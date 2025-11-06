ALERTĂ | Dani Mocanu e de negăsit, după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Poliția l-a dat în urmărire
B365.ro, 6 noiembrie 2025 17:00
Manelistul Dani Mocanu n-a fost găsit acasă la el, în Ștefănești-Argeș, unde polițiștii s-au dus să pună în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Nu l-au […] Articolul ALERTĂ | Dani Mocanu e de negăsit, după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Poliția l-a dat în urmărire apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 15 minute
17:10
ESENȚIAL | Conturile Metrorex, poprite din cauza datoriilor către Alstom. Există mai multe neînțelegeri în legătură cu furnizarea și punerea în circulație a noilor trenuri pentru M5 # B365.ro
Compania Alstom Transport SA a pus poprire pe conturile Metrorex din cauza datoriilor înregistrate de compania de transport subteran din București la facturile emise în contul contractului de mentenanță a trenurilor. Alstom pune poprire pe […] Articolul ESENȚIAL | Conturile Metrorex, poprite din cauza datoriilor către Alstom. Există mai multe neînțelegeri în legătură cu furnizarea și punerea în circulație a noilor trenuri pentru M5 apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
17:00
ALERTĂ | Dani Mocanu e de negăsit, după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Poliția l-a dat în urmărire # B365.ro
Manelistul Dani Mocanu n-a fost găsit acasă la el, în Ștefănești-Argeș, unde polițiștii s-au dus să pună în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Nu l-au […] Articolul ALERTĂ | Dani Mocanu e de negăsit, după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Poliția l-a dat în urmărire apare prima dată în B365.
Acum o oră
16:50
Încă un cutremur în Vrancea. S-a produs, în această după-amiază, la 80 de km adâncime și a avut magnitudinea 3,5 # B365.ro
Un cutremur cu magnitudine de 3.5 a avut loc în această după-amiază, 6 noiembrie, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut loc în Vrancea. Un alt cutremur […] Articolul Încă un cutremur în Vrancea. S-a produs, în această după-amiază, la 80 de km adâncime și a avut magnitudinea 3,5 apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
16:00
VIDEO | Momentul îngrozitor în care un cablu de tensiune STB, acroșat de un camion, lovește o femeie care mergea pe stradă, în zona Dristor. Victima, în stare gravă # B365.ro
Momentul în care femeia în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un cablu de tensiune STB a fost surprins de o cameră de supraveghere. Aceasta se află acum în stare gravă la […] Articolul VIDEO | Momentul îngrozitor în care un cablu de tensiune STB, acroșat de un camion, lovește o femeie care mergea pe stradă, în zona Dristor. Victima, în stare gravă apare prima dată în B365.
16:00
Băsescu, fost primar general al Capitalei, în tabăra desființării sectoarelor. ”Nu știu cu ce o să vă alegeți dacă nu se revine la un oraș cu administrație unică” # B365.ro
Fost președinte și fost primar general al Capitalei, Traian Băsescu, a declarat că dacă Bucureștiul nu revine ca un oraș cu o administrație unică, nu va fi un mare progres după aceste alegeri. Băsescu nu crede […] Articolul Băsescu, fost primar general al Capitalei, în tabăra desființării sectoarelor. ”Nu știu cu ce o să vă alegeți dacă nu se revine la un oraș cu administrație unică” apare prima dată în B365.
15:30
Complicata extindere a Magistralei de metrou M4. Câștigătorul licitației depune o nouă contestație, într-o chestiune cu miză de 100 de milioane de euro # B365.ro
Asocierea declarată câștigătoare la licitația pentru prelungirea Magistralei 4 a depus o nouă contestație, fiind nemulțumită că oferta Gulermak a fost declarată admisibilă. Oferta asocierii Dogus Insaat (lider, Turcia), GP Group JSC și Trace Group […] Articolul Complicata extindere a Magistralei de metrou M4. Câștigătorul licitației depune o nouă contestație, într-o chestiune cu miză de 100 de milioane de euro apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
14:50
ESENȚIAL | Femeia lovită de un cablu STB rupt de un camion, în stare gravă la Spitalul Pantelimon. Accidentul, produs în zona în care se lucra la rețeaua electrică a tramvaielor # B365.ro
Astăzi, 6 noiembrie, în Capitală a avut loc un groaznic incident. O femeie a fost lovită de un cablu de tramvai. Aceasta a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitată. Se află este în […] Articolul ESENȚIAL | Femeia lovită de un cablu STB rupt de un camion, în stare gravă la Spitalul Pantelimon. Accidentul, produs în zona în care se lucra la rețeaua electrică a tramvaielor apare prima dată în B365.
14:30
Un contabil din București a furat peste un milion de lei din fondurile a două școli din Sectorul 5. A trecut neobservat timp de 6 ani # B365.ro
Un contabil care care se ocupa de două școli din București este acuzat că, timp de șase ani, ar fi delapidat peste 1,2 milioane de lei din fondurile unităților de învățământ. Iar bani furați i-ar […] Articolul Un contabil din București a furat peste un milion de lei din fondurile a două școli din Sectorul 5. A trecut neobservat timp de 6 ani apare prima dată în B365.
14:20
Autobuzele 227 nu mai opresc, temporar, într-o stație de pe Strada Pucheni. TPBI: E nevoie de reparații ale străzii, pentru siguranța călătorilor # B365.ro
Călătorii trebuie să știe că autobuzele liniei 227 nu mai opresc într-o stație de pe Strada Pucheni, însă această măsură este temporară. Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) anunță […] Articolul Autobuzele 227 nu mai opresc, temporar, într-o stație de pe Strada Pucheni. TPBI: E nevoie de reparații ale străzii, pentru siguranța călătorilor apare prima dată în B365.
14:10
Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare, într-un dosar de tentativă de omor. Cântărețul de manele și fratele său au fost implicați într-un conflict violent # B365.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare cu executare, în dosarul de tentativă de omor. Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare Decizia […] Articolul Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare, într-un dosar de tentativă de omor. Cântărețul de manele și fratele său au fost implicați într-un conflict violent apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
13:20
VIDEO | Dl. Negoiță mai pornește o bătălie, acum cu Frunzele Netrebnice. Cu cât plantăm mai mulți copaci, cu atât toamna avem o problemă mai semnificativă # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a transimis că a primit mai multe soluții și sugestii din partea cetățenilor privind modul în care ar trebui gestionată curățenia pe străzi pe timp de toamnă. Dar a spus […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță mai pornește o bătălie, acum cu Frunzele Netrebnice. Cu cât plantăm mai mulți copaci, cu atât toamna avem o problemă mai semnificativă apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | Avansează lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Pallady și Basarabia. Urmează deschiderea șantierelor și pe Camil Ressu și Calea Călărașilor # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Lotul 1 avansează rapid. La sfârșitul lucrărilor, bucureștenii vor beneficia de 18 km de șină nouă. Stadiul lucrărilor […] Articolul FOTO | Avansează lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Pallady și Basarabia. Urmează deschiderea șantierelor și pe Camil Ressu și Calea Călărașilor apare prima dată în B365.
13:00
Horia Moculescu, internat la ATI, în stare gravă. Compozitorul, în vârstă de 88 de ani, este la Spitalul Matei Balș din București # B365.ro
Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat pe secția ATI de la Spitalul Matei Balș din București. Compozitorul este în stare gravă, au declarat surse medicale. Horia Moculescu este internat la Spitalul […] Articolul Horia Moculescu, internat la ATI, în stare gravă. Compozitorul, în vârstă de 88 de ani, este la Spitalul Matei Balș din București apare prima dată în B365.
12:50
Cel mai mare târg de sărbători de la Romexpo începe pe 28 noiembrie. Crăciunul Nordului e cu intrare liberă, concerte, patinoar și roată panoramică # B365.ro
Crăciunul Nordului, cel mai așteptat târg de Crăciun din Capitală se deschide la Romexpo. Bucureștenii sunt invitați să pătrundă într-un univers de poveste de pe 28 noiembrie 2025 până pe 4 ianuarie 2026. Intrarea este […] Articolul Cel mai mare târg de sărbători de la Romexpo începe pe 28 noiembrie. Crăciunul Nordului e cu intrare liberă, concerte, patinoar și roată panoramică apare prima dată în B365.
12:20
BREAKING | Un cablu de la tramvai a fost acroșat de un camion și a căzut peste o femeie, care e resuscitată. STB: Mai multe linii, blocate în intersecția Dudești cu Șos. Mihai Bravu # B365.ro
UPDATE: STB a transmis că astăzi, în jurul orei 11:20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. Din nefericire, […] Articolul BREAKING | Un cablu de la tramvai a fost acroșat de un camion și a căzut peste o femeie, care e resuscitată. STB: Mai multe linii, blocate în intersecția Dudești cu Șos. Mihai Bravu apare prima dată în B365.
12:20
Tramvaiele 1, 10, 19, 23, 27 și 49, blocate în zona Dristor. Un camion a rupt un fir de electricitate, în cădere a lovit o femeie care era pe trotuar, intervine SMURD, anunță STB # B365.ro
Călătorii STB trebuie să știe că tramvaiele liniilor 1, 10, 19, 23, 27 și 49 sunt blocate în zona Dristor, din cauza unui incident deosebit de grav. Reprezentanții Societății de Transport București anunță că un […] Articolul Tramvaiele 1, 10, 19, 23, 27 și 49, blocate în zona Dristor. Un camion a rupt un fir de electricitate, în cădere a lovit o femeie care era pe trotuar, intervine SMURD, anunță STB apare prima dată în B365.
12:10
BREAKING | Incident grav în București, pieton resuscitat în intersecția de la Dristor. Martor: S-a rupt un cablu de la tramvai și a căzut peste om. STB: Liniile 23, 27 și 49 sunt deviate # B365.ro
În urmă cu câteva momente, în Capitală a avut loc un incident groazinic în Sectorul 3 al Capitalei. Un cablu de la tramvai s-a rupt și a cazut peste o persoană. Cei de la criminalistică […] Articolul BREAKING | Incident grav în București, pieton resuscitat în intersecția de la Dristor. Martor: S-a rupt un cablu de la tramvai și a căzut peste om. STB: Liniile 23, 27 și 49 sunt deviate apare prima dată în B365.
11:50
FOTO | O frumusețe de câine pierdut pe zona Lujerului, în Parcul Liniei. Un bucureștean l-a găsit și l-a dus la ASPA Mihăilești până își găsește stăpânii # B365.ro
Străzile din Capitală sunt ca un labirint. Chiar și un bucureștean se poate pierde în haosul din Capitală, iar pentru blănoși, șansele sunt și mai mari. Un cățel s-a pierdut în zona Lujerului, iar acum […] Articolul FOTO | O frumusețe de câine pierdut pe zona Lujerului, în Parcul Liniei. Un bucureștean l-a găsit și l-a dus la ASPA Mihăilești până își găsește stăpânii apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
11:20
Dezbatere publică pentru modernizarea Parcului IOR, astăzi la sediul PS3. Asociațiile civice îi roagă pe bucureșteni să participe în număr cât mai mare # B365.ro
În această seară, va avea loc o dezbatere publică privind proiectul de 43 de milioane de euro pentru „modernizarea” Parcului IOR din Sectorul 3. La precedenta ședință de Consiliu Local, proiectul a fost retras miercuri […] Articolul Dezbatere publică pentru modernizarea Parcului IOR, astăzi la sediul PS3. Asociațiile civice îi roagă pe bucureșteni să participe în număr cât mai mare apare prima dată în B365.
11:00
Black Friday 2025 la Auchan. Peste 1.200 de produse au reduceri atât în magazine, cât și online # B365.ro
A început Black Friday 2025 la Auchan România. Campania a început de ieri, 5 noiembrie și ține până pe 18 noiembrie. Reducerile sunt aplicate la peste 1.200 de produse, din numeroase categorii. Black Friday la […] Articolul Black Friday 2025 la Auchan. Peste 1.200 de produse au reduceri atât în magazine, cât și online apare prima dată în B365.
10:40
ESENȚIAL | Zeci de mii de consumatori din București n-au azi gaz. Alimentarea e oprită, Distrigaz Sud Rețele anunță lucrări de mentenanță # B365.ro
Alimentarea cu gaz este oprită astăzi (joi, 6 noiembrie) noiembrie, pentru zeci de mi de consumatori – casnici și noncasnici – din București, anunță Distrigaz Sud Rețele. Distrigaz oprește alimentare cu gaz în mai multe […] Articolul ESENȚIAL | Zeci de mii de consumatori din București n-au azi gaz. Alimentarea e oprită, Distrigaz Sud Rețele anunță lucrări de mentenanță apare prima dată în B365.
10:10
VIDEO | Băluță îi propune azi lui Ciucu un fel de „Pacea de la București”. Ieri, primarul S6 l-a acuzat pe primarul S4 de campanie electorală mârșavă # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD pentru alegerile PMB, a transmis un mesaj către contracandidații lui. A subliniat că își dorește ca această campanie electorală să fie o luptă dreaptă. Daniel Băluță își […] Articolul VIDEO | Băluță îi propune azi lui Ciucu un fel de „Pacea de la București”. Ieri, primarul S6 l-a acuzat pe primarul S4 de campanie electorală mârșavă apare prima dată în B365.
10:00
Profesor de canto care preda în București și Craiova, arestat preventiv pentru agresiuni sexuale asupra unor minore. Anchetatori: Nu e la prima faptă # B365.ro
Un profesor de canto care preda în București și Craiova a fost arestat preventiv 30 de zile, după ce, 2 eleve de 13 ani au declarat că au fost agresate sexual în timpul lecțiilor. Bărbatul […] Articolul Profesor de canto care preda în București și Craiova, arestat preventiv pentru agresiuni sexuale asupra unor minore. Anchetatori: Nu e la prima faptă apare prima dată în B365.
09:50
FOTO | Ciucu, furios pe Simion, despre “blocul reabilitat din S6, unde stau migranți”: Este privat, funcționează în regim de hotel # B365.ro
„Uitați, aici, în București, în Sectorul 6, în acest bloc jerpelit locuiesc bieți români, alături, în cel frumos și reabilitat, stau migranți invadatori”. Nu, nu sunt întocmai cuvintele scrie de George Simion în descrierea unei […] Articolul FOTO | Ciucu, furios pe Simion, despre “blocul reabilitat din S6, unde stau migranți”: Este privat, funcționează în regim de hotel apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
09:10
Dl. Băluță ne explică de ce sigla PSD de pe panourile lui electorale e mai mică decât nasul de furnică # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, susține că sigla minusculă a partidului de pe panourile sale nu este o greșeală de tipar, ci o „lecție de proporții”: 99% administrație, 1% […] Articolul Dl. Băluță ne explică de ce sigla PSD de pe panourile lui electorale e mai mică decât nasul de furnică apare prima dată în B365.
08:40
VIDEO | Accident foarte grav pe Podul Cotroceni. Impact violent, mașină răsturnată în intersecție # B365.ro
Un accident foarte grav s-a produs, în această dimineață, pe Podul Cotroceni. unde două mașini s-au ciocnit violent. În urma impactului, una dintre ele s-a răsturnat în intersecție, Ambele mașini sunt făcute praf. Traficul în […] Articolul VIDEO | Accident foarte grav pe Podul Cotroceni. Impact violent, mașină răsturnată în intersecție apare prima dată în B365.
08:10
VIDEO | Bărbatul lovit mortal de un TIR, pe Bd. Iuliu Maniu, era un om al străzii, pe care bucureștenii din zonă îl știau. Profund tulburat, „dirija mașinile aici, în intersecție” # B365.ro
Unul dintre cele mai grave accidente din București, unde se produc zilnic foarte multe accidente, este cel de aseară, de pe Bulevardul Iuliu Maniu, unde un bărbat care a vrut să traverseze pe roșu a […] Articolul VIDEO | Bărbatul lovit mortal de un TIR, pe Bd. Iuliu Maniu, era un om al străzii, pe care bucureștenii din zonă îl știau. Profund tulburat, „dirija mașinile aici, în intersecție” apare prima dată în B365.
07:30
Prea puțin știuta prigoană comunistă a lui Dinu Lippati. Mariu Manole dă glas confesiunilor a trei mari pianiști, într-un turneu care se încheie spectaculos la București # B365.ro
Asociația „Opus” invită la un turneu prin țară și București ce are în centrul atenției trei personalități ale pianisticii românești de anvergură universală: Dinu Lipatti, la 75 de ani de la trecerea în eternitate, Radu […] Articolul Prea puțin știuta prigoană comunistă a lui Dinu Lippati. Mariu Manole dă glas confesiunilor a trei mari pianiști, într-un turneu care se încheie spectaculos la București apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
22:00
ALERTĂ | Scurgere de gaze la o conductă de pe Strada Popa Tatu din București. Pompierii intervin de urgență, traficul este blocat # B365.ro
Un miros puternic de gaz a fost semnalat miercuri seară pe Strada Popa Tatu nr. 66, unde un reizer amplasat pe trotuar a început să scape gaze. Pompierii intervin de urgență, traficul este blocat, inclusiv […] Articolul ALERTĂ | Scurgere de gaze la o conductă de pe Strada Popa Tatu din București. Pompierii intervin de urgență, traficul este blocat apare prima dată în B365.
21:10
BREAKING | Accident mortal pe Bulevardul Iuliu Maniu, la intersecția cu Strada Apusului. Un TIR a lovit un pieton # B365.ro
Un accident mortal a avut loc miercuri seară, 5 noiembrie, pe Bulevardul Iuliu Maniu din București, la intersecția cu Strada Apusului. Traficul în zonă este blocat pentru măsurători. Știre în curs de actualizare. Revenim cu […] Articolul BREAKING | Accident mortal pe Bulevardul Iuliu Maniu, la intersecția cu Strada Apusului. Un TIR a lovit un pieton apare prima dată în B365.
19:40
Fanii anime și K-pop din București sunt așteptați în weekend la Ani-K Mania, convenția din Mega Mall. Taryn și Taehoon ajung pentru prima dată în Capitală # B365.ro
În acest weekend, 8-9 noiembrie, fanii culturii pop asiatice din București pot participa la Ani-K Mania, o convenție dedicată universului anime și K-pop, organizată la Mega Mall. Este pentru prima dată când o astfel de […] Articolul Fanii anime și K-pop din București sunt așteptați în weekend la Ani-K Mania, convenția din Mega Mall. Taryn și Taehoon ajung pentru prima dată în Capitală apare prima dată în B365.
19:40
„Să îți fie rușine, Daniel!”, strigă Ciucu pe internet către contracandidatul său. Acuză că s-au scris articole calomnioase la adresa lui, ce au apărut prin oraș pe camioane publicitare # B365.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei și primarul Sectorului 6, îl acuză pe contracandidatul său de la PSD, Daniel Băluță, de manipulare, după ce un articol calomnios a apărut pe un camion […] Articolul „Să îți fie rușine, Daniel!”, strigă Ciucu pe internet către contracandidatul său. Acuză că s-au scris articole calomnioase la adresa lui, ce au apărut prin oraș pe camioane publicitare apare prima dată în B365.
18:50
Bucureștenii din zonele Ștefan cel Mare, Dacia, Obor și Floreasca nu vor mai dârdâi în case și vor avea și apă caldă la robinete, promite Bujduveanu. Alți 5 km de conductă, înlocuiți # B365.ro
În curând, locuitoriii din Ștefan cel Mare, Dacia, Obor și Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă și căldura, datorită lucrărilor de modernizare la sistemul de termoficare. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, […] Articolul Bucureștenii din zonele Ștefan cel Mare, Dacia, Obor și Floreasca nu vor mai dârdâi în case și vor avea și apă caldă la robinete, promite Bujduveanu. Alți 5 km de conductă, înlocuiți apare prima dată în B365.
18:10
ESENȚIAL | Cauza exploziei de la blocul din Rahova. Motivul dat de judecători pentru arestările angajaților de la Distrigaz și firma privată # B365.ro
Explozia de la blocul din Rahova, produsă în urmă cu aproape trei săptămâni, a fost cauzată de o acumulare de gaze naturale. Acumularea s-a produs după ce au apărut două fisuri în conducta de gaze […] Articolul ESENȚIAL | Cauza exploziei de la blocul din Rahova. Motivul dat de judecători pentru arestările angajaților de la Distrigaz și firma privată apare prima dată în B365.
17:50
Tur ghidat în Pădurea Băneasa, organizat de Asociația Parcul Natural București. E gratuit și e în weekend, în limita locurilor disponibile # B365.ro
Asociația Parcul Natural București organizează un nou tur ghidat, de data aceasta în Pădurea Băneasa, care va avea loc în acest weekend. Participarea este gratuită, însă în limita a 30 de persoane. Tur ghidat în […] Articolul Tur ghidat în Pădurea Băneasa, organizat de Asociația Parcul Natural București. E gratuit și e în weekend, în limita locurilor disponibile apare prima dată în B365.
Ieri
17:10
Mobila veche, electrocasnicele stricate și deșeurile vegetale, colectate gratuit în Sectorul 1. „Curățenia de toamnă” din casele bucureștenilor continuă vineri, lista străzilor # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 1 sunt încurajați să profite de campania „Curățenia de toamnă”: obiectele vechi sunt colectate gratuit, iar un nou episod din acest program are loc vinerea aceasta, 7 noiembrie. Primăria Sectorului 1 a […] Articolul Mobila veche, electrocasnicele stricate și deșeurile vegetale, colectate gratuit în Sectorul 1. „Curățenia de toamnă” din casele bucureștenilor continuă vineri, lista străzilor apare prima dată în B365.
16:20
Dâmbovița Center care n-a fost să fie. Ministerul de Finanțe cere daune uriașe investitorului care nu a transformat Casa Radio într-un complex multifuncțional # B365.ro
Ministerul de Finanțe cere daune de miliarde de euro de la investitorul străin care nu a construit la Casa Radio complexul multifuncțional promis în urmă cu 22 de ani. Dezvoltatorul respinge acuzațiile și spune că […] Articolul Dâmbovița Center care n-a fost să fie. Ministerul de Finanțe cere daune uriașe investitorului care nu a transformat Casa Radio într-un complex multifuncțional apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Un tramvai 32 a luat foc pe Șoseaua Alexandriei, linia este blocată spre depou. STB anunță un simplu „incident tehnic” # B365.ro
Incident grav pe traseu, anunțat ca un simplu și neînsemnat „incident tehnic” de către STB: Un tramvai de pe linia 32 a luat foc. Linia 32 este blocată pe Șoseaua Alexandriei, la Teiuș, spre Depoul […] Articolul FOTO | Un tramvai 32 a luat foc pe Șoseaua Alexandriei, linia este blocată spre depou. STB anunță un simplu „incident tehnic” apare prima dată în B365.
15:00
Necazuri pentru ambasadorul Indiei la București: A luat trenul spre Brașov ca să scape de aglomerația din trafic, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat mai bine de două ore # B365.ro
Ambasadorul Indiei la București trebuia să ajungă rapid în Brașov la o întâlnire importantă și a decis să ia trenul. Din nefericire pentru oficial, trenul care mergea pe ruta București-Brașov a întâmpinat probleme și a […] Articolul Necazuri pentru ambasadorul Indiei la București: A luat trenul spre Brașov ca să scape de aglomerația din trafic, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat mai bine de două ore apare prima dată în B365.
15:00
Ciucu ar vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului pentru Capitală. „De ce nu? E o onoare să-l ai prezent pe președintele României într-un astfel de context” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat din partea PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat că ia în considerare să-l invite pe președintele Nicușor Dan la evenimentul în care își va prezenta programul […] Articolul Ciucu ar vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului pentru Capitală. „De ce nu? E o onoare să-l ai prezent pe președintele României într-un astfel de context” apare prima dată în B365.
14:40
Eugen Teodorovici vrea să intre în cursa pentru Primăria Capitalei „Când eram ministru de Finanțe, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” # B365.ro
Fostul ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat că va candida în mod independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, susținând că experiența sa la nivel național îl poziționează drept un […] Articolul Eugen Teodorovici vrea să intre în cursa pentru Primăria Capitalei „Când eram ministru de Finanțe, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” apare prima dată în B365.
14:40
Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ. Un proiect pilot de orientare profesionalǎ în industriile creative pentru liceenii din Sectorul 1 # B365.ro
Parteneriat media Cum ar fi dacă tinerii ar avea ocazia să discute direct cu profesioniștii care modelează lumea din jurul lor? Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ pornește exact de la această întrebare. Între septembrie […] Articolul Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ. Un proiect pilot de orientare profesionalǎ în industriile creative pentru liceenii din Sectorul 1 apare prima dată în B365.
14:10
Planul lui Negoiță pentru Parcul IOR, noi discuții aprinse. PS3 anunță dezbateri la sediul Primăriei, asociațiile civice acuză autoritățile că țin proiectul secret # B365.ro
Mâine, 6 noiembrie, de la ora 16:30, la sediul Primăriei Sectorului 3, va avea loc o dezbatere publică privind proiectul de modernizare a Parcului IOR. Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan susține că aceasta […] Articolul Planul lui Negoiță pentru Parcul IOR, noi discuții aprinse. PS3 anunță dezbateri la sediul Primăriei, asociațiile civice acuză autoritățile că țin proiectul secret apare prima dată în B365.
14:00
TERMO-ALERT | Peste 1.200 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Termoenergetica publică lista avariilor din oraș # B365.ro
Sunt multe avarii la sistemul de termoficare din București, astfel că peste 1.200 de blocuri au probleme cu apa caldă și încălzirea, miercuri, 5 noiembrie. Compania Municipală Termoenergetica București anunță că sistemul funcționează la o […] Articolul TERMO-ALERT | Peste 1.200 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Termoenergetica publică lista avariilor din oraș apare prima dată în B365.
13:50
Nori, ploi și frig în București, toată săptămâna aceasta. ANM anunță și cum va fi vremea în oraș de luni încolo # B365.ro
Următoarea perioadă va fi marcată de ploi, iar maximele termice ce se vor înregistra săptămâna aceasta se vor situa în jurul valorilor de 13…15 grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. ANM: Ploi slabe și temperaturi […] Articolul Nori, ploi și frig în București, toată săptămâna aceasta. ANM anunță și cum va fi vremea în oraș de luni încolo apare prima dată în B365.
13:30
Pizza Hut ar putea fi scoasă la vânzare. Yum Brands, lanțul cu zeci de restaurante inclusiv în București, plănuiește o astfel de mișcare # B365.ro
Lanțul de restaurante Pizza Hut – prezent și în București – ar putea fi scos la vânzare de către grupul american Yum Brands, care analizează opțiuni strategice pentru brand. Pizza Hut ar putea dispărea din […] Articolul Pizza Hut ar putea fi scoasă la vânzare. Yum Brands, lanțul cu zeci de restaurante inclusiv în București, plănuiește o astfel de mișcare apare prima dată în B365.
13:10
Bucureșteni din S3, disperați după ce sectorul s-a umplut de străzi cu sens unic. „Ocolesc 5 km până ajung acasă, Negoiță a transformat cartierul în Transfăgărășan!” # B365.ro
Noile străzi cu sens unic din Sectorul 3 i-au adus la disperare pe mai mulți bucureșteni. O mulțime de oameni nu înțeleg resistematizarea rutieră gândită de cei din primăria condusă de Robert Negoiță. Un bucureștean […] Articolul Bucureșteni din S3, disperați după ce sectorul s-a umplut de străzi cu sens unic. „Ocolesc 5 km până ajung acasă, Negoiță a transformat cartierul în Transfăgărășan!” apare prima dată în B365.
12:20
Un tânăr de 19 ani din București a fost reținut după ce a incendiat un apartament din Sectorul 3. Este cercetat pentru distrugere # B365.ro
Un tânăr de 19 ani a fost reținut luni, 4 noiembrie, după ce a incendiat un apartament din Sectorul 3. Locatarii au fost evacuați, iar pompierii au stins incendiul. Tânărul este cercetat acum pentru distrugere. […] Articolul Un tânăr de 19 ani din București a fost reținut după ce a incendiat un apartament din Sectorul 3. Este cercetat pentru distrugere apare prima dată în B365.
12:10
Candidatul “Taxa pe mașini străine de București” își apăra ideea, supărat pe “reacțiile f belicoase”. D. C. Popescu și rovinieta lui pentru tot ce n-ar B și IF la numărul de înmatriculare # B365.ro
„Taxa pe mașini străine de București” – adică orice nu are B sau IF în numărul de înmantriculare – este o idee lansată de candidatul Dan Cristian Popescu și devenită deja temă în această campanie […] Articolul Candidatul “Taxa pe mașini străine de București” își apăra ideea, supărat pe “reacțiile f belicoase”. D. C. Popescu și rovinieta lui pentru tot ce n-ar B și IF la numărul de înmatriculare apare prima dată în B365.
11:40
Legendă a fotbalului românesc, Emeric Ienei a murit, în această dimineață, în spital. Cauza morții, potrivit unor surse A3-CNN, a fost o pneumonie cu complicații Emeric Ienei a fost jucător și antrenor de fotbal; între […] Articolul BREAKING | Legendarul Emeric Ienei a murit. Avea 88 de ani apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.