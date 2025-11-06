Grav accident în Bucureşti – Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor / În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar / Linii de transport blocate

12:40

Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, a afirmat că persoanele care au peste 40-50 de ani se pot adapta cu uşurinţă la pierderea unor dinţi, deoarece corpul este tânăr, dar persoanele de vârsta a treia nu pot trece cu uşurinţă peste aceste aspecte deoarece corpul lor este deja uzat. Dr. Lorelei Nassar a precizat că pierderea dinţilor indică o deficienţă majoră în tot sistemul digestiv, iar calitatea vieţii pentru aceste persoane este îmbunătăţită cu ajutorul implanturilor.