New York. El l-a învins pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care a lansat o candidatură independentă după ce a pierdut […] The post Musulmanul Zohran Mamdani, atac la Donald Trump, după ce câștigă primăria New Yorkului: „Dă volumul mai tare!” first appeared on Ziarul National.
09:30
Elon Musk a născocit un plan şocant pentru stoparea încălzirii globale: vrea să blocheze Soarele. Ce strategie a pus la cale # National.ro
Unul dintre cei mai controversaţi antreprenori la nivel mondial a născocit un plan reieşit, parcă, din filmele SF, prin care, crede el, ar putea stopa încălzirea globală. Elon Musk propune folosirea sateliților pentru a controla cantitatea de lumină solară care ajunge pe Pământ. Totuși, ideea lui de geoinginerie este criticată de experți. Omul de afaceri […] The post Elon Musk a născocit un plan şocant pentru stoparea încălzirii globale: vrea să blocheze Soarele. Ce strategie a pus la cale first appeared on Ziarul National.
09:00
„Jihadul” în administraţia publică locală! Coaliţia a decis câţi oameni trebuie să dea afară primarii din toată ţara # National.ro
Coaliţia de la Guvern a luat o decizie majoră în privinţa „tăierilor” din administraţia publică locală. Potrivit unor surse din şedinţa de marţi, liderii partidelor de la Putere au decis că 13.000 de bugetari vor pleca acasă. Vor dispărea 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice, însă nu mai mult de 20 […] The post „Jihadul” în administraţia publică locală! Coaliţia a decis câţi oameni trebuie să dea afară primarii din toată ţara first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
08:30
Dezastru aviatic! Un avion s-a prăbuşit, apoi a izbucnit un incendiu uriaş: au murit cel puţin 7 oameni! # National.ro
America a fost lovită de un dezastru aviatic, după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a provocat un incendiu masiv, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky. În această tragedie, au murit cel puţin 7 oameni, iar alţi 11 au fost răniţi. Flăcările au provocat incendii la […] The post Dezastru aviatic! Un avion s-a prăbuşit, apoi a izbucnit un incendiu uriaş: au murit cel puţin 7 oameni! first appeared on Ziarul National.
07:20
05:50
BERBEC S-ar putea să fiți iritat din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Discutați cât mai calm, fiindcă azi orice confruntare poate degenera ușor în ceartă. Dacă trebuie să circulați cu mașina, vă sfătuim să fiți foarte atent. TAUR Vă confruntați cu mici întârzieri cauzate de evenimente neprevăzute. Este recomandat să amânați deciziile și […] The post Horoscop 5 noiembrie 2025 – Evitați speculațiile financiare first appeared on Ziarul National.
Ieri
21:10
19:40
De la „Spaima Metrorexului” la „Regina talk-show-urilor”, trecând și pe la „Liberalul de serviciu”, cursa pentru Primăria Capitalei arată mai degrabă ca o repetiție generală decât ca o competiție serioasă. Fiecare candidat promite schimbarea, dar toți vin cu aceleași rețete uzate, doar ambalate în alt logo de partid. În timp ce Băluță încearcă să urce […] The post Capitala, pe mâna cui? 4 candidați și 0 soluții first appeared on Ziarul National.
19:10
Se pierd contractele. Cea mai importantă fabrică de muniție s-a închis. Nu mai sunt capse # National.ro
În timp ce Guvernul se laudă cu semnarea contractului cu Rheinmetall pentru construcția fabricii de pulberi de la Victoria, de fapt o re-semnare a acestuia, dat fiind că acesta a tot fost bătut în cuie de 2 ani, fabricile de armament din industria de apărare se prăbușesc rând pe rând. Una dintre ele este fabrica […] The post Se pierd contractele. Cea mai importantă fabrică de muniție s-a închis. Nu mai sunt capse first appeared on Ziarul National.
18:40
Datele statistice de la INS arată că apetitul românilor pentru autoturismele electrice s-a dus pe Apa Sâmbetei. Pe parcursul unui an, doar 10.000 de bucăți au fost achiziționate, și acestea în marea lor majoritate de către firme. În schimb, s-au importat la greu mașini clasice second-hand, astfel că, dintr-un total de 428.607 de vehicule înmatriculate […] The post Românii au spus ”pas” mașinilor electrice. Doar 10.000 de bucăți cumpărate într-un an first appeared on Ziarul National.
18:10
Escaladarea tensiunilor dintre SUA și China va continua. Acordul Trump-Xi nu este soluția magică # National.ro
Piețele financiare au sărbătorit acordul încheiat săptămâna trecută între Donald Trump și Xi Jinping. Pe bună dreptate: stabilizarea relațiilor este benefică pentru Indo-Pacific și Occident. Însă acordul este departe de a fi o soluție miraculoasă. Ambele țări au convenit asupra unei destinderi tactice, nu strategice, cu un set limitat de rezultate și un calendar incert. […] The post Escaladarea tensiunilor dintre SUA și China va continua. Acordul Trump-Xi nu este soluția magică first appeared on Ziarul National.
17:50
Dan Șucu, patronul român al celor de la Genoa, e gata să dea o lovitură de imagine uriașă în Serie A. După ce l-a demis pe Patrick Vieira, omul de afaceri a reușit să-l convingă pe Daniele De Rossi, fostul căpitan legendar al Romei, să accepte banca „grifonilor”. De Rossi a spus „da” Potrivit reputatului […] The post Gigantul care a bătut palma cu Dan Șucu first appeared on Ziarul National.
17:40
Sectorul auto german, odată dominant, se confruntă cu tranziția dureroasă către vehiculele electrice, scăderea cererii și costuri ridicate de producție. Analiștii și grupurile comerciale avertizează că până la 200.000 de joburi ar putea dispărea în următorii ani. De fapt, reducerile de locuri de muncă au început – de la producătorii tradiționali de motoare până […] The post Electrificarea îngroapă industria auto? Cazul Germaniei first appeared on Ziarul National.
17:20
Pep Guardiola a luat o decizie neașteptată înaintea duelului cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor: le-a dat jucătorilor lui Manchester City liber până chiar în ziua meciului! O măsură șocantă pentru un antrenor obsedat de disciplină și control, dar care confirmă stilul său unic de a gestiona momentele de presiune. Vacanță înainte de Liga Campionilor […] The post Dacă Pep făcea asta la FCSB, îl „crucifica” Becali! first appeared on Ziarul National.
17:10
Oponenții tarifelor impuse de Donald Trump vor avea în sfârșit ocazia să se prezinte în fața Curții Supreme a Statelor Unite. Deși judecătorii s-ar putea să nu se pronunțe pentru o perioadă de timp, întrebările pe care le vor adresa ar putea oferi indicii privind abordarea acestui caz. Miercuri, Curtea Supremă va asculta plângerile reclamanților […] The post Momentul adevărului pentru tarifele lui Trump first appeared on Ziarul National.
16:40
Prezentate drept punți între finanțele tradiționale și sectorul criptoactivelor, monedele stabile (stablecoins) ar revoluționa finanțele. Cu toate acestea, poartă o dublă amenințare: fragilizarea ordinii monetare, bazată pe încredere, și a ordinii financiare, prin crearea de noi canale de risc. Pentru fiecare unitate de stablecoin emisă, societatea emitentă păstrează în rezervă o valoare echivalentă, sub formă […] The post Modelele stabile – dublă amenințare first appeared on Ziarul National.
16:00
Nu mi-aș fi închipuit că retragerea soldaților americani din arealul mioritic va crea atâta tevatură din partea fetelor de la televiziuni, care, nonstop, s-au dat de ceasul morții, deteriorându-și machiajul din pricina transpirației stârnite de prea multă emoție! Cum era de așteptat, tânguielile „porumbițelor” cu părul căzut pe frunte au atras în jelanie destui inși […] The post Retragerea fără torțe first appeared on Ziarul National.
15:50
A murit Dick Cheney, considerat unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA – VIDEO # National.ro
S-a stins din viață Dick Cheney, fost vicepreşedinte al Statelor Unite. Informația a fost făcută publică marți, 4 noiembrie. Dick Cheney – fostul vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost șef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării și congresman -, a murit la vârsta de 84 de ani, a […] The post A murit Dick Cheney, considerat unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA – VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:30
Confruntați de multe ori cu aroganța și disprețul funcționarilor publici, românii mai primesc o lovitură. Îndrăzneala de a reproșa sau de a critica un funcționar public va fi sancționată cu amenzi drastice. Toate acestea se regăsesc într-un proiect de lege controversat, inițiat de parlamentarii UDMR și cei de la minorități, pe care Guvernul l-a considerat […] The post Parlamentarii UDMR și Guvernul vor să instituie dictatura funcționarilor publici first appeared on Ziarul National.
15:10
S-a încheiat momentul unipolar al predominanței americane? Apare o lume multipolară fragmentată și complexă? Analiștii încă se întreabă dacă momentul unipolar cedează locul unei lumi bipolare, multipolare sau chiar nepolare. Răspunsul se reduce la putere – care țări o dețin, cum o exercită și cum o percep celelalte. Însă definițiile variate ale puterii conduc la […] The post O lume unipolară, bipolară sau multipolară? Răspunsul se reduce la putere first appeared on Ziarul National.
15:10
Cam asta se întâmplă în ultimele luni în România. Cine se ocupă cu dezordinea? Cei care nu sunt în stare să performeze economic pe termen lung, respectând legislația în vigoare, într-o situație de ordine. La adăpostul fumigenelor, se fac marile profituri din bani necontrolați. Carpații pe lângă o graniță naturală mai sunt și o graniță […] The post Dezordine organizată first appeared on Ziarul National.
