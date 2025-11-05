Imagini cu momentul în care preşedinta Mexicului este agresată sexual în plină stradă

18:40

Sigur, orice jaf, orice fraudă ne revoltă, dar nimic nu este mai trist decât să vezi oameni de rând, oameni care muncesc mult pentru bani şi sunt apoi înşelaţi de un om în care aveau încredere. De exemplu administratori de bloc fură banii de întreţinere ai unor familii care poate fac eforturi mari ca să nu aibă datorii. Sunt tot mai multe fraude cu banii de întreţinere. Numai la Timişoara, 15 astfel de cazuri au fost descoperite în ultimele săptămâni. Mai exact, administratori neglijenți sau de rea-credință au dispărut cu sume mari. Locatarii s-au trezit astfel peste noapte fără apă caldă, căldură sau cu penalități uriașe din cauza facturilor neplătite la timp, deși au achitat contribuțiile lunare. Banii furaţi au fost cheltuiţi în unele cazuri pe maşini sau la păcănele.