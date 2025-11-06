Percheziții la furnizorii de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălare de bani
TeleM Iași , 6 noiembrie 2025 09:20
Astăzi, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4", procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte...
Acum 5 minute
09:40
Ce proiecte are Drulă pentru București: fără sectoare, transport integrat și o singură primărie cu Ilfov # TeleM Iași
A început lupta pentru cea mai importantă şi votată funcţie publică după cea a preşedintelui...
Acum 15 minute
09:30
Revigorarea industriei de apărare, colaborarea pentru asigurarea securităţii în spaţiul euroatlantic, necesitatea majorării cheltuielilor de...
09:30
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România,...
09:30
Suspectul jafului de la Luvru este vedetă în mediul online. A fost paznic la un muzeu din Paris # TeleM Iași
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de...
Acum 30 minute
09:20
Acum 24 ore
19:30
Neamt | O fetiță de 7 ani a fost rănită într-un accident produs între trei mașini în comuna Bălțătești # TeleM Iași
În jurul orei 17:50, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs...
17:20
Jocurile de noroc vor fi interzise tinerilor sub 21 de ani iar reclamele online vor fi restricționate # TeleM Iași
Tinerii cu vârsta sub 21 de ani vor avea interdicţie să participe la jocuri de...
16:30
O fată de 15 ani din Vaslui a fost obligată să se prostitueze în mai multe locații din țară de doi tineri # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Vaslui au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 18 și 22...
16:20
Ancheta extinsa a Directiei Nationale Anticoruptie Iasi in cazul omului de afaceri vasluian, Fanel Bogos,...
15:30
Piatra-Neamț ar putea deveni gazda uneia dintre cele mai spectaculoase tiroliene din Europa. Aceasta ar...
15:30
Loturile iesene din A7 și A8 ar putea primi finanțare europeană prin programul SAFE, iar...
15:30
În primele nouă luni ale anului 2025, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetre" Buhuși a oferit...
15:30
Un drum important din Vrancea a fost modernizat! Este vorba despre DN 2L, pe sectorul...
12:50
Anchetă extinsă DNA Iași în jurul omului de afaceri Fănel Bogos și rețelei create de acesta din rândul foștilor angajați ai serviciilor secrete # TeleM Iași
În aceasta dimineata, patronul grupului avicol Vanbet din Vaslui, Fănel Bogos, s-a trezit cu mascații...
12:30
Un bărbat, în vârstă de 30 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale după...
12:00
În cursul zilei de astăzi, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație...
11:50
Doliu în fotbalul românesc. La vârsta de 88 ani s-a stins din viață marele antrenor...
10:00
Câștigul salarial mediu net înregistrat în județul Bacău în luna august 2025 a fost de 4.863...
10:00
A fost publicat calendarul lansărilor intervențiilor din Pilonul II al Planului Strategic 2023–2027 # TeleM Iași
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din...
10:00
Se ia în calcul şi introducerea unor stimulente financiare pentru cei care finalizează această pregătire!...
09:50
Conform datelor publicate de compania Hidroelectrica pentru luna noiembrie 2025, clienții din Vrancea și din...
09:50
Scoala Gimnaziala „Colonel Constantin Langa" Miroslava este partener educațional în cadrul Cambridge Week, proiect online...
09:50
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV) organizează Ziua Recunoștinței,...
Ieri
09:30
Cele 11 zile de pelerinaj şi închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia...
09:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află miercuri și joi la București pentru discuții...
09:20
Judecătorii de la Curtea Constituţională au termen miercuri, 5 noiembrie, pentru sesizările depuse separat de...
09:20
La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale # TeleM Iași
La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în...
4 noiembrie 2025
16:50
16:30
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul...
16:20
Un barbat aflat pe o trotineta electrica a lovit o masina pe Bvd. Stefan cel...
16:10
Un ieșean este liderul unui grup infracțional urmărit internațional, care a obținut ilegal milioane de...
16:10
Calea ferată Lespezi–Dolhasca, parte a Magistralei 500 Ploiești–Vicșani, trece printr-un amplu proces de reparații după...
15:40
Continua incidentele de trafic provocate de trotinetele electrice. Astazi, un barbat in varsta de 49...
15:30
La Iași, prețul apei a devenit subiectul unui conflict între Primărie și compania ApaVital. Mihai...
15:20
Presiune pe bugetul Primăriei Comunei Tomești din cauza indemnizatiilor pentru persoanele cu dizabilități. Situatia este...
14:10
Într-o perioadă în care prețurile cresc, iar salariile par să nu țină pasul, românii caută...
14:10
La Iași, Zilele Bibliotecii Centrale Universitare aduc în prim-plan provocările erei digitale și modul în...
14:10
În primele nouă luni ale anului, comuna Miroslava a încasat peste 580.000 de lei din...
12:10
Un barbat aflat pe o trotineta electrica a fost lovit de o masina pe Bvd....
12:10
Video Botoșani | Percheziții la domiciliul unui tânăr care s-a filmat cu pistolul la brâu # TeleM Iași
Sâmbătă, polițiștii botoșăneni au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite...
11:50
Un tanar aflat pe o trotineta electrica a fost lovit de o masina pe Bvd....
11:40
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție desfășoară mai multe acțiuni operative,...
11:30
Un transport suspect provenit din Ucraina a fost oprit la intrarea în România, la Punctul...
11:20
Performanțe istorice în agricultură, locul 1 la exportul de cereale și aproape jumătate de miliard de euro pentru animale vii # TeleM Iași
România înregistrează performanțe istorice în agricultură, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană...
11:20
Iarna este anotimpul când confortul și protecția împotriva frigului devin priorități absolute, iar o geacă...
10:40
România va prelua 18 aeronave F-16 olandeze. Costurile de mentenanță și întreținere sunt mai mari decat prețul acestora # TeleM Iași
România a semnat un contract interguvernamental cu Regatul Țărilor de Jos prin care va prelua...
10:20
Motorina, cel mai vândut carburant din România și pe care rafinăriile din țară nu îl...
10:20
Decizia SUA de a-și retrage o parte din trupele din România a reaprins îngrijorările privind...
10:00
Octav Stroici, romanul de 66 de ani din Suceava, blocat sub daramaturi in centrul Romei,...
09:50
Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol # TeleM Iași
Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru...
