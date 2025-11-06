Trump se foloseşte de ameninţarea „comunismului” după înfrângeri electorale usturătoare
News.ro, 6 noiembrie 2025 06:10
Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri usturătoare în alegerile locale, care pun partidul său într-o poziţie delicată pentru alegerile legislative din toamna anului 2026.
• • •
Cel puţin 12 persoane au murit şi alte câteva au fost rănite după ce un avion UPS s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din Louisville - VIDEO # News.ro
Cel puţin 12 persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo al cărui motor s-a desprins la decolarea de pe aeroportul din Louisville (centrul-estul Statelor Unite), potrivit autorităţilor.
Producătorul chinez de maşini electrice Xpeng lansează robotaxiuri şi roboţi umanoizi cu cipuri AI proprii # News.ro
Compania chineză de automobile electrice Xpeng a anunţat miercuri că va lansa anul viitor primele sale robotaxiuri, după ce anterior susţinea că domeniul nu este încă profitabil, şi a prezentat cea mai nouă generaţie a robotului său umanoid, transmite CNBC.
Phenianul a condamnat joi o nouă serie de sancţiuni împotriva unor persoane şi entităţi nord-coreene acuzate de infracţiuni cibernetice, subliniind că acestea demonstrează „ostilitatea” Washingtonului, potrivit agenţiei oficiale KCNA.
Piaţa muncii din Statele Unite a dat semne de rezilienţă în octombrie, când angajatorii privaţi au adăugat 42.000 de locuri de muncă, peste aşteptările analiştilor, arată raportul lunar publicat miercuri de compania de procesare a statelor de plată ADP, relatează CNBC.
Rusia - Un atac cu dronă face o victimă în regiunea Volgograd, potrivit guvernatorului acesteia # News.ro
Un atac nocturn cu drone a provocat moartea unei persoane în Rusia, în regiunea sudică Volgograd, şi a provocat un incendiu într-o zonă industrială, au anunţat joi dimineaţa autorităţile locale, informează AFP.
Ucraina va renunţa la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, într-o nouă ruptură simbolică faţă de Rusia # News.ro
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric ”şah”, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni, citat de Reuters.
Volum fără precedent de petrol stocat pe nave, din cauza sancţiunilor occidentale, avertizează CEO-ul companiei elveţiene Gunvor # News.ro
Sancţiunile impuse Rusiei şi Iranului de către statele occidentale au dus la un volum record de petrol depozitat pe nave, o situaţie care împiedică apariţia unui surplus masiv pe pieţele mondiale, a declarat miercuri Torbjorn Tornqvist, directorul general al grupului elveţian de comerţ cu mărfuri Gunvor, citat de Reuters.
Sadiq Khan, primul primar musulman al Londrei, salută victoria lui Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului # News.ro
Primarul Londrei, Sadiq Khan, a salutat miercuri victoria lui Zohran Mamdani în cursa pentru primăria New York-ului ca fiind „o victorie fantastică” şi a felicitat newyorkezii pentru că au ales „speranţa în locul fricii”, relatează Reuters.
Victoria lui Mamdani însufleţeşte stânga europeană împotriva valului de dreapta de acasă. Stânga vrea să înveţe şi să profite de impulsul împotriva dreptei # News.ro
Ascensiunea fulminantă a lui Zohran Mamdani la funcţia de primar al oraşului New York a încurajat partidele de stânga din întreaga Europă, care consideră că o agendă radicală fără rezerve ar putea contribui la inversarea valului care în prezent este în favoarea forţelor de dreapta din ţările lor, scrie Reuters.
BIOGRAFIE - Cine este Zohran Mamdani, noul primar socialist democrat al New York-ului, şi cum a reuşit? # News.ro
În urmă cu un an, Zohran Mamdani era un necunoscut în lumea politică. Acum, socialistul democrat în vârstă de 34 de ani va fi primul primar musulman al New York-ului, cu un profil care se extinde cu mult dincolo de acest oraş, în toată America şi, de fapt, în întreaga lume. Cel care cândva era un outsider a devenit protagonistul unei ascensiuni fulminante, scrie The Guardian.
Democraţii au dominat primele voturi importante din al doilea mandat al lui Trump, dar incertitudinile rămân # News.ro
Democraţii au sărbătorit miercuri victoria după ce au câştigat primele alegeri importante de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, un balsam mult necesar pentru un partid rănit, care a petrecut o mare parte din ultimul an încercând disperat să-şi găsească echilibrul, comentează Reuters.
Miniştrii Apărării ţărilor din cadrul Forţei Expediţionare Interarmate (JEF) au acordat Ucrainei, miercuri, în Norvegia, unde s-au întâlnit cu omologul lor ucrainean Denîs Şmîhal, statutul de ”partener consolidat”, un acord considerat o etapă importantă în consolidarea securităţii în regiunile Europa de Nord şi ţărilor baltice, relatează Euronews.
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, acuzat în Bundestag de faptul că are înăuntrul său o o ”celulă adormită prorusă” şi se serveşte de dreptul parlamentar pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei # News.ro
Parlamentari germani acuză miercuri extrema dreaptă de faptul că are înăuntrul său o ”celulă adormită prorusă” şi se serveşte de dreptul parlamentar pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei, acuzaţii respinse de către Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta), relatează AFP.
Liga Campionilor: Victorie pentru Interul lui Chivu. FC Barcelona, remiză cu FC Bruges, scor 3-3 # News.ro
Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri, cu scorul de 2-1, echipa Kairat Almaty, în etapa principală a Ligii Campionilor.
Alexandru Rogobete anunţă că se lucrează la o platformă digitală prin care să se ceară feedback de la angajaţii din sistemul medical şi de la pacienţi: Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că se lucrează la o nouă platformă electronică prin care se va cere feedback ”celor care ţin sănătatea pe umeri - medici, asistente, kinetoterapeuţi, psihologi, manageri, personal TESA, dar şi pacienţi”. ”Nu vreau să fac schimbări în sănătate doar pentru că «aşa trebuie» sau «aşa spun unii că e bine». Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi - de cei care lucraţi zi şi noapte în sistemul de sănătate, dar şi de pacienţii care beneficiază de el”, explică el.
Radu Burnete: E important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea şi cât de periculoasă a devenit. România trebuie să aibă o armată profesionistă şi solidă şi o industrie de apărare care să o deservească # News.ro
Radu Burnete, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că România are aliaţi pe care se poate baza, din punct de vedere militar, dar că este important ca societatea românească să realizeze cât de mult s-a schimbat lumea în ultima perioadă şi cât de ”periculoasă” a devenit. ”România trebuie să aibă o armată profesionistă şi solidă şi o industrie de apărare care să o deservească”, spune consilierul prezidenţial.
Trump ”probabil că nu ştie” ce ”înţelege el însuşi prin «teste nucleare»”, îl atacă Medvedev. ”Rusia va fi obligată să evalueze oportunitatea de a proceda ea însăşi la teste nucleare la scară mare”, îl persiflează el # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ”probabil că nu ştie” ce ”înţelege el însuşi prin «teste nucleare»”, îl atacă miercuri, pe X şi Telegram, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, care l-a înfuriat atât de tare în august pe locatarul Casei Albe, încât acesta a ordonat desfăşurarea a două submarine nucleare, scrie Le Figaro.
Un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, stabilit pentru 17 martie 2026 # News.ro
Un tribunal din San Isidro, provincia Buenos Aires, a anunţat miercuri că un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, survenită la 25 noiembrie 2020, necesar în Argentina după anularea unei prime proceduri în luna mai a anului trecut, va avea loc începând cu 17 martie 2026.
Timiş: Învăţător din Lugoj, reţinut după ce a pălmuit două eleve de zece ani, pe motiv că au fost indisciplinate # News.ro
Un bărbat de 51 de ani, învăţător la o şcoală din Lugoj, judeţul Timiş, a fost reţinut după ce a pălmuit peste faţă două eleve în vârstă de zece ani, în contextul unor presupuse acte de indisciplină.
Liga Campionilor: Suporterii echipei FC Barcelona au aprins fumigene şi au incendiat un autobuz la Bruges / Un bărbat a fost arestat # News.ro
Suporterii echipei FC Barcelona au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale.
Cercetătorii au descoperit un nou compus experimental care ar putea preveni afectarea organelor cauzată de diabet, prin blocarea unei interacţiuni între proteine considerate a fi la originea multor complicaţii cronice ale bolii.
UPDATE - Bucureşti: Intervenţie a ISU după ce a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu/ Nu s-a impus evacuarea locatarilor/ A fost delimitat un perimetru de siguranţă/ Defecţiunea, remediată # News.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin, miercuri seară, după ce, în urma unei sesizări, a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost delimitat, preventiv, un perimetru de siguranţă. Defecţiunea a fost remediată.
ANALIZĂ: Trump îşi plăteşte, prin rezultatul dezastruos în alegerile locale din 2025, promisiunile nerespectate cu privire la costul traiului # News.ro
Preşedintele american Donald Trump iese învins după o seară electorală dezastruoasă pentru Partidul său Republican, din cauză că nu şi-a respectat promisiunea care i-a permis - cu exact un an în urmă - să fie reales, şi anume de a restabili puterea de cumpărare a americanilor din clasa de mijloc, analizează AFP.
Suporterii Stelei i-au adus un omagiu lui Emeric Ienei, miercuri seară, la stadionul din Bulevardul Ghencea.
Daniel Băluţă explică de ce pe panourile sale sigla PSD e foarte mică: Am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică # News.ro
Prim-vicepreşedintele PSD Daniel Băluţă, candidat al formaţiunii pentru funcţia de primar general al Capitalei, a explicat de ce sigla PSD pe panourile sale electorale este foarte mică. ”Am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică”, susţine Băluţă.
Un pieton a murit, miercuri seară, după ce a fost accidentat de un TIR, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
Gianni Infantino va înmâna primul premiu „FIFA pentru pace” în cadrul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026 # News.ro
FIFA va decerna primul „Premiu FIFA pentru pace – Fotbalul uneşte lumea” pe 5 decembrie, la Washington, în cadrul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026. Acest premiu se doreşte a fi echivalentul Premiului Nobel pentru pace pentru această instituţie.
Bucureşti: Intervenţie a ISU după ce a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu/ Nu s-a impus evacuarea locatarilor/ A fost delimitat un perimetru de siguranţă # News.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin, miercuri seară, după ce, în urma unei sesizări, a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost delimitat, preventiv, un perimetru de siguranţă.
Liga Campionilor: Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a învins Villarreal, scor 1-0 / Chelsea, remiză cu Qarabag, scor 2-2 # News.ro
Echipa cipriotă Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Villarreal, în grupa principală a Ligii Campionilor. Este prima victorie a echipei cipriote în faza grupelor Ligii Campionilor.
Angelina Jolie vizitează o maternitate şi un spital pediatric la Herson, în sudul Ucrainei # News.ro
Starul hollywoodian Angelina Jolie, un fost emisar ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită-surpriză la Herson, în sudul Ucrainei, scrie presa ucraineană, relatează AFP.
Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.
Amanda Anisimova a învins-o pe Iga Swiatek şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor # News.ro
Amanda Anisimova a învins-o pe Iga Swiatek, scor 6-7(3), 6-4, 6-2, într-un meci decisiv la Turneul Campioanelor de miercuri, calificându-se, alături de Elena Rybakina, în semifinalele competiţiei.
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia slovenă Cedevita Ljubljana, scor 93-87 (44-39), în etapa a VI-a din grupa A a BKT EuroCup. Este al treilea eşec pentru U BT Cluj în competiţie. La meci au asistat 6.631 spectatori.
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a câştigat penultimul meci din grupa D a FIBA EuroCup, miercuri, în deplasare, cu formaţia KSC Szekszard, scor 86-82 (49-28). În grupa I, Rapid Bucureşti a obţinut a patra victorie, scor 78-64 (44-35), cu UFAB49.
Reportaj AFP la Dacian Fall:Discreţia, garanţia supravieţuirii posturilor de comandament în războiul de mare intensitate # News.ro
Posturile de comandament - ţinte privilegiate ale inamicului în Războiul din Ucraina - îşi adaptează modul de funcţionare pentru a coordona acţiunea militară şi a evita să fie distruse deplasându-se frecvent, camuflându-se şi emiţând cât mai puţine unde posibil, scrie, într-un reportaj la exerciţiul NATO Dacian Fall, în România, AFP.
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie cu AEK Larnaca, iar Corona Braşov, învinsă de Aliaga, în grupa C a FIBA Europe Cup # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a obţinut o nouă victorie, miercuri, în grupa C a FIBA Europe Cup, în timp ce Corona Braşov a pierdut, în aceeaşi grupă, cu Aliaga Petkimspor, în etapa a IV-a. Victoria orădenilor a fost adusă în ultima secundă, prin aruncarea de 3 puncte a lui Kris Richard.
Nicuşor Dan: Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanţe după decesul lui Emeric Ienei, arătând că ”dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească”. ”Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!”, a transmis
Bistriţa-Năsăud: IPJ s-a autosesizat după apariţia unor imagini în care primarul din Livezile pare că ar agresa sexual o angajată/ Edilul susţine că fotografiile sunt făcute cu ajutorul inteligenţei artificiale # News.ro
Poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud anunţă că şi-au autosesizat după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un primar din judeţ pare că agresează sexual o femeie, faptele având loc chiar în biroul edilului. Traian Simionca, primarul din Livezile, care apare în imaginile distribuite masiv pe reţelele sociale, susţine că acestea sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi că nu a comis faptele care reies din fotografii. Şi PSD, partidul care l-a susţinut pe edil, a reacţionat public.
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a explicat că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă.
Argentina: Echipa Racing Club, sancţionată după spectacolul pirotehnic de la meciul cu Flamengo, din Copa Libertadores # News.ro
Echipa Racing Club Avellaneda a fost sancţionată sever după spectacolul pirotehnic impresionant din stadionul „El Cilindro” în timpul meciului retur din semifinalele Copei Libertadores, pierdut împotriva echipei Flamengo (0-0, 0-1 în tur).
Ciucu: Nu o să fiu genul de candidat care vede Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru alte poziţii, ca să fie foarte clar. Nu vreau să fiu preşedintele României, nu mă interesează # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că nu o să fie genul de candidat care vede Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru alte poziţii şi nu vrea să fie preşedintele României.
Volei feminin: CSM Lugoj, victorie cu olandezele de la Friso Sneek şi se califică în faza 16-lor Challenge Cup # News.ro
Echipa de volei feminin CSM Lugoj s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în faza 16-lor Challenge Cup, după ce a învins formaţia olandeză Friso Sneek, scor 3-1, şi în manşa a doua din primul tur preliminar al competiţiei.
Ciprian Ciucu, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă: Nici o reacţie. Era de aşteptat / Despre o invitaţie pentru şeful statului la evenimentul său: Va trebui să-l contactez şi să-l întreb dacă ar dori să vină # News.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă că nu are nici o reacţie pentru că era de aşteptat. Despre o invitaţie pentru şeful statului la evenimentul său, Ciucu a spus că va trebui să-l contacteze şi să-l întrebe dacă ar dori să vină.
Un mort şi un rănit în sudul Libanului, într-un atac israelian vizând o maşină lângă o şcoală în regiunea Tir. Armata israeliană revendică asasinarea unui membru al Forţei de elită Radwan a Hezbollah # News.ro
Un bărbat a fost ucis, la bordul unei maşini, miercuri, într-un atac israelian în sudul Libanului, anunţă Ministerul libanez al Sănătăţii, în contextul în care Israelul ameninţă să-şi intensifice atacurile împotriva mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah, relatează AFP.
Polonia negociază importuri suplimentare de GNL din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia # News.ro
Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare cu discuţiile, citate de Reuters.
Ciprian Ciucu: Partidul meu are de demonstrat ceva şi mă aştept să demonstreze. Mă susţine preşedintele partidului, domnul Ilie Bolojan, şi o să ieşim şi împreună # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că partidul său are de demonstrat ceva şi se aşteaptă să demonstreze, arătând că îl susţine preşedintele partidului, Ilie Bolojan, şi o să iasă şi împreună.
Premierul Ilie Bolojan l-a primit pe secretarul general al NATO, Mark Rutte: Obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilităţile militare şi de a relansa industria românească de apărare # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România de la numirea sa în această funcţie. Premierul a subliniat în cadrul discuţiilor că obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilităţile militare şi de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat programul SAFE şi a informat că lista proiectelor de investiţii este în curs de finalizare şi va fi prezentată Comisiei Europene până la sfârşitul lunii noiembrie. Secretarul general Mark Rutte a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezenţa trupelor aliate, iniţiativele de întărire a Flancului Estic, contribuie la protejarea României.
Un mort şi un rănit în sudul Libanului, într-un atac israelian vizând o maşină lângă o şcoală în regiunea Tir # News.ro
Un bărbat a fost ucis, la bordul unei maşini, miercuri, într-un atac israelian în sudul Libanului, anunţă Ministerul libanez al Sănătăţii, în contextul în care Israelul ameninţă să-şi intensifice atacurile împotriva mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah, relatează AFP.
Daniel David: Atâta timp cât România va dori să aibă învăţământ rural, iar eu susţin acest lucru, nu o să putem evita învăţământul simultan/ Dacă tot îl vom avea, va trebui să ne pregătim pentru acest învăţământ simultan # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că a făcut o analiză cu privire la situaţia învăţământului simultan în sectorul preuniversitar şi că va propune conducerilor universităţilor care pregătesc viitoare cadre didactice să includă în modulele de pregătire şi elemente sau ghiduri care să îi pregătească pe viitorii profesori pentru a preda simultan la două clase diferite.
