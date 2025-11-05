Un jurnalist italian angajat la agenția Nova a fost concediat după ce a întrebat la o conferință a Comisiei Europene dacă Israelul ar trebui să reconstruiască Fâșia Gaza

10:10

Comisia Europeană a selectat 61 de proiecte de decarbonizare care vor fi finanțate din Fondul de Inovare cu o sumă totală de 2,9 miliarde de eiro, iar unul dintre proiectele de pe listă – care este și o premieră în Europa – vizează o instalație de captare și stocare a carbonului de la fabrica de ciment din Câmpulung Muscel a gigantului Holcim.