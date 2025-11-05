Tur ghidat în Pădurea Băneasa, organizat de Asociația Parcul Natural București. E gratuit și e în weekend, în limita locurilor disponibile
B365.ro, 5 noiembrie 2025 17:50
Asociația Parcul Natural București organizează un nou tur ghidat, de data aceasta în Pădurea Băneasa, care va avea loc în acest weekend. Participarea este gratuită, însă în limita a 30 de persoane. Tur ghidat în […] Articolul Tur ghidat în Pădurea Băneasa, organizat de Asociația Parcul Natural București. E gratuit și e în weekend, în limita locurilor disponibile apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 10 minute
18:10
ESENȚIAL | Cauza exploziei de la blocul din Rahova. Motivul dat de judecători pentru arestările angajaților de la Distrigaz și firma privată # B365.ro
Explozia de la blocul din Rahova, produsă în urmă cu aproape trei săptămâni, a fost cauzată de o acumulare de gaze naturale. Acumularea s-a produs după ce au apărut două fisuri în conducta de gaze […] Articolul ESENȚIAL | Cauza exploziei de la blocul din Rahova. Motivul dat de judecători pentru arestările angajaților de la Distrigaz și firma privată apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
17:50
Tur ghidat în Pădurea Băneasa, organizat de Asociația Parcul Natural București. E gratuit și e în weekend, în limita locurilor disponibile # B365.ro
Asociația Parcul Natural București organizează un nou tur ghidat, de data aceasta în Pădurea Băneasa, care va avea loc în acest weekend. Participarea este gratuită, însă în limita a 30 de persoane. Tur ghidat în […] Articolul Tur ghidat în Pădurea Băneasa, organizat de Asociația Parcul Natural București. E gratuit și e în weekend, în limita locurilor disponibile apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
17:10
Mobila veche, electrocasnicele stricate și deșeurile vegetale, colectate gratuit în Sectorul 1. „Curățenia de toamnă” din casele bucureștenilor continuă vineri, lista străzilor # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 1 sunt încurajați să profite de campania „Curățenia de toamnă”: obiectele vechi sunt colectate gratuit, iar un nou episod din acest program are loc vinerea aceasta, 7 noiembrie. Primăria Sectorului 1 a […] Articolul Mobila veche, electrocasnicele stricate și deșeurile vegetale, colectate gratuit în Sectorul 1. „Curățenia de toamnă” din casele bucureștenilor continuă vineri, lista străzilor apare prima dată în B365.
16:20
Dâmbovița Center care n-a fost să fie. Ministerul de Finanțe cere daune uriașe investitorului care nu a transformat Casa Radio într-un complex multifuncțional # B365.ro
Ministerul de Finanțe cere daune de miliarde de euro de la investitorul străin care nu a construit la Casa Radio complexul multifuncțional promis în urmă cu 22 de ani. Dezvoltatorul respinge acuzațiile și spune că […] Articolul Dâmbovița Center care n-a fost să fie. Ministerul de Finanțe cere daune uriașe investitorului care nu a transformat Casa Radio într-un complex multifuncțional apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
15:50
FOTO | Un tramvai 32 a luat foc pe Șoseaua Alexandriei, linia este blocată spre depou. STB anunță un simplu „incident tehnic” # B365.ro
Incident grav pe traseu, anunțat ca un simplu și neînsemnat „incident tehnic” de către STB: Un tramvai de pe linia 32 a luat foc. Linia 32 este blocată pe Șoseaua Alexandriei, la Teiuș, spre Depoul […] Articolul FOTO | Un tramvai 32 a luat foc pe Șoseaua Alexandriei, linia este blocată spre depou. STB anunță un simplu „incident tehnic” apare prima dată în B365.
15:00
Necazuri pentru ambasadorul Indiei la București: A luat trenul spre Brașov ca să scape de aglomerația din trafic, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat mai bine de două ore # B365.ro
Ambasadorul Indiei la București trebuia să ajungă rapid în Brașov la o întâlnire importantă și a decis să ia trenul. Din nefericire pentru oficial, trenul care mergea pe ruta București-Brașov a întâmpinat probleme și a […] Articolul Necazuri pentru ambasadorul Indiei la București: A luat trenul spre Brașov ca să scape de aglomerația din trafic, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat mai bine de două ore apare prima dată în B365.
15:00
Ciucu ar vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului pentru Capitală. „De ce nu? E o onoare să-l ai prezent pe președintele României într-un astfel de context” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat din partea PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat că ia în considerare să-l invite pe președintele Nicușor Dan la evenimentul în care își va prezenta programul […] Articolul Ciucu ar vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului pentru Capitală. „De ce nu? E o onoare să-l ai prezent pe președintele României într-un astfel de context” apare prima dată în B365.
14:40
Eugen Teodorovici vrea să intre în cursa pentru Primăria Capitalei „Când eram ministru de Finanțe, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” # B365.ro
Fostul ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat că va candida în mod independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, susținând că experiența sa la nivel național îl poziționează drept un […] Articolul Eugen Teodorovici vrea să intre în cursa pentru Primăria Capitalei „Când eram ministru de Finanțe, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” apare prima dată în B365.
14:40
Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ. Un proiect pilot de orientare profesionalǎ în industriile creative pentru liceenii din Sectorul 1 # B365.ro
Parteneriat media Cum ar fi dacă tinerii ar avea ocazia să discute direct cu profesioniștii care modelează lumea din jurul lor? Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ pornește exact de la această întrebare. Între septembrie […] Articolul Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ. Un proiect pilot de orientare profesionalǎ în industriile creative pentru liceenii din Sectorul 1 apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
14:10
Planul lui Negoiță pentru Parcul IOR, noi discuții aprinse. PS3 anunță dezbateri la sediul Primăriei, asociațiile civice acuză autoritățile că țin proiectul secret # B365.ro
Mâine, 6 noiembrie, de la ora 16:30, la sediul Primăriei Sectorului 3, va avea loc o dezbatere publică privind proiectul de modernizare a Parcului IOR. Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan susține că aceasta […] Articolul Planul lui Negoiță pentru Parcul IOR, noi discuții aprinse. PS3 anunță dezbateri la sediul Primăriei, asociațiile civice acuză autoritățile că țin proiectul secret apare prima dată în B365.
14:00
TERMO-ALERT | Peste 1.200 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Termoenergetica publică lista avariilor din oraș # B365.ro
Sunt multe avarii la sistemul de termoficare din București, astfel că peste 1.200 de blocuri au probleme cu apa caldă și încălzirea, miercuri, 5 noiembrie. Compania Municipală Termoenergetica București anunță că sistemul funcționează la o […] Articolul TERMO-ALERT | Peste 1.200 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Termoenergetica publică lista avariilor din oraș apare prima dată în B365.
13:50
Nori, ploi și frig în București, toată săptămâna aceasta. ANM anunță și cum va fi vremea în oraș de luni încolo # B365.ro
Următoarea perioadă va fi marcată de ploi, iar maximele termice ce se vor înregistra săptămâna aceasta se vor situa în jurul valorilor de 13…15 grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. ANM: Ploi slabe și temperaturi […] Articolul Nori, ploi și frig în București, toată săptămâna aceasta. ANM anunță și cum va fi vremea în oraș de luni încolo apare prima dată în B365.
13:30
Pizza Hut ar putea fi scoasă la vânzare. Yum Brands, lanțul cu zeci de restaurante inclusiv în București, plănuiește o astfel de mișcare # B365.ro
Lanțul de restaurante Pizza Hut – prezent și în București – ar putea fi scos la vânzare de către grupul american Yum Brands, care analizează opțiuni strategice pentru brand. Pizza Hut ar putea dispărea din […] Articolul Pizza Hut ar putea fi scoasă la vânzare. Yum Brands, lanțul cu zeci de restaurante inclusiv în București, plănuiește o astfel de mișcare apare prima dată în B365.
13:10
Bucureșteni din S3, disperați după ce sectorul s-a umplut de străzi cu sens unic. „Ocolesc 5 km până ajung acasă, Negoiță a transformat cartierul în Transfăgărășan!” # B365.ro
Noile străzi cu sens unic din Sectorul 3 i-au adus la disperare pe mai mulți bucureșteni. O mulțime de oameni nu înțeleg resistematizarea rutieră gândită de cei din primăria condusă de Robert Negoiță. Un bucureștean […] Articolul Bucureșteni din S3, disperați după ce sectorul s-a umplut de străzi cu sens unic. „Ocolesc 5 km până ajung acasă, Negoiță a transformat cartierul în Transfăgărășan!” apare prima dată în B365.
12:20
Un tânăr de 19 ani din București a fost reținut după ce a incendiat un apartament din Sectorul 3. Este cercetat pentru distrugere # B365.ro
Un tânăr de 19 ani a fost reținut luni, 4 noiembrie, după ce a incendiat un apartament din Sectorul 3. Locatarii au fost evacuați, iar pompierii au stins incendiul. Tânărul este cercetat acum pentru distrugere. […] Articolul Un tânăr de 19 ani din București a fost reținut după ce a incendiat un apartament din Sectorul 3. Este cercetat pentru distrugere apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
12:10
Candidatul “Taxa pe mașini străine de București” își apăra ideea, supărat pe “reacțiile f belicoase”. D. C. Popescu și rovinieta lui pentru tot ce n-ar B și IF la numărul de înmatriculare # B365.ro
„Taxa pe mașini străine de București” – adică orice nu are B sau IF în numărul de înmantriculare – este o idee lansată de candidatul Dan Cristian Popescu și devenită deja temă în această campanie […] Articolul Candidatul “Taxa pe mașini străine de București” își apăra ideea, supărat pe “reacțiile f belicoase”. D. C. Popescu și rovinieta lui pentru tot ce n-ar B și IF la numărul de înmatriculare apare prima dată în B365.
11:40
Legendă a fotbalului românesc, Emeric Ienei a murit, în această dimineață, în spital. Cauza morții, potrivit unor surse A3-CNN, a fost o pneumonie cu complicații Emeric Ienei a fost jucător și antrenor de fotbal; între […] Articolul BREAKING | Legendarul Emeric Ienei a murit. Avea 88 de ani apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Adevărata mare problemă cu ghenele lui Negoiță, primarul «Nu se amestecă Umedu’ cu Uscatu’!» Bucureștean epuizat: Cum să respectăm reguli în aceste condiții? # B365.ro
Primarul Negoiță trimite polițiști comunitari în civil pentru a amenda cetățenii care nu țin cont de sortarea gunoiului, însă la ghenă realitatea e un munte de deșeuri. Locuitorii Sectorului 3 se întreabă cum pot fi […] Articolul VIDEO | Adevărata mare problemă cu ghenele lui Negoiță, primarul «Nu se amestecă Umedu’ cu Uscatu’!» Bucureștean epuizat: Cum să respectăm reguli în aceste condiții? apare prima dată în B365.
11:40
Articol susținut de ING Bank În fiecare an, de Black Friday, îmi promit că o să stau cuminte, că știu deja traseul pe care îl urmez atunci: îmi fac o cafea, deschid un laptop și […] Articolul Cum e când banca te ajută să-ți finanțezi smart cumpărăturile de Black Friday apare prima dată în B365.
11:10
VIDEO | Dl. Negoiță Dichisitul vrea ca străzile din S3 să fie curățate mai des. Face interpelări pe net: Ce credeți că ar fi mai bine, ținând cont că suflantele nu sunt o soluție? # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, le-a cerut bucureștenilor care locuiesc la el în sector să îl ajute să găsească o soluție mai potrivită pentru a asigura curățenia pe străzi. Edilul a precizat că suflantele nu […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță Dichisitul vrea ca străzile din S3 să fie curățate mai des. Face interpelări pe net: Ce credeți că ar fi mai bine, ținând cont că suflantele nu sunt o soluție? apare prima dată în B365.
10:50
Oferte de vacanțe, escapade și city-break-uri, la finalul lunii, la Romexpo. E ediția de toamnă a Târgului de Turism # B365.ro
Dacă te pregătești de vacanță, la Târgul de Turism al României (TTR II) – Ediția de Toamnă, îți poți găsi viitoarea escapadă. Sute de expozanți vor fi la Romexpo în perioada 20-23 noiembrie 2025. Târgul […] Articolul Oferte de vacanțe, escapade și city-break-uri, la finalul lunii, la Romexpo. E ediția de toamnă a Târgului de Turism apare prima dată în B365.
10:30
Treningul de damă și-a găsit rapid locul în garderoba celor care apreciază confortul, dar nu renunță la stil. Dacă îți place să arăți relaxat, fără efort, dar vrei să ieși din zona sport-casă, ai multe […] Articolul Cum integrezi un trening de damă în ținutele de zi cu zi? 7 recomandări (P) apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
10:00
Un bucureștean a văzut un vatman care trece pe roșu în intersecția Vitan cu Mihai Bravu și a făcut reclamație. Ce răspuns a primit de la STB # B365.ro
Un bucureștean care a reclamat un vatman surprins trecând pe roșu în intersecția Calea Vitan – Mihai Bravu, a primit răspunsul oficial de la STB exact în momentul producerii unui nou accident grav între un […] Articolul Un bucureștean a văzut un vatman care trece pe roșu în intersecția Vitan cu Mihai Bravu și a făcut reclamație. Ce răspuns a primit de la STB apare prima dată în B365.
09:50
De la București la Focșani, în curând doar pe autostradă. CNAIR: Lotul 3 al A7 ar putea fi gata la sfârșitu lunii noiembrie # B365.ro
Vom putea circula în curând pe autostradă de la București la Focșani, pe autostrăzile A3 și A7. Lotul 3 Pietroasele – Buzău din Autostrada A7 Ploiești – Buzău ar putea fi deschis la finalul lunii […] Articolul De la București la Focșani, în curând doar pe autostradă. CNAIR: Lotul 3 al A7 ar putea fi gata la sfârșitu lunii noiembrie apare prima dată în B365.
09:10
Elevii de la Liceul Bolintineanu s-ar putea întoarce în clase săptămâna viitoare. Clădirea a fost reparată după explozia din Rahova, care a provocat avarii importante # B365.ro
Elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din București ar urma să revină la cursuri săptămâna viitoare după finalizarea lucrărilor de reparații, a anunțat prefectul capitalei. Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din Rahova se redeschide după explozia din […] Articolul Elevii de la Liceul Bolintineanu s-ar putea întoarce în clase săptămâna viitoare. Clădirea a fost reparată după explozia din Rahova, care a provocat avarii importante apare prima dată în B365.
09:00
“Dâmbovița cere Wow”, un concurs menit să dea râului un nou loc în viața noastră. În cât timp se poate transforma bariera de beton în inima verde-albastră a Bucureștiului # B365.ro
Dâmbovița noastră cea de toate zilele ne-a arătat, mai ales în ultimii ani, că are un potențial uriaș de a deveni o axă verde-albastră care unește oameni, cartiere și idei despre cum am putea să […] Articolul “Dâmbovița cere Wow”, un concurs menit să dea râului un nou loc în viața noastră. În cât timp se poate transforma bariera de beton în inima verde-albastră a Bucureștiului apare prima dată în B365.
08:50
Șeful NATO e azi la București. Mark Rutte, secretarul general al Alianței, se întâlnește cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde ajunge la ora 13:30 # B365.ro
Astăzi, 5 noiembrie, la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan îl va primi pe Mark Rutte, secretarul general al NATO. Aceasta este prima sa vizită în România după ce a primit această funcție. Mark Rutte, secretarul general […] Articolul Șeful NATO e azi la București. Mark Rutte, secretarul general al Alianței, se întâlnește cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde ajunge la ora 13:30 apare prima dată în B365.
08:30
Ce zice candidatul Drulă despre taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculare în București. Poziția lui e vehementă # B365.ro
Declarația lui Cătălin Drulă despre taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București vine în contectul în care această idee care apare periodic în dezbaterea publică de la noi de oraș. Luna trecută, consilierul […] Articolul Ce zice candidatul Drulă despre taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculare în București. Poziția lui e vehementă apare prima dată în B365.
07:50
FOTO | Cumplit accident de noapte în București, cu pieton lovit pe trecere și aruncat sub un autobuz STB, la Pasajul Muncii. Despre o zi rea în transportul în comun # B365.ro
Un teribil accident în care a fost implicat, în mod indirect, din informațiile de până acum, și un mijloc de transport în comun s-a produs, aseară, în București, pe Șoseaua Mihai Bravu, la Pasajul Muncii; […] Articolul FOTO | Cumplit accident de noapte în București, cu pieton lovit pe trecere și aruncat sub un autobuz STB, la Pasajul Muncii. Despre o zi rea în transportul în comun apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
05:10
Strașnica ispită din Floreasca, locul unde iubești să păcătuiești caloric: Cafeneaua Cozofino # B365.ro
La Cozofino, cafeneaua de pe Calea Floreasca 111-113, decorul de Halloween completează atmosfera cozy din interior și devine cadrul perfect pentru savurat cafele cu arome de toamnă. Pledoarie pentru Halloween Teoria mea legată de sărbători, […] Articolul Strașnica ispită din Floreasca, locul unde iubești să păcătuiești caloric: Cafeneaua Cozofino apare prima dată în B365.
03:10
Cum rezolvă un șnițel întâlnirea nefastă cu domn cu boxă dată tare în troleibuzul 97. O călătorie deloc solară cu un Solaris în care bubuie manele # B365.ro
De ceva vreme încoace, încerc să fac pe plac politicienilor din administrația locală și să merg mai mult cu transportul în comun, așa cum ne sfătuiesc ei înșiși, iar una dintre liniile favorite este frumosul […] Articolul Cum rezolvă un șnițel întâlnirea nefastă cu domn cu boxă dată tare în troleibuzul 97. O călătorie deloc solară cu un Solaris în care bubuie manele apare prima dată în B365.
4 noiembrie 2025
19:30
Drulă s-a împiedicat de Băluță prin București și are un mesaj acid pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Nu poate să-și ascundă acum și trecutul, așa cum face cu sigla” # B365.ro
Cătălin Drulă s-a împiedicat de un banner electoral cu Daniel Băluță, la o plimbare prin București și spune, printre altele, că panoul bloca trotuarul. Candidatul USR la Primăria Capitalei are un mesaj acid pentru candidatul […] Articolul Drulă s-a împiedicat de Băluță prin București și are un mesaj acid pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Nu poate să-și ascundă acum și trecutul, așa cum face cu sigla” apare prima dată în B365.
18:50
Un accident grav a avut loc în această seară pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală, aproape de Spitalul Victor Babeș și de Pasajul Piața Muncii. La fața locului au ajuns polițiști, șoferii sunt sfătuiți să […] Articolul Accident grav pe Șoseaua Mihai Bravu, aproape de Spitalul Victor Babeș. Trafic îngreunat apare prima dată în B365.
Ieri
18:10
Stație nouă pe Bd. Theodor Pallady din București. Autobuzele liniilor 246, 405, 408 și 472 opresc aici începând cu 5 noiembrie # B365.ro
Călătorii trebuie să știe că, începând de miercuri, 5 noiembrie, autobuzele liniilor 246, 405, 408 și 472 opresc într-o stație nouă pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru […] Articolul Stație nouă pe Bd. Theodor Pallady din București. Autobuzele liniilor 246, 405, 408 și 472 opresc aici începând cu 5 noiembrie apare prima dată în B365.
17:20
Se reabilitează alte trei microzone din Sectorul 6. Reparațiile ajung în zonele Str. Brașov, Str. Liniei și Str. Dezrobirii # B365.ro
Administrația de sector anunță că vor fi reabilitate alte trei microzone din Sectorul 6. De această dată, lucrările ajung în perimetrele Strada Brașov, Strada Liniei și Strada Dezrobirii. De asemenea, continuă lucrările și la microzona […] Articolul Se reabilitează alte trei microzone din Sectorul 6. Reparațiile ajung în zonele Str. Brașov, Str. Liniei și Str. Dezrobirii apare prima dată în B365.
16:40
Ghid complet pentru Baccarat: Jocul popular în Asia câștigă popularitate la nivel mondial (P) # B365.ro
Deși își are originile în Italia, în jurul anilor 1400, Baccarat este un joc de cărți din cazinouri popular mai degrabă în Asia. În ultimii ani, popularitatea jocului a crescut însă la nivel mondial, inclusiv […] Articolul Ghid complet pentru Baccarat: Jocul popular în Asia câștigă popularitate la nivel mondial (P) apare prima dată în B365.
16:20
FOTO | Violență în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a lovit cu putere un agent, după o ceartă la turnicheți. Momentul, filmat de camerele Metrorex de supraveghere # B365.ro
Incident violent la stația de metrou Piața Unirii 2: un agent de pază de la metrou a fost lovit în plină figură de un bărbat, după un conflict cu acesta. Poliția Capitalei s-a sesizat din […] Articolul FOTO | Violență în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a lovit cu putere un agent, după o ceartă la turnicheți. Momentul, filmat de camerele Metrorex de supraveghere apare prima dată în B365.
16:00
Restricții de circulație pe A0 – Autostrada Bucureștiului și pe DN 1A, între Centura Capitalei și Șos. Chitila-Mogoșoaia. Se fac diferite lucrări # B365.ro
Centrul Infotrafic îi anunță pe șoferi că sunt restricții de circulație pe Autostrada Bucureștiului A0, dar și pe DN 1A, între Centura Capitalei și Șoseaua Chitila-Mogoșoaia. Se fac diferite lucrări, iar oamenii legii îi sfătuiesc […] Articolul Restricții de circulație pe A0 – Autostrada Bucureștiului și pe DN 1A, între Centura Capitalei și Șos. Chitila-Mogoșoaia. Se fac diferite lucrări apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Dl. Băluță vrea să facă tot Bucureștiul „frumos și eficient” ca S4. Promite parcări Park&Ride ca la Tudor Arghezi în toate stațiile de metrou din oraș # B365.ro
Daniel Băluță, candidatul din partea PSD pentru Primăria Capitalei, laudă proiectul parcării de tip Park&Ride de la stația de metrou Tudor Arghezi din Sectorul 4 și spune că toate stațiile de metrou din București trebuie […] Articolul VIDEO | Dl. Băluță vrea să facă tot Bucureștiul „frumos și eficient” ca S4. Promite parcări Park&Ride ca la Tudor Arghezi în toate stațiile de metrou din oraș apare prima dată în B365.
14:00
ALERTĂ | Liceul Tehnologic Theodor Pallady, evacuat acum, din cauza unui miros puternic de gaze. Pompieri, SMURD și polițiști la fața locului # B365.ro
Liceul Tehnologic Theodor Pallady din București, Sectorul 3, a fost evacuat cu puțin urm, din cauza unui puternic miros de gaze. Suspectă este o conductă de gaz din afara unității de învățământ, potrivit unor informații […] Articolul ALERTĂ | Liceul Tehnologic Theodor Pallady, evacuat acum, din cauza unui miros puternic de gaze. Pompieri, SMURD și polițiști la fața locului apare prima dată în B365.
13:50
Când se închide, deschide și închide iar Catedrala Neamului, în perioada următoare. La această sesiune de vizitare, credincioșii și turiștii mai au doar o zi la dispoziție # B365.ro
Credincioșii care vor să se închine la Sfântul Altar al Catedralei o mai pot face până miercuri, 5 noiembrie, la miezul nopții. Patriarhia Română anunță că, în mai multe intervale de zile, lăcașul va fi […] Articolul Când se închide, deschide și închide iar Catedrala Neamului, în perioada următoare. La această sesiune de vizitare, credincioșii și turiștii mai au doar o zi la dispoziție apare prima dată în B365.
13:20
Schimbarea la față a magazinelor Profi din București, care deja se transformă în Annabella. Cunoscutul retailer din Vâlcea a început să-și monteze siglele în Capitală # B365.ro
În locul unor magazine Profi din București au început să apară magazine Annabella, așa cum sunt prin Vâlcea. Retailerul român cunoscut în Vâlcea își face intrarea pe piața din Capitală. Magazine Profi din București devin […] Articolul Schimbarea la față a magazinelor Profi din București, care deja se transformă în Annabella. Cunoscutul retailer din Vâlcea a început să-și monteze siglele în Capitală apare prima dată în B365.
13:20
Decizia STB de a renunța la cele 40 de tramvaie noi de la Electroputere Pașcani, atacată la CNSC. Gruia Stoica: PMB de fapt nu are bani # B365.ro
Saga celor 40 de tramvaie pe care PMB ar fi trebuit să le cumpere de la Electroputere VFU Pașcani continuă. Acum, controversatul om de afaceri Gruia stoica, proprietarul Electroputere și al Grup Feroviar Român, a […] Articolul Decizia STB de a renunța la cele 40 de tramvaie noi de la Electroputere Pașcani, atacată la CNSC. Gruia Stoica: PMB de fapt nu are bani apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Blocaj total la ieșirea din Pantelimon pe Centura Capitalei. Accident grav în zona podului de la Fabrica de bere Tuborg # B365.ro
Un accident cu mai multe mașini s-a produs, la orele prânzului, pe Centura Capitalei, în zona podului de la Fabrica de bere Tuborg. Accident pe Centura Capitalei, în zona podului de la Fabrica de bere […] Articolul FOTO | Blocaj total la ieșirea din Pantelimon pe Centura Capitalei. Accident grav în zona podului de la Fabrica de bere Tuborg apare prima dată în B365.
12:40
Ciucu promite că scăpăm de iadul de pe Iuliu Maniu când pornim spre Pitești. Drumul Radial 1, care leagă Bulevardul Timișoara de A0, e iar subiect de mare actualitate # B365.ro
Se pregătește construirea DR1 (Drum Radial) Vest Expres, un drum de aproape 10 km care va oferi o ieșire rapidă din Capitală până în 2028-2029, reducând aglomerația de pe Bulevardul Iuliu Maniu, conform celor spune […] Articolul Ciucu promite că scăpăm de iadul de pe Iuliu Maniu când pornim spre Pitești. Drumul Radial 1, care leagă Bulevardul Timișoara de A0, e iar subiect de mare actualitate apare prima dată în B365.
12:10
ESENȚIAL | Distrigaz a început reparațiile la conducta din Rahova care a explodat acum aproape o lună. După lucrări, bucureștenii din zonă vor avea iar gaze # B365.ro
Echipele Distrigaz Sud Rețele au început astăzi, 4 noiembrie, săpăturile pentru reîntregirea conductei de distribuție a gazelor naturale și reluarea alimentării cu gaze pentru trei scări de bloc din zona unde a avut loc explozia […] Articolul ESENȚIAL | Distrigaz a început reparațiile la conducta din Rahova care a explodat acum aproape o lună. După lucrări, bucureștenii din zonă vor avea iar gaze apare prima dată în B365.
10:40
Conducerea Metrorex ar putea lucra în stațiile de metrou, alături de angajații din teren. Ministrul Transporturilor taie “sporurile imorale” # B365.ro
Conducerea Metrorex este la un pas de mutare: aproximativ 280 de angajați sunt nevoiți să părăsească sediul din Palatul CFR și vor fi relocați în stații de metrou. Ministrul Transporturilor vrea tăierea „sporurilor de metrou” […] Articolul Conducerea Metrorex ar putea lucra în stațiile de metrou, alături de angajații din teren. Ministrul Transporturilor taie “sporurile imorale” apare prima dată în B365.
10:40
BREAKING | Accident STB vs STB în Drumul Taberei: Un tramvai 41 a intrat într-un autobuz. Martor: 7 victime au fost transportate la spital # B365.ro
Astăzi, 4 octombrie s-a produs un accident între două mijloace de transport în comun STB, mai preciz între un tramvai și un autobuz. Accidentul a avaut loc în zona Drumul Taberei și Strada Brașov. Martorii […] Articolul BREAKING | Accident STB vs STB în Drumul Taberei: Un tramvai 41 a intrat într-un autobuz. Martor: 7 victime au fost transportate la spital apare prima dată în B365.
10:20
ESENȚIAL | Șantierul de la Planșeul Unirii riscă să fie oprit din cauza datoriilor. Erbașu: Continuarea lucrărilor depinde de Ministerul Dezvoltării, proiectul este finanţat prin Anghel Saligny # B365.ro
Lucrările la planșeul Unirii s-ar putea suspenda din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny. Cauza ar fi facturile restante de aproape 135 miloane de lei. Lucrările de la Planșeul Unirii riscă […] Articolul ESENȚIAL | Șantierul de la Planșeul Unirii riscă să fie oprit din cauza datoriilor. Erbașu: Continuarea lucrărilor depinde de Ministerul Dezvoltării, proiectul este finanţat prin Anghel Saligny apare prima dată în B365.
09:40
Călătorii din trenul de noapte București-Vatra Dornei au ajuns la destinația finală după 12 ore. A avut 3 ore întârziere din cauza locomotivei defecte # B365.ro
Bucureștenii și nu numai care au călătorit duminică, 2 noiembrie, cu trenul de noapte București-Vatra Dornei au trăit o povestre de coșmar. Locomotiva trenului aflată lșa tracțiune s-a defectat de mai multe ori, iar în […] Articolul Călătorii din trenul de noapte București-Vatra Dornei au ajuns la destinația finală după 12 ore. A avut 3 ore întârziere din cauza locomotivei defecte apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.