Grav accident în Bucureşti – Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor / În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar / Linii de transport blocate
News.ro, 6 noiembrie 2025 12:20
Un camion a acroşat, joi, un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Aceasta a primit îngrijiri de la medici. Mai multe linii de transport sunt blocate.
• • •
Acum 10 minute
12:40
Dr. Lorelei Nassar: Persoanele chiar şi peste 40-50 de ani se pot adapta cu uşurinţă la pierderea unor dinţi, deoarece corpul este tânăr, pe când, la vârsta a treia, organismul este deja uzat / Pierderea dinţilor, deficienţă în sistemul digestiv # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, a afirmat că persoanele care au peste 40-50 de ani se pot adapta cu uşurinţă la pierderea unor dinţi, deoarece corpul este tânăr, dar persoanele de vârsta a treia nu pot trece cu uşurinţă peste aceste aspecte deoarece corpul lor este deja uzat. Dr. Lorelei Nassar a precizat că pierderea dinţilor indică o deficienţă majoră în tot sistemul digestiv, iar calitatea vieţii pentru aceste persoane este îmbunătăţită cu ajutorul implanturilor.
Acum 30 minute
12:30
Peste 150.000 de părinţi a aflaţi în concediu de creştere a copilului au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului/ ANPIS a făcut plăţi de 4,9 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2025/ Unde sunt cele mai multe cereri, după Bucureşti # News.ro
Un număr mediu lunar de 152.052 de părinţi au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului (ICC), în perioada ianuarie – septembrie 2025, anunţă, joi, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. După Bucureşti, judeţele Cluj şi Timiş conduc topul cu cele mai multe solicitări. Instituţia anunţă că a făcut plăţi în valoare totală de aproximativ 4,9 miliarde lei.
12:30
Un bărbat care a încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în casa fostei concubine distrugând uşa de la intrare a fost arestat/ Pentru că în locuinţă era doar fiica femeii, bărbatul a înjurat-o în absenţă şi i-a furat o boxă # News.ro
Un bărbat din Petroşani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat un ordin de protecţie şi a intrat în locuinţa fostei concubine distrugând uşa de la intrarea în locuinţă. Pentru că în casă era doar fiica femeii, bărbatul a înjurat-o în absenţă pe fosta sa parteneră şi i-a furat o boxă, după care s-a dus la el acasă, unde a fost găsit ulterior de poliţişti.
12:30
Casa Albă a folosit melodia „The Fate of Ophelia” a lui Taylor Swift într-un clip în onoarea lui Donald Trump/ VIDEO # News.ro
Administraţia Trump a distribuit pe TikTok un videoclip patriotic în care laudă meritele preşedintelui său, pe fundalul melodiei de succes „The Fate of Ophelia” de pe noul album al lui Taylor Swift, care ocupă în prezent locul 1 în topurile americane, scrie Variety.
12:30
Transnistria modifică legea „cetăţeniei”. Copiii născuţi în afara regiunii separatiste vor primi automat cetăţenia republicii nerecunoscute, dacă unul dintre părinţi o deţine. Ce pericole s-ar putea ascunde în spatele acestui demers # News.ro
Sovietul Suprem - parlamentul local - de la Tiraspol a adoptat miercuri modificări la legea „cetăţeniei” potrivit cărora copiii născuţi atât în Transnistria, cât şi în afara regiunii separatiste vor primi automat „cetăţenia” republicii nerecunoscute, dacă unul dintre părinţi o deţine.
12:20
12:20
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele manelistului a primit şapte ani de detenţie # News.ro
Curtea de Apel Braşov, unde a fost strămutat dosarul de tentativă de omor în care manelistul Dani Mocanu şi fratele acestuia au fost judecaţi, a pronunţat o pedeapsă mai blândă în cazul manelistului, stabilind, în schimb, o sentinţă mai dură pentru fratele acestuia, în dosarul în care cei doi au fost deferiţi justiţiei pentru tentativă de omor, după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o benzinărie din judeţul Argeş, în anul 2022. Instanţa a stabilit că victima trebuie să primească de la cei doi 40.000 de euro, suma fiind considerabil mai mare decât cea stabilită ca daune morale de instanţa de fond.
12:20
Rusul Alex Ovechkin a devenit primul jucător din NHL care a atins pragul de 900 de goluri marcate în liga nord-americană de hochei pe gheaţă, cu ocazia victoriei echipei sale, Washington Capitals, împotriva St. Louis Blues (6-1).
Acum o oră
12:10
Olga Simionescu: Se vede pe faţa noastră cine are adicţie, cine consumă alcool în exces, cine nu doarme / Dacă nu ne protejăm împotriva expunerii agresive la soare, duce la o îmbătrânire accelerată # News.ro
Şeful Secţiei Dermatologie de la Spitalul Clinic Colentina, Olga Simionescu, a declarat, joi, că se vede pe faţă cine consumă alcool în exces, cine nu doarme, iar în ultimii ani a apărut şi poluarea industrială cu microparticule care îmbătrânesc. Olga Simionescu a precizat că, dacă nu ne protejăm împotriva expunerii agresive la soare, acest lucru va duce la o îmbătrânire accelerată şi precoce.
12:10
Academia Europeană de Film o onorează pe Alice Rohrwacher cu premiul pentru realizări inspirate în cinematografia mondială # News.ro
Cu ocazia celei de-a 38-a ediţii a Premiilor Filmului European din ianuarie 2026 şi în semn de recunoaştere a contribuţiei sale unice la lumea filmului, Academia Europeană de Film îi acorda lui Alice Rohrwacher premiul pentru realizări inspirate în cinematografia mondială.
12:00
Autocisternă cu GPL, implicată în accident rutier în Târgu Mureş / Trei persoane au fost rănite / Cisterna nu este afectată # News.ro
O autocisternă cu GPL este implicată, joi, într-un accident rutier produs în Târgu Mureş, trei persoane fiind rănite. Cisterna nu este afectată.
12:00
Expunerea femeilor însărcinate la anumite componente ale particulelor fine din aer, în special sulfaţi şi amoniu, poate fi asociată cu un risc crescut de tulburare de spectru autist (TSA) la copii, potrivit unui studiu amplu realizat de cercetători din Canada şi publicat recent în revista JAMA Network Open.
11:50
Cel puţin 17 sud-africani sunt blocaţi în Donbas şi au cerut ajutor guvernului lor după ce s-au alăturat războiului dintre Rusia şi Ucraina # News.ro
Guvernul Africii de Sud a anunţat că a primit apeluri de ajutor de la 17 cetăţeni care s-au alăturat forţelor mercenare în conflictul dintre Rusia şi Ucraina. Bărbaţii au vârste cuprinse între 20 şi 39 de ani şi sunt blocaţi în regiunea Donbas din Ucraina, devastată de război, relatează BBC.
Acum 2 ore
11:40
Un contabil a devalizat timp de şase ani conturile a două şcoli din Bucureşti/ Bărbatul stă cu chirie şi a cheltuit toţi banii/ Prejudiciul depăşeşte 1,2 milioane de lei/ Percheziţii în Capitală, la domiciliul său şi la cele două şcoli - VIDEO # News.ro
Contabilul a două şcoli din Bucureşti este acuzat că a furat bani, timp de şase ani, din conturile unităţilor de învăţământ, pe care i-a cheltuit. Suma delapidată depăşeşte 1,2 milioane de lei, informează Poliţia Capitalei. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, bărbatul nu are bunuri cumpărate din banii respectivi şi stă cu chirie, neavând nicio locuinţă pe numele său. Poliţiştii bucureşteni au făcut percheziţii la domiciliul său şi la sediile celor două şcoli din Sectorul 5.
11:40
Un parlamentar conservator din Berlin a cerut luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, care s-a deplasat la Moscova săptămâna aceasta pentru a primi Ordinul Prieteniei din partea preşedintelui rus Vladimir Putin.
11:40
Şofer bulgar, prins în zona staţiei de taxare Calafat-Vidin, în timp ce transporta o cantitate de peste 3,7 kilograme de metamfetamină în amestec cu pseudoefedrină # News.ro
Un şofer bulgar, în vârstă de 61 de ani, a fost prins de către poliţiştii de frontieră, în zona staţiei de taxare Calafat-Vidin, în timp ce transporta o cantitate de peste 3,7 kilograme de metamfetamină în amestec cu pseudoefedrină. Bărbatul a fost reţinut, fiind acuzat de trafic internaţional de droguri de mare risc şi trafic intern de droguri de mare risc.
11:30
Sondaj INSCOP, despre intenţia de vot la parlamentare – AUR 38%, PSD 19,5%, PNL 14,6% / Remus Ştefureac: Pentru prima dată după alegerile prezidenţiale din mai, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat # News.ro
Prima poziţie în topul opţiunilor de vot, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, este ocupată de AUR, cu 38% dintre opţiuni., arată datele unui sondaj INSCOP Research, publicate joi. Formaţiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% şi PNL cu 14,6%. Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, a atras atenţia că este pentru prima dată după alegerile prezidenţiale din luna mai, când AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat.
11:30
Patria Bank raportează o creştere de 20% a portofoliului de credite performante acordate persoanelor juridice, de la începutul anului, până la 2,20 miliarde lei # News.ro
Patria Bank anunţă că, la 30 septembrie 2025, portofoliul total de credite performante acordate persoanelor juridice a atins 2,20 miliarde lei, în creştere cu 20% faţă de sfârşitul anului 2024 şi cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
11:30
Cristian Radu Jecan: Există program de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice, prin care se asigură accesul la dispozitive medicale necesare / Includerea în program, pe bază de scrisoare medicală din partea medicului oncolog curant # News.ro
Cristian Radu Jecan, medic primar chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi preşedintele Comisiei de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie din Ministerul Sănătăţii, a afirmat, joi, că există un program de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin care este asigurat accesul la dispozitive medicale. El a precizat că includerea în acest program se face pe bază de scrisoare medicală din partea medicului oncolog curant, în urma analizei cazului în comisiile multidisciplinare oncologice.
11:20
„Catane”, debutul regizoral în lungmetraj de ficţiune al Ioanei Mischie, va fi lansat în cinematografe din 26 ianuarie 2026 # News.ro
„Catane”, debutul regizoral în lungmetraj de ficţiune al Ioanei Mischie, aduce pe marile ecrane din 26 ianuarie o satiră savuroasă, care îmbină poezia vizuală şi umorul negru. Filmul, inspirat din fapte reale, după un scenariu multipremiat, surprinde povestea unei inspecţii neaşteptate dintr-un sat izolat de munte.
11:20
Preşedintele FIFA, după moartea lui Emeric Ienei: Moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită # News.ro
La aflarea veştii că Emeric Ienei, fost internaţional şi selecţioner al României, a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis un mesaj de condoleanţe prin intermediul unei scrisori adresate Federaţiei Române de Fotbal.
11:20
Taifunul Kalmaegi se îndreaptă spre Vietnam după ce a provocat peste 140 de morţi în Filipine # News.ro
Taifunul Kalmaegi, cel mai mortal din acest an în Filipine, a provocat cel puţin 142 de morţi şi 127 de dispăruţi în urma inundaţiilor violente şi ameninţă Vietnamul, unde ar trebui să ajungă în cursul nopţii, relatează AFP.
11:10
Dr. Constantin Stan, chirurg estetician: Tendinţele acum sunt să recapătăm naturaleţea, să reintroducem bunul simţ în medicina şi chirurgia estetică # News.ro
Dr. Constantin Stan, chirurg estetician şi fondatorul grupului de clinici Cronos Med, a afirmat, joi, la Maratonul Medika TV – ”Redefinirea esteticii în 2025”, că tendinţele în 2025 sunt de a recăpăta naturaleţea şi a reintroduce bunul simţ în medicina şi chirurgia estetică. El a precizat că, la un moment dat, chirurgia estetică a deparat şi a ajuns în zone care sunt la distanţă de frumos.
11:10
Delgaz Grid, din Grupul E.ON, a încheiat 23 de parteneriate cu instituţii de învăţământ tehnic dual şi profesional pentru formarea viitorilor electricieni/tehnicieni şi instalatori/sudori sau operatori distribuţie # News.ro
Delgaz Grid, compania de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale parte a grupului E.ON, anunţă, joi, că a încheiat 23 de parteneriate cu instituţii de învăţământ tehnic dual şi profesional pentru formarea viitorilor electricieni/tehnicieni şi instalatori/sudori/operatori distribuţie, pentru anul şcolar 2025-2026.
11:10
Administratorii unor societăţi comerciale, acuzaţi că au fraudat statul cu peste 13 milioane de lei prin nedeclararea unor venituri şi înregistrarea unor cheltuieli fictive/ Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov # News.ro
Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 14 perchezitii în Capitală şi în judeţul Ilfov la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele administratorilor acestora, bănuiţi că fraudat statul cu peste 13 milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute asimilate salariilor obţinute şi prin înregistrarea unor cheltuieli fictive. Dosarul penal vizează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
11:00
SUA ordonă reducerea cu 10% a zborurilor pe marile aeroporturi americane din cauza shutdown-ului. Care vor fi consecinţele # News.ro
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat miercuri că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor în 40 de aeroporturi importante din SUA, invocând motive de siguranţă legate de controlul traficului aerian, în contextul în care blocajul guvernamental (shutdown) a atins o durată record de 36 de zile, relatează Reuters.
10:50
Operaţiunea JUPITER – Percheziţii la firme suspectate că au vrut să obţină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false # News.ro
Douăzeci de percheziţii sunt făcute, joi, îjn mai multe judeţe din ţară la persoane şi firme suspectate că au vrut să obţină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false.
Acum 4 ore
10:40
Gruia Dufaut & Asociaţii îşi consolidează poziţia printre firmele francofone de avocatură de business de referinţă din România, odată cu admiterea Teodorei Koletsis, parteneră a firmei, în Baroul Paris, în calitate de avocat european.
10:40
10:30
Un bărbat de 66 de ani din localitatea Vulturul, judeţul Vrancea şi-a pierdut viaţa, joi dimineaţă, într-un accident rutier produs în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni.
10:30
10:20
Fost ministru al Energiei: Mintia este un caz şcoală despre curajul deciziilor politice care dau rezultate / Din insolvenţă am ajuns la cea mai mare investiţie energetică din România # News.ro
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, actualmente europarlamentar din partea PNL, a transmis, joi, că ”Mintia este un caz şcoală despre curajul deciziilor politice care dau rezultate ”. El a precizat care au fpst deciziile pe care le-a luat ca ministru şi s-a ajuns ”la cea mai mare investiţie energetică din România”, de la insolvenţă.
10:20
Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea şi vânzarea rafinăriei Lukoil # News.ro
Bulgaria face modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei ruse Lukoil din Burgas, aflată sub sancţiuni, şi să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja uzina de sancţiunile SUA, scrie presa locală, potrivit Reuters.
10:20
Evangelos Marinakis, proprietarul clubului Nottingham Forest, judecat la Atena pentru instigare la violenţă şi sprijinirea unei organizaţii criminale # News.ro
Proprietarul clubului Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a fost trimis în judecată la Atena, fiind acuzat de instigare la violenţă în fotbal şi de sprijinirea unei organizaţii criminale.
10:20
INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut cu 1,6%, în primele nouă luni, ca serie brută # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în primele nouă luni, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, atât ca serie brută cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,2%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:20
Filmul „Cei 4 Fantastici: Primii paşi” de la Marvel Studios este disponibil pe Disney+. Filmul a primit, printre altele, certificări „Fresh” şi „Verified Hot” pe Rotten Tomatoes şi se află printre primele zece filme cu cele mai mari încasări din 2025 la nivel mondial.
10:10
Reţea suspectată că a fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele şi reintroducerea acestora în aparate/ Prejudiciul depăşeşte un milion de lei/ Percheziţii în Mehedinţi, Ilfov şi Bucureşti # News.ro
Poliţiştii au descoperit în Strehaia, judeţul Mehedinţi, o reţea care ar fi fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele, permiţând astfel reintroducerea succesivă a acestora în aparate şi obţinând pe nedrept garanţia de returnare şi tariful de gestionare, în valoare de peste un milion de lei. Cinci percheziţii au fost făcute în Bucureşti şi judeţele Mehedinţi şi Ilfov, la două societăţi comerciale şi la presupuşii infractori, într-un dosar penal care vizează constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală.
10:00
Sorin Grindeanu: Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România / Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite un mesaj înaintea Congresului programat pentru vineri şi anunţă ”nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România”. Grindeanu este singurul înscris în cursă pentru a deveni preşedintele formaţiunii.
10:00
Dolj: Un profesor de 63 de ani a fost reţinut, fiind suspectat că, un an şi jumătate, a întreţinut raporturi sexuale cu o elevă 16 ani / Poliţiştii au găsit mai multe fişiere foto şi video în care fata avea un comportament sexual explicit # News.ro
Un profesor în vârstă de 63 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut, fiind acuzat că a întreţinut, timp de un an şi jumătate, raporturi sexuale cu o elevă care avea la momentul comiterii faptelor 16 şi 17 ani. Bărbatul ar fi determinat-o pe fată să producă materiale pornografice, iar anchetatorii au găsit în dispozitivele de stocare a datelor aparţinând profesorului mai multe fişiere foto şi video încare fata avea un comportament sexual explicit.
09:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul din Ucraina, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung.
09:30
09:30
Jannik Sinner şi-a justificat decizia de a nu participa la faza finală a Cupei Davis: La sfârşitul sezonului, o săptămână de odihnă înseamnă mult # News.ro
Foarte criticat în Italia pentru decizia sa de a nu participa la faza finală a Cupei Davis de la Bologna, în perioada 18-23 noiembrie, Jannik Sinner şi-a justificat decizia într-un interviu amplu acordat Sky Italia.
09:20
Operaţiunea JUPITER – Percheziţii la firme în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică/ Vânzări succesive a energiei între firme, pentru creşterea artificială a preţului/ Peste 100 de milioane de lei prejudiciu # News.ro
Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti la două firme suspectate de infracţiuni în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică. Procurorii presupun că au vândut succesiv energia, între firme din acelaşi grup, pentru creşterea artificială a preţului şi au produs un prejudiciu de ăeste 100 de milioane de lei.
09:10
09:10
09:00
Acum 6 ore
08:40
O echipă internaţională de cercetători a descoperit o boală neurologică extrem de rară, cauzată de mutaţii genetice, care afectează în prezent doar 13 persoane din întreaga lume. Afecţiunea a fost identificată de specialiştii de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell), din L'Hospitalet de Llobregat, din Barcelona, Spania, în colaborare cu alte centre medicale din Europa, Statele Unite şi Asia.
08:20
Manchester City: Phil Foden a făcut un selfie cu un fan din tribune după ce a marcat primul gol al meciului cu Borussia Dortmund # News.ro
După primul său gol, Phil Foden a făcut un selfie cu un fan din tribune în timpul meciului din Liga Campionilor dintre Manchester City şi Borussia Dortmund.
08:20
UE planifică un „Schengen militar” pentru a accelera mişcările trupelor şi armelor în contextul ameninţării ruse. Planul urmează să fie prezentat la 19 noiembrie # News.ro
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul european pentru a muta mai rapid trupele, armele şi proviziile pe continent în cazul unui conflict cu Rusia, scrie Kyiv Post, care citează informaţii obţinute de postul de radio polonez RMF FM.
08:00
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România, dar şi din regiune, confirmă, pentru Profit.ro, cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei. Ea precizează că tăierea de posturi deja a început.
