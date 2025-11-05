A murit Emeric Ienei
TeleM Iași , 5 noiembrie 2025 11:50
Doliu în fotbalul românesc. La vârsta de 88 ani s-a stins din viață marele antrenor... Articolul A murit Emeric Ienei apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
12:00
În cursul zilei de astăzi, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație... Articolul Percheziții la Ministerul Sănătății apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
11:50
Doliu în fotbalul românesc. La vârsta de 88 ani s-a stins din viață marele antrenor... Articolul A murit Emeric Ienei apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
10:00
Câștigul salarial mediu net înregistrat în județul Bacău în luna august 2025 a fost de 4.863... Articolul Salariul mediu net în județul Bacău a scăzut în luna august 2025 la 4.863 lei apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
A fost publicat calendarul lansărilor intervențiilor din Pilonul II al Planului Strategic 2023–2027 # TeleM Iași
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din... Articolul A fost publicat calendarul lansărilor intervențiilor din Pilonul II al Planului Strategic 2023–2027 apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Se ia în calcul şi introducerea unor stimulente financiare pentru cei care finalizează această pregătire!... Articolul Legea armatei voluntare, supusă votului în Senat apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Conform datelor publicate de compania Hidroelectrica pentru luna noiembrie 2025, clienții din Vrancea și din... Articolul Vrâncenii plătesc printre cele mai mici tarife la energie din țară apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Scoala Gimnaziala „Colonel Constantin Langa” Miroslava este partener educațional în cadrul Cambridge Week, proiect online... Articolul O școală din Miroslava, partener educațional în cadrul Cambridge Week! apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizează Ziua Recunoștinței,... Articolul Academicianul Viorel Barbu, la Ziua Recunoștinței organizată de USV Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Cele 11 zile de pelerinaj şi închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia... Articolul Ultima zi de pelerinaj la Catedrala Națională. Când va fi redeschisă pentru slujbe apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află miercuri și joi la București pentru discuții... Articolul Mark Rutte vine la București: discuții despre suplimentarea trupelor NATO în România apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Judecătorii de la Curtea Constituţională au termen miercuri, 5 noiembrie, pentru sesizările depuse separat de... Articolul CCR analizează miercuri modificările la sistemul de plată al pensiilor private apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale # TeleM Iași
La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în... Articolul La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
16:50
Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș # TeleM Iași
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu municipal în memoria... Articolul Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul... Articolul Procurorii au descoperit o rețea de evaziune fiscală care vindea cai la abatoare apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Un barbat aflat pe o trotineta electrica a lovit o masina pe Bvd. Stefan cel... Articolul Un bărbat pe trotinetă a lovit o mașină pe Bvd. Ștefan cel Mare apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Un ieșean este liderul unui grup infracțional urmărit internațional, care a obținut ilegal milioane de... Articolul Ieșeanul devenit capul rețelei care a fraudat 7 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Calea ferată Lespezi–Dolhasca, parte a Magistralei 500 Ploiești–Vicșani, trece printr-un amplu proces de reparații după... Articolul Lucrările la calea ferată Lespezi – Dolhasca se apropie de final apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Continua incidentele de trafic provocate de trotinetele electrice. Astazi, un barbat in varsta de 49... Articolul VIDEO | Continuă incidentele de trafic provocate de trotinetele electrice apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
La Iași, prețul apei a devenit subiectul unui conflict între Primărie și compania ApaVital. Mihai... Articolul Prețul apei, motiv de scandal la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Presiune pe bugetul Primăriei Comunei Tomești din cauza indemnizatiilor pentru persoanele cu dizabilități. Situatia este... Articolul Indemnizațiile persoanelor cu dizabilități pun presiune pe bugetul Tomeștiului apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Într-o perioadă în care prețurile cresc, iar salariile par să nu țină pasul, românii caută... Articolul Construcțiile, domeniul cu cei mai mulți angajați la negru apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
La Iași, Zilele Bibliotecii Centrale Universitare aduc în prim-plan provocările erei digitale și modul în... Articolul Zilele Bibliotecii Centrale Universitare Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
În primele nouă luni ale anului, comuna Miroslava a încasat peste 580.000 de lei din... Articolul Peste 100.000 de euro la bugetul Miroslavei din taxa de trafic greu apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Un barbat aflat pe o trotineta electrica a fost lovit de o masina pe Bvd.... Articolul Bărbat pe trotinetă lovit de o mașină pe Bvd. Ștefan cel Mare apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Video Botoșani | Percheziții la domiciliul unui tânăr care s-a filmat cu pistolul la brâu # TeleM Iași
Sâmbătă, polițiștii botoșăneni au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite... Articolul Video Botoșani | Percheziții la domiciliul unui tânăr care s-a filmat cu pistolul la brâu apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
11:50
Un tanar aflat pe o trotineta electrica a fost lovit de o masina pe Bvd.... Articolul Tânăr pe trotinetă lovit de o mașină pe Bvd. Ștefan cel Mare apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție desfășoară mai multe acțiuni operative,... Articolul Percheziții la mafia lemnului din Maramureș și Bistrița Năsăud apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Un transport suspect provenit din Ucraina a fost oprit la intrarea în România, la Punctul... Articolul Galați | Transport de deșeuri din Ucraina blocat la frontieră apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Performanțe istorice în agricultură, locul 1 la exportul de cereale și aproape jumătate de miliard de euro pentru animale vii # TeleM Iași
România înregistrează performanțe istorice în agricultură, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană... Articolul Performanțe istorice în agricultură, locul 1 la exportul de cereale și aproape jumătate de miliard de euro pentru animale vii apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Iarna este anotimpul când confortul și protecția împotriva frigului devin priorități absolute, iar o geacă... Articolul Geci cu glugă vs. geci fără glugă: Ce e mai practic iarna? (P) apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
România va prelua 18 aeronave F-16 olandeze. Costurile de mentenanță și întreținere sunt mai mari decat prețul acestora # TeleM Iași
România a semnat un contract interguvernamental cu Regatul Țărilor de Jos prin care va prelua... Articolul România va prelua 18 aeronave F-16 olandeze. Costurile de mentenanță și întreținere sunt mai mari decat prețul acestora apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Motorina, cel mai vândut carburant din România și pe care rafinăriile din țară nu îl... Articolul Carburanții s-au scumpit din nou, pentru a șasea oară la rând apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Decizia SUA de a-și retrage o parte din trupele din România a reaprins îngrijorările privind... Articolul De ce a decis administrația Trump să reducă prezența militară a SUA în România apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Octav Stroici, romanul de 66 de ani din Suceava, blocat sub daramaturi in centrul Romei,... Articolul Românul prins sub dărâmături la Roma nu a supraviețuit. Avea 66 ani și era din Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol # TeleM Iași
Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru... Articolul Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie Iași # TeleM Iași
Batranul din municipiul Roman care s-a impuscat aseara in cap, intr-un live pe platforma TikTok... Articolul Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Actul normativ a trecut tacit de senatori, iar la Camera Deputaţilor, for decizional, ar putea... Articolul Senatul a adoptat proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului... Articolul O nouă zi de percheziții la nivel național apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Primaria Iasi a anuntat noi modificari in trafic. Astfel, va fi demontat semaforul auto și... Articolul Modificări în traficul din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
3 noiembrie 2025
21:10
In aceasta dupa amiaza, în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au... Articolul Neamt | Un bătrân din Roman s-a împușcat în cap într-un live pe o rețea de socializare apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
O parte din Torre dei Conti, monument istoric situat lângă Fori Imperiali, s-a prăbușit astăzi,... Articolul Români răniți după prăbușirea unui monument medieval din Roma apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
Tânăr sucevean salvat de medicii Spitalului „Sf. Ioan cel Nou” prin trombaspirație, după ce a suferit un AVC # TeleM Iași
Un pacient în vârstă de 35 de ani a instalat brusc un accident vascular cerebral... Articolul Tânăr sucevean salvat de medicii Spitalului „Sf. Ioan cel Nou” prin trombaspirație, după ce a suferit un AVC apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
În perioada 24–30 octombrie 2025 s-a desfășurat în orașul Larnaca din Cipru Olimpiada Balcanică de... Articolul Un elev din Iași câștigă medalia de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
ApaVital explică de ce ieșenii plătesc cele mai mari facturi: „Apa nu e scumpă, doar percepția este greșită!” # TeleM Iași
După ce tot mai mulți ieșeni s-au plâns în ultimele luni că au ajuns să... Articolul ApaVital explică de ce ieșenii plătesc cele mai mari facturi: „Apa nu e scumpă, doar percepția este greșită!” apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Două sectoare esențiale ale economiei românești, construcțiile și turismul trag semnale de alarmă și cer... Articolul Criza amenință construcțiile și turismul din România apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Primăria comunei Tomești investește în dezvoltarea sportului pentru toate vârstele. In fiecare sat, au fost... Articolul Investiții în infrastructura sportivă din Tomești apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Reprezentanții Asociației Metropolitane de Transport Public Iași vor merge săptămâna aceasta la Ministerul Transporturilor pentru... Articolul Discuții decisive la Ministerul Transporturilor pentru Trenul Metropolitan Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și... Articolul Neamț | Percheziții pentru o evaziune de 23.000 de euro apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău marchează o nouă etapă importantă în dezvoltarea sa, devenindprimul... Articolul Bacău | Primul aeroport regional cu sistem de aterizare CAT II apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Producătorul german de armament Rheinmetall AG va investi peste 500 milioane de euro în Fabrica de Pulberi Victoria # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări cu delegația Rheinmetall AG, condusă de CEO Armin... Articolul Producătorul german de armament Rheinmetall AG va investi peste 500 milioane de euro în Fabrica de Pulberi Victoria apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.