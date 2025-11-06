Pentru Primăria București, cel mai important oraș al țării, alegerile se fac pe repede înainte. Când se intră în campanie pentru fotoliul lui Nicușor Dan?
Gândul, 6 noiembrie 2025 14:10
După ce în ultimii doi ani mai marii țării au ținut românii aproape captivi în alegeri și campanii electorale pe bandă rulantă iar prezidențialele chiar au fost anulate și apoi reluate, de data aceasta, scrutinul cu miză pentru Primăria Capitalei – cel mai important oraș al țării – se desfășoară la foc automat. În doar […]
• • •
Acum 5 minute
14:30
Efectele victoriei lui Zohran Mamdani: trei instituții evreiești, VANDALIZATE cu însemne naziste. Republicanii dau vina pe discursul său despre Israel # Gândul
La doar câteva ore după ce candidatul democrat socialist, Zohran Mamdani, a fost votat primar al metropolei New York, trei instituții evreiești din cartierul Brooklyn au fost vandalizate cu inscripții naziste. Noul primar a condamnat aceste fapte, pe care le-a numit, ca fiind „dezgustătoare”. Incidentul a avut loc, în zorii dimineții de 5 noiembrie, la […]
14:30
Sindicatele fac bilanțul „realizărilor” Guvernului Bolojan: „taxe mai mari, concedieri și același deficit bugetar” # Gândul
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) atacă dur politicile economice și administrative adoptate de Guvernului României. Sindicatele au întocmit o listă de 10 mari „realizări” ale Guvernului condus de Ilie Bolojan în doar 4 luni. Deși au crescut taxele, s-au făcut concedieri și s-a lărgit baza de impozitare, deficitul bugetar este la același nivel […]
Acum 30 minute
14:10
O expresie fără sens provoacă isterie pe internet. De ce strigă copiii „Six-Seven” la școală și acasă # Gândul
De când au început să aibă acces la internet, adolescenții din întreaga lume au început să-și creze un limbaj propriu, care i-a lăsat adesea pe adulți în ceață. De la înlocuirea cuvintelor cu faimoasele emoji-uri, la cuvinte prescurtate și abrevieri, tinerii devin din ce în ce mai creativi atunci când vor să se facă remarcați. […]
14:10
Acum o oră
14:00
Americanii ne dau sisteme dotate cu AI care vânează drone. Cum va acționa MEROPS pe Flancul estic # Gândul
Un sistem american dotat cu inteligență artificială va identifica și doborî dronele care ajung în România și Polonia. Echipamentul este mic și ieftin în comparație cu costurile pe care le implică utilizarea de rachete și avioane militare. Un sistem Multispectral Extended Range Optical Sight (MEROPS), construit de o firmă din Turcia și achiziționat de către […]
13:50
Adam Jarubas, la Health EU Summit: “Avem nevoie de mai mulți bani pentru a investi în sănătate în țările membre” # Gândul
Adam Jarubas, președintele Comisiei pentru Sănătate Publică (SANT) din cadrul Parlamentului European, a anunțat o inițiativă ambițioasă pentru consolidarea sistemelor de sănătate din statele membre. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Europa Connect – Health EU Summit, promovată de Gândul și desfășurată la sediul legislativului comunitar de la Bruxelles. Conform europarlamentarului polonez, o nouă […]
13:50
Topul celor mai periculoase șosele din România. Unde se produc cele mai multe accidente rutiere # Gândul
România se află în topul statelor din Europa în care se înregistrează printre cele mai multe accidente rutiere. Datele indică faptul că, în primele 6 luni ale anului 2025, au avut loc mii de evenimente rutiere, iar sute de persoane au decedat. Concentrând atenția pe țara noastră, se poate observa că există tronsoane aglomerate, iar […]
13:50
Primarul acuzat de hărțuire sexuală și-a luat concediu de odihnă. Ar fi publicat din greșeală imagini din biroul său, cu o angajată # Gândul
După ce a publicat din greșeală mai multe fotografii în care își hărțuia sexual colega, primarul din comuna Livezile, Bistrița-Năsăud, și-ar fi luat concediu de odihnă. Primarul comunei bistrițene Livezile, Traian Simionca, a publicat din greșeală mai multe fotografii în timp ce agresa o colegă chiar la el în birou. Imaginile au apărut pe contul […]
13:50
Raport EUROSTAT: românii muncesc mult, dar pe bani puțini. Câte ore pe an trage un angajat din București # Gândul
Cele mai recente date publicate de Eurostat arată un adevăr crunt: deși muncesc mai mult decât media europeană, românii o fac pe bani puțini. Cu alte cuvinte, sunt mai prost plătiți decât ceilalți lucrători din UE. Eurostat spune că angajații români au cel mai ridicat risc de sărăcie din Uniunea Europeană. Cât muncește un bucureștean, […]
13:40
Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit care sunt calitățile care o atrag cel mai mult și pe care le apreciază la un bărbat. Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a […]
Acum 2 ore
13:20
Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost reținuți de aseară de procurorii DNA Iași și vor fi propuși Tribunalului Vaslui pentru a fi arestați 30 de zile. Cei 4 sunt acuzați oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Alte […]
13:10
Câte grame de zahăr avem voie să consumăm pe zi? De ce majoritatea dintre noi trecem cu mult peste limita admisă și cum să reducem consumul acestui ingredient ce pare tot mai nociv pentru sănătatea noastră. Un aspect important de menționat este că nu putem să renunțăm complet la zahăr, însă acest lucru este aproape […]
13:00
Un profesor din Craiova a fost reținut după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 63 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de act sexual cu un minor. Profesorul mai este acuzat și de pornografie infantilă. Ambele infracțiuni […]
13:00
Ce obiectiv are Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Aș fi nerealist să spun altceva” # Gândul
Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat obiectivul lui Daniel Pancu, noul antrenor al echipei ardelene. CFR Cluj e pe locul 13 în Superliga, cu 13 puncte, la nouă distanță de locul șase, ultimul care duce în play-off și care e ocupat acum de Oțelul Galați. Dar, ardelenii se axează pe Cupa […]
12:50
Rompetrol Downstream, în centrul unui scandal uriaș. Compania a fost denunțată pentru practici anticoncurenţiale și ABUZUL de poziție dominantă # Gândul
La începutul lunii septembrie, societatea Cardoil Avantaj a depus o plângere la Consiliul Concurenței, împotriva societății Rompetrol Downsteam, parte a Grupului KMG Internațional. Rompetrol Downstream este acuzată de încălcarea normelor de concurență prin abuz de poziție dominantă și practici discriminatorii pe piața distribuției de carburanți. Societatea Rompetrol Downstream a fost notificată cu privire la încetarea […]
12:50
Jaful de la Luvru. Curtea de Conturi face noi dezvăluiri privind securitatea muzeului. Ce acuzații „usturătoare“ aduce conducerii # Gândul
La trei săptămâni după jaful de la Luvru, cel mai faimos muzeu din lume intră din nou în atenția autorităților. Curtea de Conturi a Franței a publicat, joi, un raport „usturător“ care evidențiază o subinvestiție acută în securitate și întreținere. Curtea de Conturi critică aspru Muzeul Luvru, pentru că „a prioritizat operațiunile atractive” în detrimentul […]
12:50
Înalta Curte amână pentru a patra oară pronunţarea în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu # Gândul
Instanța supremă a amânat pentru a patra oară pronunţarea în dosarul în care este inculpat fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu şi a stabilit termen pentru a da acest verdict în 17 decembrie 2025. Judecarea acestui dosar în urma căruia fostul ministru al Agriculturii şi-a pierdut funcţia a început în ianuarie 2024. El a fost […]
12:50
La tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, FIFA vrea să acorde, pentru prima dată, propriul Premiu pentru Pace, într-o ceremonie care va avea loc la Washington. „Premiul FIFA pentru Pace – Fotbalul unește lumea” va fi acordat pe 5 decembrie la Washington, în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din […]
12:40
FOTO. Meniul lui Dan Negru. ”Mă FERESC de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște” # Gândul
Prezentatorul TV Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a explicat ce meniu are. Acesta a afirmat că se ferește de mâncărurile moderne. Dan Negru a dat detalii despre stilul său de viață pentru click.ro. Acesta a mărturisit că ocolește tot ce înseamnă mâncare modernă. ”Eu mă feresc de mâncarea modernă, cool. Mă feresc […]
12:40
O stradă mică și liniștită din municipiul Râmnicu Sărat a devenit un simbol al absurdului rutier. Pe o distanță de aproximativ 260 de metri, pe Strada Dudului, au fost trasate 11 treceri de pietoni, la un interval mediu de numai 20-25 de metri între ele. Deși ar putea părea o inițiativă lăudabilă de creștere a […]
Acum 4 ore
12:30
Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus hitul “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, merge la PUȘCĂRIE. Câți ani va sta după gratii # Gândul
Cântărețul Dani Mocanu, cel care a compus maneaua “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022. Decizia pronunțată […]
12:30
Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună # Gândul
USR, partidul care oficial se luptă cu pensiile speciale „nesimțite” – motiv pentru care propunea chiar modificarea Constituției – a propus ca Avocat al Poporului chiar un beneficiar de pensie specială. Gândul dezvăluie astăzi că Roxana Rizoiu, propunerea oficială a USR pentru a apăra drepturile și libertățile tuturor românilor, încasează lunar suma de 27.955 lei. […]
12:30
Ce pasager trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii. Amenda ajunge la 4.050 de lei, potrivit Codului Rutier # Gândul
Codul Rutier arată care sunt pasagerii care trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii, în timpul rulării pe drumurile publice. În condițiile în care șoferii nu se conformează legii, riscă să primească o amendă de până la 4.050 de lei. Șoferii care pleacă la drum cu animalele de companie în mașină trebuie […]
12:10
Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez # Gândul
Braziliencele îl iubesc pe Emmanuel Macron. Cel puțin asta reiese din numeroasele imagini surprinse, ieri, la sosirea președintelui francez în orașul Salvador. Șeful de stat a vizitat Centrul Istoric al orașului, înainte de a participa la deschiderea Festivalului „Viitorul Nostru, Brazilia-Franța“, la Muzeul de Artă Modernă din Bahia, iar zecile de admiratoare s-au adunat pentru […]
12:10
Vești bune pentru seniorii României. Se dau 3000 de lei în plus la PENSIE, în noiembrie 2025. Cine primește acești bani # Gândul
Vin vești bune de la autorități pentru seniorii României. O anumită categorie va primi 3000 de lei la pensie, în noiembrie 2025. Iată cine beneficiază de acest „cadou” și care este motivul. Casele teritoriale de Pensii au transmis că s-a finalizat procesul de mică recalculare a pensiilor. Când intră banii din mica recalculare Datele oficiale […]
12:00
De câte ori visăm o persoană care a murit avem tendința de a ne pune întrebări despre semnificația visului. Specialiștii vin cu câteva explicații care te vor uimi. Ce înseamnă atunci când visezi pe cineva care a murit. Potrivit specialiștilor, astfel de vise pot fi percepute ca o parte a procesului de doliu sau a […]
11:50
11:50
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale” # Gândul
Theodor Paleologu a fost invitat la emisiunea radio moderată de Vlad Craioveanu, la Digi FM, unde a vorbit și despre candidatul la Primăria Capitalei din partea USR-ului, Cătălin Drulă. Paleologu l-a criticat dur pe Drulă despre care a declarat că, prin candidatura la Primăria Bucureștiului, tatonează terenul pentru o viitoare candidatură la președinția României. Theodor […]
11:50
Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate” # Gândul
Victor Negrescu, Vicepreședinte al ParlamentuluI European, a organizat la sediul de la Bruxelles al legislativului european o întâlnire de nivel înalt dedicată viitorului politicilor de sănătate din UE, eveniment din seria Europa Connect – EU Health Summit, promovat de Gândul. Discuțiile au vizat noile propuneri legislative la nivel european, finanțarea domeniului sanitar și integrarea tehnologiilor […]
11:50
Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci ANGUS din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, povestește cum a reușit să construiască, spune el, cea mai modernă fermă de bovine din rasa Angus din Europa, aproape complet automatizată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, omul […]
11:40
Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, a dat amănunte dspre perioada în care a locuit în Germania, împreună cu familia sa. Lucian Viziru a trăit timp de șapte ani în Germania. Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care are un băiat, Mihai. Lucian Viziru a fost actor, dar fost solist în […]
11:30
CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului # Gândul
Inter Milano, formație antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu 2-1 în etapa a patra a fazei grupelor din UEFA Champions League. Grație acestui succes, antrenorul român a intrat direct în istoria clubului „nerazzuro”. După meci, jurnaliștii italieni au dat verdictul despre „Interul lui Chivu”, așa cum se vorbește acum de echipa de pe „Meazza”. […]
11:30
Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat întâlnirea de ieri, 5 noiembrie 2025, a Secretarului General al NATO, Mark Rutte, cu Nicușor Dan, președintele României. După ce Rutte a fost primit la Cotroceni de către șeful statului, într-o întâlnire oficială, acesta va participa și la Forumul NATO […]
11:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a criticat modul în care autoritățile tratează agricultura, susținând că, deși România are un potențial uriaș de producție, țara continuă să se bazeze masiv pe importuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Doar […]
11:20
Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta” # Gândul
Universitatea Craiova se duelează cu Rapid Viena joi, de la ora 22:00, pe Weststadion, în etapa a treia a Conference League. Rapid Viena – Universitatea Craiova e în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Austriecii sunt pe locul 35 din 36 din grupa XXL Conference League. Oltenii au pierdut meciul de debut […]
11:10
Zodiile pentru care anul 2026 va fi spectaculos, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Vor întoarce banii cu lopata # Gândul
Anul 2026 va fi unul special, norocos și spectaculos pentru cinci zodii, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Norocul va fi de partea acestora, îndeosebi în zona profesională. Casa prosperității se activează pentru aceștia. Primul pe această listă este nativul Berbec. Anul 2026 va fi presărat cu multiple oportunități pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal. De […]
11:10
11:10
Gheorghe Nețoiu: „De obicei, lumea ține 10 găini și 2 cocoși. Noi avem 10 cocoși și 2 găini” # Gândul
În ediția din 5 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gheorghe Nețoiu, candidat pentru funcția de primar al Capitalei, a atras atenția asupra crizei care afectează firmele românești, cauzată în principal de întârzierile rambursărilor de TVA și asupra colectării scăzute a acestui impozit la buget. Nețoiu avertizează că, în aceste condiții, statul „omoară” firmele […]
11:10
Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății” # Gândul
Cristian Bușoi, fost președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European și actual membru al Boardului de Conducere al Agenției Europene a Medicamentului, a declarat la conferința Europa Connect – Health EU Summit, comunicată de Gândul și care a avut loc la parlamentul European de la Bruxelles, că fondurile alocate României […]
11:00
UE pregătește un „Schengen MILITAR” pentru a accelera mișcările trupelor și armelor în fața amenințării ruse # Gândul
Uniunea Europeană plănuiește să creeze un așa-numit „Schengen militar”, un sistem menit să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare în interiorul blocului comunitar, fără bariere birocratice. Măsura vine în contextul creșterii tensiunilor cu Rusia și al incertitudinii privind sprijinul militar american. Bruxelles-ul se pregătește să lanseze un plan ambițios pentru crearea unui „Schengen […]
11:00
Zodiile care vor da lovitura înainte de Crăciun. Vor avea parte de noroc și dragoste în 2026, dar și de buzunare pline # Gândul
Câteva zodii vor da lovitura înainte de Crăciun, astfel că începutul lui 2026 se anunță a fi unul promițător pentru acești nativi. Astrele se vor alinia perfect pentru unii dintre noi pe ultima sută de metri a anului acesta. Este vorba despre cinci zodii care simt din plin vibrațiile norocului înainte de perioada Sărbătorilor de […]
11:00
O mașină a explodat în cartierul Bronx din New York. În urma exploziei, șapte pompieri au fost răniți, dintre care cinci au suferit arsuri grave la mâini și față. Incendiul a pornit de la un maldăr de gunoi care s-a extins apoi la mașinile parcate în apropiere. Autoritățile locale spun că gunoiul și resturile ardeau […]
11:00
10:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre ce înseamnă „un gospodar” adevărat la conducerea Bucureștiului. El spune că primăria trebuie privită ca o societate pe acțiuni în care cetățenii sunt acționarii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: […]
10:50
Cei mai buni soldați ai Ucrainei au fost uciși de rachete rusești la o ceremonie. „Au îndurat iadul pe front și au murit în timp ce erau decorați“ # Gândul
Numeroși soldați ucraineni de elită au fost uciși, sâmbătă, 1 noiembrie, când mai multe rachete rusești au lovit o ceremonie de premiere din regiunea Dnipropetrovsk, arată rapoartele publicate de The Telehgraph. În urma incidentului, autoritățile ucrainene au lansat o anchetă privind o posibilă neglijență din poartea organizatorilor evenimentului. Totuși, nu este clar câți soldați au […]
10:40
Cine este Rama Duwaji, soția noului PRIMAR al New York-ului, Zohran Mamdani. „Lady Di”, artista siriană care a cucerit New York-ul # Gândul
După victoria lui Zohran Mamdani în alegerile din New York, luminile lui „The Big Apple” s-au îndreptat spre soția democratului, Rama Duwaji, care la doar 28 de ani, Duwaji este „primă doamnă a New York-ului” din generația Z. Noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, o descrie pe soția sa, Rama Duwaji, drept „partenera ideală […]
10:40
În timpul crizelor petroliere din 1970, a fost introdusă o regulă a temperaturii de 19 grade Celsius, considerată atunci standardul pentru confortul unei locuințe. Potrivit specialiștilor în eficiență energetică, această regulă nu mai este valabilă în zilele noastre. „Valoarea de 19 grade a reprezentat mai degrabă un compromis economic decât un nivel real de confort”, […]
Acum 6 ore
10:30
Meteorologii ANM au emis o serie de avertizări cod galben de ceaţă pentru mai multe județe din țară. În aceste zone, vizibilitatea este redusă, iar șoferii sunt atenționați cu privire la pericolele din trafic. Potrivit ANM, este valabilă o avertizare cod galben care vizează zonele: Judeţul Cluj: Gherla, Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, […]
10:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre modul în care implicațiile războiului din Ucraina au afectat agricultura românească. Acesta explică faptul că, din acest motiv, a renunțat la agricultură și a ales să facă noi investiții în domeniul energiei regenerabile. […]
10:20
Ce se întâmplă în organism atunci când mănânci șuncă și bacon. Avertismentul lansat de experții # Gândul
Consumi șuncă și bacon? Experții au descoperit, în urma analizelor și a unor studii, că aceste alimente pot fi mai periculoase decât ai crede pentru sănătate. Tot mai mulți specialiști din domeniul sănătății avertizează asupra consumului acestor alimente și al altor mezeluri, deoarece pot fi „bombe” pentru organism. Experții trag un semnal de alarmă față […]
