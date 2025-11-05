Interceptări: Suspecții din dosarul lui Fănel Bogos susțin că afaceristul ar fi dat 1,5 milioane de euro pentru audiență la Bolojan; Guvern: “Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației lui Bogoș”
Financial Intelligence, 5 noiembrie 2025 17:50
Fermierul vasluian Fănel Bogos și alți suspecți susțineau în convorbirile interceptate din dosarul în care procurorii DNA au […] The post <b>Interceptări:</b> Suspecții din dosarul lui Fănel Bogos susțin că afaceristul ar fi dat 1,5 milioane de euro pentru audiență la Bolojan; Guvern: “Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației lui Bogoș” appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
18:10
Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT și emitent listat la Bursa de Valori București (BVB) sub […] The post Arctic Stream revine pe profit, în trimestrul al treilea 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
17:50
Interceptări: Suspecții din dosarul lui Fănel Bogos susțin că afaceristul ar fi dat 1,5 milioane de euro pentru audiență la Bolojan; Guvern: “Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației lui Bogoș” # Financial Intelligence
Fermierul vasluian Fănel Bogos și alți suspecți susțineau în convorbirile interceptate din dosarul în care procurorii DNA au […] The post Interceptări: Suspecții din dosarul lui Fănel Bogos susțin că afaceristul ar fi dat 1,5 milioane de euro pentru audiență la Bolojan; Guvern: “Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației lui Bogoș” appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
17:30
DNA, anchetă de trafic de influență/ Ar fi vizați afaceristul Fănel Bogoș, un general SIE în rezervă și un fost procuror (surse Digi) # Financial Intelligence
Procurorii DNA au executat miercuri 23 de percheziții în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timișoara și […] The post DNA, anchetă de trafic de influență/ Ar fi vizați afaceristul Fănel Bogoș, un general SIE în rezervă și un fost procuror (surse Digi) appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Intrarom, recunoscută drept cel mai performant producător high-tech la Gala Camerei de Comerț București # Financial Intelligence
Intrarom S.A., furnizor de top în domeniul ICT și singura unitate de producție a Intracom Telecom Grecia, a […] The post Intrarom, recunoscută drept cel mai performant producător high-tech la Gala Camerei de Comerț București appeared first on Financial Intelligence.
17:20
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA # Financial Intelligence
ANAF anunţă că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex […] The post ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
17:00
Șeful Forumului Economic Mondial avertizează asupra a trei posibile „bule” în economia globală # Financial Intelligence
Lumea ar trebui să fie atentă la trei posibile bule pe piețele financiare, inclusiv inteligența artificială, a declarat […] The post Șeful Forumului Economic Mondial avertizează asupra a trei posibile „bule” în economia globală appeared first on Financial Intelligence.
16:30
România investește în NATO și NATO investește în România, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark […] The post Mark Rutte: România investește în NATO și NATO investește în România appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Acționarii Sphera au aprobat distribuirea unui dividend special de 1,04 lei # Financial Intelligence
Acționarii Sphera Franchise Group au aprobat distribuirea unui dividend special de 1,04 lei, în Adunarea Generală de azi, […] The post Acționarii Sphera au aprobat distribuirea unui dividend special de 1,04 lei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
16:00
UNIQA Sustainable Business Solutions a lansat divizia pentru Regiunea SEE, coordonată prin operațiunile UNIQA din România # Financial Intelligence
UNIQA a lansat oficial UNIQA Sustainable Business Solutions în regiunea SEE, operațiunile fiind coordonate de România pentru toate […] The post UNIQA Sustainable Business Solutions a lansat divizia pentru Regiunea SEE, coordonată prin operațiunile UNIQA din România appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Mădălina Teodorescu, BRD: Datele statistice despre creditele neperformante de la BNR arată că există o creştere; media pieţei, 2,8%; Clienţii sunt mult mai prudenţi # Financial Intelligence
Datele statistice despre creditele neperformante (NPL) de la Banca Naţională a României arată că există o creştere, media […] The post Mădălina Teodorescu, BRD: Datele statistice despre creditele neperformante de la BNR arată că există o creştere; media pieţei, 2,8%; Clienţii sunt mult mai prudenţi appeared first on Financial Intelligence.
16:00
ANRE a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2024-2033, actualizat # Financial Intelligence
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport […] The post ANRE a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2024-2033, actualizat appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Investitorii bogați ar putea impulsiona investițiile alternative, la peste 32 de trilioane de dolari # Financial Intelligence
Investițiile alternative sunt așteptate să depășească 32 de trilioane de dolari,până în 2030, impulsionate în mare parte de […] The post Investitorii bogați ar putea impulsiona investițiile alternative, la peste 32 de trilioane de dolari appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Proiectul BCE privind euro digital este sabotat de europarlamentari şi bănci (FT) # Financial Intelligence
Planul Băncii Centrale Europene privind lansarea unui euro digital până în 2029 se loveşte de opoziţia puternică a […] The post Proiectul BCE privind euro digital este sabotat de europarlamentari şi bănci (FT) appeared first on Financial Intelligence.
14:50
ASF l-a avizat pe Ovidiu Dumitrescu, în calitate de director SSIF BRK Financial Group # Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, azi, solicitarea SSIF BRK Financial Group de autorizare a domnului […] The post ASF l-a avizat pe Ovidiu Dumitrescu, în calitate de director SSIF BRK Financial Group appeared first on Financial Intelligence.
14:30
ADIPEC – Volum fără precedent de petrol stocat pe nave din cauza sancțiunilor occidentale, afirmă CEO-ul Gunvor # Financial Intelligence
Sancțiunile occidentale împotriva Rusiei și Iranului generează volume record de petrol stocat la bordul navelor, împiedicând formarea unui […] The post ADIPEC – Volum fără precedent de petrol stocat pe nave din cauza sancțiunilor occidentale, afirmă CEO-ul Gunvor appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
13:40
Atenționare privind distribuirea unui document fals atribuit Băncii Naționale a României # Financial Intelligence
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu […] The post Atenționare privind distribuirea unui document fals atribuit Băncii Naționale a României appeared first on Financial Intelligence.
13:40
„Shutdown”-ul guvernamental din SUA a intrat miercuri în a 36-a zi, doborând recordul precedent de cea mai lungă […] The post Paralizia bugetară din SUA – cea mai lungă din istorie appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Buzoianu: România își asumă tranziția verde, dar are nevoie de instrumente reale, nu doar de ținte pe hârtie # Financial Intelligence
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat, la reuniunea Consiliului miniștrilor Mediului, desfășurată la Bruxelles, că […] The post Buzoianu: România își asumă tranziția verde, dar are nevoie de instrumente reale, nu doar de ținte pe hârtie appeared first on Financial Intelligence.
13:20
BRD introduce opțiunea Multicurrency pentru cardurile de debit; clienții pot accesa mai multe conturi în valute diferite # Financial Intelligence
BRD introduce opțiunea Multicurrency, pentru cardurile de debit, ce permite clienților să asocieze mai multe conturi în valute […] The post BRD introduce opțiunea Multicurrency pentru cardurile de debit; clienții pot accesa mai multe conturi în valute diferite appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Rafinor, operator în industria de prelucrare a metalelor preţioase din România, îşi va extinde operaţiunilor prin lansarea unei […] The post Rafinor lansează, de anul viitor, o linie de rafinare a argintului appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Dănescu: Potenţialul nostru este atât de mare, încât, deşi nu am ales căile cele mai profitabile, tot ne – am dezvoltat # Financial Intelligence
Potenţialul României este atât de mare, încât, chiar dacă nu am ales căile cele mai profitabile, uneori cele […] The post Dănescu: Potenţialul nostru este atât de mare, încât, deşi nu am ales căile cele mai profitabile, tot ne – am dezvoltat appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Stan TÎRNOVEANU, Zamfirescu Racoti Vasile & Partners: Patru direcții de modificare a legii insolvenței: prevenirea practicilor de deturnare de către debitor, reducerea duratei procedurii, consolidarea regimului răspundere administrator și creșterea gradului de recuperare a creanțelor, inclusiv a creanțelor bugetare # Financial Intelligence
Stan TÎRNOVEANU, Senior Partner Zamfirescu Racoti Vasile & Partners, a făcut inventarul modificărilor de impact aduse Legii Insolvenței […] The post Stan TÎRNOVEANU, Zamfirescu Racoti Vasile & Partners: Patru direcții de modificare a legii insolvenței: prevenirea practicilor de deturnare de către debitor, reducerea duratei procedurii, consolidarea regimului răspundere administrator și creșterea gradului de recuperare a creanțelor, inclusiv a creanțelor bugetare appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Hanga, despre AI: Modul de viaţă nu trebuie să se schimbe fundamental; să păstrăm diversitatea de opinii # Financial Intelligence
Modul de viaţă al oamenilor nu ar trebui să fie schimbat fundamental de evoluţia Inteligenţei Artificiale, în timp […] The post Hanga, despre AI: Modul de viaţă nu trebuie să se schimbe fundamental; să păstrăm diversitatea de opinii appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Rusia încă aşteaptă clarificări de la SUA în legătură cu remarcile lui Trump privind reluarea testelor nucleare (Kremlin) # Financial Intelligence
Rusia încă aşteaptă clarificări din partea SUA în legătură cu remarcile preşedintelui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare, […] The post Rusia încă aşteaptă clarificări de la SUA în legătură cu remarcile lui Trump privind reluarea testelor nucleare (Kremlin) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:40
A murit Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni # Financial Intelligence
Legendarul antrenor orădean Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. În ultima […] The post A murit Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Curtea Constituțională amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și […] The post Curtea Constituțională amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private appeared first on Financial Intelligence.
11:00
UE ajunge în ultimul moment înaintea conferinţei COP30 la un acord preliminar privind obiectivul climatic pentru 2040 # Financial Intelligence
Miniştrii mediului din Uniunea Europeană au ajuns la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, în urma […] The post UE ajunge în ultimul moment înaintea conferinţei COP30 la un acord preliminar privind obiectivul climatic pentru 2040 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:40
Mamdani îl provoacă pe Trump: „Măreşte volumul”; Trump: “Dacă ai un comunist care conduce New York-ul, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo” # Financial Intelligence
Mamdani promite să elimine condițiile care au permis ascensiunea lui Trump Trump amenință cu reducerea fondurilor federale din […] The post Mamdani îl provoacă pe Trump: „Măreşte volumul”; Trump: “Dacă ai un comunist care conduce New York-ul, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo” appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Primul Dicționar de Protecția Consumatorilor de Asigurări ! InfoCons, Te Asigură ! # Financial Intelligence
Este foarte important ca fiecare consumator să fie protejat, să fie corect informat și să știe să aleagă […] The post Primul Dicționar de Protecția Consumatorilor de Asigurări ! InfoCons, Te Asigură ! appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Alex Soros, moștenitorul imperiului Soros, reacţie după victoria democratului Zohran Mamdani la primăria New York: “Atât de mândru să fiu un New Yorker! Visul american continuă!” # Financial Intelligence
Alex Soros, moștenitorul imperiului Soros, a reacţionat după victoria democratului Zohran Mamdani la primăria New York. “Atât de […] The post Alex Soros, moștenitorul imperiului Soros, reacţie după victoria democratului Zohran Mamdani la primăria New York: “Atât de mândru să fiu un New Yorker! Visul american continuă!” appeared first on Financial Intelligence.
08:30
CCR dezbate sesizările făcute de AUR şi ICCJ privind neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, miercuri, sesizările făcute de AUR şi de Înalta Curte de Casaţie şi […] The post CCR dezbate sesizările făcute de AUR şi ICCJ privind neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Bitcoin scade sub 100.000 de dolari, pentru prima dată de la sfârșitul lunii iunie # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut marți sub 100.000 de dolari pentru prima dată în peste patru luni, deoarece deținătorii de […] The post Bitcoin scade sub 100.000 de dolari, pentru prima dată de la sfârșitul lunii iunie appeared first on Financial Intelligence.
07:40
SUA: Democraţii câştigă primele alegeri importante din al doilea mandat al lui Trump # Financial Intelligence
Democraţii au câştigat marţi trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâştigat preşedinţia […] The post SUA: Democraţii câştigă primele alegeri importante din al doilea mandat al lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Producătorul francez de ciment Lafarge este judecat pentru finanțarea jihadiștilor din Siria # Financial Intelligence
Unitatea Lafarge a producătorului de ciment Holcim a fost judecată marți, fiind acuzată că filiala sa siriană a […] The post Producătorul francez de ciment Lafarge este judecat pentru finanțarea jihadiștilor din Siria appeared first on Financial Intelligence.
07:20
UE avertizează Ucraina cu privire la corupție, în timp ce Bruxelles-ul prezintă rapoartele privind extinderea # Financial Intelligence
Cel mai înalt diplomat al blocului a declarat că 2030 este un „termen realist” pentru aderarea de noi […] The post UE avertizează Ucraina cu privire la corupție, în timp ce Bruxelles-ul prezintă rapoartele privind extinderea appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Rețeaua internațională a Lukoil se prăbușește sub presiunea sancțiunilor occidentale # Financial Intelligence
Sancțiunile perturbă operațiunile Lukoil în Irak, Finlanda și Elveția Lukoil va vinde active străine către Gunvor pe fondul […] The post Rețeaua internațională a Lukoil se prăbușește sub presiunea sancțiunilor occidentale appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent: Washingtonul are ”numeroase opţiuni” dacă pierde procesul privind tarifele la Curtea Supremă # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat marţi că Statele Unite dispun de ”numeroase instrumente” pentru a continua […] The post Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent: Washingtonul are ”numeroase opţiuni” dacă pierde procesul privind tarifele la Curtea Supremă appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Jeffrey Epstein avea conturi la Goldman Sachs şi HSBC, arată noi documente judiciare # Financial Intelligence
Noi documente judiciare arată că Jeffrey Epstein, fostul finanţist american condamnat pentru trafic sexual, deţinea conturi la băncile […] The post Jeffrey Epstein avea conturi la Goldman Sachs şi HSBC, arată noi documente judiciare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:40
Ministrul Investiţiilor: În proporţie de 90% avem şansa ca peste două zile să adoptăm Legea comunităţilor energetice # Financial Intelligence
Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile, a anunţat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, […] The post Ministrul Investiţiilor: În proporţie de 90% avem şansa ca peste două zile să adoptăm Legea comunităţilor energetice appeared first on Financial Intelligence.
22:40
Belgia: Aeroportul din Bruxelles şi-a închide spaţiul aerian din cauza prezenţei unor drone # Financial Intelligence
Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenţei a trei drone în apropierea terminalului, marţi, cu puţin […] The post Belgia: Aeroportul din Bruxelles şi-a închide spaţiul aerian din cauza prezenţei unor drone appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Grindeanu spune că sunt şanse să se rezolve problema pensiilor magistraţilor ‘dacă se lasă la o parte orgoliile’ # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că există şanse să se deblocheze în coaliţie subiectul […] The post Grindeanu spune că sunt şanse să se rezolve problema pensiilor magistraţilor ‘dacă se lasă la o parte orgoliile’ appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea […] The post Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Grindeanu spune că nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei cu privire la administraţie # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu s-a luat nicio decizie în şedinţa de marţi […] The post Grindeanu spune că nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei cu privire la administraţie appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Grindeanu despre relaţia cu Bolojan: Undeva în zonă mediocră; nu a fost de prietenie nici înainte, nu e nici acum # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că relaţia lui cu premierul Ilie Bolojan nu este […] The post Grindeanu despre relaţia cu Bolojan: Undeva în zonă mediocră; nu a fost de prietenie nici înainte, nu e nici acum appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Şeful Gunvor dă asigurări că activele Lukoil nu vor fi revândute (Bloomberg) # Financial Intelligence
Traderul global de materii prime Gunvor este pregătit să răspundă oricăror temeri privind continuarea influenţei ruse asupra activelor […] The post Şeful Gunvor dă asigurări că activele Lukoil nu vor fi revândute (Bloomberg) appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Darius Vâlcov – pedeapsă redusă de la 6 la 5 ani de închisoare după ce una din fapte s-a prescris # Financial Intelligence
Un complet de cinci judecători de la Instanța supremă a decis marți reducerea pedepsei primite de fostul ministru […] The post Darius Vâlcov – pedeapsă redusă de la 6 la 5 ani de închisoare după ce una din fapte s-a prescris appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Forumul Euro-Atlantic pentru Reziliență (6-7 noiembrie) conectează NATO, UE și statele din Sud-Estul Europei # Financial Intelligence
Cea de-a patra ediție a Forumului Euro-Atlantic pentru Reziliență (EARF25), organizată de Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), va […] The post Forumul Euro-Atlantic pentru Reziliență (6-7 noiembrie) conectează NATO, UE și statele din Sud-Estul Europei appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca […] The post Meta Estate Trust îl numește pe Dan Petrișor în funcția de CEO appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
17:50
Comitetul fiscal al AmCham în dialog cu Comisia fiscală și bugetară din Parlamentul României; USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri # Financial Intelligence
O dezbatere a fost organizată de USR, la Parlament, pe tema impozitulului minim pe cifra de afaceri şi […] The post Comitetul fiscal al AmCham în dialog cu Comisia fiscală și bugetară din Parlamentul României; USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri appeared first on Financial Intelligence.
17:50
ICCJ a decis: Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, eliberați pe prescripție # Financial Intelligence
ICCJ a decis ca fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, să […] The post ICCJ a decis: Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, eliberați pe prescripție appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.