Guvernul britanic demarează o amplă campanie de combatere a fraudelor telefonice, cu ajutorul AI. În următorul an, va ajuta principalele rețele de telefonie mobilă să-și actualizeze sistemele și să facă schimb de date, pentru a detecta și a bloca automat apelurile și mesajele false (“spoofing”), dar și pentru a prinde infractorii.

17:10

Explozia s-a produs la etajul al patrulea al clădirii Goldenson. Un ofițer a intervenit în jurul orei 2:48 dimineața și a văzut două persoane fugind din clădire, după ce s-a activat o alarmă de incendiu. Autoritățile au evaluat că explozia pare a fi intenționată. Poliția din Boston a desfășurat căutări amănunțite în campus, dar nu […]