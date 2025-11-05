Mirel Rădoi se aşteaptă la un meci foarte complicat cu Rapid Viena. ”Două echipe în căutarea primei victorii”

Primasport.ro, 5 noiembrie 2025 21:00

Mirel Rădoi se aşteaptă la un meci foarte complicat cu Rapid Viena. ”Două echipe în căutarea primei victorii”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
21:00
Mirel Rădoi se aşteaptă la un meci foarte complicat cu Rapid Viena. ”Două echipe în căutarea primei victorii” Primasport.ro
Mirel Rădoi se aşteaptă la un meci foarte complicat cu Rapid Viena. ”Două echipe în căutarea primei victorii”
Acum o oră
20:50
Mario Tudose la Dinamo?! Anunţul făcut de Andrei Nicolescu în direct: „1 milion de euro pentru 50%" | EXCLUSIV Primasport.ro
Mario Tudose la Dinamo?! Anunţul făcut de Andrei Nicolescu în direct: „1 milion de euro pentru 50%" | EXCLUSIV
20:50
Un singur meci acasă pentru România, în faza grupelor Europe Championship 2026 Primasport.ro
Un singur meci acasă pentru România, în faza grupelor Europe Championship 2026
20:50
La 45 de ani, Venus Williams va participa la turneul de la Auckland Primasport.ro
La 45 de ani, Venus Williams va participa la turneul de la Auckland
20:50
Racing Club, sancţionată după spectacolul pirotehnic de la meciul cu Flamengo, din Copa Libertadores Primasport.ro
Racing Club, sancţionată după spectacolul pirotehnic de la meciul cu Flamengo, din Copa Libertadores
20:50
CSM Lugoj, victorie cu olandezele de la Friso Sneek şi se califică în faza 16-lor Challenge Cup Primasport.ro
CSM Lugoj, victorie cu olandezele de la Friso Sneek şi se califică în faza 16-lor Challenge Cup
20:40
UFC a discutat cu FBI despre activităţi suspecte de pariuri Primasport.ro
UFC a discutat cu FBI despre activităţi suspecte de pariuri
20:40
Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin la Tottenham a fost ameninţat cu o armă de foc de către un agent Primasport.ro
Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin la Tottenham a fost ameninţat cu o armă de foc de către un agent
20:40
Ronaldo spune că se va retrage în curând pentru a petrece mai mult timp cu familia Primasport.ro
Ronaldo spune că se va retrage în curând pentru a petrece mai mult timp cu familia
20:30
Mario Marinică este noul selecţioner al naţionalei din Zimbabwe Primasport.ro
Mario Marinică este noul selecţioner al naţionalei din Zimbabwe
20:30
Şapte luni de închisoare cu suspendare pentru doi suporteri care au aruncat cu o monedă în arbitru la meciul Saint-Etienne - Lyon Primasport.ro
Şapte luni de închisoare cu suspendare pentru doi suporteri care au aruncat cu o monedă în arbitru la meciul Saint-Etienne - Lyon
Acum 2 ore
20:20
Lovitură în SuperLiga! Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri cu Dinamo: „Agentul a venit la ultimul meci" | EXCLUSIV Primasport.ro
Lovitură în SuperLiga! Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri cu Dinamo: „Agentul a venit la ultimul meci" | EXCLUSIV
20:00
Fundaşul echipei Atletico Madrid, Robin Le Normand, a suferit o leziune la genunchiul stâng Primasport.ro
Fundaşul echipei Atletico Madrid, Robin Le Normand, a suferit o leziune la genunchiul stâng
19:40
Singurul jucător de la FCSB evidenţiat de antrenorul lui Basel înaintea duelului direct: „Are calitate” Primasport.ro
Singurul jucător de la FCSB evidenţiat de antrenorul lui Basel înaintea duelului direct: „Are calitate”
Acum 4 ore
19:20
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Vlad Dragomir, titular la Pafos în duelul cu Villareal! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Vlad Dragomir, titular la Pafos în duelul cu Villareal! Programul complet
19:20
Fostul căpitan din Ghencea şi elev al lui Emeric Ienei, dezvăluiri neştiute despre fostul mare antrenor al Stelei: „Avea nişte chestii incredibile” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Fostul căpitan din Ghencea şi elev al lui Emeric Ienei, dezvăluiri neştiute despre fostul mare antrenor al Stelei: „Avea nişte chestii incredibile” | VIDEO EXCLUSIV
18:50
Handbal masculin: Rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din turul II al Cupei României Primasport.ro
Handbal masculin: Rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din turul II al Cupei României
18:40
Ladislau Boloni şi-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Emeric Ienei: „Acum 2 luni am vorbit ultima dată cu el…“ Primasport.ro
Ladislau Boloni şi-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Emeric Ienei: „Acum 2 luni am vorbit ultima dată cu el…“
18:00
FCSB s-a calificat cu dublă victorie în turul 3 al UEFA Youth League Primasport.ro
FCSB s-a calificat cu dublă victorie în turul 3 al UEFA Youth League
18:00
Cuvintele premierului Ilie Bojan după ce Emeric Ienei a trecut la cele sfinte: „Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni, un moment pe care microbiştii nu îl pot uita o viaţă întreagă” Primasport.ro
Cuvintele premierului Ilie Bojan după ce Emeric Ienei a trecut la cele sfinte: „Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni, un moment pe care microbiştii nu îl pot uita o viaţă întreagă”
Acum 6 ore
17:00
OFICIAL | Lovitura zilei! Fostul antrenor de la FCSB a revenit în fotbalul românesc: „Bine ai venit, Mister!” Primasport.ro
OFICIAL | Lovitura zilei! Fostul antrenor de la FCSB a revenit în fotbalul românesc: „Bine ai venit, Mister!”
16:50
Gigi Becali a reacţionat după decesul lui Emeric Ienei: „Toată lumea moare!” Primasport.ro
Gigi Becali a reacţionat după decesul lui Emeric Ienei: „Toată lumea moare!”
16:40
Mesajul emoţionant transmis de Gică Hagi după ce Emeric Ienei s-a stins din viaţă: „Vei fi mereu în inima mea” . Reacţia lui Gabi Balint: „Nea Imi nu m-a învăţat doar fotbal” Primasport.ro
Mesajul emoţionant transmis de Gică Hagi după ce Emeric Ienei s-a stins din viaţă: „Vei fi mereu în inima mea” . Reacţia lui Gabi Balint: „Nea Imi nu m-a învăţat doar fotbal”
16:30
Editorial Vlad Măcicăşan | Sir Emeric Ienei. Timpul l-a iubit, România l-a înjosit Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Sir Emeric Ienei. Timpul l-a iubit, România l-a înjosit
16:20
S-a aflat când şi unde va fi înmormântat Emeric Ienei Primasport.ro
S-a aflat când şi unde va fi înmormântat Emeric Ienei
16:20
Decizia luată de FRF după decesul lui Emeric Ienei! Mesajul transmis de Răzvan Burleanu şi anunţul făcut de LPF Primasport.ro
Decizia luată de FRF după decesul lui Emeric Ienei! Mesajul transmis de Răzvan Burleanu şi anunţul făcut de LPF
16:00
Florin Talpan şi Daniel Opriţă au ajuns la cuţite după înfrângerea Stelei cu Dumbrăviţa! „Pleacă, mă, du-te la altă echipă” / „Dacă eram prietenul lui, atunci eu eram cel mai bun antrenor pentru Steaua. Ştiu eu mai bine ce spun” Primasport.ro
Florin Talpan şi Daniel Opriţă au ajuns la cuţite după înfrângerea Stelei cu Dumbrăviţa! „Pleacă, mă, du-te la altă echipă” / „Dacă eram prietenul lui, atunci eu eram cel mai bun antrenor pentru Steaua. Ştiu eu mai bine ce spun”
15:30
Mihai Rotaru vrea să ţină lotul Universităţii Craiova cât mai compact! Patronul oltenilor a negat despărţirea de doi jucători Primasport.ro
Mihai Rotaru vrea să ţină lotul Universităţii Craiova cât mai compact! Patronul oltenilor a negat despărţirea de doi jucători
Acum 8 ore
15:20
Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine şi pe auchan.ro Primasport.ro
Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine şi pe auchan.ro
14:50
"Vorbele lui mi-au dat o încredere uriaşă. Asta a fost puterea lui" Legenda lui Dinamo şi-a dezvăluit amintirile cu Emeric Ienei Primasport.ro
"Vorbele lui mi-au dat o încredere uriaşă. Asta a fost puterea lui" Legenda lui Dinamo şi-a dezvăluit amintirile cu Emeric Ienei
13:40
“Gentlemanul fotbalului românesc”. “Prin eleganţă, profesionalism şi devotament, a inspirat generaţii de jucători şi antrenori”. Mesajele cluburilor după decesul legendarului Ienei Primasport.ro
“Gentlemanul fotbalului românesc”. “Prin eleganţă, profesionalism şi devotament, a inspirat generaţii de jucători şi antrenori”. Mesajele cluburilor după decesul legendarului Ienei
Acum 12 ore
13:20
Gheorghe Popescu, devastat de moartea lui Emeric Ienei: „Cea mai tristă veste... Moştenirea lui va fi eternă” Primasport.ro
Gheorghe Popescu, devastat de moartea lui Emeric Ienei: „Cea mai tristă veste... Moştenirea lui va fi eternă”
12:40
Mircea Lucescu, profund afectat la auzul veştii că a murit Ienei: "E greu să mai vorbesc acum" Primasport.ro
Mircea Lucescu, profund afectat la auzul veştii că a murit Ienei: "E greu să mai vorbesc acum"
12:20
Marele regret al lui Adrian Bumbescu legat de Emeric Ienei: „Se uită astea” Primasport.ro
Marele regret al lui Adrian Bumbescu legat de Emeric Ienei: „Se uită astea”
12:10
Marius Lăcătuş, sfâşiat după moartea lui Emeric Ienei: "Cuvintele sunt puţine!" Primasport.ro
Marius Lăcătuş, sfâşiat după moartea lui Emeric Ienei: "Cuvintele sunt puţine!"
12:10
Gabi Balint, emoţionat după moartea lui Emeric Ienei: „Uşor, uşor, ne ducem toţi” Primasport.ro
Gabi Balint, emoţionat după moartea lui Emeric Ienei: „Uşor, uşor, ne ducem toţi”
11:10
Dennis Man, prestaţie sub aşteptări! Nota primită de internaţionalul român după meciul Olympiakos – PSV Primasport.ro
Dennis Man, prestaţie sub aşteptări! Nota primită de internaţionalul român după meciul Olympiakos – PSV
09:50
Istvan Kovacs, dialog cu Xabi Alonso! Ce a declarat antrenorul lui Real Madrid referitor la momentul în care a fost avertizat de arbitrul român Primasport.ro
Istvan Kovacs, dialog cu Xabi Alonso! Ce a declarat antrenorul lui Real Madrid referitor la momentul în care a fost avertizat de arbitrul român
09:20
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Manchester City - Dortmund este capul de afiş al zilei! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Manchester City - Dortmund este capul de afiş al zilei! Programul complet
Acum 24 ore
01:10
VIDEO | Liverpool - Real Madrid 1-0. ”Cormoranii” au strălucit într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs Primasport.ro
VIDEO | Liverpool - Real Madrid 1-0. ”Cormoranii” au strălucit într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs
01:10
VIDEO | PSG - Bayern Munchen 1-2. Bavarezii bat câştigătoarea CL cu un om în minus Primasport.ro
VIDEO | PSG - Bayern Munchen 1-2. Bavarezii bat câştigătoarea CL cu un om în minus
00:50
David Beckham a fost înnobilat pentru serviciile aduse sportului şi cauzelor caritabile. Starul britanic a primit titlul de cavaler Primasport.ro
David Beckham a fost înnobilat pentru serviciile aduse sportului şi cauzelor caritabile. Starul britanic a primit titlul de cavaler
00:50
Sabalenka îl va înfrunta pe Kyrgios în ”Bătălia sexelor” Primasport.ro
Sabalenka îl va înfrunta pe Kyrgios în ”Bătălia sexelor”
00:50
Bogdan Hanceariuc, delegat la UEFA Futsal EURO 2026 Primasport.ro
Bogdan Hanceariuc, delegat la UEFA Futsal EURO 2026
00:40
VIDEO | La 15 ani şi 308 zile, englezul Max Dowman scrie istorie în Liga Campionilor pentru Arsenal Primasport.ro
VIDEO | La 15 ani şi 308 zile, englezul Max Dowman scrie istorie în Liga Campionilor pentru Arsenal
00:10
LIVE VIDEO | Spectacolul din Champions League s-a văzut la Prima Sport! Bayern câştigă la Paris, Liverpool produce surpriza şi o învinge pe Real Madrid! Toate rezultatele zilei. Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din Champions League s-a văzut la Prima Sport! Bayern câştigă la Paris, Liverpool produce surpriza şi o învinge pe Real Madrid! Toate rezultatele zilei.
4 noiembrie 2025
23:10
VIDEO | Decizia controversată luată de Istvan Kovacs a stârnit un val de reacţii în Spania Primasport.ro
VIDEO | Decizia controversată luată de Istvan Kovacs a stârnit un val de reacţii în Spania
23:00
VIDEO | Decizia luată de Istvan Kovacs în Liverpool - Real Madrid a stârnit un val de reacţii în Spania Primasport.ro
VIDEO | Decizia luată de Istvan Kovacs în Liverpool - Real Madrid a stârnit un val de reacţii în Spania
22:40
Turneul Campioanelor: Sabalenka a învins-o pe Pegula, Gauff a eliminat-o pe Paolini Primasport.ro
Turneul Campioanelor: Sabalenka a învins-o pe Pegula, Gauff a eliminat-o pe Paolini
22:10
LIVE VIDEO | Champions League, la Prima Sport şi PrimaPlay! PSG – Bayern şi Liverpool – Real Madrid se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Champions League, la Prima Sport şi PrimaPlay! PSG – Bayern şi Liverpool – Real Madrid se joacă ACUM! Programul complet
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.