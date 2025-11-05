Călin Georgescu, angajat fictiv în Austria pentru a putea părăsi România. Cum plănuia rețeaua unui general SIE în retragere să-l scoată din țară

14:00

România nu va intra în faliment, pentru că va apela la inflaţie, iar un stat în propria monedă nu dă faliment, pentru că tipăreşte cât este nevoie, a afirmat, miercuri, preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu, precizând că Guvernul nu vrea să intre în zona euro.