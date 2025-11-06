Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate / Prejudiciul total estimat depăşeşte 220 de milioane de lei

Financial Intelligence, 6 noiembrie 2025 07:50

Acţiunea JUPITER continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de […]

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
07:50
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate / Prejudiciul total estimat depăşeşte 220 de milioane de lei Financial Intelligence
Acţiunea JUPITER continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de […]
Acum o oră
07:20
CPN al PSD se reuneşte la Vila Lac; se stabilesc detaliile organizatorice pentru congres şi se adoptă modificarea la statut Financial Intelligence
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili […]
Acum 12 ore
22:10
Preşedintele Pellegrini: Slovacia ar putea accepta GNL din SUA prin Polonia dacă preţurile ar fi “rezonabile” Financial Intelligence
Slovacia ar putea înlocui importurile de gaze ruseşti cu livrări americane, prin intermediul Poloniei, cu condiţia ca preţurile […]
22:00
Bucureşti: Intervenţie a ISU după ce a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu Financial Intelligence
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin, miercuri seară, după ce, în urma unei sesizări, a fost identificată o […]
21:30
Trump spune că se va ‘ocupa’ de New York după victoria lui Mamdani Financial Intelligence
Donald Trump a declarat miercuri că se va 'ocupa' de New York după ce socialistul Zohran Mamdani a […]
19:40
Nicuşor Dan: România ia foarte în serios revigorarea zonei economice legate de apărare Financial Intelligence
România ia foarte în serios revigorarea zonei economice legate de apărare, i-a transmis miercuri preşedintele Nicuşor Dan secretarului […]
Acum 24 ore
18:30
Bulgaria vrea să accelereze vânzarea activelor Lukoil Financial Intelligence
Coaliţia guvernamentală aflată la conducere în Bulgaria intenţionează să propună o legislaţie care să permită numirea unui director […]
18:30
Guvernul francez suspendă platforma Shein în Franţa, în urma scandalului păpuşilor sexuale copii Financial Intelligence
Guvernul francez anunţă miercuri că angajează o procedură de "suspendare" a platformei Shein, "la instrucţiunile premierului", în urma […]
18:10
Arctic Stream revine pe profit, în trimestrul al treilea 2025  Financial Intelligence
Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT și emitent listat la Bursa de Valori București (BVB) sub […]
17:50
Interceptări: Suspecții din dosarul lui Fănel Bogos susțin că afaceristul ar fi dat 1,5 milioane de euro pentru audiență la Bolojan; Guvern: “Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației lui Bogoș” Financial Intelligence
Fermierul vasluian Fănel Bogos și alți suspecți susțineau în convorbirile interceptate din dosarul în care procurorii DNA au […]
17:30
DNA, anchetă de trafic de influență/ Ar fi vizați afaceristul Fănel Bogoș, un general SIE în rezervă și un fost procuror (surse Digi) Financial Intelligence
Procurorii DNA au executat miercuri 23 de percheziții în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timișoara și […]
17:30
Intrarom, recunoscută drept cel mai performant producător high-tech la Gala Camerei de Comerț București Financial Intelligence
Intrarom S.A., furnizor de top în domeniul ICT și singura unitate de producție a Intracom Telecom Grecia, a […]
17:20
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA Financial Intelligence
ANAF anunţă că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex […]
17:00
Șeful Forumului Economic Mondial avertizează asupra a trei posibile „bule” în economia globală Financial Intelligence
Lumea ar trebui să fie atentă la trei posibile bule pe piețele financiare, inclusiv inteligența artificială, a declarat […]
16:30
Mark Rutte: România investește în NATO și NATO investește în România Financial Intelligence
România investește în NATO și NATO investește în România, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark […]
16:20
Acționarii Sphera au aprobat distribuirea unui dividend special de 1,04 lei Financial Intelligence
Acționarii Sphera Franchise Group  au aprobat distribuirea unui dividend special de 1,04 lei, în Adunarea Generală de azi, […]
16:00
UNIQA Sustainable Business Solutions a lansat divizia pentru Regiunea SEE, coordonată prin operațiunile UNIQA din România Financial Intelligence
UNIQA a lansat oficial UNIQA Sustainable Business Solutions în regiunea SEE, operațiunile fiind coordonate de România pentru toate […]
16:00
Mădălina Teodorescu, BRD: Datele statistice despre creditele neperformante de la BNR arată că există o creştere; media pieţei, 2,8%; Clienţii sunt mult mai prudenţi Financial Intelligence
Datele statistice despre creditele neperformante (NPL) de la Banca Naţională a României arată că există o creştere, media […]
16:00
ANRE a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2024-2033, actualizat Financial Intelligence
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport […]
15:40
Investitorii bogați ar putea impulsiona investițiile alternative, la peste 32 de trilioane de dolari Financial Intelligence
Investițiile alternative sunt așteptate să depășească 32 de trilioane de dolari,până în 2030, impulsionate în mare parte de […]
15:40
Proiectul BCE privind euro digital este sabotat de europarlamentari şi bănci (FT) Financial Intelligence
Planul Băncii Centrale Europene privind lansarea unui euro digital până în 2029 se loveşte de opoziţia puternică a […]
14:50
ASF l-a avizat pe Ovidiu Dumitrescu, în calitate de director SSIF BRK Financial Group Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, azi, solicitarea SSIF BRK Financial Group de autorizare a domnului […]
14:30
ADIPEC – Volum fără precedent de petrol stocat pe nave din cauza sancțiunilor occidentale, afirmă CEO-ul Gunvor Financial Intelligence
Sancțiunile occidentale împotriva Rusiei și Iranului generează volume record de petrol stocat la bordul navelor, împiedicând formarea unui […]
13:40
Atenționare privind distribuirea unui document fals atribuit Băncii Naționale a României Financial Intelligence
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu […]
13:40
Paralizia bugetară din SUA – cea mai lungă din istorie Financial Intelligence
„Shutdown"-ul guvernamental din SUA a intrat miercuri în a 36-a zi, doborând recordul precedent de cea mai lungă […]
13:30
Buzoianu: România își asumă tranziția verde, dar are nevoie de instrumente reale, nu doar de ținte pe hârtie Financial Intelligence
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat, la reuniunea Consiliului miniștrilor Mediului, desfășurată la Bruxelles, că […]
13:20
BRD introduce opțiunea Multicurrency pentru cardurile de debit; clienții pot accesa mai multe conturi în valute diferite Financial Intelligence
BRD introduce opțiunea Multicurrency, pentru cardurile de debit, ce permite clienților să asocieze mai multe conturi în valute […]
13:10
Rafinor lansează, de anul viitor, o linie de rafinare a argintului Financial Intelligence
Rafinor, operator în industria de prelucrare a metalelor preţioase din România, îşi va extinde operaţiunilor prin lansarea unei […]
13:10
Dănescu: Potenţialul nostru este atât de mare, încât, deşi nu am ales căile cele mai profitabile, tot ne – am dezvoltat Financial Intelligence
Potenţialul României este atât de mare, încât, chiar dacă nu am ales căile cele mai profitabile, uneori cele […]
12:50
Stan TÎRNOVEANU, Zamfirescu Racoti Vasile & Partners: Patru direcții de modificare a legii insolvenței: prevenirea practicilor de deturnare de către debitor, reducerea duratei procedurii, consolidarea regimului răspundere administrator și creșterea gradului de recuperare a creanțelor, inclusiv a creanțelor bugetare Financial Intelligence
Stan TÎRNOVEANU, Senior Partner Zamfirescu Racoti Vasile & Partners, a făcut inventarul modificărilor de impact aduse Legii Insolvenței […]
12:30
Hanga, despre AI: Modul de viaţă nu trebuie să se schimbe fundamental; să păstrăm diversitatea de opinii Financial Intelligence
Modul de viaţă al oamenilor nu ar trebui să fie schimbat fundamental de evoluţia Inteligenţei Artificiale, în timp […]
12:30
Rusia încă aşteaptă clarificări de la SUA în legătură cu remarcile lui Trump privind reluarea testelor nucleare (Kremlin) Financial Intelligence
Rusia încă aşteaptă clarificări din partea SUA în legătură cu remarcile preşedintelui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare, […]
11:40
A murit Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni Financial Intelligence
Legendarul antrenor orădean Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. În ultima […]
11:00
Curtea Constituțională amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și […]
11:00
UE ajunge în ultimul moment înaintea conferinţei COP30 la un acord preliminar privind obiectivul climatic pentru 2040 Financial Intelligence
Miniştrii mediului din Uniunea Europeană au ajuns la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, în urma […]
09:40
Mamdani îl provoacă pe Trump: „Măreşte volumul”; Trump: “Dacă ai un comunist care conduce New York-ul, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo” Financial Intelligence
Mamdani promite să elimine condițiile care au permis ascensiunea lui Trump Trump amenință cu reducerea fondurilor federale din […]
09:40
Primul Dicționar de Protecția Consumatorilor de Asigurări ! InfoCons, Te Asigură ! Financial Intelligence
Este foarte important ca fiecare consumator să fie protejat, să fie corect informat și să știe să aleagă […]
08:50
Alex Soros, moștenitorul imperiului Soros, reacţie după victoria democratului Zohran Mamdani la primăria New York: “Atât de mândru să fiu un New Yorker! Visul american continuă!” Financial Intelligence
Alex Soros, moștenitorul imperiului Soros, a reacţionat după victoria democratului Zohran Mamdani la primăria New York. "Atât de […]
08:30
CCR dezbate sesizările făcute de AUR şi ICCJ privind neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, miercuri, sesizările făcute de AUR şi de Înalta Curte de Casaţie şi […]
08:20
Bitcoin scade sub 100.000 de dolari, pentru prima dată de la sfârșitul lunii iunie Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut marți sub 100.000 de dolari pentru prima dată în peste patru luni, deoarece deținătorii de […]
Ieri
07:40
SUA: Democraţii câştigă primele alegeri importante din al doilea mandat al lui Trump Financial Intelligence
Democraţii au câştigat marţi trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâştigat preşedinţia […]
07:20
Producătorul francez de ciment Lafarge este judecat pentru finanțarea jihadiștilor din Siria Financial Intelligence
Unitatea Lafarge a producătorului de ciment Holcim a fost judecată marți, fiind acuzată că filiala sa siriană a […]
07:20
UE avertizează Ucraina cu privire la corupție, în timp ce Bruxelles-ul prezintă rapoartele privind extinderea Financial Intelligence
Cel mai înalt diplomat al blocului a declarat că 2030 este un „termen realist" pentru aderarea de noi […]
07:00
Rețeaua internațională a Lukoil se prăbușește sub presiunea sancțiunilor occidentale Financial Intelligence
Sancțiunile perturbă operațiunile Lukoil în Irak, Finlanda și Elveția Lukoil va vinde active străine către Gunvor pe fondul […]
06:50
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent: Washingtonul are ”numeroase opţiuni” dacă pierde procesul privind tarifele la Curtea Supremă Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat marţi că Statele Unite dispun de "numeroase instrumente" pentru a continua […]
06:50
Jeffrey Epstein avea conturi la Goldman Sachs şi HSBC, arată noi documente judiciare Financial Intelligence
Noi documente judiciare arată că Jeffrey Epstein, fostul finanţist american condamnat pentru trafic sexual, deţinea conturi la băncile […]
4 noiembrie 2025
22:40
Ministrul Investiţiilor: În proporţie de 90% avem şansa ca peste două zile să adoptăm Legea comunităţilor energetice Financial Intelligence
Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile, a anunţat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, […]
22:40
Belgia: Aeroportul din Bruxelles şi-a închide spaţiul aerian din cauza prezenţei unor drone Financial Intelligence
Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenţei a trei drone în apropierea terminalului, marţi, cu puţin […]
22:30
Grindeanu spune că sunt şanse să se rezolve problema pensiilor magistraţilor ‘dacă se lasă la o parte orgoliile’ Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că există şanse să se deblocheze în coaliţie subiectul […]
22:20
Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea […]
