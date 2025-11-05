Ienei, înmormântat cu onoruri militare Unde și când va avea loc ceremonia de adio pentru legendarul antrenor

Golazo.ro, 5 noiembrie 2025 19:20

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, de la ora 14:00, la Oradea. Toate detaliile despre ceremonia de adio a marelui tehnician, în rândurile de mai jos.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 30 minute
19:20
Ienei, înmormântat cu onoruri militare Unde și când va avea loc ceremonia de adio pentru legendarul antrenor Golazo.ro
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, de la ora 14:00, la Oradea. Toate detaliile despre ceremonia de adio a marelui tehnician, în rândurile de mai jos.
Acum o oră
19:10
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: „Distrug vieți și familii”+ Reclame doar noaptea și fără influenceri Golazo.ro
Tinerilor sub 21 de ani le va fi interzisă participarea la jocuri de noroc, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații din coaliția de guvernare.
Acum 2 ore
18:40
Ana Maria Barbosu a semnat cu Dinamo  Ignorată de Steaua după negocierile inițiale, medaliata olimpică va fi legitimată la clubul din „Ștefan cel Mare”  Golazo.ro
Ana Maria Barbosu (19 ani) a semnat cu Dinamo, după ce luna trecută a fost curtată intens de Steaua.
18:40
„E nevoie ca Steaua să fie la locul corect” Suporterii steliști cer amânarea meciului de sâmbătă după decesul lui Emeric Ienei Golazo.ro
Asociația Steliștilor 47 a cerut, astăzi, printr-un comunicat adresat clubului Steaua și FRF, amânarea meciului cu Muscelul Câmpulung.
18:10
Liga Campionilor  LIVE de la 19:45. Manchester City - Dortmund, capul de afiș al serii » Intră în scenă și Chivu și Vlad Dragomir Golazo.ro
Pafos - Villarreal și Qarabag - Chelsea sunt meciurile care deschid seara de Liga Campionilor.
Acum 4 ore
17:50
„Asta a fost puterea lui Nea Imi” O legendă a lui Dinamo a vorbit despre principala calitate a lui Emeric Ienei : „Ne-a inspirat pe toți” Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), fost internațional, a postat un mesaj emoționant după decesul lui Emeric Ienei.
17:10
Milionara erei „NIL” Olivia Dunne a transformat gimnastica într-un  brand personal de milioane: cum a reușit Golazo.ro
Olivia Dunne își ia adio de la gimnastică. N-a fost o mare campioană, dar a știut să exploateze un stil foarte la modă: NIL (Name, Image and Likeness). Averea ei e una impresionantă
17:00
„Mi-a fost frate, coechipier, antrenor, reper” Anghel Iordănescu, îndurerat de moartea lui Emeric Ienei Golazo.ro
Anghel Iordănescu (75 de ani), fostul elev al lui Emeric Ienei, a vorbit despre cum a primit vestea morții legendarului antrenor al Stelei.
17:00
Sportul l-a inspirat   Zohran Mamdani a câștigat alegerile orașului New York. După victorie și-a dorit să iasă la alergat Golazo.ro
Zohran Mamdani a câștigat alegerile din orașul New York după ce a fost inspirat de cartea „Despre ce vorbesc când vorbesc despre alergare”, scrisă de autorul japonez Haruki Murakami.
16:40
Cât de mare a fost Ienei? Unde trebuie pus nea Imi în ierarhia antrenorilor români? În cel mai relevant top e pe 4. Puteți vota pe GOLAZO.ro Golazo.ro
Ienei are Cupa Campionilor, Ștefan Kovacs are chiar două CCE, însă Lucescu și Iordănescu au un palmares mult mai variat.
16:30
Omagiul lui Ilie Bolojan Mesajul transmis de premierul României, după moartea lui Emeric Ienei      Golazo.ro
Ilie Bolojan (56 de ani), prim-ministrul României, și-a exprimat regretul cu privire la decesul marelui antrenor Emeric Ienei.
16:30
Camp Nou, sold out!  Barcelona revine acasă, pe 7 noiembrie. Fanii n-au vrut să rateze momentul Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat în urmă cu câteva zile că se va întoarce pe Camp Nou cu ocazia unui antrenament cu porțile deschise, pe 7 noiembrie. Vestea i-a entuziasmat pe fani, care au epuizat biletele disponibile cu 2 zile înainte de eveniment.
16:10
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei Golazo.ro
Fostul selecționer Edi Iordănescu (47 de ani) a transmis un mesaj plin de emoție după dispariția lui Emeric Ienei, antrenorul care a scris istorie la Steaua și care a avut un rol special și în propria sa copilărie.
16:00
FCSB, calificare în Youth League Campioana Românie i-a dat 6 Lokomotivei Zagreb: două certitudini și doi remarcați pentru FCSB Golazo.ro
După 3-2 în tur, FCSB nu i-a dat nicio șansă Lokomotivei Zagreb în returul din turul al doilea al UEFA Youth League, impunându-se tot cu 3-2 la Buftea.
Acum 6 ore
15:50
„Se pare că nu e vinovat” Cristi Chivu, despre accidentul în care a fost implicat portarul lui Inter: „E o situație mai complicată decât cred unii” Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a dat detalii despre ancheta accidentului rutier în care a fost implicat Josep Martinez (27 de ani), în urma căruia un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.
15:50
FCSB crede în șansa ei Darius Olaru, înaintea duelului cu Basel din Europa League: „Să mergem să câștigăm” » Ce spune Bîrligea Golazo.ro
Darius Olaru și Daniel Bîrligea au prefațat partida cu Basel din runda #4 din Europa League.
15:40
Cristian Geambașu   Antrenorul Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre Emeric Ienei.
15:40
Minut de reculegere în Europa FCSB a cerut un moment special în memoria lui Ienei la meciul cu Basel. GOLAZO.ro a aflat reacția UEFA Golazo.ro
FCSB vrea să țină un minut de reculegere pentru Emeric Ienei joi seară, în Elveția, înaintea duelului de la Basel, în Europa League
15:10
Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fost jucător la Steaua, și-a amintit că Emeric Ienei l-a susținut într-o perioada în care se afla în impas.
14:50
Fotbalul românesc, în doliu Mesaje de suflet ale oamenilor din fotbal, după decesul lui Emeric Ienei Golazo.ro
Legendele fotbalului românesc și-au exprimat regretul cu privire la decesul marelui antrenor Emeric Ienei.
14:50
Liga 1, omagiu pentru Ienei Cuvintele transmise de cluburile din România după decesul legendarului antrenor al Stelei Golazo.ro
Cluburile de fotbal din România și-au exprimat regretul după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei.
14:40
Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale Golazo.ro
Emeric Ienei a transmis un mesaj echipei naționale înaintea Campionatului European de anul trecut: „Mă bucur că România va participa la meciuri adevărate. Și asta este foarte important”
14:00
Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi Golazo.ro
În timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda care ne leagă”, Laszlo Bölöni a făcut o vizită specială la Emeric Ienei, acasă, la Oradea.
Acum 8 ore
13:50
„Hamilton, doar un produs de marketing” Bernie Ecclestone, fost șef în Formula 1 l-a desființat pe multiplul campion Golazo.ro
Bernie Ecclestone, fostul șef al Formula 1, l-a criticat dur pe Lewis Hamilton din cauza performanțelor slabe ale pilotului britanic.
13:40
Gică Popescu, mesaj după decesul lui Ienei  „Baciul” a debutat la națională în mandatul regretatului selecționer: „Cea mai tristă veste” Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), fost jucător la naționala României, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după decesul lui Emeric Ienei.
13:40
Mesaj de la selecționer Mircea Lucescu,  despre Emeric Ienei: „Rivalitatea pe care am avut-o cu el a dezvoltat fotbalul românesc” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.
13:30
Vlad Nedelea Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei Golazo.ro
Vlad Nedelea scrie, pe GOLAZO.ro, despre decesul lui Emeric Ienei.
13:30
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor Golazo.ro
Gică Hagi (60 de ani), fost elev al lui Emeric Ienei, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei legendarului antrenor, decedat la 88 de ani.
13:20
Moment de reculegere în Superliga, L2 și L3 Federația va onora memoria lui Emeric Ienei + Ce a spus Răzvan Burleanu după decesul marelui antrenor Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a transmis un mesaj de recunoștință pentru cariera lui Emeric Ienei. FRF a anunțat că va ține un moment de reculegere pentru Emeric Ienei înaintea meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3.
13:10
Silviu Tudor Samuilă Adio, Sir Ienei Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre decesul lui Emeric Ienei.
12:50
Un român va antrena în Africa  Fostul selecționer al Liberiei a preluat echipa chiar înainte de Cupa Africii Golazo.ro
Mario Marinică (60 de ani) este noul selecționer al naționalei din Zimbabwe.
12:50
„România a pierdut un om imens”  Mircea Sandu, fost președinte al FRF, îndurerat după decesul lui Emeric Ienei: „Antrenorul cu care am colaborat cel mai bine” Golazo.ro
Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.
12:40
„Nu îmi găsesc cuvintele”  Adrian Bumbescu, despre decesul lui Emeric Ienei: „Un om extraordinar” » Regretul fostului jucător Golazo.ro
Adrian Bumbescu, fost jucător la Steaua București, a oferit o primă reacție după decesul lui Emeric Ienei.
12:30
„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți” Golazo.ro
Gabi Balint, devastat de dispariția lui Emeric Ienei, cel care „mi-a fost al doilea tată. Înainte de a fi antrenor, era ca un părinte. Atât de apropiat era de noi”
12:00
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră Golazo.ro
Nu s-a stins doar un om, s-a stins o icoană pe care sportul românesc o va purta mereu în inimă. A murit Emeric Ienei.
Acum 12 ore
11:50
A murit Emeric Ienei Doliu în fotbalul românesc » Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București avea 88 de ani Golazo.ro
Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
11:30
 „să îi distrugem pe toți!”  Florin Talpan vrea să „dinamiteze” fotbalul românesc: „Cer excluderea echipelor românești din cupele europene” Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a anunțat că va întreprinde o serie de demersuri care vizează sancționarea Federației Române de Fotbal (FRF). Aceste demersuri ar duce la excluderea echipelor românești din cupele organizate de UEFA sau FIFA, inclusiv a echipei naționale.
11:20
Ionuț Radu a aflat ce are Cursă contracronometru pentru recuperarea portarului înaintea jocului cu Bosnia. Rezultatul RMN-ului Golazo.ro
Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă, nu joacă la Celta joi, în Europa League, e incert pentru meciul contra Barcelonei, în weekend, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie
11:00
Hakimi, scos pe brațe  FOTO. Accidentare gravă pentru fundașul lui PSG, la meciul pierdut cu   Bayern + Probleme noi pentru Dembele Golazo.ro
PSG - Bayern Munchen 1-2. Achraf Hakimi, jucătorul gazdelor, a suferit o accidentare dură în meciul din runda #4 din Liga Campionilor.
10:50
Sir David Beckham Fostul internațional englez a primit  titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. Costumul purtat, creat de soția, Victoria, și inspirat de monarh Golazo.ro
David Beckham (50 de ani), fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea.
10:50
Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României Golazo.ro
Edin Dzeko, 39 de ani, veteranul Bosniei, a cerut federației de la Sarajevo să-și schimbe decizia și să lase galeria să susțină naționala pe 15 noiembrie, la Zenica, în preliminariile CM 2026
10:20
Ronaldo: „Mă voi retrage curând”  Portughezul nu se ascunde: „Probabil voi plânge” + E îngrijorat pentru Cristiano Jr: „Faci prostii” Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, actualul jucător al lui Al Nassr, a vorbit despre retragerea sa din fotbal.
09:50
„Moment istoric pentru Steaua” Florin Talpan jubilează după decizia ÎCCJ: „Ministerul să îmi acorde avansarea la gradul de general” Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a reacționat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a încheiat disputa juridică dintre Steaua și FCSB. Instanța supremă a respins recursul formulat de FCSB și a confirmat că marca „Steaua” aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul Golazo.ro
GOLAZO.ro a cerut informații, date și statistici despre fenomenul jocurilor de noroc ilegale de la Poliție, ONJN și DIICOT. Răspunsuri surprinzătoare, în care se recunosc disfuncționalități majore!
Acum 24 ore
23:50
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat Liverpool - Real Madrid marți seară. În minutul 30, „centralul” a avut o fază controversată
23:20
Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar” Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a reacționat pentru GOLAZO.ro, după incidentele reprobabile de la meciul dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17, scor 5-1.
23:00
„CSA nu va primi nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere” Golazo.ro
Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a reacționat după ce CSA a câștigat procesul cu FCSB la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru marca Steaua.
22:40
„Probabil am fi avut 4-5 puncte în plus” Nicolescu anunță ce vrea să cumpere Dinamo în iarnă: „Au rămas datori” » Țintă surprinzătoare Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre pozițiile pe care „câinii” doresc să le întărească în perioada de transferuri din iarnă.
22:40
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL Golazo.ro
Record istoric stabilit la duelul dintre Slavia Praga și Arsenal (0-3).
21:50
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), prreședintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre numirea lui Florin Cernat (45 de ani) ca manager sportiv la FCSB.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.