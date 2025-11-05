Ronaldo spune că se va retrage „în curând”. Fotbalistul vrea să-și petreacă mai mult timp cu familia
Portughezul Cristiano Ronaldo a declarat că se va retrage „în curând” şi, deşi recunoaşte că va fi dificil să pună capăt carierei sale strălucite, jucătorul în vârstă de 40 de ani îşi planifică de ceva timp viaţa de după fotbal, relatează Reuters.
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele meu... sună bine". Ce acuzații i-au adus # DigiFM.ro
Oana Roman a avut parte de un episod neplăcut. Fiica fostului premier Petre Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după ce câțiva oameni de pe internet au acuzat-o că și-a făcut montă ilegală cu cățelușa ei.
Mark Rutte, șeful NATO, conferință de presă comună cu Nicușor Dan, la București: "România este un aliat de valoare, de 20 de ani" # DigiFM.ro
România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, aflat într-o vizită la Palatul Cotroceni.
Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului: "Respirăm aerul unui oraș care a renăscut". E originar din Uganda # DigiFM.ro
Democrații au câștigat trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâștigat președinția SUA, informează Reuters, care comentează că democrații au crescut o nouă generație de lideri și au oferit partidului aflat în dificultate un impuls înaintea alegerilor pentru Congres de anul viitor.
Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin la Tottenham a fost ameninţat cu o armă de foc de către un agent. Mesajul clubului # DigiFM.ro
Clubul Tottenham şi-a arătat public sprijinul pentru jucătorul Destiny Udogie (22 de ani), ameninţat cu o armă de foc de către un agent sâmbătă seara. Presupusul agresor a fost arestat, relatează RMC Sport.
Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj. Vot în Camera Deputaţilor # DigiFM.ro
Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj.
Steaua Bucureşti, după decesul lui Emeric Ienei: „Un lord al fotbalului. Drum lin, nea Imi!” # DigiFM.ro
Steaua Bucureşti a postat un mesaj emoţionant pe Facebook, după decesul lui Emeric Ienei, notând că a fost „omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”.
Emeric Ienei, plâns de lumea fotbalului: "Prin eleganţă, profesionalism şi devotament, a inspirat generaţii de jucători şi antrenori" # DigiFM.ro
Cluburile de fotbal din ţară au primit cu tristeţe vestea trecerii în nefiinţă a legendarului antrenor Emeric Ienei. “Gentlemanul fotbalului românesc”, “prin eleganţă, profesionalism şi devotament, a inspirat generaţii de jucători şi antrenori”, “una dintre cele mai importante personalităţi”, sunt câteva dintre mesajele postate în social media de lumea fotbalului.
Ministrul Justiției, după ce Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea au fost eliberați din închisoare: "O situație absolut regretabilă" # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, în cazul punerii în libertate a fostului ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu, şi a fostului preşedinte Eximbak, Ionuţ Costea, după ce instanţa supremă le-a admis cererile de recurs în casaţie, în baza unei decizii din februarie a CCR, că este „o situaţie absolut regretabilă”.
Un bilanț îngrijorător. Omenirea rămâne pe o traitectorie de încălzire catastrofală a climei # DigiFM.ro
Înainte de sosirea liderilor lumii în oraşul brazilian Belem pentru a participa la COP30, un bilanţ îngrijorător a fost făcut public: angajamentele actuale ale ţărilor vor duce omenirea spre o încălzire cu 2,5°C a climei, cu mult peste pragurile prevăzute în Acordul de la Paris, a avertizat marţi o agenţie din cadrul ONU, informează AFP.
Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Cauza decesului antrenorului cu cea mai mare performanță din fotbalul românesc # DigiFM.ro
Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Antrenorul celei mai mari performanțe din fotbalul românesc, cucerirea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua Bucureşti, pe 7 mai 1986, la Sevilla, în celebra finală cu F.C. Barcelona, s-a stins din cauza unei comoții cerebrale, în casa sa din Oradea.
Secretarul general al NATO vine în România. Miercuri şi joi, întâlniri cu preşedintele, premierul și cu şefii Parlamentului # DigiFM.ro
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.
Cristiano Ronaldo, despre Donald Trump: „Este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii” # DigiFM.ro
Starul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo a afirmat că preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, "este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii", în cursul unui interviu acordat prezentatorului britanic Piers Morgan, informează EFE.
Un primar din Cluj, reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de delapidare. Şi-ar fi însuţit un televizor şi un laptop cumpărate pentru isntituţie # DigiFM.ro
Primarul din comuna Fizeşu-Gherlii, judeţul Cluj, Vasile Ioan Lup, a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de delapidare.
Tensiuni la Washington. Congresul critică Pentagonul pentru retragerea trupelor americane din România # DigiFM.ro
Într-o rară manifestare bipartizană de frustrare faţă de administraţie, congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România, şi au afirmat că, uneori, oficialii de rang înalt din domeniul apărării par să submineze politicile preşedintelui american Donald Trump.
Fostul şef de stat al Coreei de Nord, Kim Yong Nam, a murit la 97 de ani. Kim Jong Un i-a adus un omagiu emoționant la sicriu # DigiFM.ro
Kim Yong Nam, care a ocupat timp de peste 20 de ani postul onorific de preşedinte al Adunării Supreme în Coreea de Nord - pe hârtie şeful statului - a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunţat marţi presa de stat.
Accident feroviar în India. Opt persoane au murit după un impact violent între un tren de pasageri și unul de marfă # DigiFM.ro
Cel puţin opt persoane au murit şi mai multe au fost rănite, marţi, când un tren de călători a intrat în coliziune cu un tren de marfă în statul Chhattisgarh, din centrul Indiei.
Moșteanu: „Prezența americană este și va rămâne aici; SUA sunt principalul partener strategic pe apărare” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că "prezenţa americană este şi va rămâne" în România iar Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic în apărare.
David Beckham a fost înnobilat pentru serviciile aduse sportului şi cauzelor caritabile. Starul britanic a primit titlul de cavaler (VIDEO) # DigiFM.ro
David Beckham, unul dintre cei mai renumiţi fotbalişti din lume, a fost înnobilat de regele Charles, la Castelul Windsor, marţi, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în sport şi la cauze caritabile, relatează Reuters.
Primarul Romei declară o zi de doliu după decesul muncitorului român provocat de prăbușirea Torre dei Conti # DigiFM.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat marți o zi de doliu municipal pentru miercuri, 5 noiembrie, în memoria muncitorului român Octav Stroici, care a murit în urma prăbușirii parțiale a turnului Torre dei Conti, o clădire medievală situată în centrul istoric al capitalei italiene, relatează agenția EFE.
Doi adolescenţi de 16 ani din Sibiu, care circulau pe o trotinetă electrică, au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum # DigiFM.ro
Doi tineri care circulau, marţi, cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum. Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea nu mai e la fel!” Cum arată acum # DigiFM.ro
Viswash Kumar Ramesh, singurul om care a scăpat cu viață în urma prăbușirii avionului Air India, tragedie în care 241 de persoane au murit, spune că, deși se consideră norocos, viața lui nu mai este la fel.
Liceul Theodor Pallady din București, evacuat după sesizarea unui miros de gaz. Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară # DigiFM.ro
Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul "Theodor Pallady" din București. Școala a fost evacuată.
Un incendiu a izbucnit marți, 4 noiembrie, la o hală de pe raza localității Albești Paleologu din județul Prahova, lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu.
Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush şi gigant al politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani # DigiFM.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa.
Pelerinajul la Catedrala Națională se încheie la miezul nopții. Credincioșii mai pot vizita altarul între 6 și 14 noiembrie # DigiFM.ro
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii (ora 24.00). În perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, anunţă Patriarhia Română.
Mesajul premierului Bolojan după moartea unui muncitor român la Roma: "Am sperat cu toţii, până în ultima clipă, că va fi salvat" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului român la Roma, apreciind și curajul celor care au intervenit.
Alimentul natural, considerat chiar medicament, care te poate împiedica să slăbești. Carmen Brumă atrage atenția: "Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii" # DigiFM.ro
La vârsta de 48 de ani, Carmen Brumă se poate mândri cu o siluetă ca de Miss Fitness și cu o disciplină care i-a devenit "religie". Nu se abate de la stilul ei de viață și încearcă să-i sfătuiască și pe alții ce să facă pentru a scăpa de kilogramele nedorite sau pentru a-și recăpăta sănătatea.
Accident între un tramvai și un autobuz, în București. Șapte persoane transportate la spital # DigiFM.ro
Victimele au ales să fie transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare, două fiind duse la Spital Clinic de Urgență București, patru la Spital Universitar de Urgență București și una la Spital Militar Central.
Ionela Năstase dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde" # DigiFM.ro
Jurnalista Ionela Năstase, realizatoarea emisiunii "La cină" de la Digi24, și ziaristă cu state vechi în tv și presă, a dezvăluit că acum un an a primit cea mai neagră veste, un diagnostic de cancer.
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o poveste despre amintiri și iubire # DigiFM.ro
A devenit aproape la fel de nelipsit din sezonul festiv ca Moș Crăciun sau bradul plin de cadouri. E vorba despre reclama de Crăciun de la John Lewis. Dar anul acesta, celebrul spot își schimbă tonul și prezintă o poveste caldă, plină de nostalgie, de data aceasta despre tați și fii.
Ministerul Apărării anunţă noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre. Patru aeronave au fost ridicate în aer # DigiFM.ro
Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanţii acestora aveau aprobare pentru ”angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate.
Yamal a devenit cel mai tânăr jucător inclus în echipa anului FIFPRO. Donnarumma a obţinut cele mai multe voturi # DigiFM.ro
Lamine Yamal, legitimat la FC Barcelona, a devenit cel mai tânăr jucător inclus vreodată în echipa anului FIFPRO, iar cinci jucători din echipa Paris Saint-Germain, câştigătoare a Ligii Campionilor, au fost, de asemenea, selectaţi în echipa anunţată luni de sindicatul global al jucătorilor.
New York-ul îşi alege marţi primarul, socialistul Zohran Mamdani fiind favorit. Trump ameninţă că va tăia din fondurile federale pentru metropolă # DigiFM.ro
New York-ul îşi alege marţi noul primar, iar favoritul sondajelor este Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent „feroce” al lui Donald Trump, relatează AFP şi Reuters.
Noiembrie atipic în România. Val de căldură și ploi torențiale în mai multe regiuni. Ce spun meteorologii # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, estimarea pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, dar şi că vor fi zone unde va ploua excedentar.
Cătălin Drulă: „Nu sunt fan al sectoarelor în forma actuală. Bucureşti și Ilfov ar trebui să aibă un singur leadership” # DigiFM.ro
Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că nu este ”un fan” al actualei organizări administrative a municipiului Bucureşti, el arătând că oraşe mult mai mari decât capitala României nu au sectoare cu autonomie fiscală. Drulă arată că viziunea sa asupra administraţiei Capitalei este legată de ideea unei unităţi administrative care să includă şi oraşele şi comunele limitrofe.
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit. Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe # DigiFM.ro
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunţă BBC. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe şi a apreciat ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”.
Donna Jean Godchaux-MacKay, solista formaţiei Grateful Dead, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani # DigiFM.ro
Donna Jean Godchaux-MacKay, o mezzo-soprană care a asigurat backing vocals pentru melodii clasice ale anilor 1960 precum „Suspicious Minds” şi „When a Man Loves a Woman” şi a fost solistă a formaţiei Grateful Dead pentru o mare parte a anilor 1970, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani.
Ministrul de Externe anunță că doi români au fost răniți în Italia, după prăbușirea unei părți din turnul Torre dei Conti lângă Colosseum # DigiFM.ro
Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din Torre dei Conti, emblematicul turn din capitala Italiei, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, relatează Corriere della Sera.
Ionuţ Moşteanu: MApN a semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon la prețul simbolic de 1 euro # DigiFM.ro
Ministerul Apărării Naţionale a semnat luni, 3 noiembrie, contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos la preţul simbolic de 1 euro, a anunţat ministrul Ionuţ Moşteanu, care a precizat că aparatele de zbor vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire.
Donald Trump spune că familia regală britanică a suferit un "lucru teribil" din cauza scandalului Epstein # DigiFM.ro
Donald Trump a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică după ce regele Charles i-a retras fratelui său, Andrew, titlul de prinţ, pe fondul presiunilor tot mai mari legate de legăturile acestuia din urmă cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.
O fetiță adoptată acum 8 ani a ajuns la spital cu semne de malnutriție. Are 11 ani și cântărește mai puțin de 20 kg # DigiFM.ro
Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns la un spital din Baia Mare în stare gravă, având semne de malnutriţie. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă şi a sesizat Poliţia, după ce asistenţii din cadrul instituţiei au văzut starea gravă în care se află copilul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Muncitor român prins sub dărâmături la Roma după ce s-a prăbuşit o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în renovare. Salvatorii fac eforturi pentru a ajunge la el # DigiFM.ro
Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din Torre dei Conti, emblematicul turn din capitala Italiei, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, relatează Corriere della Sera.
Grindeanu, după ce Nicușor Dan a fost la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: "Pentru mine n-a fost o surpriză. Știm cu toții că Drulă are nevoie de proptele" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că pentru el nu a fost o surpriză prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la USR, pentru că ”ştiu cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu şanse”.
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la propriu și la figurat în auriu # DigiFM.ro
LACMA Art + Film Gala 2025, tradiționalul eveniment de strângere de fonduri al celebrului muzeu din Los Angeles, a reunit din nou arta, moda și eleganța. Ajuns la a paisprezecea ediție, evenimentul, prezidat, pentru încă o dată, de Leonardo DiCaprio și creatoarea de modă și antreprenoarea Eva Chow, a adunat numeroase vedete.
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul William, preocupat de cum va arăta lumea celor trei copii ai săi # DigiFM.ro
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul William, preocupat de cum va arăta lumea celor trei copii ai săi
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, spune că vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Ar fi o premieră în ultimele două decenii # DigiFM.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.
Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc, ajutat de câinele său Leo: „Tati vrea să se căsătorească cu tine” # DigiFM.ro
Pilotul Ferrari, Charles Leclerc, i-a cerut mâna partenerei sale, Alexandra Saint Mleux, cu ajutorul câinelui lor Leo, un teckel care nu se desparte niciodată de cuplu, relatează RMC Sport.
Aproape 400 de blocuri din Bucureşti, fără apă caldă şi căldură în următoarele zile. Cei mai afectaţi, locuitorii sectoarelor 3 şi 4 # DigiFM.ro
Aproape 400 de blocuri din Bucureşti nu vor avea apă caldă şi căldură în următoarele zile, până vineri inclusiv, cei mai afectaţi fiind locuitorii din zonele Mihai Bravu şi Calea Vitan - sectorul 3, Calea Văcăreşti - sectorul 4 şi Spitalul Universitar - sectorul 5.
Doliu în fotbalul românesc. A încetat din viaţă Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei # DigiFM.ro
Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunţă, luni, LPF.
