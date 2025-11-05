Călin Georgescu, angajat fictiv în Austria pentru a putea părăsi România. Cum plănuia rețeaua unui general SIE în retragere să-l scoată din țară
Adevarul.ro, 5 noiembrie 2025 16:30
Fostul candidat pro-rus la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria pentru a putea argumenta în fața instanței că lucrează în Viena și să obțină permisiunea de a părăsi România.
Acum 5 minute
16:45
Preşedinta Mexicului, agresată sexual în plină stradă în timpul unei vizite în centrul capitalei țării # Adevarul.ro
Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează Reuters.
16:45
Președintele Nicușor Dan a discutat la Cotroceni cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina, investițiile României în apărare și consolidarea Flancului Estic.
16:45
Polițistul beat care a provocat un accident rutier în Constanța şi a fugit de la locul faptei este urmărit penal # Adevarul.ro
Poliţistul din Constanţa care care a provocat un accident duminică, 2 noiembrie, în urma căruia trei persoane au fost rănite şi a fugit de la locul faptei este urmărit penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
16:45
Atacuri de tip „mii de tăieturi”. Forțele speciale ucrainene și partizanii au distrus un vehicul de transport pentru rachete Iskander # Adevarul.ro
Forțele Operațiunilor Speciale (SSO) ale Ucrainei, împreună cu gruparea insurgentă rusă Cernaia Iskra („Scânteia Neagră”), au lovit luna trecută un camion de transport pentru rachete Iskander în regiunea Kursk, au anunțat acestea miercuri pe Telegram, potrivit presei ucrainene.
Acum 15 minute
16:30
ANRE a aprobat planul național de dezvoltare a rețelei de gaze până în 2033. Proiecte majore în toată țara # Adevarul.ro
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2024 - 2033, actualizat 2025, transmite Transgaz.
16:30
Un motan a devenit principala atracție turistică a unui oraș polonez. "A meritat să călătoresc trei ore pentru a mă simți ignorat de el” # Adevarul.ro
Un motan alb cu negru a devenit principala atracție a unui oraș din Polonia. Felina are recenzii de cinci stele pe Google Maps.
16:30
Acum 30 minute
16:15
Un stat european a cumpărat masiv aur în acest an în încercarea de „a se pregăti pentru orice” în contextul situației internaționale și a potențialelor amenințări viitoare la adresa securității economice și militare a țării.
16:15
Războiul ruso-ucrainean nu evoluează deloc în favoarea Ucrainei. Trupele Federației Ruse se apropie de cucerirea Pokrovsk, ceea ce ar anihila un foarte important hub logistic al trupelor ucrainene în Donbas și pe deasupra renunțarea la încă un oraș - fortăreață.
16:15
Nadia Comăneci, regina incontestabilă a sportului românesc: votată cel mai mare sportiv din toate timpurile # Adevarul.ro
Nadia Comăneci este considerată de români cel mai mare sportiv din istorie.
16:15
Virusul contagios care se răspândește rapid în rândul copiilor din Ucraina. Părinții, sfătuiți să urmărească atent orice simptom # Adevarul.ro
Centrul pentru Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din Ucraina a raportat recent un focar de virus extrem de contagios în regiunea Kiev, după ce 13 copii au fost diagnosticați.
Acum o oră
16:00
Culisele reformei administrației: negocieri tensionate în coaliție, decizia finală săptămâna viitoare – Tanczos Barna # Adevarul.ro
Invitat la Interviurile Adevărul, vicepremierul Tanczos Barna a explicat condițiile acordului din coaliție privind reforma administrației publice, care va fi finalizat, de fapt, săptămâna viitoare.
16:00
Arme şi muniţie introduse ilegal în țară, ridicate de poliţişti în urma unor percheziţii desfășurate în Constanța # Adevarul.ro
Poliţiştii constănţeni au descoperit pistoale neletale şi muniţie deţinute ilegal, în urma a două percheziţii domiciliare efectuate, miercuri, într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în cadrul operațiunii „Jupiter”.
16:00
Juniorii FCSB-ului, calificare triumfală în finala play-off-ul din Youth League. Echipa U19 a campioanei a dat de pământ cu croații # Adevarul.ro
După 3-2 în tur, echipa U19 a celor de la FCSB a dispus și în retur, tot cu 3-2, de formația croată Lokomotiva Zagreb.
16:00
Adolescent prins când conducea un BMW cu 147 km/h, cu mama în dreapta. „Un comportament care ar fi putut costa o viață” # Adevarul.ro
Jandarmeria din departamentul francez Vosges a transmis săptămâna trecută că un tânăr de 16 ani, însoțit de mama sa, a fost prins circulând cu 147 km/h, într-un loc unde limita de viteză este de 80 km/h.
16:00
CCR: Legea Registrului Unic al Transparenței Intereselor este constituțională. Sesizările AUR și S.O.S. România au fost respinse # Adevarul.ro
CCR a decis, miercuri, 5 noiembrie, că Legea care vizează implementarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), este constituțională și nu contravine principiilor separației puterilor în stat sau egalității în drepturi.
Acum 2 ore
15:45
Acuzaţii de manevre politice în Ucraina după arestarea fostului şef al companiei energetice de stat Ukrenergo, suspectat de corupție # Adevarul.ro
Justiţia ucraineană a anunţat miercuri, 5 noiembrie, arestarea sub suspiciuni de corupţie a fostului şef al companiei energetice de stat Ukrenergo, stârnind acuzaţii de manevre politice, în contextul în care ţara intră în cea de-a patra iarnă de război, relatează AFP.
15:45
UDMR nu poartă pică pentru excluderea din primul cabinet Ciolacu: „Ne-au trimis acasă, dar a fost mai bine” # Adevarul.ro
Excluderea UDMR în 2023, odată cu rocada Ciucă-Ciolacu, a fost un lucru bun pentru Uniune, spune vicepremierul Tanczos Barna, la Interviurile Adevărul.
15:45
„Lupul lui Dumnezeu”. CTP îl ironizează pe Călin Georgescu: „Care este însă animalul ce îl întruchipează pe Iisus. Știe orice credincios, Mielul!” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a ironizat pe fostul candidat pro-rus Călin Georgescu, criticându-i declarațiile mesianice și modul în care se autoproclamă „trimisul lui Dumnezeu” în România.
15:45
Rusia acuză țările NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad: „O vom apăra prin toate mijloacele” # Adevarul.ro
Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în cadrul exerciţiilor aliaţilor în Marea Baltică, relatează EFE.
15:45
Cum ar putea fi aplicată reforma administrativă. Rareș Hopincă la Interviurile Adevărul: „Nu întotdeauna o cheltuială mai mică reprezintă un serviciu bine prestat” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a fost invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre aplicarea reformei în administrația locală.
15:30
Președintele Senatului: „Parlamentul ar putea să funcționeze fără probleme, cu cel puțin 10% în minus dintre parlamentari” # Adevarul.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri, 5 noiembrie, că „Parlamentul ar putea să funcționeze fără probleme, cu cel puțin 10% în minus dintre parlamentari”, în contextul unei discuții privind referendumul din 2009 de reducere a numărului de parlamentari la 300.
15:30
Vladimir Putin pare a „trece la următoarea etapă”, o „escaladare dincolo de Ucraina”, „semnale de alarmă aprinzându-se intermitent în Kazahstan și Armenia”, scrie WP.
15:30
Mesajul lui Bolojan în memoria lui Emerich Ienei: „Se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri, 5 noiembrie, că „De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol”. Fostul antrenor a decedat miercuri, la 88 de ani.
15:30
Emeric Ienei a beneficiat de indemnizație de merit abia în ultimul an de viață.
15:15
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate” # Adevarul.ro
Un scandal a izbucnit la Primăria comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini care îl înfățișează pe primarul localității, Traian Simionca, în ipostaze indecente alături de o angajată a instituției.
15:15
Un bărbat din Sălaj a înşelat o femeie din SUA cu peste 283.000 de dolari. Ce promisiuni i-a făcut # Adevarul.ro
Un bărbat din Sălaj a fost reţinut pentru 24 de ore, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi falsul în înscrisuri sub semnătură privată, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
15:15
Dragnea îl acuză pe Grindeanu că minte în privința „interdicţiei” de a participa la Congresul PSD. „Nu am fost invitat din lașitate” # Adevarul.ro
Liviu Dragnea, fostul președinte PSD, a comentat declarațiile făcute de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o „interdicţie” de participare.
15:15
Ce spune ministrul moldovean al Sănătății despre certificatele false de rezidențiat ajunse în posesia medicilor români # Adevarul.ro
Noul ministru moldovean al Sănătății, Emil Ceban, spune că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, pe care a condus-o până de curând, nu a eliberat certificatele false de rezidențiat pentru medicii români, subliniind că emiterea diplomelor este riguros contr
15:15
Metroul din Sectorul 2 va fi extins. Rareș Hopincă a anunțat la Interviurile Adevărul când ar putea fi gata studiul de fezabilitate # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a fost invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre extinderea rețelei de metrou.
15:00
Cum folosesc guvernele inflația pentru a le lua banii cetățenilor. Ce înseamnă represiunea financiară # Adevarul.ro
Guvernele iubesc inflația, pentru că scumpirile iau banii oamenilor fără să simtă, a afirmat miercuri finanțistul Adrian Codirlașu, explicând ce înseamnă represiunea financiară.
15:00
Lecțiile tragediei din Rahova. Rareș Hopincă la Interviurile Adevărul: „În domeniile de risc nu mai merge cu «lasă că merge și așa»” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a fost invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre lecțiile care pot fi învățate în urma tragediei din Rahova.
15:00
Max Dowman scrie istorie la 15 ani. Cel mai tânăr jucător din Champions League a debutat pentru Arsenal.
15:00
Mesajul vizitei lui Mark Rutte: Marea Neagră și Flancul Estic, priorități NATO. „România, pe linia de front a Rusiei” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, îl primește miercuri, la ora 13:30, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială la București de la preluarea mandatului. Cei doi vor discuta la Cotroceni despre amenințările care vizează flancul estic al Alianței, sprijinul pentru
15:00
Mircea Sandu l-a caracterizat într-un singur cuvânt pe Emeric Ienei: „Antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo” # Adevarul.ro
Mircea Sandu (73 de ani) a vorbit despre dispariția lui Emeric Ienei (88 de ani).
Acum 4 ore
14:45
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția asupra unui document fals care circulă în spațiul online, intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”.
14:45
Orașele din România care l-au cucerit pe John Malkovich, marele actor american: „E o nebunie. Cu toate clădirile, morile care plutesc pe râu” # Adevarul.ro
Marele actor american John Malkovich s-a declarat fascinat de România, după ce a descoperit arta legendarului dirijor Sergiu Celibidache și a vizitat câteva orașe care l-au impresionat.
14:45
Perturbare a vortexului polar care influențează iarna 2025 -2026: „Un sezon mai rece și mai înzăpezit” # Adevarul.ro
Un eveniment rar de încălzire stratosferică timpurie începe să apară în prognoza pentru următoarele săptămâni. Aceasta indică o slăbire și o perturbare a vortexului polar, potrivit Severe Weather Europe, care explică și cum va influența acest lucru iarna care vine.
14:30
Zeci de zboruri au fost anulate în Belgia după observarea unor drone. Ministrul de Interne a cerut convocarea Consiliului de Securitate # Adevarul.ro
Prezenţa unor drone a dus la anularea a circa 80 de zboruri, marţi seara, pe aeroportul Bruxelles-Zaventem, cel mai mare din Belgia, relatează AFP.
14:30
Băluță, despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „Și eu mă simt la fel de susținut de președinte” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a dat de înțeles că nu se simte amenințat de participarea președintelui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă.
14:30
Nicușor Dan l-a primit pe Mark Rutte la Cotroceni. Secretarul general al NATO se va întâlni și cu premierul Bolojan # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan l-a primit miercuri, 5 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Acesta se află în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.
14:15
„Distruge peste 20 de drone pe minut”. Australia prezintă cel mai ieftin laser militar pentru combaterea roiurilor de aparate fără pilot # Adevarul.ro
Compania australiană de apărare Electro Optic Systems (EOS) a dezvăluit o armă laser denumită Apollo, concepută pentru a neutraliza sau distruge dronele, inclusiv atacurile coordonate în roiuri.
14:15
Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este un român. Locotenentul Claudiu Fusaru antrenează piloţi la baza Sheppard din SUA # Adevarul.ro
Locotenentul Claudiu Fusaru, în vârstă de 25 de ani, este cel mai tânăr instructor de zbor NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard din SUA. Originar din Vrancea, el antrenează piloţi de luptă din 14 ţări, fiind primul român care a devenit instructor imediat după finalizarea pregătirii.
14:15
Trei însoțitori de zbor, dați afară după ce au refuzat să zboare, acuzând că avionul este infestat cu ploșnițe # Adevarul.ro
Incidentul a avut loc pe 16 octombrie, după ce echipa de curățenie a observat semne ale paraziților la bordul unui avion A330-300, care urma să zboare de la Bruxelles spre Accra.
14:15
Un europarlamentar român va negocia modul în care vor fi cheltuiți cei 234,3 miliarde de euro ai Fondului European pentru Competitivitate # Adevarul.ro
Parlamentul European l-a desemnat pe eurodeputatul român Dan Nica drept raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate (FEC), cel mai ambițios instrument financiar al Uniunii Europene.
14:00
Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului, a finanțat campania lui Nicușor Dan cu peste 120.000 de lei # Adevarul.ro
Avocatul Adrian Toni Neacșu arată că Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocatul Poporului, este magistrat pensionat cu pensie specială și donator al campaniei lui Nicușor Dan, cu 120.576 lei, potrivit datelor AEP.
14:00
Caz șocant. O fată în vârstă de 17 ani a fost racolată prin metoda Loverboy și obligată să facă sex cu 50 de bărbați în patru zile # Adevarul.ro
O fată în vârstă de 17 ani a fost indusă în eroare, prin metoda Loverboy, apoi obligată, prin acte de violență și șantaj, să practice prostituția.
14:00
Codîrlașu, despre riscul intrării României în faliment: Avem propria monedă, tipărim cât e nevoie # Adevarul.ro
România nu va intra în faliment, pentru că va apela la inflaţie, iar un stat în propria monedă nu dă faliment, pentru că tipăreşte cât este nevoie, a afirmat, miercuri, preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu, precizând că Guvernul nu vrea să intre în zona euro.
14:00
Gheorghe Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Emerich Ienei. FRF: ”Un simbol al fotbalului românesc” # Adevarul.ro
Fotbalul românesc este în doliu! Gheorghe Hagi și Federația Română de Fotbal au transmis mesaje emoționante după moartea lui Emeric Ienei.
13:45
Un francez a fost arestat după ce a lovit cu mașina mai mulți pietoni și un ciclist. Ce a strigat în momentul arestării # Adevarul.ro
Mai mulţi pietoni şi un ciclist au fost loviţi de maşină miercuri, 5 noiembrie, la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime. Patru dintre victime se află în stare gravă.
