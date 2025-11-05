Guvernul britanic demarează o amplă campanie de combatere a fraudelor telefonice, cu ajutorul AI. În următorul an, va ajuta principalele rețele de telefonie mobilă să-și actualizeze sistemele și să facă schimb de date, pentru a detecta și a bloca automat apelurile și mesajele false (“spoofing”), dar și pentru a prinde infractorii.
5 noiembrie 2025
Principalele rețele britanice de telefonie mobilă (BT EE, VodafoneThree și Virgin Media O2) au transmis că își vor actualiza sistemele în următorul an pentru a bloca fenomenul de “spoofing”, prin care infractorii își maschează identitatea folosind numere de telefon aparent legitime. Măsura face parte dintr-o nouă inițiativă a guvernului britanic, menită să protejeze publicul de […]
Secretarul general al NATO, aflat la București, subliniază că nu există un dezechilibru în alianță după retragerea parțială a americanilor: “NATO este pe tot flancul estic. Când e nevoie putem aduce trupele necesare. Vreau să fie foarte clar, NATO investește în România”. # Biziday.ro
Nicușor Dan și Mark Rutte au susținut o conferință de presă miercuri după-amiază, în timpul vizitei secretarului general al NATO la București. Aceasta este prima vizită în România a lui Rutte, de la preluarea mandatului în cadrul NATO, având loc la o săptămână după ce SUA au decis să retragă parțial trupe din România. În […]
Franța. Un șofer a intrat intenționat cu autoturismul într-un grup de pietoni și bicicliști, în vestul țării. Mai multe persoane au fost rănite, patru dintre ele grav. Suspectul a fost arestat, după ce a opus rezistență. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc pe insula Oléron, în largul coastei de vest a Franței, în jurul orei locale 8:45 (9:45 pe ora României). Ministrul de Interne a detaliat că suspectul are 35 de ani și este localnic, iar procurorul că gestul a fost unul deliberat. Potrivit acestuia din urmă, suspectul era cunoscut autorităților, în special […]
Anchetă penală împotriva TikTok în Franța. Este acuzată că nu protejează sănătatea mintală a minorilor, iar prin “capcana sa algoritmică” îi poate determina pe cei mai vulnerabili să se sinucidă. Investigația poate stabili un precedent juridic pentru modul în care statele europene trag la răspundere platformele. # Biziday.ro
Este pentru prima dată când protecția minorilor pe rețelele sociale conduce la proceduri penale în Franța, marcând o etapă majoră în eforturile europene de reglementare a mediului online, notează Politico. Ancheta a fost declanșată de brigada de criminalitate informatică a poliției din Paris, în urma unei solicitări venite din partea unei comisii parlamentare conduse de […]
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Este singurul antrenor care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă românească, Steaua București, în 1986. # Biziday.ro
Fostul mare antrenor de fotbal a murit la Spitalul Județean Bihor, după mai multe zile de spitalizare. Decesul a fost confirmat de Federația Română de Fotbal și de mai multe cluburi de fotbal pe care Emeric Ienei le-a antrenat. Ienei s-a născut în martie 1937 la Agrișu Mic, județul Arad. Între 1957 și 1969 a […]
Retragerea parțială a trupelor americane din România amplifică tensiunile dintre republicanii din Congres și Pentagon. Ministerul de Război este acuzat că a ținut ascunse aceste planuri și că ele ar submina chiar politica de apărare a lui Donald Trump. # Biziday.ro
Într-o rară poziție comună, parlamentarii republicani și cei democrați s-au unit marți împotriva Pentagonului, pe care l-au criticat că a decis retrageri de trupe din România și de pe flancul estic al NATO fără să îi informeze. “Uneori înalți oficiali din domeniul apărării par să submineze propriile politici ale președintelui american Donald Trump. Omule, suntem […]
Analiză FT. Câștigarea New York-ului de către un socialist declarat mai mult îi încurcă pe democrați în cursa lor de a limita puterea lui Trump. Chiar membri ai partidului său îl consideră “o sperietoare” pentru alegătorii moderați, căci republicanii îi vor folosi imaginea, numinu-l radical, pentru a câștiga alegerile parțiale de anul viitor. # Biziday.ro
“Ascensiunea meteorică a lui Zohran Mamdani a acutizat o dezbatere deja intensă în cadrul Partidului Democrat american, despre ce cale ar trebui să urmeze pentru a deveni din nou relevant politic. Unii spun că ar trebui să îmbrățișeze genul de politică progresistă, populistă, personificată de Bernie Sanders și de Alexandria Ocasio-Cortez. La fel ca Mamdani, […]
Procurorii și polițiștii fac 14 percheziții la sediul unei instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, în București și în mai multe județe. Mai mulţi medici ar fi cerut recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, însă procurorii suspectează că Rezidenţiatul nu s-a efectuat în realitate. # Biziday.ro
“Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului”, anunță Parchetul General. Din probatoriul administrat rezultă că studiile de […]
SUA. Cel puțin șapte persoane au murit și alte 11 au fost rănite, după ce un avion cargo UPS s-a prăbușit la decolare, lângă Aeroportul Internațional din Louisville (Kentucky). Cauza accidentului nu este cunoscută. # Biziday.ro
Accidentul aviatic a avut loc în apropierea Aeroportului Internațional Muhammad Ali din Louisville (Kentucky). Zborul UPS 2976 s-a prăbușit în jurul orei locale 17:20 (00:20 ora României), și se îndrepta spre Aeroportul Internațional Daniel K. Inouye din Honolulu, potrivit unui comunicat al Administrației Federale a Aviației. UPS a confirmat că la bordul zborului se aflau […]
New York-ul va fi condus de un primar socialist, care a promis înghețarea nivelului chiriilor și transport public gratuit. Democratul Zohran Mamdani este primul primar de religie musulmană al celui mai mare oraș american. Democrații au învins și în Jersey și Virginia, în primul test electoral semnificativ de la venirea lui Donald Trump, în al doilea mandat. # Biziday.ro
Televiziunile americane proiectează victoria democratului Zohran Mamdani, 34 de ani, născut în Uganda, din părinți indieni. Mamdani este primul musulman (șiit) care câștigă funcția de primar al New York City. Cu peste 50% din voturi, el l-a depășit net pe fostul guvernator, Andrew Cuomo, tot democrat, dar care a candidat ca independent. Republicanul Curtis Sliwa […]
Champions League. Liverpool a învins Real Madrid, cu 1-0. Bayern Munchen s-a impus pe terenul lui PSG, cu 2-1, deși în a doua repriză a jucat cu un om în minus. Rezultatele serii. # Biziday.ro
Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit pe Anfield, într-unul dintre cele mai așteptate meciuri din a patra etapă din Champions League. La pauză scorul a fost 0-0, deși ambele echipe au avut șanse de a înscrie. După reluare, Liverpool a deschis scorul prin Mac Allister, după o lovitură liberă executată de Dominik Szoboszlai, în minutul […]
Studiu. Aproximativ 86% dintre cele mai cunoscute maratoane vor avea condiții mai puțin favorabile din cauza încălzirii globale, în următorii 20 de ani. Temperaturile tot mai ridicate afectează performanța și sănătatea atleților, reducând drastic șansele de stabilire a noi recorduri. # Biziday.ro
Un studiu realizat de Climate Central (organizație non-profit ce analizează impactul schimbărilor climatice), realizat pe 221 de maratoane, relevă că 86% dintre acestea – inclusiv cele mai cunoscute curse din New York, Londra, Berlin, Tokyo, Chicago, Boston și Sydney – vor avea condiții mai puțin favorabile pentru performanța atleților, până în 2045. Temperaturile în creștere […]
Marea Britanie. BBC este acuzat că a editat videoclipul cu discursul lui Donald Trump din ianuarie 2021, pentru a crea impresia că acesta a îndemnat susţinătorii să atace Capitoliul. Ordinea frazelor și imaginile cu mulțimea au fost schimbate. # Biziday.ro
Un raport de 19 pagini despre părtinirea BBC, citat de The Telegraph, în cadrul unui documentar difuzat pe BBC Panorama în octombrie anul trecut, denumit “Trump: A Second Chance?”, arată că postul britanic a modificat videoclipuri astfel încât să pară că Donald Trump a spus altceva decât ceea ce rostise în realitate, iar imaginile de […]
Cea mai bună investiție de Black Friday dacă ai un IMM: de la 15 lei pe lună pentru sănătatea angajaților. (P) # Biziday.ro
Aproape 7 din 10 angajați din România (circa 67%) lucrează în întreprinderi mici și mijlocii, arată datele EURES pentru 2023[1], un procent semnificativ care demonstrează, încă o dată, rolul important al IMM-urilor pentru economie. În pofida acestui lucru, companiile mici și mijlocii se confruntă, în permanență, cu provocări financiare: un studiu publicat la jumătatea anului […]
Israel. Procurorul militar general a fost arestat, după ce a recunoscut că a distribuit un videoclip în care un prizonier palestinian era bătut de militari israelieni. Criticii premierului Netanyahu îl acuză că politizează armata, după ce a făcut același lucru și cu justiția. # Biziday.ro
Videoclipul în care un palestinian este bătut a fost difuzat pentru prima dată anul trecut, în august, de canalul israelian Channel 12, și a creat o reacție puternică, fiind chiar deschisă o anchetă. În acesta se vede cum militari mascați iau un prizonier, care era întins pe jos, pe burtă, legat la ochi, și îl […]
Înalta Curte a decis că Mircea Costea, fost director Eximbank și cumnatul lui Mircea Geoană, și Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, vor fi eliberați din închisoare. Aveau condamnări de șase, respectiv șapte ani de închisoare pentru corupție, dar faptele s-au prescris. Costea fusese încarcerat în iunie. În plus, pedeapsa lui Darius Vâlcov a fost redusă de la 6 la 5 ani de închisoare, tot pe prescripția faptelor. # Biziday.ro
“Inculpatul Darius Vâlcov rămâne să plătească suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciul reținut în sarcina sa. Au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în vederea recuperării prejudiciului. (…) Menţine pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor (…) Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan durata […]
Analiză Politico. Moartea muncitorului român la Roma, în urma prăbușirii unei clădiri istorice, reaprinde discuția privind siguranța la locul de muncă. În primele nouă luni ale anului, 777 de persoane au murit la serviciu. # Biziday.ro
Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, făcea parte din echipa care restaura Torre dei Conti, un turn medieval, care în ultimii ani a fost închis publicului. Bărbatul a fost surprins de prăbușirea parțială și a fost extras de sub dărâmături după aproape 11 ore. În ambulanță, a suferit un stop cardiac, […]
Studiu. Experții au găsit erori și puncte vulnerabile în sute de teste de siguranță și eficacitate, la care sunt supuse sistemele de inteligență artificială. Cer stabilirea de definiții și standarde comune. # Biziday.ro
Punctele slabe au fost identificate de informaticienii de la Institutul guvernamental de Securitate al Inteligenței Artificiale și de experți de la universitățile Stanford, Berkeley și Oxford, care au analizat peste 440 de teste de referință. Defectele “subminează validitatea afirmațiilor rezultate, iar scorurile de siguranță ar putea fi înșelătoare sau irelevante”, se arată în cercetare. Andrew […]
Belgia. Armata va doborî dronele necunoscute care sunt observate în apropierea bazelor militare. Operațiunile vor avea loc doar dacă nu produc pagube colaterale. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Frederik Vansina, șeful armatei, după ce vineri, sâmbătă și duminică, drone neidentificare au zburat deasupra bazelor militare. Tot duminică, drone au fost văzute și deasupra zonei industriale Mechelen-Zuid. Vansina a adăugat că, în curând, guvernul va prezenta un plan concret pentru protejarea împotriva dronelor, care va fi implementat într-un ritm […]
Polonia vrea să dezvolte un sistem național anti-drone în următoarele luni, finanțat prin programul SAFE, separat de inițiativa UE numită “Zidul Dronelor”. Primele componente ar trebui să fie operaționale în trei luni, iar întregul sistem în doi ani. # Biziday.ro
“Suntem de acord cu ideea consolidării apărării spațiului aerian al întregii Uniuni Europene și suntem dispuși să luăm în considerare propuneri sau soluții externe. Însă acordăm prioritate proiectelor naționale”, a precizat viceministrului polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, în cadrul unui interviu acordat Bloomberg. Ministerul are în plan investiții în tehnologii pentru detectarea, bruierea și neutralizarea […]
Mark Rutte va efectua miercuri prima sa vizită în România, de la începerea mandatului. Șeful NATO se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu alți oficiali români. # Biziday.ro
”Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței”, transmite Administrația Prezidențială. Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, […]
SUA. Donald Trump amenință că va reduce tăia fondurile federale pentru New York, dacă alegerile pentru funcția de primar vor fi câștigate de candidatul democrat Mamdani, favorit. Îi îndeamnă pe americani să voteze tot un democrat, care candidează independent. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump și-a manifestat de mult timp decizia de a-l susține pe Andrew Cuomo în cursa pentru funcția de primar al orașului New York. Andrew Cuomo este un candidat independent, democrat, cunoscut drept critic al președintelui și fost guvernator al statului New York. Acesta candidează independent pentru că a vrut să ocolească alegerile […]
București. Accident între un tramvai și un autobuz, la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei. Șapte persoane, în stare de conștiență, vor fi duse la spital. Circulația pe linia 41 este blocată pe sensul către Ghencea. # Biziday.ro
ISU București – Ilfov informează că s-a produs un accident la intersecția celor două drumuri din Sectorul 6. După evaluarea SMURD, au rezultat opt victime, toate conștiente, din care șapte doresc transportul la spital. Au intervenit trei ambulanțe SMURD, o ambulanță de transport victime multiple și o autospecială de stingere. STB informează că linia 41 […]
Război în Ucraina. Rușii au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre, noaptea trecută. Armata Română a ridicat două aeronave F-16, susținute de două avioane Eurofighter ale trupelor germane. Dronele NU au intrat în spațiul aerian al României. # Biziday.ro
Ministerul român al Apărării informează că, noaptea trecută, Armata Rusă a executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, fiind observate numeroase explozii pe malul ucrainean. Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, Armata Română a ridicat, la ora 00:17, două aeronave F-16 de la Baza Fetești, iar militarii germani din […]
Peste 200 de percheziții au loc în toată țara, în dosare privind infracțiuni multiple. Prejudiciul a fost estimat la peste 16 milioane de lei, iar 68 de persoane vor fi aduse la audieri. # Biziday.ro
Polițiștii și procurorii fac 211 percheziții, în cadrul operațiunii mai ample Jupiter 4, în dosare privind următoarele fapte: înșelăciune, fals în înscrisuri, contrafacere, evaziune fiscală, delapidare, deturnare de fonduri, abuz în serviciu, contrabandă, falsificarea de instrumente oficiale, fals în înscrisuri oficiale, abuz de încredere, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, contrabandă calificată, fals informatic, violarea […]
Înalta Curte a menținut măsurile asiguratorii instituie de ANAF asupra firmelor fraților Micula, pentru a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană. # Biziday.ro
”Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câştig de cauză ANAF, privind acțiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanța supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF […]
AUR anunță că o susține pe Anca Alexandrescu pentru funcția de primar al Bucureștiului. George Simion argumentează decizia prin faptul că Alexandrescu este candidatul cel mai bine cotat din ”zona suveranistă”. # Biziday.ro
Conducerea partidului AUR, reunită într-o ședință luni seara, a decis, cu unanimitate de voturi să o susțină pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Cu toate că avem în interiorul AUR oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, am preferat să renunțăm la un membru AUR pentru cel mai […]
Analiză The Guardian. Grokipedia, “enciclopedia” online lansată săptămâna trecută de compania de AI a lui Elon Musk, răspândește informații false, prezintă eronat fapte și tinde să promoveze mesaje ale extremei drepte. # Biziday.ro
La o săptămână după lansarea Grokipedia, prezentată de creatori drept “colecție cuprinzătoare și open source a tuturor cunoștințelor”, mai mulți academicieni și-au exprimat îngrijorările și rezervele cu privire la aceasta. Utilizatorii au putut descoperi că multe dintre cele peste 885 de mii de articole disponibile în acest scurt interval de timp erau preluate aproape identic […]
Marea Britanie a livrat recent Ucrainei un nou lot de rachete de croazieră Storm Shadow, pentru a asigura stocurile pe timpul iernii, astfel încât Armata Ucraineană să poată lovi ținte de pe teritoriul Rusiei. Armata Rusă va crea unități de rezerviști pentru protejarea infrastructurilor atacate de drone ucrainene. # Biziday.ro
Oficialii citați de Bloomberg și The Telegraph sub protecția anonimatului explică faptul că guvernul britanic se teme că Rusia își va intensifica atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina, motiv pentru care a fost aprobată lvirarea rachetelor Storm Shadow. Numărul exact al rachetelor livrate nu a fost dezvăluit. Storm Shadow este o rachetă de croazieră aer-sol […]
Clădire istorică prăbușită la Roma. UPDATE. Doi muncitori români din echipa de renovare au fost răniți. Unul dintre el este prins sub dărâmături, dar este conștient și cooperant, iar celălalt a suferit răni ușoare și nu este în pericol. # Biziday.ro
UPDATE, ora 18:10. Autoritățile italiene au transmis misiunii diplomatice a României din Roma că un muncitor cu doi cetățeni români au fost răniți. Unul dintre ei a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol, însă cel de-al doilea este prins sub dărâmături. Acesta din urmă este conștient și cooperant cu forțele de […]
Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu -3,6% în primele zece luni, la 121 de mii de unități, deși au crescut cu peste +11% în octombrie. # Biziday.ro
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în octombrie cu +11.5% față de octombrie 2024 și au ajuns la un volum de 12.769 unități, transmite APIA. Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +86% față de octombrie 2024, realizând o cota de piață de 8%; În ceea ce privește primele 10 luni din 2025, înmatriculările de […]
România achiziționează 18 avioane F-16 Fighting Falcon de la Olanda, la un preț simbolic de un euro. Vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire. # Biziday.ro
”Ministerul Apărării Naționale a semnat astăzi contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos”, a anunțat ministrul Ionuț Moșteanu, care a precizat că cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii […]
Parchetul General anunţă că a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro, în dosarele în care a efectuat 78 de percheziţii. Unul dintre dosare vizează firme din Bihor, de la care statul român trebuie să recupereze sume de bani acordate sub formă de ajutoare de stat, declarate ilegale de instanțele europene. # Biziday.ro
“Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice”, arată Parchetul General. Astfel, Parchetul oferă mai multe detalii despre dosarele instrumentate în mai multe județe din țară: Procurorii […]
Radioterapia de azi: tehnologie avansată, tratamente personalizate și progrese reale în controlul și vindecarea cancerului # Biziday.ro
Radioterapia rămâne una dintre cele mai importante arme ale medicinei moderne în lupta cu cancerul. Cu ajutorul fasciculelor de radiații cu energie înaltă, tratamentul distruge celulele canceroase sau le împiedică să se înmulțească, contribuind fie la vindecarea bolii, fie la ameliorarea simptomelor care afectează calitatea vieții. Astăzi, radioterapia este mai precisă, mai personalizată și mai […]
Analiză CNN. La un an după victoria lui Donald Trump, Virginia și New Jersey își vor alege marți următorul guvernator, iar New York primarul. Scrutinele reprezintă primul test electoral din cel de-al doilea mandat al lui Trump, dar și pentru Partidul Democrat, și pot accentua divizarea politică. # Biziday.ro
Marți, americanii din mai multe state sunt așteptați la vot. Virginia și New Jersey își vor alege următorul guvernator, în timp ce locuitorii din New York vor vota următorul primar, iar favorit este un om de stânga, Zohran Mamdani, total opus președintelui Donald Trump. Alegerile, arată CNN, pot fi percepute ca un barometru al percepției […]
Paris. Procuratura anunță că suspecții reținuți până acum în cazul jafului din Muzeul Luvru sunt amatori și, deși au mai fost judecați pentru furturi, nu fac parte din “eșaloanele superioare ale criminalității organizate”. # Biziday.ro
“Aceasta nu este o infracțiune obișnuită, dar este un tip de infracțiune pe care, în general, nu îl asociem cu eșaloanele superioare ale crimei organizate”, a declarat Laure Beccuau, procuroarea de caz. A detaliat că doi dintre cei arestați au mai fost condamnați împreună și în 2015, într-un caz de furt. Pentru moment, în arest […]
Guvernul și compania germană Rheinmetall au semnat acordul privind construirea fabricii de pulberi din județul Brașov, începând cu 2026. Bolojan a anunțat că în această lună va fi stabilită lista proiectelor pentru care România va cere finanțare prin programul SAFE al UE. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan și Armin Papperger, directorul companiei germane Rheinmetall din industria de apărare, au susținut o declarație comună de presă, la Palatul Victoria, în care au anunțat semnarea unui document de colaborare privind construirea și operaționalizarea unei fabrici de pulberi în localitatea Victoria. Principalele declarații ale lui Armin Papperger: Semnarea acordului de cooperare între […]
București. Spitalul Universitar și aproape 400 de blocuri din sectoarele 3, 4 și 5 rămân fără căldură și apă caldă până vineri seară, la ora 23. Compania de termoficare remediază avarii la rețea. # Biziday.ro
Compania Termoenergetica anunță reparații pentru remedierea mai multor avarii la rețeaua de termoficare, în următoarele zile, după cum urmează. Rețeaua termică primară – conductă Dn 900mm, pe Șoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către cinci […]
Serbia. Președintele le-a transmis protestatarilor că va convoca alegeri parlamentare anticipate, înainte de primăvara lui 2027, când se va încheia mandatul actualului guvern. # Biziday.ro
UPDATE. Președintele Aleksandar Vučić a declarat, în timpul unei vizite la șantierul Stadionului Național din Belgrad, că vor avea loc alegeri anticipate, iar data votului va fi stabilită de autoritatea din domeniul electoral. El a avut un discurs mai amplu despre democrație și despre faptul că este deschis la dialog cu “cei care gândesc diferit. […]
Donald Trump respinge ideea furnizării rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune Ucrainei, pentru moment, chiar dacă Pentagonul și-a dat acordul în acest sens. # Biziday.ro
Președintele american s-a arătat rezervat față de planul în care SUA ar vinde astfel de rachete țărilor membre NATO, care apoi să fie transferate Ucrainei, argumentând că nu dorește escaladarea conflictului. Întrebat de reporterii aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timp ce zbura la Washington din Palm Beach (Florida), dacă ia în […]
Analiză FT. Marile companii care dezvoltă inteligența artificială fac eforturi pentru a închide vulnerabilitatea acesteia la “comenzi otrăvite”. Denumite “indirect prompt injection”, acestea sunt comenzi simple, ascunse în emailuri sau chiar în liniile de cod ale unui site, iar AI-ul le confundă cu comenzile utilizatorului. # Biziday.ro
Google DeepMind, Anthropic, OpenAI și Microsoft se numără printre marile companii dezvoltatoare de inteligență artificială care își intensifică eforturile de a rezolva o problemă critică a acesteia, care poate fi exploatată de infractorii cibernetici. Considerată cea mai mare vulnerabilitate de securitate cibernetică din 2025, “indirect prompt injection” constă în ascunderea unor comenzi simple în site-uri […]
Statele OPEC+ au decis suspendarea creșterii producției de petrol în primul trimestru din 2026, pe fondul temerilor de supraproducție. Opresc astfel ciclul de suplimentări ale producției, început în aprilie. # Biziday.ro
Statele OPEC+ (Arabia Saudită, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit, Oman, Kazahstan și Algeria) au convenit duminică ca în luna decembrie să crească producția de petrol, cu 137.000 de barili pe zi, la fel ca și în octombrie și noiembrie. Aceasta va fi însă ultima lună de creștere, urmând a în perioada ianuarie – martie […]
Berlin. Poliția a arestat un sirian acuzat că plănuia un atac terorist. Au fost descoperite echipamente folosite pentru fabricarea bombelor la mai multe adrese cu legătură cu bărbatul. # Biziday.ro
Parchetul din Berlin a detaliat că sirianul avea 22 de ani și a fost arestat sâmbătă, însă comunicatul a fost transmis astăzi. Un purtător de cuvânt a spus că suspectul plănuia “un atac motivat de jihadism”. Au fost efectuate și percheziții la trei adrese din Berlin care aveau legătură cu suspectul, iar autoritățile au descoperit […]
SUA. Autoritățile investighează o explozie, aparent intenționată, produsă sâmbătă dimineața într-o clădire a facultății de medicină a Universității Harvard. Nicio persoană nu a fost rănită. # Biziday.ro
Explozia s-a produs la etajul al patrulea al clădirii Goldenson. Un ofițer a intervenit în jurul orei 2:48 dimineața și a văzut două persoane fugind din clădire, după ce s-a activat o alarmă de incendiu. Autoritățile au evaluat că explozia pare a fi intenționată. Poliția din Boston a desfășurat căutări amănunțite în campus, dar nu […]
Constanța. Un polițist care s-a urcat beat la volan a produs, azi-dimineață, un accident la intersecția dintre bulevardul Mamaia şi strada I. G. Duca. A intrat într-o mașină în care se aflau două femei, iar apoi a plecat de la locul accidentului. # Biziday.ro
Potrivit IPJ Constanța, citat de Ziua de Constanța, accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, la intersecția dintre bulevardul Mamaia și strada I.G. Duca. Bărbatul de 21 de ani, polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a lovit o mașină, în care se aflau trei femei, iar apoi a părăsit locul accidentului, prezentându-se, la […]
Investigație Reuters. SUA modernizează una dintre cele mai mari baze navale americane din lume, aflată în apropierea Venezuelei, și nefolosită de peste 20 de ani. Sunt construite facilități și pe aeroporturi civile din zonă, ceea ce sugerează pregătirea pentru o operațiune complexă. # Biziday.ro
Investigația Reuters se bazează pe fotografii ale bazelor militare americane și imagini din satelit, date de urmărire a navelor și zborurilor, precum și postări de pe rețelele sociale. Agenția de știri a urmărit, de asemenea, mișcările navelor militare americane prin intermediul reportajelor de la fața locului și al fotografiilor și videoclipurilor open-source. Zona centrală a […]
Kyiv Post: Congresmenii americani intenționează să blocheze retragerea trupelor americane din România și din alte țări ale flancului estic. Cea mai puternică opoziție față de decizia Pentagonului o fac republicanii de rang înalt din domeniul apărării. # Biziday.ro
“O alianță bipartizană formată din grei ai apărării din Congres încearcă să blocheze planul controversat al administrației Trump de retragere a trupelor din România și din alte avanposturi NATO de la granița cu Rusia“, relatează aceeași publicație care a scris pentru prima dată despre planurile SUA de a opri rotația unui batalion de soldați americani […]
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au avariat un petrolier și infrastructura portului Tuapse de la Marea Neagră, unul dintre punctele cheie ale exportului de țiței rusesc. # Biziday.ro
Un atac cu drone ucrainene de noaptea trecută a produs un incendiu la un petrolier și a avariat infrastructura unui important terminal petrolier din portul Tuapse, în regiunea sudică Krasnodar. “În portul Tuapse, fragmente de vehicule aeriene fără pilot au căzut peste un petrolier, avariand suprastructura punții. Un incendiu a izbucnit pe navă. Echipajul a […]
Atac armat în Marea Britanie. Zece persoane au fost înjunghiate într-un tren care circula pe ruta Doncaster – Londra. Doi bărbați au fost arestați. Motivul atacului este investigat. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în trenul care circula de la Doncaster la King’s Cross, în Londra. În jurul orei locale 19:40, trenul a făcut o oprire neașteptată în gara din Huntingdon. Potrivit martorilor, cel puțin un bărbat s-a năpustit cu un cuțit asupra oamenilor din tren, imediat ce acesta a plecat din gara […]
