SONDAJ AUR a început să scadă, dar tot rămâne cât toată coaliția la un loc
Cotidianul de Hunedoara, 6 noiembrie 2025 10:50
Formațiunea AUR, condusă de George Simion, înregistrează o scădere în intenția de vot a românilor.
Acum 15 minute
11:00
Profesor ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă timp de un an jumătate # Cotidianul de Hunedoara
Cadrul didactic din Dolj ar fi filmat interacțiunile dintre ei și ar fi păstrat materialele de pornografie infantilă.
Acum 30 minute
10:50
SONDAJ AUR a început să scadă, dar tot rămâne cât toată coaliția la un loc # Cotidianul de Hunedoara
Formațiunea AUR, condusă de George Simion, înregistrează o scădere în intenția de vot a românilor.
10:50
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați pe loc. Amenzi pentru cei care îi hrănesc # Cotidianul de Hunedoara
În România trăiesc între 10.500 și 13.000 de urși bruni, arată un studiu publicat de Ministerul Mediului în aprilie.
Acum o oră
10:40
Pe 7 noiembrie 2025, eMAG organizează cea de-a 15-a ediție de Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, când milioane de clienți vor avea acces a
10:30
Istoria PSD în imagini: momentul fondator din 1893, războaie interne și eterna luptă cu corupția # Cotidianul de Hunedoara
Istoria PSD este una tumultoasă, presărată de conflicte interne sau cu partide din același spectru politic. Mai mult, tema corupției s-a lipit mereu de mișcarea social-democrată după 1990.
10:30
Meghan Markle revine pe marile ecrane cu un rol în comedia „Close Personal Friends", alături de Lily Collins, Jack Quaid și Brie Larson.
Acum 2 ore
10:10
Revoltă printre părinții din Lugoj după ce un învățător a lovit peste față două eleve de doar 10 ani.
10:10
ANALIZĂ De ce fuge Daniel Băluță de sigla PSD. Cum se promovează candidații la București # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Drulă nici nu apare în pozele electorale, ca să aibă loc Nicușor Dan.
10:10
Decizia vine după ce acționarul austriac a impus o restructurare. OMV Petrom vrea să facă economie, conform Profit.ro.
10:00
România riscă s-o încurce cu fondurile de coeziune. Bine că de-abia din 2028 # Cotidianul de Hunedoara
Botnița și vizitele la Moscova îi rămân Dianei Șoșoacă, tot până la proba contrarie. Europa s-a cam săturat de ele.
09:40
Sheinbaum îl dă în judecată pe bărbat. „Dacă nu fac o plângere, în ce poziție las femeile din Mexic?", se întreabă președinta.
09:40
Președintele Nicuşor Dan a subliniat la NATO-Industry Forum că reînarmarea este necesară, iar România trebuie să-și consolideze securitatea și industria de apărare.
09:30
Percheziții la o firmă uriașă din energie. Peste 100 de milioane prejudiciu # Cotidianul de Hunedoara
Două firme ar fi păcălit reprezentanți ai unei instituții și ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la peste 100 de mil. lei
09:20
Un fost paznic și influencer este principalul suspect în jaful de la Luvru. Bijuteriile furate nu au fost încă recuperate.
Acum 4 ore
09:10
De când se schimbă evaluarea națională. Anunț pentru elevii de clasa a VIII-a # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a este "prea îngustă și prea punctuală".
08:30
Meteorologii au emis cod galben de ceață în mai multe județe, inclusiv Cluj, Sălaj și Harghita. Vizibilitatea este redusă, sub 200 m, izolat sub 50 m.
08:20
Kievul renunţă la „copeică", simbol sovietic, şi readuce „şahul", ca parte a reformei monetare.
07:40
Echipa de cercetători condusă de biologul român István Urák a descoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume.
Acum 6 ore
06:20
ANALIZA Pericol de explozie sub picioarele noastre. Rețeaua de gaze, o bombă cu ceas # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Energia Inteligentă atrage atenția asupra riscurilor majore de explozie cauzate de lucrările de excavație, din cauza lipsei unui sistem național de informare privind amplasamentele conductelor de gaz. AEI propune un proiect național de prevenire a acestor incidente.
Acum 12 ore
22:40
Horia Moculescu, ținut în viață de aparate. Ce spun medicii despre starea lui # Cotidianul de Hunedoara
Medicii sunt rezervați cu privire la starea de sănătate a compozitorului român.
22:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că se așteaptă ca partidul său să demonstreze în campania electorală. Susținut de Ilie Bolojan, Ciucu a subliniat importanța unui contract direct cu cetățenii și a confirmat că își va asuma deschis sigla PNL.
22:20
Nicușor Dan tocmai a postat un mesaj plin de emoție pentru Emeric Ienei, în memoria marelui campion.
Acum 24 ore
22:00
Nu am avut, nu am, nu cunosc. Reacția lui Călin Georgescu după noile stenograme # Cotidianul de Hunedoara
Reacție de ultim moment a lui Călin Georgescu în scandalul angajării fictive în Austria. Fostul candidat la prezidențiale neagă absolut toată situația.
21:50
Românii cu salarii de 3.000 de lei zic nu-și mai permit nici să ia credite. Banii merg pe facturi # Cotidianul de Hunedoara
Scumpirile recente pun presiune pe românii cu salarii mici, determinându-i să fie mai prudenți în privința creditelor de consum, în timp ce numărul creditelor ipotecare rămâne în creștere.
21:50
Georgescu neagă categoric angajare fictivă din Austria. Reacție la cald: Nu am avut, nu am, nu cunosc # Cotidianul de Hunedoara
Reacție de ultim moment a lui Călin Georgescu în scandalul angajării fictive în Austria. Fostul candidat la prezidențiale neagă absolut toată situația.
21:30
Câți bugetari pleacă acasă până în martie, prin reforma lui Bolojan. PSD și PNL, zen la ședință # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul de reformă a administrației publice prevede reduceri semnificative de posturi și bugete. Cifrele sunt dezvăluite de liderul UDMR, Kelemen Hunor.
21:00
„Rusia putinistă își concentrează atenția asupra verigii slabe: România. Și, într-un fel, are dreptate” – INTERVIU Thierry Wolton # Cotidianul de Hunedoara
Magda Grădinaru debutează pe site-ul Cotidianul.ro cu un interviu luat istoricului Thierry Wolton, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști privind evoluția regimurilor comuniste.
20:40
Nicușor Dan, mesaj plin de emoție la ceas de seară. Decesul lui Emeric Ienei, o pierdere națională # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan tocmai a postat un mesaj plin de emoție pentru Emeric Ienei, în memoria marelui campion.
20:30
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, sigur pe el. Ciucu: Mă susține Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că se așteaptă ca partidul său să demonstreze în campania electorală. Susținut de Ilie Bolojan, Ciucu a subliniat importanța unui contract direct cu cetățenii și a confirmat că își va asuma deschis sigla PNL.
20:00
Adrian Codirlașu explică faptul că inflația este folosită de autorități ca un instrument discret de reducere a dezechilibrelor economice, având un impact direct asupra puterii de cumpărare a populației.
19:50
Elevii de la Liceul din Rahova nu se pot întoarce în bănci după explozie – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Explozia din Rahova a lăsat Liceul din zonă impracticabil pentru elevi, iar autoritățile sunt în alertă, analizând opțiunile de relocare și siguranță pentru continuarea cursurilor.
19:40
UPDATE Ce mesaj are șeful NATO pentru români după ce s-au retras soldații SUA # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat față în față despre retragerea trupelor americane.
19:10
Adrian Codirlașu explică faptul că inflația este folosită de autorități ca un instrument discret de reducere a dezechilibrelor economice, având un impact direct asupra puterii de cumpărare a populației.
18:50
Aici sunt banii dumneavoastră. ANAF – Fraudă fiscală cu TVA, de peste 55 milioane lei # Cotidianul de Hunedoara
ANAF a descoperit un circuit economic fals prin care patru firme au emis facturi fictive pentru tranzacții inexistente, blocând rambursări ilegale de TVA de 19 milioane lei.
18:30
Reacția șefului NATO, Mark Rutte, la vederea unui tablou cu Marcel Ciolacu la Palatul Parlamentului.
18:10
După 14 ani la conducerea creativă a Balmain, Olivier Rousteing îşi anunţă plecarea. Sub mandatul său, brandul a atins vizibilitate globală şi a devenit un simbol al modernizării în industria modei. Acum, Balmain se pregăteşte pentru o nouă fază, iar Rousteing îşi deschide un nou capitol creativ.
18:00
După scandalul păpuşilor sexuale, guvernul francez suspendă platforma Shein # Cotidianul de Hunedoara
Suspendarea va avea loc "pe timpul necesar ca platforma să demonstreze puterilor publice că toate conţinuturile sale sunt în conformitate cu legile.
17:40
Vidul de securitate la Marea Neagră cauzat de retragerea parțială a soldaților americani ne obligă la soluții imediate și imaginative, inclusiv sub cupola unei Uniuni Europene
17:40
Nemira și Mihaela Nicola lanseazǎ volumul “Din priviri” și conceptul de outfluencer # Cotidianul de Hunedoara
Lansarea „Din Priviri" s-a petrecut, de altfel, în aceeași cheie inedita precum volumul însuși, sub forma unui brunch atipic la librărie, prilej de (...)
17:40
În ultimii ani din viață, Emeric Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate.
17:20
În cadrul unei dezbateri organizate de HumAInitty, Radu Hanga a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței de capital și despre cum aceasta poate simplifica analiza financiară. Totodată, a subliniat necesitatea păstrării diversității de opinii, esențială pentru dezvoltarea unei societăți echilibrate.
17:10
România a absorbit aproape toate fondurile europene destinate agriculturii și mediului rural prin PNDR 2014-2020, cu plăți care depășesc 12 miliarde de euro.
17:10
Preşedinta Mexicului a fost agresată sexual pe stradă de un bărbat în timp ce saluta cetăţenii. Incidentul pune în discuţie siguranța oficialilor de rang înalt. Agresorul a fost (...)
17:00
Rezerviștii din servicii și-au dezvăluit planul de a-l scoate pe Georgescu din țară în convorbiri telefonice, spun surse pentru Cotidianul.
17:00
Mugur Isărescu a afirmat că băncile centrale au fost „supraîncărcate" cu responsabilități după criza economică, ceea ce le-a făcut mai greu de gestionat.
16:50
Venus Williams nu renunță la tenis
16:50
Cum a rescris justiția în favoarea celor puternici însăși președinta Curții Supreme.
16:50
Surse guvernamentale explică faptul că aceste modificări vin după ce Curtea de Conturi a atras atenția asupra lipsei unui mecanism unitar de verificare a lucrărilor finanțate prin programele naționale
16:40
„Marți m-a chemat Bolojan la el", spune Bogos, conform surselor judiciare Cotidianul.
16:10
Democratul Zohran Mamdani a câștigat scaunul de edil al New York-ului cu 50% din voturi.
