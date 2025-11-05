Nicușor Dan, mesaj plin de emoție la moartea lui Ienei

15:50

Sorin Grindeanu, că-i place, că nu-i place, e obligat să promită o schimbare. De câte ori pierd alegerile, social-democrații pregătesc, cu mai mult sau mai puțin succes, o rebranduire: FSN, FDSN, PDSR, PSD. Din 2001, au încetat să mai umble la denumirea partidului, dar încercări de schimbare la față au mai fost. Înfrângerile înregistrate la […]