Fisură la o conductă de gaze în centrul Capitalei. Pompierii au izolat zona Popa Tatu
ObservatorNews, 6 noiembrie 2025 07:50
Alertă de scurgeri de gaze noaptea trecută în centrul Capitalei. Echipajele de pompieri au intervenit de urgență după ce mai mulţi oameni s-au plâns de mirosul puternic de gaz. Salvatorii descoperit o conductă de gaze, fisurată în subteran. Perimetrul a fost izolat.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
08:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 6 noiembrie 2025.
Acum 30 minute
07:50
Fisură la o conductă de gaze în centrul Capitalei. Pompierii au izolat zona Popa Tatu # ObservatorNews
Alertă de scurgeri de gaze noaptea trecută în centrul Capitalei. Echipajele de pompieri au intervenit de urgență după ce mai mulţi oameni s-au plâns de mirosul puternic de gaz. Salvatorii descoperit o conductă de gaze, fisurată în subteran. Perimetrul a fost izolat.
07:40
Horoscop 7 noiembrie 2025. Sunteți motivați să faceți schimbări semnificative în viața profesională.
07:40
Care sunt preţurile la carburanţi joi, 6 noiembrie 2025. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 6 noiembrie 2025, preţul la benzină premium este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
Acum o oră
07:30
Clasament Liga Campionilor, după etapa a 4-a. Interul lui Chivu, printre protagoniste # ObservatorNews
Marţi şi miercuri s-au jucat meciurile din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar după această rundă trei formaţii au rămas cu punctaj maxim, una dintre aceste echipe fiind Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu.
Acum 12 ore
22:50
Imagini cu momentul în care preşedinta Mexicului este agresată sexual în plină stradă # ObservatorNews
Un incident şocant a avut loc în Ciudad de Mexico, unde un bărbat a fost arestat după ce a hărţuit-o pe preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, în timpul unei apariţii publice în centrul istoric al capitalei. În imaginile devenite virale, agresorul este surprins încercând să o atingă şi să o sărute pe lidera statului, înainte de a fi imobilizat de agenţii de securitate.
22:20
Alertă în centrul Capitalei: Scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu. Pompierii au izolat zona # ObservatorNews
Alertă în centrul Bucureştiului. Sunt scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu din București. Pompierii au izolat zona.
22:10
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că nu o să fie genul de candidat care vede Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru alte poziţii şi nu vrea să fie preşedintele României.
21:50
Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul "Matei Balş", el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe, informează news.ro.
21:40
Angelina Jolie, vizită surpriză în Herson. Şoferul ei, săltat din trafic, înrolat şi trimis pe front # ObservatorNews
Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită surpriză la Herson, un oraş din sudul Ucrainei, au raportat mass-media ucrainene, informează AFP, citată de Agerpres.
21:30
Extinderea magistralei de metrou M4 spre zona de Sud a Capitalei, cu 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul, are deja contract de finanțare în valoare de aproximativ 17 miliarde de lei.
21:20
Un învățător de 51 de ani din Lugoj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat fizic două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs. A lovit fetele cu palma în zona feței pe fondul unor presupuse acte de indisciplină, informează Mediafax.
21:00
Cătălin Drulă răspunde întrebărilor Sandrei Stoicescu. Viziunea candidatului USR pentru Bucureşti # ObservatorNews
A început bătălia pentru cea mai importantă funcţie aleasă în stat după cea a preşedintelui - cea de primar general. Nu mai puţin de zece candidaţi şi-au anunţat până acum dorinţa de a intra în cursa electorală.
20:40
Cătălin Drulă: "Cred că trebuie să continuăm pe drumul onest pe care a început Nicuşor Dan" # ObservatorNews
A început bătălia pentru cea mai importantă funcţie aleasă în stat după cea a preşedintelui - cea de primar general. Nu mai puţin de zece candidaţi şi-au anunţat până acum dorinţa de a intra în cursa electorală.
20:40
Programul MP al Braziliei. Cursa e duminică, LIVE pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, ora 19:00 # ObservatorNews
Tensiunea din Formula 1 crește din ce în ce mai mult, iar aventura din “Marele Circ” continuă în weekend-ul 7-9 noiembrie cu Marele Premiu al Braziliei. Grand Prix-ul sud-american se va desfășura la Autodromo Jose Carlos Pace, sau Interlagos, așa cum este cunoscut de toți fanii sportului cu motor.
20:30
Al doilea accident grav cu o căruță în mai puțin de o săptămână. Un adult și patru copii, răniți în Brașov # ObservatorNews
Încă un accident grav în care este implicată o căruţă, în mai puţin de o săptămână. Un adult și patru copii au fost răniți miercuri seară în județul Brașov, după ce căruţa în care se aflau a fost lovită de o maşină.
20:30
A început bătălia pentru cea mai importantă funcţie aleasă în stat după cea a preşedintelui - cea de primar general. Nu mai puţin de zece candidaţi şi-au anunţat până acum dorinţa de a intra în cursa electorală.
20:20
Promisiunile lui Zohran Mamdani, noul primar al NY: autobuze gratuite, chirii plafonate şi 200.000 de case noi # ObservatorNews
Surpriză de proporţii în Statele Unite: socialistul democrat Zohran Mamdani este noul primar al New York-ului şi primul primar musulman din istoria celui mai mare oraș american. Supranumit coşmarul lui Trump, el a câştigat după ce le-a promis cetăţenilor că vor avea transport în comun gratuit şi că li se vor plafona chiriile. În seara victoriei, noua vedetă a politicii americane a avut un mesaj dur pentru liderul american.
20:20
Bernadette Szocs, eliminată în primul tur la WTT Frankfurt. Competiţia, transmisă exclusiv în AntenaPLAY # ObservatorNews
Sportiva română Bernadette Szocs a ratat, miercuri seara, calificarea în turul II al turneului de tenis de masă WTT Champions Frankfurt, competiţie dotată cu premii totale în valoare de 500.000 de dolari şi care este transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY, în perioada 4-9 noiembrie.
20:10
Medici, angajaţi fără a merge la cursuri sau rezidenţiat. Diplomele, luate din R. Moldova # ObservatorNews
Încă un scandal zguduie sistemul de Sănătate. Mai mulţi medici sunt suspectaţi că s-au folosit de diplome obţinute în Republica Moldova pentru a se angaja în spitale de stat sau private din Vrancea, Tulcea şi Bucureşti. Ei nici măcar nu ar fi trecut pe la cursuri sau prin spitalele din ţara vecină. Printre cei vizaţi de anchetă este şi un angajat din Ministerul Sănătăţii.
20:10
Scandal monstru la Paris, la deschiderea primului magazin fizic din lume al companiei Shein. Zeci de oameni au protestat în faţa clădirii, după ce s-a descoperit că brandul chinez vinde online păpuşi sexuale cu aspect de copii. Guvernul francez a declanşat procedura de a suspenda aplicaţia până ce platforma va putea dovedi că respectă legea în privinţa combaterii pornografiei infantile.
20:00
Este doliu la Roma, în amintirea românului mort după prăbuşirea unui turn medieval. Papa Leon a transmis un mesaj de solidaritate cu familia muncitorului. Marţi seară, primarul capitalei italiene şi zeci de oficiali au participat la o procesiune prin oraş şi au depus flori la locul accidentului. Cauza tragediei nu este decoamdată cunoscută, se iau în calcul eroarea umană sau starea avansată de degradare a clădirii.
19:50
Bărbat de 25 de ani din Timişoara, reţinut pentru vă ar fi violat două fete de 14 şi 12 ani # ObservatorNews
Un bărbat de 25 de ani din Timişoara a fost reținut, fiind cercetat pentru viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă. Acesta este acuzat că ar fi întreținut acte sexuale cu două minore, de 14 și 12 ani, potrivit Mediafax.
19:40
Moștenirea lăsată de Emeric Ienei: A uimit lumea cu Steaua la Sevilla și a format generații de campioni # ObservatorNews
Legendarul antrenor de fotbal Emeric Ienei s-a stins din viață în această dimineaţă la vârsta de 88 de ani. Antrenor de club și selecționer al echipelor naționale ale României și Ungariei, Ienei a fost singurul antrenor sub comanda căruia o echipă românească, Steaua Bucureşti, a reuşit să câştige cel mai râvnit trofeu din fotbalul european, Cupa Campionilor.
19:40
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani # ObservatorNews
Val de plângeri pe piaţa bancară după fuziunea între două bănci. Mii de români reclamă că nu au acces la bani, fie că este vorba de clienţi care vor să facă cumpărături sau de patroni care trebuie să plătească salarii și furnizori. Problemele vin după ce First Bank a fost preluată de grupul italian Intesa SanPaolo. Reprezentanţii băncii promit să rezolve cât mai repede problemele.
19:30
Afaceristul Fănel Bogos a mers până la Bolojan pentru a scăpa de DSV. "Prea multe bube în cap, nu mă bag" # ObservatorNews
Scandal uriaş de corupţie şi trafic de influenţă cu legături la nivel înalt. Numele lui Ilie Bolojan apare într-un dosar DNA care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos, patronul unei ferme de pui din Vaslui. Milionarul ar fi apelat la o reţea de influenţă, formată din lideri PNL, angajaţi SRI şi SIE pentru a ajunge la premier. Ar fi dat şi două milioane de euro celor care îi facilitau întâlnirea. Scopul era să-l înlocuiască pe şeful DSV Vaslui cu un apropiat de-ai lui. Guvernul recunoaşte că premierul s-a întâlnit cu omul de afaceri.
19:20
Emeric Ienei, mort la 88 de ani, în urma unei comoţii cerebrale. Va fi înmormântat cu onoruri militare # ObservatorNews
S-a stins o legendă! Emeric Ienei, antrenorul care a adus singura Cupă a Campionilor la Bucureşti, a murit la vârsta de 88 de ani. Şi-a dat ultima suflare acasă, în urma unei comoţii cerebrale. Supranumit Gentlemanul fotbalului românesc, Ienei a scris istorie nu doar ca antrenor al echipei Steaua Bucureşti cât şi al Tricolorilor, pe care i-a calificat la un Mondial, după 2 decenii. "Nea Imi', cum îi spuneau prietenii, va fi înmormântat sâmbătă, cu onoruri militare.
19:20
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii # ObservatorNews
După mai bine de trei luni de contre în coaliţie pe reforma din administraţia locală, liderii politici au ajuns, în sfârşit, la un acord. 13 mii de bugetari ar trebui să plece acasă, adică 30% din numărul total de posturi din primării şi consilii judeţene, spun surse Observator. Şi în aparatul central se vor face concedieri. În plus, Guvernul Bolojan cere şi o economie de 10% a cheltuielilor cu personalul. Un moft al premierului - acuză mulţi dintre edili, care nu văd o economie reală în reforma propusă.
Acum 24 ore
18:40
Blocuri lăsate în frig şi fără apă caldă, după ce administratorii au fugit cu banii de întreţinere # ObservatorNews
Sigur, orice jaf, orice fraudă ne revoltă, dar nimic nu este mai trist decât să vezi oameni de rând, oameni care muncesc mult pentru bani şi sunt apoi înşelaţi de un om în care aveau încredere. De exemplu administratori de bloc fură banii de întreţinere ai unor familii care poate fac eforturi mari ca să nu aibă datorii. Sunt tot mai multe fraude cu banii de întreţinere. Numai la Timişoara, 15 astfel de cazuri au fost descoperite în ultimele săptămâni. Mai exact, administratori neglijenți sau de rea-credință au dispărut cu sume mari. Locatarii s-au trezit astfel peste noapte fără apă caldă, căldură sau cu penalități uriașe din cauza facturilor neplătite la timp, deși au achitat contribuțiile lunare. Banii furaţi au fost cheltuiţi în unele cazuri pe maşini sau la păcănele.
18:20
Stenograme: Călin Georgescu, angajat fictiv în Viena, pentru a părăsi țara. Ajutor de la rezervişti SRI şi SIE # ObservatorNews
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Viena, în încercarea de a convinge judecătorii că are nevoie să părăsească țara sub pretextul dreptului la muncă. În acest sens, ar fi fost ajutat de o reţea din care fac parte rezerviști SRI și SIE, potrivit unor stenograme DNA publicate de G4Media.
18:20
Franţa: "Armata trebuie să se pregătească pentru un şoc în trei sau patru ani din partea Rusiei" # ObservatorNews
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o "atmosferă nucleară îngrijorătoare", trage un semnal de alarmă şeful Statului Major Interarme francez Fabien Mandon, care indică "un nivel al discursului şi agresivităţii (...) destul de excepţional".
18:20
Parfumuri contrafăcute de 15 milioane de lei, găsite la percheziţiile din Bucureşti şi Ilfov # ObservatorNews
Peste 32.100 de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă de aproape 15 milioane de lei au fost descoperite de poliţişti în urma celor 17 percheziţii făcute marţi la locuinţele din Bucureşti şi din judeţul Ilfov ale reprezentanţilor unor societăţi comerciale. Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi închiriat standuri într-un complex comercial din Sectorul 2, expunând spre vânzare parfumuri purtând însemnele unor mărci identice cu cele ale unor mărci de lux, protejate pe teritoriul României. Trei persoane au fost audiate şi apoi reţinute de către poliţişti pentru mai multe infracţiuni economice, informează news.ro.
18:10
Cine este Simona, doctoriţa găsită carbonizată în Franţa. Ar fi fost ucisă de fiul consumator de droguri # ObservatorNews
O româncă de 56 de ani, medic cardiolog în Franţa, a fost găsită carbonizată în locuinţa sa de lângă Strasbourg. Poliţiştii au fost alertaţi de colegele şi pacienţii ei, pentru că femeia nu a mai ajuns la serviciu. Poliţiştii au şi un suspect: chiar fiul doctoriţei, un tânăr de 22 de ani. Îl caută acum şi au făcut publică fotografia lui pentru că au nevoie de ajutorul populaţiei. Sunt slabe şanse să fi venit în România, bărbatul nu are legături aici, dar orice informaţie e de ajutor.
17:40
Secretarul general al NATO a declarat, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni, că nu există un dezechilibru în alianță după retragerea parțială a trupelor americane din România. "NATO este pe tot Flancul Estic. Când e nevoie, putem aduce trupele necesare. Vreau să fie foarte clar: NATO investește în România", a spus Rutte.
17:40
Un bărbat a furat băutură din acelaşi magazin de mai multe ori la rând până a fost reţinut de poliţie # ObservatorNews
Un bărbat de 33 de ani a fost reţinut după ce a fost prins că a furat de mai multe ori băuturi alcoolice dintr-un supermarket din Târgovişte, informează, miercuri, IPJ Dâmboviţa.
17:40
Videoclip de manele în biserica Muzeului Goleşti. Directorul spune că a fost păcălit de Florin Cercel # ObservatorNews
Un videoclip filmat într-un lăcaş de cult din Argeş stârneşte mari controverse şi asta pentru că, evident, nu răsună acolo melodii bisericeşti ci manele. Mai mult, biserica respectivă este într-un muzeu: Muzeul Viticulturii şipomiculturii din Goleşti. Dincolo de gusturile muzicale, ar fi o problemă de lege spune directorul muzeului. Tot el susţine că interpretul Florin Cercel ar fi păcălit personalul în privinţa intenţiilor sale şi are de gând să depună o plângere împotriva acestuia. Cântăreţul de manele e convins însă că legea e de partea lui.
17:40
Ambasadorul Indiei, blocat la Sinaia, după ce locomotiva trenului în care se afla s-a defectat # ObservatorNews
Ambasadorul Indiei la Bucureşti a ajuns să cunoască România şi dintr-o perspectivă mai neplăcută. Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra a rămas marți blocat pe Valea Prahovei, în apropiere de Sinaia, în trenul București-Brașov, după ce locomotiva s-a defectat. Ambasadorul a ajuns la Braşov cu o întârziere de 2 ore şi 20 de minute faţă de ora programată.
17:40
Jurista propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului i-a împrumutat 120.000 lei lui Nicușor Dan # ObservatorNews
Jurista Roxana Rizoiu propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului apare și în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan, ca persoană care i-a oferit un împrumut de 120.576 de lei pentru campania sa prezidențială. Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului și fost agent guvernamental al României la CEDO, se numără printre susținătorii financiari ai lui Nicuşor Dan care și-au dat acordul ca identitatea lor să fie făcută publică.
17:10
Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade # ObservatorNews
Cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 şi 10 grade. Iată prognoza meteo de mâine
17:00
Înlocuirea trupelor SUA și apărarea antiaeriană a României. Ce a discutat Nicușor Dan cu șeful NATO # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a discutat astăzi la Cotroceni cu șeful NATO, Mark Rutte, despre înlocuirea trupelor SUA retrase din România cu soldați din alte state NATO, au declarat surse politice pentru Observator.
16:50
Stelian Bujduveanu anunţă apă caldă şi căldură pentru locuitorii din câteva zone ale Capitalei # ObservatorNews
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%.
16:50
Imagini cu momentul în care preşedinta Mexicului este agresată sexual în plină stradă # ObservatorNews
Un incident şocant a avut loc în Ciudad de Mexico, unde un bărbat a fost arestat după ce a hărţuit-o pe preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, în timpul unei apariţii publice în centrul istoric al capitalei. În imaginile devenite virale, agresorul este surprins încercând să o atingă şi să o sărute pe lidera statului, înainte de a fi imobilizat de agenţii de securitate.
16:40
Mihaela Nicola:“Cartea este cel mai statornic influencer”.
16:30
Liviu Dragnea susţine că nu a fost invitat la Congresul PSD din laşitate şi nu pentru că are interdicţie. Fostul lider PSD spune că Sorin Grindeanu se teme că există riscul să ia cuvântul, ceea ce poate arunca Congresul în aer
16:20
Rutte: "Dacă această ţară ar fi sub atac, ar fi alte 31 de ţări NATO care ar apăra România" # ObservatorNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află miercuri la București. El a fost întrebat despre retragerea unor trupe americane și a răspuns că NATO este determinată să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat.
16:10
Liceul Dimitrie Bolintineanu din Rahova, afectat de explozie, închis parţial. RAPORTUL ISC # ObservatorNews
O parte a liceului Dimitrie Bolintineanu din Capitală, afectat de explozia blocului din Rahova, din urmă cu trei săptămâni, va fi închisă, iar elevii vor participa la clase doar online până la găsirea unei soluţii viabile, spun sursele Observator.
14:50
Un document fals atribuit BNR circulă online: "Nu îl semnați, este o tentativă de dezinformare!" # ObservatorNews
Banca Națională a României avertizează că un document fals, intitulat "Procură cu autoritate totală" și datat 3 noiembrie 2025, circulă online folosind ilegal sigla și datele instituției. BNR transmite că nu a emis și nu are atribuții legale în legătură cu astfel de acte și recomandă publicului să-l ignore, să nu-l semneze și să nu-l distribuie. Cazul a fost sesizat autorităților.
14:40
Analiza lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Ameninţat de Trump, care l-a făcut comunist # ObservatorNews
Cel mai important scrutin din SUA a fost cel din New York, în care un democrat progresist - autodefinit socialist, dar etichetat de Trump drept comunist - s-a confruntat cu un membru al vechii gărzi din acelaşi partid, e vorba de Andrew Cuomo, care a pierdut alegerile primare din interiorul partidului şi a ales să candideze independent. Deşi din poziţia de guvernator al New York-ului se contrase cu Donald Trump, acesta a primit un sprijin neaşteptat din partea preşedintelui care şi-a îndemnat baza de susţinători republicani să voteze Cuomo şi nu candidatul propriului partid, pentru că acesta n-are nicio şansă. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Aurelian Crăiuţu, profesor de Ştiinţe Politice la Indiana University.
14:40
Lacrimi la Roma pentru Octav Stroici, românul mort sub dărâmături. Zeci de oameni i-au adus un ultim omagiu # ObservatorNews
Moartea tragică a lui Octav Stroici, îngropat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, a declanșat un val de proteste la Roma. Sute de oameni au participat aseară la un marș cu torțe organizat de sindicate în memoria muncitorului român în vârstă de 66 de ani. Astăzi în capitala Italiei a fost declarată zi de doliu.
14:40
Americancă, păcălită de un român cu care credea că e într-o relaţie. I-a virat 283.000 $ de-a lungul a 3 ani # ObservatorNews
O femeie din Statele Unite a fost păcălită de un român cu care avea o relație online și i-a trimis peste 280.000 de dolari, potrivit Mediafax. Ancheta polițiștilor din Sălaj arată că bărbatul i-ar fi făcut promisiuni false și ar fi falsificat documente bancare pentru a-i câștiga încrederea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.