„Sunt fericit, concentrat pe muncă” Lamine Yamal nu e impresionat de ostilitatea fanilor adverși: „Înseamnă că-mi fac bine treaba pe teren”

13:20

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a transmis un mesaj de recunoștință pentru cariera lui Emeric Ienei. FRF a anunțat că va ține un moment de reculegere pentru Emeric Ienei înaintea meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3.