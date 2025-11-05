Mark Rutte, șeful NATO, conferință de presă comună cu Nicușor Dan, la București: "România este un aliat de valoare, de 20 de ani"

12:00

La vârsta de 48 de ani, Carmen Brumă se poate mândri cu o siluetă ca de Miss Fitness și cu o disciplină care i-a devenit "religie". Nu se abate de la stilul ei de viață și încearcă să-i sfătuiască și pe alții ce să facă pentru a scăpa de kilogramele nedorite sau pentru a-și recăpăta sănătatea.