Clădire istorică prăbușită la Roma. UPDATE. Doi muncitori români din echipa de renovare au fost răniți. Unul dintre el este prins sub dărâmături, dar este conștient și cooperant, iar celălalt a suferit răni ușoare și nu este în pericol.
Biziday.ro, 3 noiembrie 2025 18:20
UPDATE, ora 18:10. Autoritățile italiene au transmis misiunii diplomatice a României din Roma că un muncitor cu doi cetățeni români au fost răniți. Unul dintre ei a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol, însă cel de-al doilea este prins sub dărâmături. Acesta din urmă este conștient și cooperant cu forțele de […]
• • •
Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu -3,6% în primele zece luni, la 121 de mii de unități, deși au crescut cu peste +11% în octombrie. # Biziday.ro
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în octombrie cu +11.5% față de octombrie 2024 și au ajuns la un volum de 12.769 unități, transmite APIA. Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +86% față de octombrie 2024, realizând o cota de piață de 8%; În ceea ce privește primele 10 luni din 2025, înmatriculările de […]
România achiziționează 18 avioane F-16 Fighting Falcon de la Olanda, la un preț simbolic de un euro. Vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire. # Biziday.ro
”Ministerul Apărării Naționale a semnat astăzi contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos”, a anunțat ministrul Ionuț Moșteanu, care a precizat că cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii […]
Parchetul General anunţă că a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro, în dosarele în care a efectuat 78 de percheziţii. Unul dintre dosare vizează firme din Bihor, de la care statul român trebuie să recupereze sume de bani acordate sub formă de ajutoare de stat, declarate ilegale de instanțele europene. # Biziday.ro
“Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice”, arată Parchetul General. Astfel, Parchetul oferă mai multe detalii despre dosarele instrumentate în mai multe județe din țară: Procurorii […]
Radioterapia de azi: tehnologie avansată, tratamente personalizate și progrese reale în controlul și vindecarea cancerului # Biziday.ro
Radioterapia rămâne una dintre cele mai importante arme ale medicinei moderne în lupta cu cancerul. Cu ajutorul fasciculelor de radiații cu energie înaltă, tratamentul distruge celulele canceroase sau le împiedică să se înmulțească, contribuind fie la vindecarea bolii, fie la ameliorarea simptomelor care afectează calitatea vieții. Astăzi, radioterapia este mai precisă, mai personalizată și mai […]
Analiză CNN. La un an după victoria lui Donald Trump, Virginia și New Jersey își vor alege marți următorul guvernator, iar New York primarul. Scrutinele reprezintă primul test electoral din cel de-al doilea mandat al lui Trump, dar și pentru Partidul Democrat, și pot accentua divizarea politică. # Biziday.ro
Marți, americanii din mai multe state sunt așteptați la vot. Virginia și New Jersey își vor alege următorul guvernator, în timp ce locuitorii din New York vor vota următorul primar, iar favorit este un om de stânga, Zohran Mamdani, total opus președintelui Donald Trump. Alegerile, arată CNN, pot fi percepute ca un barometru al percepției […]
Paris. Procuratura anunță că suspecții reținuți până acum în cazul jafului din Muzeul Luvru sunt amatori și, deși au mai fost judecați pentru furturi, nu fac parte din “eșaloanele superioare ale criminalității organizate”. # Biziday.ro
“Aceasta nu este o infracțiune obișnuită, dar este un tip de infracțiune pe care, în general, nu îl asociem cu eșaloanele superioare ale crimei organizate”, a declarat Laure Beccuau, procuroarea de caz. A detaliat că doi dintre cei arestați au mai fost condamnați împreună și în 2015, într-un caz de furt. Pentru moment, în arest […]
Guvernul și compania germană Rheinmetall au semnat acordul privind construirea fabricii de pulberi din județul Brașov, începând cu 2026. Bolojan a anunțat că în această lună va fi stabilită lista proiectelor pentru care România va cere finanțare prin programul SAFE al UE. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan și Armin Papperger, directorul companiei germane Rheinmetall din industria de apărare, au susținut o declarație comună de presă, la Palatul Victoria, în care au anunțat semnarea unui document de colaborare privind construirea și operaționalizarea unei fabrici de pulberi în localitatea Victoria. Principalele declarații ale lui Armin Papperger: Semnarea acordului de cooperare între […]
București. Spitalul Universitar și aproape 400 de blocuri din sectoarele 3, 4 și 5 rămân fără căldură și apă caldă până vineri seară, la ora 23. Compania de termoficare remediază avarii la rețea. # Biziday.ro
Compania Termoenergetica anunță reparații pentru remedierea mai multor avarii la rețeaua de termoficare, în următoarele zile, după cum urmează. Rețeaua termică primară – conductă Dn 900mm, pe Șoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către cinci […]
Serbia. Președintele le-a transmis protestatarilor că va convoca alegeri parlamentare anticipate, înainte de primăvara lui 2027, când se va încheia mandatul actualului guvern. # Biziday.ro
UPDATE. Președintele Aleksandar Vučić a declarat, în timpul unei vizite la șantierul Stadionului Național din Belgrad, că vor avea loc alegeri anticipate, iar data votului va fi stabilită de autoritatea din domeniul electoral. El a avut un discurs mai amplu despre democrație și despre faptul că este deschis la dialog cu “cei care gândesc diferit. […]
Donald Trump respinge ideea furnizării rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune Ucrainei, pentru moment, chiar dacă Pentagonul și-a dat acordul în acest sens. # Biziday.ro
Președintele american s-a arătat rezervat față de planul în care SUA ar vinde astfel de rachete țărilor membre NATO, care apoi să fie transferate Ucrainei, argumentând că nu dorește escaladarea conflictului. Întrebat de reporterii aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timp ce zbura la Washington din Palm Beach (Florida), dacă ia în […]
Analiză FT. Marile companii care dezvoltă inteligența artificială fac eforturi pentru a închide vulnerabilitatea acesteia la “comenzi otrăvite”. Denumite “indirect prompt injection”, acestea sunt comenzi simple, ascunse în emailuri sau chiar în liniile de cod ale unui site, iar AI-ul le confundă cu comenzile utilizatorului. # Biziday.ro
Google DeepMind, Anthropic, OpenAI și Microsoft se numără printre marile companii dezvoltatoare de inteligență artificială care își intensifică eforturile de a rezolva o problemă critică a acesteia, care poate fi exploatată de infractorii cibernetici. Considerată cea mai mare vulnerabilitate de securitate cibernetică din 2025, “indirect prompt injection” constă în ascunderea unor comenzi simple în site-uri […]
Statele OPEC+ au decis suspendarea creșterii producției de petrol în primul trimestru din 2026, pe fondul temerilor de supraproducție. Opresc astfel ciclul de suplimentări ale producției, început în aprilie. # Biziday.ro
Statele OPEC+ (Arabia Saudită, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit, Oman, Kazahstan și Algeria) au convenit duminică ca în luna decembrie să crească producția de petrol, cu 137.000 de barili pe zi, la fel ca și în octombrie și noiembrie. Aceasta va fi însă ultima lună de creștere, urmând a în perioada ianuarie – martie […]
Berlin. Poliția a arestat un sirian acuzat că plănuia un atac terorist. Au fost descoperite echipamente folosite pentru fabricarea bombelor la mai multe adrese cu legătură cu bărbatul. # Biziday.ro
Parchetul din Berlin a detaliat că sirianul avea 22 de ani și a fost arestat sâmbătă, însă comunicatul a fost transmis astăzi. Un purtător de cuvânt a spus că suspectul plănuia “un atac motivat de jihadism”. Au fost efectuate și percheziții la trei adrese din Berlin care aveau legătură cu suspectul, iar autoritățile au descoperit […]
SUA. Autoritățile investighează o explozie, aparent intenționată, produsă sâmbătă dimineața într-o clădire a facultății de medicină a Universității Harvard. Nicio persoană nu a fost rănită. # Biziday.ro
Explozia s-a produs la etajul al patrulea al clădirii Goldenson. Un ofițer a intervenit în jurul orei 2:48 dimineața și a văzut două persoane fugind din clădire, după ce s-a activat o alarmă de incendiu. Autoritățile au evaluat că explozia pare a fi intenționată. Poliția din Boston a desfășurat căutări amănunțite în campus, dar nu […]
Constanța. Un polițist care s-a urcat beat la volan a produs, azi-dimineață, un accident la intersecția dintre bulevardul Mamaia şi strada I. G. Duca. A intrat într-o mașină în care se aflau două femei, iar apoi a plecat de la locul accidentului. # Biziday.ro
Potrivit IPJ Constanța, citat de Ziua de Constanța, accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, la intersecția dintre bulevardul Mamaia și strada I.G. Duca. Bărbatul de 21 de ani, polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a lovit o mașină, în care se aflau trei femei, iar apoi a părăsit locul accidentului, prezentându-se, la […]
Investigație Reuters. SUA modernizează una dintre cele mai mari baze navale americane din lume, aflată în apropierea Venezuelei, și nefolosită de peste 20 de ani. Sunt construite facilități și pe aeroporturi civile din zonă, ceea ce sugerează pregătirea pentru o operațiune complexă. # Biziday.ro
Investigația Reuters se bazează pe fotografii ale bazelor militare americane și imagini din satelit, date de urmărire a navelor și zborurilor, precum și postări de pe rețelele sociale. Agenția de știri a urmărit, de asemenea, mișcările navelor militare americane prin intermediul reportajelor de la fața locului și al fotografiilor și videoclipurilor open-source. Zona centrală a […]
Kyiv Post: Congresmenii americani intenționează să blocheze retragerea trupelor americane din România și din alte țări ale flancului estic. Cea mai puternică opoziție față de decizia Pentagonului o fac republicanii de rang înalt din domeniul apărării. # Biziday.ro
“O alianță bipartizană formată din grei ai apărării din Congres încearcă să blocheze planul controversat al administrației Trump de retragere a trupelor din România și din alte avanposturi NATO de la granița cu Rusia“, relatează aceeași publicație care a scris pentru prima dată despre planurile SUA de a opri rotația unui batalion de soldați americani […]
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au avariat un petrolier și infrastructura portului Tuapse de la Marea Neagră, unul dintre punctele cheie ale exportului de țiței rusesc. # Biziday.ro
Un atac cu drone ucrainene de noaptea trecută a produs un incendiu la un petrolier și a avariat infrastructura unui important terminal petrolier din portul Tuapse, în regiunea sudică Krasnodar. “În portul Tuapse, fragmente de vehicule aeriene fără pilot au căzut peste un petrolier, avariand suprastructura punții. Un incendiu a izbucnit pe navă. Echipajul a […]
Atac armat în Marea Britanie. Zece persoane au fost înjunghiate într-un tren care circula pe ruta Doncaster – Londra. Doi bărbați au fost arestați. Motivul atacului este investigat. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în trenul care circula de la Doncaster la King’s Cross, în Londra. În jurul orei locale 19:40, trenul a făcut o oprire neașteptată în gara din Huntingdon. Potrivit martorilor, cel puțin un bărbat s-a năpustit cu un cuțit asupra oamenilor din tren, imediat ce acesta a plecat din gara […]
Paris. Două dintre persoanele arestate miercuri pentru furtul de la Muzeul Luvru au fost puse sub acuzare. Celelalte trei au fost eliberate. # Biziday.ro
Parchetul din Paris a anunțat că alte două persoane au fost puse sub acuzare pentru furtul comis luna trecută la Muzeul Luvru. Este vorba despre o femeie (38 de ani), acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni și de un bărbat (37 de ani), acuzat de furt și […]
Belgia. Mai multe drone neidentificate au survolat o bază a forțelor aeriene. Potrivit presei belgiene, acolo sunt depozitate arme nucleare americane. # Biziday.ro
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a scris pe X (Twitter) că mai multe drone au fost detectate la baza militară Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg. Francken a descris incidentul drept o alertă serioasă de securitate, deoarece pare o operațiune deliberată. Potrivit agenției de presă a Belgiei, acolo sunt depozitate arme nucleare americane și, din […]
SUA nu vor trimite niciun oficial de rang înalt la summitul climatic COP30 din Brazilia, care începe pe 10 noiembrie. Donald Trump a numit schimbările climatice “cea mai mare escrocherie din lume” și a anunțat la începutul anului o nouă retragere a țării din acordul climatic de la Paris. # Biziday.ro
“SUA nu trimit niciun reprezentant de rang înalt la COP30“, a declarat un oficial al Casei Albe pentru agențiile internaționale de presă, adăugând că președintele american Donald Trump a exprimat deja clar opiniile administrației sale privind acțiunile climatice, în discursul său de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, de luna trecută. “Președintele colaborează direct cu […]
Serbia. Zeci de mii de persoane au participat la Novi Sad la comemorarea victimelor prăbușirii acoperișului gării din oraș, de anul trecut. De atunci, studenții au organizat constant proteste în care au cerut demisia liderilor statului și măsuri împotriva corupției. # Biziday.ro
Novi Sad, 1.11.2025.#Novisad #dron #protest #srbija #serbia pic.twitter.com/OFJ6RVdcdQ — kompas (@kompas_info_com) November 1, 2025 Mitingul comemorativ a fost organizat de studenți și a început la ora locală 11:52, adică exact când s-a prăbușit acoperișul gării, fiind ținute 16 minute de reculegere pentru cele 16 persoane care au murit. Participanții au depus flori și lumânări de-a […]
Marele Muzeu al Egiptului a fost deschis. Atracția principală este mormântul lui Tutankhamon în care au fost reunite, pentru prima dată, toate cele peste 5.500 de obiecte găsite în momentul descoperirii, în 1922. # Biziday.ro
Marele Muzeu al Egiptului, așa cum a fost acesta numit, se află lângă Marea Piramidă a lui Khufu de la Giza, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Muzeul este descris ca fiind cel mai mare muzeu arheologic din lume, adăpostind aproximativ 100.000 de artefacte de pe parcursul a aproximativ șapte milenii din istoria […]
Reuters: Desfășurările de trupe americane în insulele filipineze fac parte dintr-o strategie amplă a Pentagonului de a descuraja sau respinge un atac chinez asupra Taiwanului. SUA vor să controleze ruta care leagă Marea Chinei de Sud cu Pacificul de Vest, pentru a izola naval China. # Biziday.ro
Filipine, cu peste 7.600 de insule intercalate cu puncte cheie de blocare maritimă, sunt o verigă crucială a controlului aliaților regionali ai Americii, care pornește de la insulele japoneze din nord și se extinde prin Taiwan și până la Borneo, în sud. Lanțul de insule formează așa-zisul Primul Lanț Insular, un obiectiv geografic strategic de […]
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au distrus, în regiunea Moscovei, toate cele trei linii ale unei conducte care alimenta armata Rusiei cu benzină, motorină și combustibil pentru avioane. # Biziday.ro
În această dimineață, serviciile de informații militare ale Ucrainei au anunțat că au distrus o conductă importantă care livra motorină, benzină și combustibil pentru avioanele armatei ruse, în regiunea Moscovei. “Nici plasa anti-drone, nici agenții de pază înarmați nu au reușit să prevină atacul“, transmite GRU, adăugând că toate cele trei conducte au explodat simultan, […]
WP: Venezuela a solicitat ajutor militar Rusiei, Chinei și Iranului pentru a-și consolida apărarea, în eventualitatea unui atac al SUA. Cererea, pe fondul rapoartelor care arată că americanii pregătesc distrugerea infrastructurii militare venezuelene, folosită de traficanții de droguri. # Biziday.ro
Dictatorul venezuelean Nicolas Maduro a solicitat ajutor militar Rusiei și Chinei, relatează The Washington Post (WP), citând documente confidențiale. Cererea vine pe fondul escaladării tensiunilor din Marea Caraibelor, în contextul în care armata americană efectuează atacuri asupra navelor traficanților de droguri. De asemenea, WP dezvăluie că armata americană pregătește atacuri aeriene asupra instalațiilor militare venezuelene, […]
Reuters: Forțele speciale ucrainene (GUR) au fost trimise în Pokrovsk, cu un elicopter Black Hawk, pentru a stabiliza situația, la începutul săptămânii, în perioada în care rușii raportau că ar fi încercuit pozițiile ucrainene. # Biziday.ro
Informația a fost obținută de Reuters de la două surse ucrainene. Conform acestora, forțe ale serviciului de informații militar ucrainean (GUR) au fost trimise în Pokrovsk, unde au aterizat cu ajutorul unui elicopter Black Hawk, la începutul acestei săptămâni, în momentul în care Rusia a informat că i-ar fi încercuit pe ucraineni. Scopul operațiunii a […]
Germania. Aeroportul din Berlin a fost închis timp de două ore, azi-noapte, după ce drone au fost observate în apropierea sa. Nu s-a stabilit cine le controla, însă mai multe zboruri au fost anulate. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc vineri seară, aeroportul Berlin Brandenburg fiind închis timp de două ore, ceea ce a dus la anularea și redirecționarea mai multor zboruri. Poliția a reușit să vadă o singură dronă, însă nu a identificat locul de unde era controlată, deși a utilizat inclusiv un elicopter în cadrul misiunii. Potrivit unui purtător […]
CNN: Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că arsenalele americane nu vor fi afectate. Decizia finală aparține lui Donald Trump. # Biziday.ro
Potrivit CNN, care a discutat sub protecția anonimatului cu trei oficiali europeni și americani familiarizați cu situația, Pentagonul a evaluat că furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk Ucrainei nu ar avea un impact negativ asupra arsenalului american. Astfel, decizia finală se află în mâinile președintelui Trump, care a declarat la începutul acestei […]
Agențiile ucrainene de spionaj susțin că au distrus, în cadrul unei operațiuni speciale din vara lui 2023, una din cele trei rachete balistice Oreșnik ale Rusiei, cu un an înainte ca Moscova să o folosească împotriva Ucrainei. Nu au fost oferite alte detalii. # Biziday.ro
Șeful serviciului de securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, a declarat într-o briefing de azi, la care a participat și Volodimir Zelenski, că operațiunea specială a fost efectuată în comun cu serviciile de informații militare GRU și serviciile de informații externe, adăugând că misiunea a avut “100% succes”. “Putem spune pe scurt și concis că […]
Ancheta exploziei din Rahova. Un angajat al Distrigaz Sud și doi ai “Amproperty Construct”, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz, au fost arestați pentru 30 de zile. Împreună cu firmele, sunt acuzați că nu au luat măsurile necesare pentru identificarea problemelor și implementarea măsurilor de siguranță, înainte de explozie. # Biziday.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a arătat că, între 16 și 17 octombrie, cei trei, precum și firmele la care lucrează, nu au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect care a dus la acumularea de gaze într-un apartament din blocul situat pe strada Vicina, […]
SUA. FBI a dejucat un potențial atac terorist, pregătit pentru acest final de săptămână, în statul Michigan. Pentru moment, a anunțat doar că a arestat mai mulți suspecți. # Biziday.ro
FBI a anunțat vineri că a prevenit un potențial atac terorist planificat pentru weekendul de Halloween și a arestat mai multe persoane în statul Michigan. Informația a fost făcută publică de directorul FBI, Kash Patel: “În această dimineață, FBI a dejucat un atentat și a arestat mai mulți suspecți în Michigan, care plănuiau un atac violent […]
Financial Times: SUA au anulat summitul dintre Trump și Putin, de la Budapesta, din cauza cerințelor ferme ale Rusiei față de teritoriul și neutralitatea Ucrainei. Convorbirea telefonică dintre miniștrii lor de Externe a fost tensionată. # Biziday.ro
Dezvăluirile au fost făcute de Financial Times, pe baza informațiilor obținute de la mai multe persoane familiarizate cu situația, cărora li s-a acordat anonimatul. Reuters a cerut puncte de vedere de la Casa Albă și guvernul rus, însă nu a primit vreun răspuns. FT explică faptul că, la câteva zile după conversația telefonică dintre președintele […]
Fotbal. România și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională. # Biziday.ro
”După succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și organizarea Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, FRF dorește să continue să promoveze România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore”, transmite Federația. Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor […]
Programul Fidelis. Noi emisiuni de titluri de stat pentru populație, între 7 și 14 noiembrie. Dobânda este de până la 7,7% pe an la lei și de 6,3% la euro. Donatorii de sânge beneficiază de o dobândă specială. # Biziday.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea FIDELIS 10, noua ediție a programului de titluri de stat pentru populație, care se va desfășura între 7 și 14 noiembrie. Titlurile oferă dobânzi de până la 7,95% în lei și 6,30% în euro, iar veniturile obținute rămân neimpozabile. “Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu […]
Statele G7 au decis formarea unei alianțe pentru a contracara dominația Chinei în domeniul pământurilor rare. Urmăresc extinderea producției de minerale rare, fără implicarea chinezilor # Biziday.ro
Reuniunea miniștrilor Energiei din țările G7, grupul format din unele dintre cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, a avut loc la Toronto și a durat două zile. Aceasta a avut loc în timpul în care președintele american […]
Curtea de Conturi recomandă o reformă privind organizarea unităților teritorial-administrative: Peste jumătate dintre orașe și 15% dintre comune nu aveau, în 2023, numărul minim de locuitori prevăzut în lege. Cheltuielile mari de personal pot limita dezvoltarea UAT-urilor. # Biziday.ro
Conform raportul Curții de Conturi, în România, persistă disparități semnificative între mediul urban (orașe și municipii) și cel rural (comune) în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate, educație și utilități de bază. Astfel, dintre unitățile administrativ-teritoriale (UAT) rurale, 12% nu dispun de cabinete de medicină de familie, 50% nu au cabinete stomatologice, iar […]
Kyiv Post: După retragerea parțială din România, SUA își vor reduce prezența militară și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de luna viitoare. Planul prevede retrageri suplimentare, parțiale, și în 2026. # Biziday.ro
Administrația Trump a informat mai multe țări europene despre un plan de “recalibrare parțială” a prezenței militare americane în Europa de Est, care va începe luna viitoare, conform unor oficiali citați de publicația ucraineană Kyiv Post, care a fost prima ce a anunțat și retragerile din România. Kyiv Post scrie că planul SUA, justificat prin […]
Război în Ucraina. Armata Ucraineană admite că “situația este dificilă” în Pokrovsk, unul dintre cele mai fortificate orașe din Donbas și important nod logistic, dar neagă că acesta ar fi încercuit. ISW: Rușii desfășoară misiuni de infiltrare, îmbrăcați în civili, și multiple atacuri cu drone. Este o strategie de uzură, pentru epuizarea apărării ucrainene. # Biziday.ro
Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul Armatei Ucrainene, a declarat că Armata Rusă își concentrează focurile de artilerie în zonă, își schimbă pozițiile și evită confruntările directe, dar a respins informațiile rușilor potrivit cărora trupele ucrainene sunt blocate în oraș: “Obiectivul principal este identificarea și neutralizarea acestor unități inamice, precum și protejarea vieților soldaților noștri”. A mai […]
Franța. Jaf armat la o rafinărie de metale prețioase din Lyon, joi după-amiază. Cinci persoane înarmate au folosit explozibili pentru a pătrunde în clădire, de unde au sustras mai multe lingouri. Poliția a prins șase suspecți și a recuperat obiectele. # Biziday.ro
Spărgătorii, înarmați cu puști, au folosit explozibil pentru a distruge două ferestre ale clădirii Laboratoarele Pourquery din Lyon – companie specializată în tratarea metalelor prețioase, în jurul orei locale 13:30 (ora 14:30 a României). La momentul atacului, 28 de persoane se aflau în clădire, cinci dintre ele fiind rănite ușor. La scurt timp după jaf, […]
SUA. Patru senatori republicani au susținut demersul democraților de a elimina tarifele impuse, în primăvară, de Trump, în peste 100 de țări. Deși inițiativa nu va trece de Camera Reprezentanților, arată nemulțumirile republicanilor față de politica președintelui. # Biziday.ro
Patru republicani s-au alăturat democraților, joi, și au votat în favoarea eliminării tarifelor pe care președintele americane le-a institui printr-un ordin executiv. Astfel, au fost 51 de voturi la 47, fiind pentru a treia oară când republicanii votează alături de democrați asupra unei rezoluții tarifare în această săptămână. Anterior, republicanii s-au mobilizat și s-au alăturat […]
Donald Trump reduce numărul refugiaților admiși în SUA, la doar 7.500 de la 125.000, cât fusese limita stabilită de Joe Biden. Majoritatea locurilor vor fi rezervate fermierilor sud-africani albi. # Biziday.ro
Măsura va fi valabilă pentru următorul an fiscal și, deși a fost anunțată oficial de administrația americană, aceasta nu a oferit nicio explicație. În ianuarie 2025, Trump a semnat un ordin executiv prin care suspenda Programul de admitere a refugiaților în SUA (USRAP). La acel moment, a declarat că decizia va permite autorităților americane să […]
Premierul Bolojan a reacționat, după ce PSD l-a chemat în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane din România: Apărarea, problemele strategice, sunt lucruri pe care oamenii responsabili le scot din luptele politice ieftine și care nu trebuie transformate într-un circ. # Biziday.ro
Fiind întrebat dacă va merge în Parlament după ce PSD l-a chemat să dea explicații despre retragerea trupelor americane din România, Ilie Bolojan a răspuns, într-un interviu pentru Antena 1: “Când voi primi invitația instituțională voi răspunde instituțional. Aștept invitația. Când ai o funcție de răspundere în țara noastră, sunt lucruri cu care nu te […]
Tensiune în coaliția de guvernare. PSD îl cheamă pe premierul Bolojan la audieri în plenul Camerei Deputaţilor, să dea explicații cu privire la retragerea trupelor americane din România. Un deputat PNL reacționează și spune că ”PSD vrea spectacol și circ, nu reforme și rezultate”. # Biziday.ro
Ilie Bolojan este chemat, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la solicitarea PSD, pentru a explica retragerea unor militari americani din România. Propunerea social-democraților a trecut, în Biroul permanent al Camerei, cu voturile AUR și cele ale minorităților, în timp ce PNL, USR și UDMR s-au abținut, conform Digi24. Miercuri, şi AUR a făcut […]
Controale la 500 de dezvoltatori imobiliari din toată țara. Inspectorii ANPC au identificat probleme la jumătate dintre aceștia, cea mai frecventă fiind nerespectarea suprafețelor minime. Au dispus amenzi de un milion de lei. # Biziday.ro
Inspectorii ANPC au efectuat verificări la 491 de dezvoltatori imobiliari și au identificat abateri la 219 dintre aceștia. Principalele nereguli s-au referit la nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute. Astfel, au descoperit apartamente cu o cameră – sub 37 mp, cu două camere – sub 52 de mp, cu trei camere – sub 66 mp. De […]
Lukoil a acceptat oferta grupului Gunvor pentru cumpărarea activelor sale internaționale, inclusiv a celor din România. Gunvor este un trader global de mărfuri cu sediul în Cipru, fondat în 2000 de un suedez și un oligarh rus. # Biziday.ro
La trei zile după ce a anunțat că își vinde activele internaționale, compania petrolieră privată din Rusia a precizat că a acceptat o ofertă din partea Gunvor și că termenii-cheie ai acordului au fost conveniți anterior. “Încheierea acordului obligatoriu pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea permisiunii de la OFAC [birou din cadrul […]
Avocatul mercenarului Horațiu Potra spune că acesta a luat decizia de a se întoarce ”voluntar” în România, unde este trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu. Potra a fost arestat în Dubai, în urmă cu o lună, la cererea autorităților române. # Biziday.ro
Avocatul mercenarului Horațiu Potra a anunțat că acesta a luat decizia de a se întoarce ”voluntar” în România, unde este vizat de un mandat de arestare, într-un dosar de tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu. Avocatul Șerban Moga a spus că decizia a fost luată după discuții cu procuratura din Dubai, dar […]
Distrigaz Sud are calitatea de suspect în ancheta penală privind explozia din cartieru Rahova, din București, în care trei persoane au murit. Compania precizează că ”experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite”. # Biziday.ro
Distrigaz Sud Rețele transmite că a fost notificată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București că are calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie 2025, în urma căreia trei persoane au murit. Compania precizează, totuși, că ”experții desemnați în cadrul […]
