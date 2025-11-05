ASF l-a avizat pe Ovidiu Dumitrescu, în calitate de director SSIF BRK Financial Group

Financial Intelligence, 5 noiembrie 2025 14:50

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, azi, solicitarea SSIF BRK Financial Group de autorizare a domnului […]

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
14:50
ASF l-a avizat pe Ovidiu Dumitrescu, în calitate de director SSIF BRK Financial Group Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, azi, solicitarea SSIF BRK Financial Group de autorizare a domnului […]
Acum o oră
14:30
ADIPEC – Volum fără precedent de petrol stocat pe nave din cauza sancțiunilor occidentale, afirmă CEO-ul Gunvor Financial Intelligence
Sancțiunile occidentale împotriva Rusiei și Iranului generează volume record de petrol stocat la bordul navelor, împiedicând formarea unui […]
Acum 2 ore
13:40
Atenționare privind distribuirea unui document fals atribuit Băncii Naționale a României Financial Intelligence
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu […]
13:40
Paralizia bugetară din SUA – cea mai lungă din istorie Financial Intelligence
„Shutdown"-ul guvernamental din SUA a intrat miercuri în a 36-a zi, doborând recordul precedent de cea mai lungă […]
13:30
Buzoianu: România își asumă tranziția verde, dar are nevoie de instrumente reale, nu doar de ținte pe hârtie Financial Intelligence
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat, la reuniunea Consiliului miniștrilor Mediului, desfășurată la Bruxelles, că […]
13:20
BRD introduce opțiunea Multicurrency pentru cardurile de debit; clienții pot accesa mai multe conturi în valute diferite Financial Intelligence
BRD introduce opțiunea Multicurrency, pentru cardurile de debit, ce permite clienților să asocieze mai multe conturi în valute […]
Acum 4 ore
13:10
Rafinor lansează, de anul viitor, o linie de rafinare a argintului Financial Intelligence
Rafinor, operator în industria de prelucrare a metalelor preţioase din România, îşi va extinde operaţiunilor prin lansarea unei […]
13:10
Dănescu: Potenţialul nostru este atât de mare, încât, deşi nu am ales căile cele mai profitabile, tot ne – am dezvoltat Financial Intelligence
Potenţialul României este atât de mare, încât, chiar dacă nu am ales căile cele mai profitabile, uneori cele […]
12:50
Stan TÎRNOVEANU, Zamfirescu Racoti Vasile & Partners: Patru direcții de modificare a legii insolvenței: prevenirea practicilor de deturnare de către debitor, reducerea duratei procedurii, consolidarea regimului răspundere administrator și creșterea gradului de recuperare a creanțelor, inclusiv a creanțelor bugetare Financial Intelligence
Stan TÎRNOVEANU, Senior Partner Zamfirescu Racoti Vasile & Partners, a făcut inventarul modificărilor de impact aduse Legii Insolvenței […]
12:30
Hanga, despre AI: Modul de viaţă nu trebuie să se schimbe fundamental; să păstrăm diversitatea de opinii Financial Intelligence
Modul de viaţă al oamenilor nu ar trebui să fie schimbat fundamental de evoluţia Inteligenţei Artificiale, în timp […]
12:30
Rusia încă aşteaptă clarificări de la SUA în legătură cu remarcile lui Trump privind reluarea testelor nucleare (Kremlin) Financial Intelligence
Rusia încă aşteaptă clarificări din partea SUA în legătură cu remarcile preşedintelui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare, […]
11:40
A murit Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni Financial Intelligence
Legendarul antrenor orădean Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. În ultima […]
Acum 6 ore
11:00
Curtea Constituțională amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și […]
11:00
UE ajunge în ultimul moment înaintea conferinţei COP30 la un acord preliminar privind obiectivul climatic pentru 2040 Financial Intelligence
Miniştrii mediului din Uniunea Europeană au ajuns la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, în urma […]
09:40
Mamdani îl provoacă pe Trump: „Măreşte volumul”; Trump: “Dacă ai un comunist care conduce New York-ul, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo” Financial Intelligence
Mamdani promite să elimine condițiile care au permis ascensiunea lui Trump Trump amenință cu reducerea fondurilor federale din […]
09:40
Primul Dicționar de Protecția Consumatorilor de Asigurări ! InfoCons, Te Asigură ! Financial Intelligence
Este foarte important ca fiecare consumator să fie protejat, să fie corect informat și să știe să aleagă […]
Acum 8 ore
08:50
Alex Soros, moștenitorul imperiului Soros, reacţie după victoria democratului Zohran Mamdani la primăria New York: “Atât de mândru să fiu un New Yorker! Visul american continuă!” Financial Intelligence
Alex Soros, moștenitorul imperiului Soros, a reacţionat după victoria democratului Zohran Mamdani la primăria New York. "Atât de […]
08:30
CCR dezbate sesizările făcute de AUR şi ICCJ privind neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, miercuri, sesizările făcute de AUR şi de Înalta Curte de Casaţie şi […]
08:20
Bitcoin scade sub 100.000 de dolari, pentru prima dată de la sfârșitul lunii iunie Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut marți sub 100.000 de dolari pentru prima dată în peste patru luni, deoarece deținătorii de […]
07:40
SUA: Democraţii câştigă primele alegeri importante din al doilea mandat al lui Trump Financial Intelligence
Democraţii au câştigat marţi trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâştigat preşedinţia […]
07:20
Producătorul francez de ciment Lafarge este judecat pentru finanțarea jihadiștilor din Siria Financial Intelligence
Unitatea Lafarge a producătorului de ciment Holcim a fost judecată marți, fiind acuzată că filiala sa siriană a […]
07:20
UE avertizează Ucraina cu privire la corupție, în timp ce Bruxelles-ul prezintă rapoartele privind extinderea Financial Intelligence
Cel mai înalt diplomat al blocului a declarat că 2030 este un „termen realist" pentru aderarea de noi […]
Acum 12 ore
07:00
Rețeaua internațională a Lukoil se prăbușește sub presiunea sancțiunilor occidentale Financial Intelligence
Sancțiunile perturbă operațiunile Lukoil în Irak, Finlanda și Elveția Lukoil va vinde active străine către Gunvor pe fondul […]
06:50
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent: Washingtonul are ”numeroase opţiuni” dacă pierde procesul privind tarifele la Curtea Supremă Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat marţi că Statele Unite dispun de "numeroase instrumente" pentru a continua […]
06:50
Jeffrey Epstein avea conturi la Goldman Sachs şi HSBC, arată noi documente judiciare Financial Intelligence
Noi documente judiciare arată că Jeffrey Epstein, fostul finanţist american condamnat pentru trafic sexual, deţinea conturi la băncile […]
Acum 24 ore
22:40
Ministrul Investiţiilor: În proporţie de 90% avem şansa ca peste două zile să adoptăm Legea comunităţilor energetice Financial Intelligence
Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile, a anunţat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, […]
22:40
Belgia: Aeroportul din Bruxelles şi-a închide spaţiul aerian din cauza prezenţei unor drone Financial Intelligence
Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenţei a trei drone în apropierea terminalului, marţi, cu puţin […]
22:30
Grindeanu spune că sunt şanse să se rezolve problema pensiilor magistraţilor ‘dacă se lasă la o parte orgoliile’ Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că există şanse să se deblocheze în coaliţie subiectul […]
22:20
Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea […]
22:10
Grindeanu spune că nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei cu privire la administraţie Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu s-a luat nicio decizie în şedinţa de marţi […]
22:10
Grindeanu despre relaţia cu Bolojan: Undeva în zonă mediocră; nu a fost de prietenie nici înainte, nu e nici acum Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că relaţia lui cu premierul Ilie Bolojan nu este […]
20:40
Şeful Gunvor dă asigurări că activele Lukoil nu vor fi revândute (Bloomberg) Financial Intelligence
Traderul global de materii prime Gunvor este pregătit să răspundă oricăror temeri privind continuarea influenţei ruse asupra activelor […]
20:30
Darius Vâlcov – pedeapsă redusă de la 6 la 5 ani de închisoare după ce una din fapte s-a prescris Financial Intelligence
Un complet de cinci judecători de la Instanța supremă a decis marți reducerea pedepsei primite de fostul ministru […]
20:00
Forumul Euro-Atlantic pentru Reziliență (6-7 noiembrie) conectează NATO, UE și statele din Sud-Estul Europei Financial Intelligence
Cea de-a patra ediție a Forumului Euro-Atlantic pentru Reziliență (EARF25), organizată de Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), va […]
18:50
Meta Estate Trust îl numește pe Dan Petrișor în funcția de CEO Financial Intelligence
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca […]
17:50
Comitetul fiscal al AmCham în dialog cu Comisia fiscală și bugetară din Parlamentul României; USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri Financial Intelligence
O dezbatere a fost organizată de USR, la Parlament, pe tema impozitulului minim pe cifra de afaceri şi […]
17:50
ICCJ a decis: Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, eliberați pe prescripție Financial Intelligence
ICCJ a decis ca fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, să […]
16:50
Dăianu: Ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026 Financial Intelligence
Autorităţile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru […]
16:50
Statele Unite și Kazahstanul discută despre funcționarea stabilă a Consorțiului Conductei Caspice Financial Intelligence
Ministrul Energiei din Kazahstan, Yerlan Akkenzhenov, și Doug Burgum, secretarul de stat al SUA și președintele Consiliului pentru […]
16:40
CEO-ul OMV avertizează că UE riscă să piardă gazul din Qatar din cauza legii privind sustenabilitatea Financial Intelligence
CEO-ul companiei austriece de energie OMV a îndemnat marți Uniunea Europeană să-și reconsidere legislația privind sustenabilitatea, altfel riscă […]
16:40
ADIPEC – Conducta de gaz Israel-Cipru, în valoare de 400 de milioane de dolari, așteaptă aprobarea guvernelor, afirmă CEO-ul Energean Financial Intelligence
Producătorul de gaz Energean semnează o scrisoare de intenție CEO-ul afirmă că gazul ar putea curge în termen […]
16:40
Cătălin Vicol mai primește un mandat de 4 ani la conducerea Biofarm Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Biofarm a decis numirea în funcția de Director General a domnului Vicol Cătălin – […]
16:30
Germania va suplimenta cu 3 miliarde de euro ajutorul pentru #Ucraina prevăzut în bugetul pe 2026 (surse) Financial Intelligence
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, […]
16:20
Telefonica ia în considerare să cumpere DIGI Communications (presa spaniolă); Acțiunile DIGI cresc cu 5,51% Financial Intelligence
Acțiunile Digi Communications (DIGI) înregistrează o creștere de 5,51%, la 99,5 lei/unitate, în jurul orei 16, în contextul […]
15:40
Sika România anunță numirea Cameliei Ene în rolul de General Manager, începând din luna noiembrie a acestui an Financial Intelligence
Grupul Sika, lider în soluții pentru industria construcțiilor, anunță numirea Cameliei Ene în funcția de General Manager Sika […]
Ieri
14:00
Hidroelectrica anunță că depășește pragul de 1 milion de clienți și ocupă  locul 1 în topul furnizorilor din România Financial Intelligence
Hidroelectrica, a depășit, azi, pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către […]
13:50
Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush, a murit Financial Intelligence
Dick Cheney, cel mai puternic vicepreședinte modern al Americii și arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului", a murit, […]
13:40
Nazare: Conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare va fi schimbată în curând Financial Intelligence
Conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare va fi schimbată în curând, în prezent fiind în lucru o nouă […]
13:30
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Surprize în sezonul rezultatelor financiare. Amazon urcă pe valul AI, iar Palantir pierde simpatia investitorilor Financial Intelligence
Sezonul raportărilor a adus vești mixte pentru investitori. Companiile mai vechi, masive, așezate, au fost recompensate, în timp […]
13:10
Nazare, despre creşterea pensiilor: Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026 Financial Intelligence
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la […]
