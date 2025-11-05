Un fost coleg de la Steaua cu Ienei, mărturie emoționantă: ”A murit de ziua Sfântului Emeric”
Fanatik, 5 noiembrie 2025 19:20
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Un fost coleg de la Steaua a fost extrem de afectat de trecerea în neființă a acestuia chiar în ziua în care trebuia să fie sărbătorit de ”Sfântul Emeric”.
Daniel Pancu vrea să o ducă pe CFR Cluj în play-off: „Lotul e unul de primele șase”. Video # Fanatik
Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă ca antrenor al CFR Cluj și se arată încrezător înaintea debutului său. Tehnicianul crede că formația din Gruia are un lot valoros, capabil să prindă play-off-ul.
Artista din România care a avut o relație cu regretatul Sven Goran Eriksson. A spus adevărul abia acum # Fanatik
Cântăreața româncă care a avut o legătură sentimentală cu regretatul antrenor sudez Sven Goran Eriksson. Tânăra a dat cărțile pe față în urmă cu puțin timp.
Mihai Stoica, devastat de dispariția lui Emeric Ienei: „Îți mulțumesc din inimă pentru tot!”. Ce a transmis președintele FCSB # Fanatik
Mihai Stoica, îndurerat după moartea lui Emeric Ienei. Președintele de la FCSB a transmis un mesaj emoționant în memoria legendarului antrenor al Stelei.
Florentin Petre a vorbit deschis despre concurența dintre Alex Roșca și Devis Epassy. Cine va fi titular la Dinamo după ce portarul camerunez va reveni la echipă.
Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari oameni de fotbal pe care i-a avut România. Legendarul antrenor al Stelei a murit la 88 de ani, iar FANATIK vă prezintă 10 episoade fabuloase din viaţa lui.
Momentul umilitor trăit de Emeric Ienei la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986: „L-au lăsat cu mâna întinsă! A fost singurul care nu a primit medalie” # Fanatik
Emeric Ienei, antrenorul care a dus Steaua pe culmile Europei, a trăit un moment dureros la Sevilla: după finala Cupei Campionilor din 1986, legendarul tehnician a fost lăsat fără medalie.
Secretul revenirii FCSB-ului: “Înfrângerea cu Metaloglobus i-a trezit! Campionatul a început la meciul cu UTA”. Cu cine se bat roş-albaştrii la titlu # Fanatik
FCSB are victorii pe linie pe plan intern după eșecul incredibil suferit contra lui Metaloglobus, iar liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, e de părere că acea înfrângere i-a „trezit” pe jucătorii campioanei.
Unde va fi înmormântat Emeric Ienei? Detalii despre ceremonie. Nume mari din fotbalul românesc îl vor conduce pe ultimul drum # Fanatik
Legendarul antrenor Emeric Ienei va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, într-o ceremonie la care vor participa mari nume din fotbalul românesc.
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul # Fanatik
Fiscul nu poate recupera un prejudiciu egal cu sumele încasate de grupul European Drinks and Food, controlat de frații Ioan și Viorel Micula, de la guvernul condus de Ludovic Orban în anul 2019. Cui i-au fost transferați banii?
Cine transmite la TV Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova, pe ce posturi poți să vezi meciurile. Zi plină pe canalele de sport # Fanatik
Ziua de joi, 6 noiembrie 2025, este una plină în cupele europene. Află cine transmite la TV și pe ce posturi poți urmări partidele Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova.
Ce a scris presa din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei: „Fotbalul maghiar și cel românesc sunt în doliu” # Fanatik
Vestea morții lui Emeric Ienei s-a răspândit repede, iar presa din Ungaria a preluat informația. Ce au scris jurnaliștii maghiari despre decesul fostului mare antrenor.
FCSB, victorie uriașă în UEFA Youth League! „Messi de România” a ieșit din nou la rampă. Ce urmează pentru „perlele” lui Gigi Becali # Fanatik
FCSB U19 a jucat și a doua manșă din turul 2 al Youth League, pe ruta campioanelor, cu Lokomotiv Zagreb U19, în România, și a reușit să învingă cu 3-2, după un meci foarte bun.
Scandal la unul dintre cele mai mari muzee din țară! Manele filmate într-o biserică din complex. Cum s-a ajuns aici și ce riscă interpretul # Fanatik
Florin Cercel, fiul regretatului Petrică Cercel, a filmat un videoclip de manele într-o biserică din Muzeul Golești, stârnind furia conducerii. Cum a fost posibil și ce măsuri legale riscă artistul?
Anunț bombă al FRF: Mircea Lucescu, selecționerul României și după Mondialul din 2026!? „Mergem mai departe cu antrenorul câștigător” # Fanatik
Andrei Vochin a lămurit situația în care se află Mircea Lucescu la echipa națională. Rămâne „Il Luce” la prima reprezentativă și după Campionatul Mondial din 2026?
Momentul care i-a marcat viața lui Emeric Ienei. Ce a pățit tatăl regretatului antrenor: ”A fost luat prizonier de ruși” # Fanatik
Emeric Ienei povestea și-a deschis sufletul acum ceva timp și a vorbit despre acel moment care aveai să-i marcheze viața. La mijloc a fost vorba despre tatăl său.
MM Stoica i-a cerut lui Gigi Becali să nu mai critice un titular: „I-am spus: Mihai, n-am cum altfel!”. Cine pleacă la iarnă de la FCSB! # Fanatik
Mihai Stoica a intervenit şi i-a solicitat lui Gigi Becali să nu mai critice un titular de la FCSB. Patronul a făcut lista plecărilor pentru perioada din iarnă.
De ce ar putea fi înmormântat Emeric Ienei cu onoruri militare. Distincția pe care a primit-o de la un fost președinte al României # Fanatik
Emeric Ienei ar putea fi înmormântat cu onoruri militare. Fostul mare antrenor de fotbal a primit o distincție extrem de importantă din partea unui fost președinte al României.
„Busificarea”, fenomenul care a îngrozit Ucraina. Recrutări forţate, dezertări masive şi tăcerea Occidentului # Fanatik
Fenomenul numit „busificare”, în care bărbații ucraineni sunt luați cu forța de pe stradă pentru a fi trimiși pe front, fac subiectul unei analize publicate de Statecraft.
Cum l-a batjocorit statul român pe Emeric Ienei înainte să moară! I-a fost tăiată renta viageră și a beneficiat doar 11 luni de indemnizație de merit. Câți bani primea lunar # Fanatik
Emeric Ienei a fost inclus pe lista îndemnizațiilor de merit abia în luna ianuarie a anului 2025. Fostul mare antrenor i-a luat locul lui Helmuth Duckadam. Cu câți bani s-a ales.
Mihai Rotaru a fost întrebat despre două plecări și două sosiri la Craiova în iarnă. „Orice variantă este posibilă” # Fanatik
Ce planuri are Universitatea Craiova în iarnă din perspectiva transferurilor. Mihai Rotaru a dat ultimele detalii
Ce scriu olandezii și ce notă a primit Dennis Man în Champions League. Antrenorul lui PSV Eindhoven, nemulțumit după remiza cu Olympiacos # Fanatik
Dennis Man nu a prins cea mai bună zi în meciul Olympiacos - PSV Eindhoven 1-1. Ce notă a primit și ce au scris olandezii despre prestația internaționalul român din Champions League.
AQUA Carpatica, parteneriat de excepție cu Cravata Galbenă. Cum este promovat filmul dedicat legendarului dirijor Sergiu Celibidache # Fanatik
AQUA Carpatica, colaborare inedită cu Cravata Galbenă. În ce fel contribuie producătorul de apă la pelicula despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache.
Cum l-a numit Gigi Becali pe Emeric Ienei după moartea fostului antrenor al Stelei: „Mâine, poimâine sunt și eu în coșciug” # Fanatik
Moartea lui Emeric Ienei a provocat un șir de reacții în lumea fotbalului românesc. Ce a spus, de fapt, Gigi Becali despre dispariția fostului mare jucător și antrenor român.
Poveștile de dragoste ale lui Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Europa și inimile românilor. Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai, cele două mari iubiri # Fanatik
Emeric Ienei s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, iar vestea tragică a surprins țara. Pe lângă cariera sa din sport însă, acesta a avut și o viață amoroasă intensă.
Mitică Dragomir, declarații tari despre Nicușor Dan: „Vrea putere absolută ca un dictator!” Ce crede despre suspendarea președintelui României # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o serie de declarații extrem de interesante despre Nicușor Dan și ultimele sale mutări pe scena politică. Ce părere are Mitică despre o posibilă suspendare a președintelui.
Dărâmat de moartea „rivalului” Emeric Ienei, Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă: „Să ne ierte Dumnezeu că nu știm să prețuim marile valori” # Fanatik
Fotbalul românesc este în doliu după moartea lui Emeric Ienei. Cum a reacționat Mircea Lucescu la aflarea tragicei vești că marele său ”rival” nu mai este printre noi.
Moartea lui Emeric Ienei a provocat reacții puternice în fotbalul românesc. Ce decizie a luat FRF și ce mesaje emoționante au transmis Gică Hagi, Steaua sau FCSB # Fanatik
Este doliu în fotbalul românesc! Marele Emeric Ienei, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni alături de Steaua, a murit la vârsta de 88 de ani. Vezi pe FANATIK cum a reacționat FRF, Gică Hagi, dar și cluburile din SuperLiga.
„Poate cel mai mare antrenor român”. Iosif Rotariu, amintiri de neuitat cu Emeric Ienei: „El m-a adus la Steaua”. Exclusiv # Fanatik
Moartea lui Emeric Ienei a îndoliat întreaga lume a fotbalului din România. Fostul mijlocaș Iosif Rotariu și-a amintit cum l-a adus marele antrenor la Steaua.
Erling Haaland a ales între Real Madrid și Barcelona! Planul e deja făcut: un superstar pleacă # Fanatik
Erling Haaland este unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii, iar starul lui Manchester City se pare că ar putea să ajungă în campionatul din Spania.
Cine e afaceristul Fănel Bogos, vizat într-o anchetă DNA în care apare și un general apropiat de Georgescu. Averea uriașă a acestuia și scandalul ”Salmonella” # Fanatik
DNA Iași a deschis un mega-dosar în care ar fi vizat, printre alții, un controversat om de afaceri din Vaslui pe numele său Fănel Bogos. Cine este antreprenorul și ce acuzații i se aduc?
Andrei Vochin scrie despre moartea lui Emeric Ienei, „ziua în care am pierdut un OM”. Detaliul care îl făcea unic pe fostul mare antrenor român # Fanatik
Andrei Vochin i-a adus un omagiu legendarului Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei, care a murit la vârsta de 88 de ani.
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă” # Fanatik
Emeric Ienei, câștigător al Cupei Campionilor Europeni din 1986, avea o poziție clară în războiul dintre FCSB și CSA Steaua. Ce spunea antrenorul despre acest conflict.
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire pe care a avut-o cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv # Fanatik
Miodrag Belodedici a reacționat după moartea lui Emeric Ienei. Fostul mare fotbalist român vorbește despre una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei.
Sorin Grindeanu e convins că Daniel Băluţă are prima şansă să câştige Primăria Capitalei. „Vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică” # Fanatik
"Daniel Băluţă e un om de care Bucureştiul are nevoie", susţine Sorin Grindeanu. Liderul PSD spune că primarul Sectorului 4 are prima şansă să câştige alegerile, datorită realizărilor de până acum.
Marius Lăcătuș a reacționat după ce Emeric Ienei s-a stins din viață. Fostul atacant al Stelei a rememorat un episod genial pe care l-a trăit cu „nea Imi”.
Gabi Balint, reacție sfâșietoare după moartea lui Emeric Ienei: „Ușor, ușor, ne ducem toți”. Exclusiv # Fanatik
Gabi Balint, fostul mare jucător al Stelei, a avut o reacție tulburătoare la aflarea veștii morții lui Emeric Ienei. Legendarul antrenor a murit la vârsta de 88 de ani.
Adrian Bumbescu, în stare de șoc după moartea lui Emerich Ienei: „Era un om extraordinar, el aducea echilibrul” # Fanatik
Adrian Bumbescu a oferit prima reacție după ce Emerich Ienei s-a stins din viață. Fostul fundaș al Stelei s-a arătat șocat de trecerea în neființă a lui „nea Imi”.
Cele două cuvinte pe care nu credeai că le vei auzi despre Gâlcă din partea lui Marius Șumudică # Fanatik
Marius Șumudică l-a lăudat pe Costel Gâlcă după Universitatea Craiova - Rapid 2-2 pentru schimbările tactice inspirate.
Ce avere secretă are partenera de viață a lui Cătălin Drulă. Raluca Păun a moștenit mai multe bunuri # Fanatik
Raluca Păun, iubita lui Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, deține bunuri imobile ce nu apar în declarația de avere a acestuia.
Este doliu în fotbalul românesc! A murit marele Emeric Ienei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua. Fostul antrenor avea vârsta de 88 de ani
Universitatea Craiova a plecat la Viena! Pe aeroport, Mirel Rădoi a discutat minute în șir cu legenda oltenilor. Video # Fanatik
Pentru Universitatea Craiova urmează partida cu Rapid Viena din Conference League. Ce s-a întâmplat pe aeroport înainte ca oltenii să decoleze spre capitala Austriei.
Gigi Becali îi răspunde lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua: “Să fie el manager când o promova Steaua” # Fanatik
Gigi Becali i-a răspuns în direct lui Victor Pițurcă vizavi de războiul FCSB - CSA Steaua. Ce spune patronul campioanei despre conflictul cu fostul selecționer al României.
Dani Coman a dezvăluit în direct numele celor 3 titulari ai Argeșului care au oferte: „E o echipă care se bate la play-off” # Fanatik
Nou-promovata FC Argeș e revelația SuperLigii în acest sezon. Dani Coman, președintele piteștenilor, a dezvăluit că 3 dintre titularii lui Bogdan Andone au oferte importante
„Nu înțeleg cum nu e titular la Craiova. E ca Budescu”. Jucătorul din Bănie care a luat toți ochii după ultimul meci din SuperLiga # Fanatik
Unul dintre fotbaliștii de la Universitatea Craiova l-a fascinat pe Dumitru Dragomir după 2-2 cu Rapid. Fostul șef LPF a vorbit la superlativ de jucătorul pe care îl compară cu Constantin Budescu
UEFA a lămurit totul! A procedat sau nu corect Istvan Kovacs la cea mai controversată fază din Liverpool – Real Madrid. Ce spun experții spanioli # Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool - Real Madrid 1-0, cel mai tare meci al zilei din Champions League. Arbitrul român le-a refuzat un penalty englezilor, iar UEFA a analizat faza.
