Clădire istorică prăbușită la Roma. UPDATE. Doi muncitori români din echipa de renovare au fost răniți. Unul dintre el este prins sub dărâmături, dar este conștient și cooperant, iar celălalt a suferit răni ușoare și nu este în pericol.

15:50

Inspectorii ANPC au efectuat verificări la 491 de dezvoltatori imobiliari și au identificat abateri la 219 dintre aceștia. Principalele nereguli s-au referit la nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute. Astfel, au descoperit apartamente cu o cameră – sub 37 mp, cu două camere – sub 52 de mp, cu trei camere – sub 66 mp. De […]