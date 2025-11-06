FOTO. Ce a lucrat Gina Pistol înainte să fie vedetă. ”Mama s-a gândit să fac o MESERIE să fac bani”

13:10

Câte grame de zahăr avem voie să consumăm pe zi? De ce majoritatea dintre noi trecem cu mult peste limita admisă și cum să reducem consumul acestui ingredient ce pare tot mai nociv pentru sănătatea noastră. Un aspect important de menționat este că nu putem să renunțăm complet la zahăr, însă acest lucru este aproape […]