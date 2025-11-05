Suporterii Stelei, omagiu emoţionant pentru Emeric Ienei
Primasport.ro, 5 noiembrie 2025 22:50
Suporterii Stelei, omagiu emoţionant pentru Emeric Ienei
Acum 30 minute
22:50
22:40
Ce notă a primit Vlad Dragomir pentru meciul în care Pafos a bifat un succes istoric în CL # Primasport.ro
Acum o oră
22:30
Gianni Infantino va înmâna primul premiu „FIFA pentru pace” în cadrul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026 # Primasport.ro
22:30
Amanda Anisimova a învins-o pe Iga Swiatek şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor # Primasport.ro
22:10
VIDEO | Qarabag - Chelsea 2-2. Azerii mai fac un rezultat mare
22:10
VIDEO | Pafos - Villarreal 1-0. Prima victorie din istorie pentru trupa lui Vlad Dragomir în Liga Campionilor # Primasport.ro
22:10
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Manchester City - Dortmund este capul de afiş al zilei! Interul lui Cristi Chivu caută o nouă victorie europeană! Programul complet # Primasport.ro
Acum 2 ore
21:40
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Vlad Dragomir, integralist în Pafos - Villareal 1-0! Surpriză de proporţii la Qarabag - Chelsea! Programul complet # Primasport.ro
21:30
Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, după moartea lui Emeric Ienei. ”Ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc” # Primasport.ro
21:30
CSM Oradea, victorie cu AEK Larnaca, iar Corona Braşov, învinsă de Aliaga, în grupa C a FIBA Europe Cup # Primasport.ro
21:30
VIDEO | UBT Cluj - Cedevita Ljubljana 87-93. Al treilea eşec pentru campioana României în BKT EuroCup # Primasport.ro
Acum 4 ore
21:00
Mirel Rădoi se aşteaptă la un meci foarte complicat cu Rapid Viena. ”Două echipe în căutarea primei victorii” # Primasport.ro
20:50
Mario Tudose la Dinamo?! Anunţul făcut de Andrei Nicolescu în direct: „1 milion de euro pentru 50%" | EXCLUSIV # Primasport.ro
20:50
Un singur meci acasă pentru România, în faza grupelor Europe Championship 2026
20:50
La 45 de ani, Venus Williams va participa la turneul de la Auckland
20:50
Racing Club, sancţionată după spectacolul pirotehnic de la meciul cu Flamengo, din Copa Libertadores # Primasport.ro
20:50
CSM Lugoj, victorie cu olandezele de la Friso Sneek şi se califică în faza 16-lor Challenge Cup # Primasport.ro
20:40
UFC a discutat cu FBI despre activităţi suspecte de pariuri
20:40
Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin la Tottenham a fost ameninţat cu o armă de foc de către un agent # Primasport.ro
20:40
Ronaldo spune că se va retrage în curând pentru a petrece mai mult timp cu familia
20:30
Mario Marinică este noul selecţioner al naţionalei din Zimbabwe
20:30
Şapte luni de închisoare cu suspendare pentru doi suporteri care au aruncat cu o monedă în arbitru la meciul Saint-Etienne - Lyon # Primasport.ro
20:20
Lovitură în SuperLiga! Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri cu Dinamo: „Agentul a venit la ultimul meci" | EXCLUSIV # Primasport.ro
20:00
Fundaşul echipei Atletico Madrid, Robin Le Normand, a suferit o leziune la genunchiul stâng # Primasport.ro
19:40
Singurul jucător de la FCSB evidenţiat de antrenorul lui Basel înaintea duelului direct: „Are calitate” # Primasport.ro
19:20
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Vlad Dragomir, titular la Pafos în duelul cu Villareal! Programul complet # Primasport.ro
19:20
Fostul căpitan din Ghencea şi elev al lui Emeric Ienei, dezvăluiri neştiute despre fostul mare antrenor al Stelei: „Avea nişte chestii incredibile” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Acum 6 ore
18:50
Handbal masculin: Rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din turul II al Cupei României # Primasport.ro
18:40
Ladislau Boloni şi-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Emeric Ienei: „Acum 2 luni am vorbit ultima dată cu el…“ # Primasport.ro
18:00
FCSB s-a calificat cu dublă victorie în turul 3 al UEFA Youth League
18:00
Cuvintele premierului Ilie Bojan după ce Emeric Ienei a trecut la cele sfinte: „Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni, un moment pe care microbiştii nu îl pot uita o viaţă întreagă” # Primasport.ro
Acum 8 ore
17:00
OFICIAL | Lovitura zilei! Fostul antrenor de la FCSB a revenit în fotbalul românesc: „Bine ai venit, Mister!” # Primasport.ro
16:50
Gigi Becali a reacţionat după decesul lui Emeric Ienei: „Toată lumea moare!”
16:40
Mesajul emoţionant transmis de Gică Hagi după ce Emeric Ienei s-a stins din viaţă: „Vei fi mereu în inima mea” . Reacţia lui Gabi Balint: „Nea Imi nu m-a învăţat doar fotbal” # Primasport.ro
16:30
Editorial Vlad Măcicăşan | Sir Emeric Ienei. Timpul l-a iubit, România l-a înjosit
16:20
S-a aflat când şi unde va fi înmormântat Emeric Ienei
16:20
Decizia luată de FRF după decesul lui Emeric Ienei! Mesajul transmis de Răzvan Burleanu şi anunţul făcut de LPF # Primasport.ro
16:00
Florin Talpan şi Daniel Opriţă au ajuns la cuţite după înfrângerea Stelei cu Dumbrăviţa! „Pleacă, mă, du-te la altă echipă” / „Dacă eram prietenul lui, atunci eu eram cel mai bun antrenor pentru Steaua. Ştiu eu mai bine ce spun” # Primasport.ro
15:30
Mihai Rotaru vrea să ţină lotul Universităţii Craiova cât mai compact! Patronul oltenilor a negat despărţirea de doi jucători # Primasport.ro
15:20
Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine şi pe auchan.ro # Primasport.ro
Acum 12 ore
14:50
"Vorbele lui mi-au dat o încredere uriaşă. Asta a fost puterea lui" Legenda lui Dinamo şi-a dezvăluit amintirile cu Emeric Ienei # Primasport.ro
13:40
“Gentlemanul fotbalului românesc”. “Prin eleganţă, profesionalism şi devotament, a inspirat generaţii de jucători şi antrenori”. Mesajele cluburilor după decesul legendarului Ienei # Primasport.ro
13:20
Gheorghe Popescu, devastat de moartea lui Emeric Ienei: „Cea mai tristă veste... Moştenirea lui va fi eternă” # Primasport.ro
12:40
Mircea Lucescu, profund afectat la auzul veştii că a murit Ienei: "E greu să mai vorbesc acum" # Primasport.ro
12:20
Marele regret al lui Adrian Bumbescu legat de Emeric Ienei: „Se uită astea”
12:10
Marius Lăcătuş, sfâşiat după moartea lui Emeric Ienei: "Cuvintele sunt puţine!"
12:10
Gabi Balint, emoţionat după moartea lui Emeric Ienei: „Uşor, uşor, ne ducem toţi”
11:10
Dennis Man, prestaţie sub aşteptări! Nota primită de internaţionalul român după meciul Olympiakos – PSV # Primasport.ro
Acum 24 ore
09:50
Istvan Kovacs, dialog cu Xabi Alonso! Ce a declarat antrenorul lui Real Madrid referitor la momentul în care a fost avertizat de arbitrul român # Primasport.ro
09:20
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Manchester City - Dortmund este capul de afiş al zilei! Programul complet # Primasport.ro
