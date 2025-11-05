Cât de bine o duce firma lui Făneș Bogos, omul de afaceri implicat în scandalul care duce până în biroul lui Bojojan
Vanbet, firma omului de afaceri Fănel Bogoș implicat în scandalul momentului, este una dintre cele mai mari firme din domeniul avicol din zona Moldovei și este o afacere profitabilă.
• • •
Un jurnalist italian angajat la agenția Nova a fost concediat după ce a întrebat la o conferință a Comisiei Europene dacă Israelul ar trebui să reconstruiască Fâșia Gaza # Economica.net
Jurnalistul italian Gabriele Nunziati a denunţat faptul că a fost concediat de agenţia de ştiri Nova pentru că a întrebat la Comisia Europeană (CE) dacă Israelul ar trebui să reconstruiască Fâşia Gaza, ceea ce a stârnit dezbateri referitoare la libertatea presei, informează miercuri EFE, transmite Agerpres.
Kaufland România își extinde prezența la nivel național și deschide un magazin în orașul Mizil, județul Prahova. Prin această investiție, compania creează 80 de noi locuri de muncă, potrivit unui comunicat de presă.
În acest climat fiscal și economic sub presiune, firmele nu mai improvizează, caută planuri de restructurare, CFO externalizat, sprinturi de intrare pe piață și cash-flow sănătos # Economica.net
Într-un climat fiscal și economic aflat sub presiune, marcat de creșteri de taxe, costuri operaționale ridicate și reguli tot mai stricte de conformare, companiile din România își schimbă prioritățile. Nu mai improvizează pentru a supraviețui, ci urmăresc stabilitate, decizii corecte, echilibru între venituri și cheltuieli și un cash-flow sănătos. Schimbările frecvente fac planificarea pe termen mediu dificilă sau chiar imposibilă în multe cazuri.
Un mare producător român de ulei intră în portofoliul unei companii bulgărești. Tranzacția a fost finalizată # Economica.net
Compania Argus S.A. anunță Bursa de Valori București că, în data de 5 noiembrie 2025, a fost informată de către acționarul majoritar Infinity Capital Investments S.A. (fostul SIF Oltenia) că a fost finalizată tranzacția prin care compania bulgărească Buildcom Eood preia pachetul majoritar de acțiuni al societății.
Legumele şi fructele au reprezentat 8,1% din cheltuielile consumatorilor români în 2024 – studiu # Economica.net
Piaţa legumelor şi fructelor rămâne una dintre cele mai puternice din retailul de bunuri de larg consum (FMCG), reprezentând 8,1% din cheltuielile românilor în 2024, pe fondul creşterii interesului consumatorilor pentru produsele proaspete, locale şi bio, potrivit unui studiu realizat de NielsenIQ.
Stelian Bujduveanu: Bucureştenii care locuiesc în zona Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă în perioada următoare # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%, relatează Agerpres.
Nicușor Dan: România implementează strategia pentru industria de apărare. Luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice # Economica.net
România implementează strategia naţională pentru industria de apărare, a subliniat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la Bucureşti pentru a participa la NATO Industry Forum.
Fraudă de 55 de milioane de lei descoperită de ANAF. În schemă erau folosite patru firme prin care s-a creat un circuit economic fals pentru a se evita plata taxelor # Economica.net
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA, relatează Agerpres.
Alexandru Ştefan (BVB): Piața de capital are o evoluție foarte bună. Indicele BET afişează de la începutul anului un randament de 35% # Economica.net
Piaţa de capital înregistrează o evoluţie foarte bună, iar dacă ne uităm la indicele BET, acesta afişează de la începutul anului un randament de 35%, o performanţă de asemenea foarte bună, a declarat, miercuri, Alexandru Ştefan, director de Indici şi Date de Piaţă în cadrul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), transmite Agerpres.
Sphera Franchise Group, operatorul brandurilor KFC, Taco Bell și Pizza Hut în România, a stabilit acordarea unui dividend special pentru profitul pe 2024. Din 15 decembrie începe împărțirea acestuia # Economica.net
Sphera Franchise Group S.A. a anunțat astăzi investitorii de la Bursa de Valori București că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor companiilor a decis astăzi, 5 noimebrie 2025, acordarea unui dividend special în valoare de 1,04 lei din profitul obținut anul trecut.
Fostul internațional Gheorghe Popescu deschide în orașul Hunedoara un centru comercial, în care a investit peste 7 milioane de euro. Unitatea a fost construită în locul unei foste fabrici de haine # Economica.net
Un nou complex comercial din municipiul Hunedoara, care a fost construit de o companie condusă de fostul internaţional Gheorghe Popescu, a fost prezentat oficial, miercuri, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, informează Agerpres.
Vești bune despre economia Germaniei. Comenzile de bunuri inustriale în luna septembrie au fost peste așteptări # Economica.net
Comenzile pentru bunuri "Made in Germany" au crescut peste aşteptări în septembrie, datorită cererii ridicate de automobile şi echipamente electrice, sporind speranţele în redresarea celei mai mari economii europene, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Ce a spus şeful NATO după întâlnirea cu Nicușor Dan de la Cotroceni: În cazul unui atac 31 de ţări vor veni în apărarea României # Economica.net
NATO este "mereu" pregătită să apere, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.
Recomandări pentru clienții First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor # Economica.net
Intesa Sanpaolo Bank anunță încheierea procesului de fuziune prin absorbție a First Bank, consolidând astfel prezența grupului pe piața financiar-bancară locală. Integrarea operațională s-a desfășurat conform calendarului, iar datele și serviciile clienților First Bank au fost transferate integral în infrastructura Intesa Sanpaolo Bank Romania.
BMW raportează o creștere spectaculoasă a profitului în trimestrul III din 2025. Rezultatele companiei germane s-au bazat pe succesul modelelor BMW M și a autoturismelor electrice # Economica.net
Producătorul german de vehicule premium Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a anunţat o creştere semnificativă a profitul trimestrial, un semn rar de speranţă pentru industria auto a ţării, transmite DPA, relatează Agerpres.
De ce iubeşte Guvernul inflaţia – Explicaţii de la președintele CFA România, Adrian Codirlaşu # Economica.net
Guvernele iubesc inflaţia, vor inflaţie pentru că astfel îşi acoperă dezechilibrele create, iar prin inflaţie practic omul nu simte când i se iau banii, a afirmat, miercuri, preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu, la un eveniment de specialitate.
Lucrările de extindere la Aeroportul Craiova s-au încheiat. Când vor intra în folosință noile facilități # Economica.net
Lucrările de extindere a Aeroportului Internaţional Craiova s-au încheiat şi, până la finalul acestui an, noua clădire şi infrastructura aeroportuară construite urmează să fie operaţionalizate, a anunţat, miercuri, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, relatează Agerpres.
Unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din România își caută cumpărător: 400 de MW în Zăbrani, Arad # Economica.net
Proiectul, care se vinde în stadiul Ready-to-Build, se întinde pe o suprafață de peste 440 de hectare, primind Avizul Tehnic de Racordare în august 2024. Certificatul de urbanism a fost deja emis de primăriile Zăbrani și Mașloc.
Divizia UNIQA Sustainable Business Solutions pentru Europa de Sud-Est a fost lansată. Operațiunile pentru cele șase țări din zonă vor fi coordonate din România # Economica.net
Compania austriacă de asigurări UNIQA anunță că a lansat oficial UNIQA Sustainable Business Solutions în regiunea SEE (Europa de Sud-Est), operațiunile fiind coordonate de România pentru toate cele șase țări din zonă.
Record – „Cea mai puternică” creştere a activităţii economice din 2023 încoace, pentru zona euro. Franţa este „codaşul clasei” # Economica.net
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în octombrie cel mai rapid ritm de creştere din mai 2023 până în prezent, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat miercuri, transmite Reuters.
O companie românească lansează o linie de rafinare a argintului. ”Va oferi o alternativă la importurile de materii prime” # Economica.net
Rafinor, firmă la care antreprenorul Claudiu Diaconu este actionar majoritar, anunță extinderea operațiunilor prin lansarea unei linii de rafinare a argintului, începând cu anul viitor.
VIDEO Autostrada Transilvania: UMB a ajuns la un stadiu de 90% pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului. Când va fi dată în trafic # Economica.net
Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km) din Autostrada Transilvania (A3), anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Drulă este acuzat de un fost europarlamentar, candidat şi el la Primăria Capitalei, că i-a furat sloganurile # Economica.net
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, membru în partidul DREPT, care şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei, anunţă că îi cere lui Cătălin Drulă, candidat şi el la funcţia de primar al Bucureștiului (din partea USR), să elimine din postări textele plagiate de la campania lui.
Proiectul de introducere a unui euro digital este sabotat de europarlamentari şi bănci (FT) # Economica.net
Planul Băncii Centrale Europene privind lansarea unui euro digital până în 2029 se loveşte de opoziţia puternică a unor europarlamentari şi a industriei bancare europene, se arată într-un articol publicat de Financial Times (FT), citat de Agerpres.
HARTA Cu trenul de la București la Budapesta în doar șase ore și 15 minute? Planul UE pentru anul 2040 # Economica.net
Comisia Europeană a anunțat un plan prin care calea ferată de mare viteză să devină cea mai rapidă și mai sustenabilă modalitate de a călători pe continent până în 2040. Ca parte acestui plan, călătoriile cu trenul din București la Budapesta se vor reduce la șase ore și 15 minute.
Carrefour pregăteşte ieşirea din România. Dacă un retailer alimentar – cei români, că sunt mici – are curaj să ia Carrefour, din punctul de vedere concurențial nu cred că vom vedea o problemă, spune Chiriţoiu # Economica.net
Lanţul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute cumpărător, însă concentrarea în retail este destul de mare pe piața locală, ceea ce a devenit o îngrijorare și pentru Consiliul Concurenței, scrie Termene.ro.
BASF construieşte o nouă fabrică de hidroxid de amoniu de puritate electronică, în Germania # Economica.net
BASF construieşte o unitate modernă pentru producţia de hidroxid de amoniu de puritate electronică în Ludwigshafen, Germania, destinată proceselor de curăţare, gravare şi altor etape de precizie din procesul de fabricare a semiconductorilor.
Credite neperformante – Datele de la BNR arată că există o creştere. Care este media pieței # Economica.net
Datele statistice despre creditele neperformante (NPL) de la Banca Naţională a României arată că există o creştere, media pieţei fiind la 2,8%, iar în cazul BRD se situează la 2,4%, a declarat, miercuri, Mădălina Teodorescu, director general adjunct al BRD Groupe Societe Generale, coordonator al activităţilor de retail.
Interzis la jocuri de pariuri sau sloturi sub această vârstă. Raluca Turcan: O schimbare simplă, cu efecte profunde. Vârsta crește de la 18 la 21 de ani-Proiect # Economica.net
Deputatul Raluca Turcan a arătat, într-o declarație de astăzi, că a pregătit un proiect de lege care va crește vârsta minimă de la care se pot practica jocuri de noroc de la 18 la 21 de ani.
Alertă – Mesajul oficial al BNR despre documentul fals care circulă în mediul online # Economica.net
Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul "Pericol crescut privind siguranţa juridică - Procură cu autoritate totală" care circulă în spaţiul online, datat 3 noiembrie 2025 şi purtând sigla instituţiei, reprezintă un fals.
Acord istoric pentru reducerea emisiilor în UE, înainte de COP30 – Lista deciziilor şi care sunt temerile Ungariei, Poloniei, Italiei şi Cehiei # Economica.net
Uniunea Europeană a ajuns miercuri la un acord privind obiectivele climatice pentru 2040, a declarat ministrul danez al mediului, Lars Aagard, citat de dpa.
Guvernul canadian a prezentat marţi un buget "istoric", fără a ezita să-şi dubleze deficitul pentru a da un nou suflu Canadei, lovită de virajul protecţionist al vecinului american, informează AFP.
Dacă vrei să omori o instituţie, o încarci cu multe funcţii şi cam asta s-a întâmplat după marea criză, susţine guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu.
Până în 2030, economia Chinei va depăşi 170.000 miliarde de yuani (23.870 miliarde de dolari), a anunţat miercuri premierul Li Qiang, reprezentând o oportunitate majoră la nivel mondial, în contextul sporirii restricţiilor comerciale pe plan global, transmite Reuters.
România a ajuns la un grad de absorbţie de peste 95% din fondurile europene alocate pentru agricultură şi mediul rural PNDR 2014-2020 # Economica.net
România a ajuns la un grad de absorbţie de 95,16% din fondurile europene alocate pentru dezvoltarea agriculturii şi a mediului rural prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, iar valoarea totală a plăţilor a depăşit 12 miliarde de euro, a anunţat miercuri ministerul de resort.
VIDEO Cum arată acum centrala electrică pe gaze care se construiește la Mintia, și care va fi cea mai mare de acest fel din Europa # Economica.net
Centrala pe gaze de la Mintia, care va avea, la finalizare, 1.700 MW, și care ar urma să intre în teste la jumătatea acestei ierni, se construiește în ritm alert, după cum se poate vedea și în acest material video realizat chiar ieri.
România, pe primul loc în UE în clasamentul creşterilor preţurilor producţiei industriale, în septembrie – date Eurostat # Economica.net
Preţurile produselor care ies pe porţile fabricilor au scăzut cu 0,1% în UE şi în zona euro în septembrie, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un declin de 0,4% în ambele zone), iar România este lider printre statele membre UE cu cele mai mari creşteri ale acestui indicator, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Black Friday la Kaufland a început azi. Reduceri de preț de până la 60%, care sunt produsele # Economica.net
Începând de astăzi, 5 noiembrie, Kaufland România dă startul campaniei Black Friday, cu reduceri de până la 60% la o selecție de peste 240 de articole din categoriile electrocasnice, multimedia, textile și produse pentru bricolaj marca PARKSIDE, valabile în perioada 5–11 noiembrie 2025, arată compania.
Efectul întâlnirii Trump – Xi Jinping: China elimină o parte din taxele vamale impuse produselor agricole din SUA # Economica.net
China va suspenda măsurile de retorsiune împotriva importurilor din SUA, după ce preşedintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, inclusiv la produsele agricole, a confirmat miercuri Beijingul, deşi importurile de soia boabe americane încă se confruntă cu taxe vamale de 13%, transmite Reuters.
Livrările de turbine eoliene ale gigantului danez Vestas în România cresc masiv în T3 2025 # Economica.net
Gigantul danez Vestas, unul dintre cei mai mari producători de turbine eoliene din lume, a livrat, în al treilea trimestru al acestui an, turbine cu o putere instalată de 94 MW în România – țara noastră fiind a opta piață din zona EMEA în funcție de capacitatea eoliană livrată, potrivit datelor pentru al treilea trimestru prezentate de companie.
Black Friday la CEC Bank. Ofertă fără precedent. Trei ani fără dobândă pentru cardul de credit. Cât e valabilă oferta și cum o accesezi # Economica.net
CEC Bank lansează o ofertă fără precedent cu ocazia Black Friday. Banca de stat vizează în primul rând cardurile de credit, acolo unde dă clienților posibilitatea de a nu pklăti dobândă pe o perioadă de 3 ani.
Statele Unite au intrat miercuri în a 36-a zi de paralizie bugetară, depăşind astfel recordul pentru cel mai îndelungat 'shutdown' din istoria ţării, într-un moment când consecinţele nefaste afectează zilnic milioane de americani notează AFP.
Legendarul antrenor de fotbal Emeric Ienei a decedat miercuri, la vârsta de 88 de ani.
Criză Germania – Record negativ. Cel mai mare deficit comercial din istorie, în relaţia cu China # Economica.net
Germania va înregistra anul acesta un deficit comercial record pe relaţia cu China, de 87 miliarde de euro (101,46 miliarde de dolari), conform previziunilor Germany Trade and Invest (GTAI), agenţia federală responsabilă de promovarea Germaniei ca locaţie de afaceri şi de sprijinirea companiilor germane la nivel internaţional, consultate de Reuters.
UE, aproape de un acord istoric pentru reducerea emisiilor, înainte de întâlnirea crucială COP30 din Brazilia # Economica.net
Miniştrii mediului din Uniunea Europeană au ajuns la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, în urma a peste 18 ore de negocieri care s-au întins până după miezul nopţii de marţi, transmite Reuters.
Lanțul olandez de magazine ieftine Action „cu 1.500 de produse sub 5 lei” deschide într-un nou oraş din România. Mâine # Economica.net
Action, retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare, continuă să se extindă pe piața din România. Compania deschide al cincilea magazin, în Hunedoara, arată compania într-un comunicat de presă.
Legea pentru plata pensiilor private – CCR amână pentru 12 noiembrie sesizările ÎCCJ şi AUR # Economica.net
Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Putin laudă noile arme ale Rusiei – rachete de croazieră, super-torpile, arme mai rapide capabile de extracţie de metale rare şi misiuni lunare # Economica.net
Noile arme ale Rusiei sunt mai rapide şi mai eficiente, capabile să asigure securitatea şi paritatea strategică şi chiar de folos în extracţia metalelor rare şi în misiunile lunare, susţine preşedintele rus Vladimir Putin, a consemnat Reuters. Putin a exaltat calităţile rachetei de croazieră Burevestnik şi ale supertorpilei Poseidon la o ceremonie desfăşurată marţi în onoarea experţilor care au contribuit la proiectarea şi construirea armelor.
Premieră în Europa: Holcim primește bani europeni pentru o instalație de captare și stocare a carbonului, la fabrica din Câmpulung Muscel # Economica.net
Comisia Europeană a selectat 61 de proiecte de decarbonizare care vor fi finanțate din Fondul de Inovare cu o sumă totală de 2,9 miliarde de eiro, iar unul dintre proiectele de pe listă – care este și o premieră în Europa – vizează o instalație de captare și stocare a carbonului de la fabrica de ciment din Câmpulung Muscel a gigantului Holcim.
