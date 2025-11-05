Claudia Puican, cu perfuzia la mână. Ce a pățit cântăreața: „M-ați tot întrebat cât rezist”

13:40

Aseară, lupta pentru cartonașele cu eroi locali a ajuns la final. Care sunt echipele care vor intra în cursa pentru ultima șansă și care dintre ele a reușit să obțină biletul de aur spre etapa finală? Telespectatorii vor afla în această seară, de la ora 20:30, când Irina va dezvălui punctele acumulate de fiecare echipă. Au fost zile intense, cu zâmbete și lacrimi, cu dureri fizice și nervi întinși la maximum pentru că Marea Finală din Seul apare deja la orizont. Asia Express – Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.