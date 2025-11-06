Coreea de Nord condamnă o nouă serie de sancţiuni americane considerate ostile

19:50

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România de la numirea sa în această funcţie. Premierul a subliniat în cadrul discuţiilor că obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilităţile militare şi de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat programul SAFE şi a informat că lista proiectelor de investiţii este în curs de finalizare şi va fi prezentată Comisiei Europene până la sfârşitul lunii noiembrie. Secretarul general Mark Rutte a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezenţa trupelor aliate, iniţiativele de întărire a Flancului Estic, contribuie la protejarea României.